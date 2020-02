Interview: musikmesse 2020 – über die Zukunft des Kultevents

Mit der Musikmesse im offenen Gespräch

Am 1. April öffnet die musikmesse wieder ihre Tore – und wenn mich nicht alles täuscht, werden viele Stammbesucher aus den letzten Jahrzehnten der Messe dieses Jahr fernbleiben. Eigentlich schade, wenn man bedenkt, wie wichtig diese Messe einst für die Industrie war bzw. welchen Stellenwert sie bei den Musikern hatte, die sich dort getroffen und kennengelernt habe. Die Musikmesse war dadurch weit mehr als nur eine Neuheitenmesse, sie war in der Per-Web-Community-Ära die beste Möglichkeit, um mit Gleichgesinnten seinem Lieblings-Hobby zu frönen.

Vor gut einem Jahr hat die musikmesse mit Dr. Hendrik Müller-Griegler (… ok, den Dr. vergesst ihr jetzt mal ganz schnell – und den Nachnamen auch, denn eigentlich ist Hendrik genauso ein Musiker wie wir alle – und damit einfach nur mit „du“ anzusprechen), einen neuen Marketing-Director bekommen, der gemeinsam mit seinen Kollegen der Messe zu einem neuen Aufschwung verhelfen möchte. Ganz offensichtlich keine leichte Aufgabe bei diesem schweren Erbe. Ich erinnere mich an die Zeit, als wir bei AKAI-Professional die S5000- und S6000-Serie einführten. Ich war damals gerade mal ein Jahr dabei und stand plötzlich einem PR-Supergau gegenüber, denn die neuen Sampler waren alles andere als marktreif.

Als Marketingmanager gibt es da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Kopf einziehen und tot stellen, oder den offenen Austausch mit den Usern suchen und sich deren Kritik anzunehmen. Letzteres hat Hendrik nun getan, indem er meiner Bitte nach einem Interview nachkam und sich auch den kritischen Fragen gestellt hat, wenn auch manche Antworten „diplomatisch“ ausfallen mussten, das bringt die Position und die Verantwortung mit sich. Ganz nebenbei bemerkt habe ich in Hendrik einen wirklich sympathischen Typen kennengelernt, der weder steif, noch zugeknöpft ist, sondern mit dem ich sofort Lust hätte, in der nächsten Kneipe ein Bierchen zu trinken.

Entsprechend hoffe ich auf Kommentare zu diesem Interview, die Hendrik den nötigen Rückenwind geben, um etwas ändern zu können (denn ähnlich wie bei einer Unterschriftenaktion, brauchen wir hierfür zahlreiches sachliches Feedback) … und ja, wir sollten Hendrik auch Mut machen, denn ein klein wenig erinnert mich die Aufgabe an Don Quichotte in seinem Kampf gegen die Windmühlen.

Peter:

Hallo Hendrik, du bist seit einem Jahr der neue Marketing-Director“ der Messe Frankfurt für die Sparte „Entertainment, Media & Creative Industries“ – so der Titel auf deiner Visitenkarte. Magst du dich mal kurz vorstellen?

Hendrik:

Hallo Peter, gerne und danke für die nette Einladung! Aufgewachsen bin ich hier ganz in der Nähe von Frankfurt, in Königstein. Musik und Kultur spielten schon früh eine wichtige Rolle in meinem Leben und hatte dann das Glück, auch studieren zu können, was mich interessiert, Musik und Menschen. Darin habe ich auch meinen beruflichen Weg gefunden, an der Verbindung von kultureller Produktion und damit Menschen zu erreichen. Kultur ist ja immer auch Kommunikation. Ansonsten bin ich verheiratet und wir haben eine kleine Tochter, die uns viel Freude macht.

Peter:

Wenn ich deinen „Titel“ richtig interpretiere, bist du aber nicht nur für die „musikmesse“ zuständig, oder?

Hendrik:

Das ist richtig, wir arbeiten auch für die Prolight + Sound und begleiten die kommunikativen Aktivitäten unserer weltweiten Veranstaltungen, z. B. in Shanghai oder Dubai.

Peter:

Du bist selbst Musiker und hast die Musikmesse bereits in den 90ern besucht. Wie war das damals für dich?

Hendrik:

Ein absolutes Highlight jedes Jahr. Dieses Gefühl, bei den „Großen“ dabei zu sein, Musiker zu erleben, die mit den Stars auf der Bühne oder im Studio stehen oder auch neues Equipment anzutesten, das später auf dem Weihnachtswunschzettel stand. Kleine Anekdote aus den 90ern, da gab es einen Wettbewerb einer Zeitschrift, ich glaube es war das Hausmagazin von Musik Produktiv, sie suchten jemand, der am längsten am Stück Gitarre spielen kann. Da habe ich natürlich mitgemacht, die Gitarre nicht mehr aus der Hand gegeben und am Ende sogar gewonnen.

Peter:

Wie war dein Eindruck von der musikmesse letztes Jahr? Vor allem im Vergleich zu damals?

Hendrik:

Ganz klar, die Musikmesse hat sich im Vergleich zu den 90ern verändert. Kleiner, andere Schwerpunkte, manche Hersteller entscheiden sich für komplett digitale Maßnahmen. Aber der Spirit ist nach wie vor zu spüren, gerade weil es auch wieder neue Player im Markt gibt, die etwas mitbringen. Zum Beispiel das „Music Tech Fest“, eine internationale Community, die Themen zu Blockchain-Technologie oder Urheberrecht in der Musikwirtschaft bis zu multimedialen Performances behandeln. Oder die neue „Home of Drums“, ein von der internationalen Schlagzeug-Szene initiiertes Event am Freitag und Samstag mit zugehöriger 365-Tage Online-Plattform. Die „International Vintage Show“ ist ein Eldorado für Gitarren-Fans und wir freuen uns, dass in diesem Jahr die Familie Gretsch höchstpersönlich anwesend sein wird. Mit dem Pop-Up Markt Musikmesse Plaza bedienen wir auch diejenigen, die kaufen oder verkaufen möchten und das Festival verbindet musikalisch die ganze Stadt.

Peter:

Darf man sagen „die musikmesse befindet sich in einer Krise“ – oder gibt es dafür in eurem Haus diplomatischere Umschreibungen dafür?

Hendrik:

Ich würde sagen, die Branche bzw. Teile von ihr und damit auch wir als Branchenplattform stehen durchaus vor Herausforderungen. Wir können auch nicht alleine der Heilsbringer sein, wir können aber gemeinsam mit den Menschen, die in dieser großartigen Branche arbeiten, diese Herausforderungen angehen. Die Musikmesse ist ja letztlich ein Marktplatz. Stell‘ es dir vor wie einen Wochenmarkt, da gibt es Anbieter und Nachfrager, was ja klassisch einen Markt ausmacht, aber vor allem treffen sich dort Menschen, die sich unterhalten und sich von Klatsch und Tratsch bis zu handfesten Informationen austauschen. Dieser Netzwerkgedanke spielt eine große Rolle und ich sehe es als unsere Aufgabe, die Möglichkeiten der Vernetzung und des Austauschs zu optimieren. Das ist Wirtschaftsförderung und natürlich auch Kreativitätsförderung, was uns bei der Musikmesse besonders wichtig ist.

Peter:

Wie geht man denn intern mit diesem Schwund an Ausstellern und Besuchern um? Immerhin war die musikmesse mal DIE Brancheninstitution in Europa und damals wahrscheinlich sogar auf Augenhöhe mit der NAMM Show.

Hendrik:

Ja, das ist in der Tat ein Thema und gleichzeitig muss ich sagen, dass wir auch schauen müssen, wo gibt es veränderbare Welten und wo nicht. Wir versuchen mit ja mit günstigen Paketpreisen und Community-Arealen, wie z. B. dem Acoustic Village die Schwelle zur Messebeteiligung schon sehr niedrig zu legen. Und ein bisschen ist es wie das berühmte Henne-Ei-Problem, also wer ist zuerst da. Die Besucher sagen, wir kommen nur, wenn die Aussteller da sind. Die Aussteller wiederum sagen, wir kommen nur, wenn die Besucher da sind. Aber es gibt einen dritten Punkt, den wir eher beeinflussen können. Das sind die Mehrwerte des Programms. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier auf einem guten Weg sind, wieder ein Stück gehaltvoller zu werden. Wir bieten viel Programm zu musikpädagogischen und kulturpolitischen Themen, Workshops mit Top-Künstlern und jede Menge Entertainment. Das zieht Besucher und am Ende erkennen hoffentlich auch Aussteller, dass sie doch einen großen Anteil ihrer Zielgruppe hier erreichen können. Es muss auch nicht der Riesenstand sein, dabei sein ist viel wichtiger. Und im Rahmen der Plaza oder Festival Veranstaltungen bieten wir zahlreiche weitere Möglichkeiten, sich als Partner oder Hersteller individuell zu präsentieren.

Peter:

Wie siehst du das – welche Probleme der musikmesse sind hausgemacht und welche sind der Entwicklung der Branche bzw. der Musikerszene geschuldet – nennen wir es „dem Lauf der Zeit“?

Hendrik:

Es ist tatsächlich ein Mix aus sehr vielen Faktoren. Einerseits wurde in den letzten Jahren konzeptionell viel ausprobiert, was nachvollziehbar ist, weil man ja auch aktiv bleiben muss. Für den einen oder anderen Marktteilnehmer war es vielleicht auch zu viel, und dann kann ich mir vorstellen, dass der Kontakt in die Branche möglicherweise an ein paar Stellen nicht mehr so da war. Andererseits denke ich, es ist auch wichtig, die Situation etwas systemischer zu betrachten. Die technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen seit den 00er Jahren sind ja enorm, sei es die globale digitale Vernetzung oder die Ästhetisierung des Alltags, nur um ein paar zu nennen. Ich kann nur allen empfehlen, einmal das Buch von Andreas Reckwitz, „Die Erfindung der Kreativität“ zu lesen!

Peter:

Wo würdest du ansetzen, um der musikmesse wieder auf die Beine zu helfen?

Hendrik:

Wir sind mitten dabei. Das wesentliche Moment dabei ist, die Musik selbst in den Mittelpunkt der Veranstaltung zu stellen. Dafür braucht es Instrumente und Zubehör, ganz klar, quasi die „alte“ Musikmesse, aber auch viele weitere Aspekte: Von Musikpädagogik über Musikergesundheit, den Arbeitsmarkt Musik und rechtlichen Aspekten zu Know-how am Instrument, Songwriting, Musik- und Content-Produktion, Storytelling und Social Media Management bis zu kulturpolitischen Themen. Wir möchten den Menschen sowohl in der Branche als auch der Musikszene Mehrwerte geben und dies vor allem mit fachlicher und inhaltlicher Ernsthaftigkeit. Da sind wir dabei, das weiter zu stärken. Das bedeutet auch, nah dran zu sein, was in der Branche passiert und wir müssen gut zuhören. So wie wir beide hier sprechen – der persönliche Kontakt ist unverzichtbar.

Peter:

Sieht man dies in der Führungsetage genauso wie du?

Hendrik:

Wir haben dafür den absoluten Rückhalt der Geschäftsführung.

Peter:

Special-Interest-Events wie Guitar Summit und Superbooth sind von Jahr zu Jahr beliebter geworden. Sterben die Allrounder-Messen vielleicht einfach aus wie einst die Dinosaurier?

Hendrik:

Ich finde es klasse, dass es zahlreiche Veranstaltungen gibt, die sich um die Musikszene kümmern. Denn das ist ja auch unser Anliegen, die Menschen sollen Musik machen! Wir sind gleichzeitig aber gemeinsam mit zahlreichen Kunden und Partnern auch überzeugt, dass neben regionalen Events Europa einen internationalen Treffpunkt braucht, der in Gänze die Wertschöpfungs- und – ich nenne es gerne auch „Kreativschöpfungsketten“ – vereint. Hier sehen wir die Musikmesse positioniert und laden alle Branchenteilnehmer ein, daran mit uns zu arbeiten.

Peter:

Die musicpark in Leipzig war ja der offensichtliche Beweis dafür, dass es immer noch ein Klientel gibt – sowohl für Aussteller, als auch für Besucher – die liebend gerne eine „Musikmesse“ für alle haben möchten. Was meinst du – ist das Konzept der musicpark aufgegangen?

Hendrik:

Das müssen die Veranstalter dort selbst beurteilen. Wir bieten in Frankfurt ja eine Musikmesse für alle und das mit klarer Struktur! Am Mittwoch und Donnerstag richtet sich das Programm eher an Fachbesucher, am Freitag und Samstag laden wir die ganze Musikszene ein, von Fans bis zu ambitionierten Laien, von Familien bis Vintage-Sammlern. Und das Ganze im Herzen von Europa, hervorragend erreichbar und mitten in der City.

Peter:

Apropos Wettbewerb. Die NAMM Show scheint in keiner Krise zu stecken. Was könnte der Grund dafür sein?

Hendrik:

Ohne jetzt die genauen Daten zu einzelnen Aussteller- oder Besuchersegmenten zu kennen, ist mein subjektiver Eindruck, dass die NAMM in der Vergangenheit vor allem in Bereichen jenseits der traditionellen Instrumente wachsen konnte. Also vor allem bei Produkten der Licht- und Tontechnik. In diesem Sinne hat sie einen ähnlichen Prozess durchlaufen wie das Messeduo Musikmesse und Prolight + Sound, bei dem sich die ursprüngliche „Tochterveranstaltung“ durch ihr anders gelagertes Produktspektrum immer mehr zum Wachstumstreiber entwickelt hat.

Peter:

Themenwechsel :-) Was machst du für Musik – bzw. machst du noch Musik?

Hendrik:

Tatsächlich leider zu wenig, ab und zu Klassische Gitarre im Zupforchester, bei einer Feier oder auch nur mal für mich, um die Finger am Laufen zu halten oder zum Entspannen. Üben hat ja auch was sehr Meditatives, danach ist der Kopf frei. Manchmal spiele ich noch mit Freunden als spontane Cover- oder Partyband bei einer Hochzeit oder Gartenparty :-)

Peter:

Kann man irgendwo im Netz Kostproben von deiner Performance finden?

Hendrik:

Ich habe vor einigen Jahren mal eine Solo-Platte mit Klassischer Gitarre aufgenommen, die nennt sich „Euromericana“ – ein Kunstwort natürlich und beschreibt die Reise von europäischer Musik bis nach Lateinamerika. Ein klassisches Recital Programm und auf allen Streaming-Portalen verfügbar. Ansonsten gibt’s da auch noch ein paar musikalische Jugendsünden zu finden, gesammelte Werke meiner damaligen Band, die es bis ca. 2010 gab, die haben wir vor ein paar Jahren noch mal gemastert und ins Netz gestellt. „Fairytales“ nennt sich das Album und die Band hieß „Conny Trash“, frei nach Johnny Cash, wie uns das damals als Studenten nach ein paar Erfrischungsgetränken einfiel … (lacht)

Peter:

… und dein Lieblingsgear?

Hendrik:

… ganz old school – also mein Credo war schon immer „Der Ton kommt aus den Fingern“. Am liebsten also Gitarre – Kabel – Amp. Mit Telecaster, JEM und einer ES335 kommt man stilistisch schon ganz schön weit, mein Lieblingsamp immer noch der Fender Blues De Ville. Für mehr Distortion dazu gerne das Boss DS1 und für crispen Cleansound ein bisschen Kompressor, da nutze ich gerne das Boss CS3. Whammy finde ich noch klasse, aber habe ich nie geübt, damit richtig umzugehen.

Peter:

Ich bedanke mich für das offene Interview Hendrik – hat gut getan, mal wieder mit einem Verantwortlichen der Musikmesse zu sprechen. Von unserer Seite jedenfalls alles Gute und viel Erfolg.

Hendrik:

Ich habe zu danken und freue mich, im Austausch zu bleiben!

Peter:

Vielleicht am besten auch, indem du dich hier bei den Kommentaren rund um die Musikesse beteiligst :-)