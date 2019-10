Kultbücher & Interview: Synthesizer von Gestern von Matthias Becker

Als die Synthesizer Vintage wurden

Wer sich mit Vintage-Synthesizern beschäftigt, stößt früher oder später auf den Namen Matthias Becker. Er hat zahlreiche Artikel für die Zeitschrift Keyboards geschrieben und seine Berichte zusätzlich in Buchform vorgelegt: Der erste Band von „Synthesizer von Gestern“ erschien vor fast 30 Jahren im MM Musik Media Verlag. Er enthält den Stoff aus dem die Vintage-Träume sind. Theo Bloderer spendet denn auch auf seiner Webseite GreatSynthesizers.com höchstes Lob: „DAS Meisterwerk der Synthesizer-Literatur im deutschsprachigen Raum“.

Es freut mich ganz besonders, dass meine Interview-Anfrage an Matthias Becker von ihm spontan mit „aber gerne“ beantwortet wurde. Matthias Becker tritt uns hier gewohnt meinungsstark, aber auch mit Augenzwinkern entgegen. Seine Antworten enthalten für mich eine gute Portion Altersweisheit. Das Interview bildet den Abschluss des Artikels.

Ein großes Dankeschön geht an meinen Kollegen Juni Schmitz, der mir vor einiger Zeit einen großen Schwung Musik-Bücher ausgeliehen hatte. Dabei entstand die Idee für diesen Artikel. Die beiden Bände von Matthias Becker habe ich mir inzwischen selbst zugelegt. Als es dann um die alten Keyboards-Hefte ging, musste Juni, der in den 90ern auf Bonzai Records aktiv war, wiederum nur einmal ins heimische Regal greifen. Meine eigene Sammlung hatte ich vor Jahren verkauft, als ich mit meiner Familie nach Brüssel umzog. Things you do for love ;-)

Synthesizer von Gestern – Der Minimoog macht den Auftakt

Die Serie „Synthesizer von Gestern“ startete im September 1987 in der Zeitschrift Keyboards mit dem Minimoog. Ein besonderes Editorial gab es nicht, lediglich eine kurze Einführung der Serie zu Beginn des Artikels: „Seit dem Erscheinen der ersten KEYBOARDS-Ausgabe im Dezember ’84 wurde immer wieder die Bitte an uns herangetragen, doch auch einmal etwas über ältere, ‚klassische‘ Synthesizer zu schreiben und nicht nur ausschließlich über die neuesten, dem ‚State of the art‘ entsprechenden Modelle zu berichten.“ Und etwas später heißt es: „Da viele der älteren Geräte, insbesondere die aus der Vor-MIDI-Ära, mittlerweile zu sehr günstigen Preisen auf dem Gebrauchtgerätemarkt angeboten werden, dürfte die Serie nicht zuletzt für all diejenigen interessant sein, die gerne für wenig Geld einen leistungsfähigen, gebrauchten Synthesizer erwerben würden, sich bisher im Dickicht der Typenbezeichnungen jedoch nicht zurechtfanden.“ Das liest man im Jahr 2019 natürlich mit feuchten Augen.

Synthesizer von Gestern – Die CDs zum Buch

Zusätzlich wurden damals auch CDs mit Klangbeispielen der vorgestellten Synthesizer angeboten. Matthias Becker wurde dabei von Klaus Stühlen und Ralf Weber unterstützt. Einen Überblick über die CDs mit allen Liner Notes zu den einzelnen Titeln gibt es auf der Website von Beckers Platten-Label Originalton West Auf den CDs finden sich übrigens auch Klangbeispiele zu Synthesizern, die in den beiden Bänden nicht auftauchen – etwa Yamaha GS-2, Oberheim OB-8 und Sequential Circuits Prophet VS. Einige der Aufnahmen sind heute auf YouTube verfügbar.

Mir persönlich gefallen die elektronisch-minimalistischen Klangbeispiele besonders gut (ARP Odyssey, Buchla 100). Manche Synthesizer werden auch gegen den Strich gebürstet. So verzichtet das Klangbeispiel zum Memorymoog bewusst auf fette Bässe. Manchmal klingt es für meinen Geschmack auch etwas sehr nach easy listening. Das Yamaha GS-2-Beispiel von Klaus Stühlen etwa könnte auch als beruhigende Fahrstuhlmusik laufen.

Mehr als Coffee Table-Bücher

Zum großen Erfolg der Serie trugen auch die hervorragenden Fotos von Dieter Stork bei. Trotz opulenter Bebilderung ist „Synthesizer von Gestern“ natürlich nicht als Coffee Table-Buch gedacht, obwohl es auch dabei eine gute Figur macht. Ich möchte euch die beiden Bände mit kritischem Blick vorstellen und der Frage nachgehen, ob sie immer noch relevant sind und ihre Anschaffung empfohlen werden kann.

Nur noch im Antiquariat erhältlich

Die beiden Bände sind damals mit einigem zeitlichen Abstand erschienen. Teil 1 kam 1990 heraus, Teil 2 erst 1995. Beide Bände sind längst vergriffen und nur noch antiquarisch zu beziehen. Die aktuellen Preise liegen bei 100 Euro für den ersten und rund 60 Euro für den zweiten Teil. Die Bücher waren allerdings auch bei Erscheinen nicht ganz billig: Auf der Rückseite von Band 1 ist ein Verkaufspreis von DM 69,- aufgedruckt. Dabei sind Beckers „Synthesizer von Gestern“ heute sogar noch relativ günstig zu erstehen. Im Gegensatz zu Peter Forrests ebenfalls längst vergriffenem zweibändigen Standardwerk „The A-Z of Analogue Synthesizers“. Insbesondere die stark erweiterte „Revised“-Edition wird inzwischen von Sammlern mit Gold aufgewogen.

Auch mal einen Synthesizer bei Becker gekauft?

„Synthesizer von Gestern“ werden beim einen oder anderen Amazona.de-Leser sogar persönliche Erinnerungen wecken. Bernd-Michael Land schreibt auf Sequencer.de „ Ich war damals in Köln um ihm ein paar extrem seltene Module vom System 100M zu bringen. Die sind auch im Buch drin. Hatte ja über 70 Module davon, das wäre pures analoges Gold.“ Und auch Marko Ettlich (Retrosound) hat eine Geschichte parat: „Ich habe seinen ARP Odyssey gekauft. Ja, der aus dem Buch Synthesizer von Gestern“, und fügt hinzu: „Die Soundbeispiele sind teilweise genial, andere na ja. Trotzdem ’ne schöne Erinnerung an die Anfänge des Vintage-Synths.“ Und Stephen Parsick (aka iggypop) bekennt ebenfalls auf Sequencer.de, dass er seinerzeit scharf auf das Moog Modularsystem 55 war, als Becker den großen Kehraus machte. Er sollte wohl 11.000,– oder 12.000,– DM kosten. Es hat am Ende nicht geklappt. Ja Stephen, ich sehe Deine Tränen…

Synthesizer von Gestern – Ein Kessel Buntes

Anders als die Bücher von Peter Forrest, die alphabetisch geordnet sind, ist die Liste der Hersteller und Instrumente bei Becker bunt gemischt. Das hängt damit zusammen, dass es sich bei den vorgestellten Instrumenten „ohne Ausnahme um Stücke aus der Sammlung des Autors“ handelt, wie auf dem Rückumschlag des ersten Bandes vermerkt ist. Teil 1 enthält mit Minimoog, ARP Odyssey, Yamaha CS-Serie, Prophet 5, Oberheim Four Voice und Memorymoog zweifelsohne einige der ganz großen Klassiker.

Andererseits taucht hier aber auch der obskure Davolisint auf. Und umgekehrt finden wir auch in Band 2 absolute Evergreens wie Oberheim OB-Xa, Fairlight CMI-System, Moog Prodigy, Roland SH-101 oder den Yamaha DX-7.

Keine Enzyklopädie

Enzyklopädische Vollständigkeit darf man nicht erwarten. So gibt es einige Lücken, wie etwa den Roland Juno 106, den Prophet VS oder den Yamaha CS-70M. Von den E-Mu-Samplern ist zum Beispiel nur der (extrem rare) erste dabei, wobei aber Emulator 2 sicher das musikalisch ergiebigere Instrument darstellt. Andererseits beschränkt sich Becker auch nicht auf die Gattung Synthesizer. Wir finden Artikel zum Mellotron und Birotron, zum Stringensemble Roland Paraphonic RS 505 und zu Vocodern wie dem Roland Vocoder Plus und dem Korg VC-10. Aber selbst die Drum Machine TR-606 mogelt sich dazwischen, so wie der EMS Synthi Hi Fli (mehr Effektgerät als Synthesizer) und das elektronische Blasinstrument „Steiner Electronic Valve Instrument“.

So entsteht eine bunte Mischung, die manchmal haarscharf an der Beliebigkeit vorbeischrappt, insgesamt aber doch für sich beanspruchen darf, die wohl bekanntesten Meilensteine in der Geschichte der Synthesizer zu würdigen.

Synthesizer von Gestern – Viele Raritäten

Hochspannend sind vor allem die Artikel über Synthesizer, über die man sonst kaum etwas zu lesen bekommt: Etwa der mit additiver Synthese arbeitende Digital Keyboards Synergy (den ich im kommenden Jahr hier mit einem eigenen Blue Box-Artikel vorstellen möchte), der RMI Keyboard Computer KC-II, der nie nach Deutschland exportierte Gleeman Pentaphonic, sowie die großen Modularsysteme von Synlab, E-Mu oder das EMS System 100. Allein diese Artikel lassen die Anschaffung der beiden Bücher lohnend erscheinen.

Abgerundet werden die beiden Bände durch verschiedene nützliche Beigaben: Dazu gehört ein kurzer Überblick über die Entwicklung der elektronischen Klangerzeugung, ein Kapitel zu den Bausteinen eines klassischen Synthesizers, ein Fachwörterlexikon, eine (überschaubare) Diskographie und ein Interview mit dem Pionier der elektronischen Musik, Oskar Sala. Werfen wir nun einen Blick ins Buch.

Die heilige Dreifaltigkeit: Moog, Buchla und EMS

Band 1 stellt uns gleich zu Beginn zwei maßgebliche Wegbereiter der elektronischen Musik vor: Bob Moog mit seinem bahnbrechenden Modularsystem 55 und – für die Westküsten-Schule – Don Buchla mit seiner Buchla Box. Ganz logisch schließt sich ein Kapitel über den russischstämmigen Synthesizer-Pionier Peter Zinovieff an, der in London gemeinsam mit Tristram Cary und David Cockerell die Firma EMS ins Leben rief. Becker lobt den eigenständigen Sound des Synthi A und nennt – mit Hinweis auf Ludwig Rehberg – als Besonderheit, „dass er – als einziger der klassischen Synthesizer – auch heute noch…gebaut und verkauft wird.“

Wer will schon einen gesampelten Minimoog?

Da sieht die Situation heute doch ganz anders aus, wenn wir an die Odyssey-Remakes von Behringer und Korg denken oder das Minimoog-Reissue. 1990, als das Buch erschien, waren freilich Sampler en vogue, und so ist auch das Zitat von Matthias Becker zu Moogs All time-Klassiker einzuordnen: „Die Zukunft des Minimoogs ist noch lange nicht besiegelt, bietet er doch eine Fülle warmer analoger Sounds, die sich mit digitalen Geräten bisher nicht realisieren lassen. Auch das Übertragen einiger Minimoog-Sounds auf den Sampler ist keine wirkliche Alternative, da zum einen im Minimoog mit Sicherheit noch unendlich viele bisher ungehörte Klänge auf ihre Entdeckung warten und zum Anderen der Zugriff über das analoge Bedienfeld des Minimoog viel direkter und schneller ist, als etwa über den Data-Entry-Regler eines Samplers.“ Diese Aussage besitzt wohl heute noch so viel Gültigkeit wie damals.

Ist das Mellotron ein Synthesizer?

Auf den ARP 2600 – der unter Verweis auf den damaligen Synthesizerstudio Bonn-Techniker Achim Lenzgen mit der frohen Botschaft schließt, dass es durchaus möglich sei, die vergossenen Module des ARP zu öffnen und zu reparieren – folgt etwas unvermittelt ein Beitrag über das Mellotron. Becker sagt selbst gleich eingangs, das Instrument wäre „bei genauerer Betrachtung eigentlich gar kein Synthesizer im üblichen Sinne“. Die Beschreibung ist liebevoll und zum Schluss erfahren wir dann auch den Grund, warum es das Mellotron ins Buch schaffte. Die Anschaffung sei mit Blick auf die Anfälligkeit und schwierige Ersatzteilbeschaffung, „nur noch für denjenigen interessant…, der sich für die aufwändige und ausgeklügelte Mechanik des Geräts begeistern kann, oder der – wie ich – verrückt genug ist, solche Merkwürdigkeiten zu sammeln.“

Moog oder ARP? Im Zweifelsfall beide!

Ausführlich wird der ARP Odyssey gewürdigt und Becker schafft es hier, sich in den gestressten Keyboarder jener Tage hineinzuversetzen, der damals 4000,– DM abdrücken musste. Und nicht wusste, ob er das Geld für den relativ einfach bedienbaren Minimoog, „mit dem angesagten modischen Sound“ oder doch lieber für den komplexeren ARP investieren sollte, der mit S/H, Ringmodulator und Zweistimmigkeit aufwarten konnte. Allerdings hält Becker nonchalant fest: “Die Gretchenfrage ’Odyssey oder Minimoog‘ stellte sich damals eigentlich nur für diejenigen, die sich nur eines der Geräte leisten konnte. Die Keyboarder, die Geld genug hatten, besaßen in der Regel beide, da sich die Geräte vom Sound her doch sehr stark unterschieden.“

Blockflöten führen wir leider nicht

Damals galt halt der unausgesprochene Satz: Keyboardspieler müssen Kohle haben. Ich erinnere mich an Rick Wakeman, der damals im Interview über den Polymoog sinngemäß sagte: „Es gibt noch eine kleine Ausführung (gemeint ist das Polymoog Keyboard). Die ist gut für die Leute, die sich den großen nicht leisten können.“ Und Keyboards-Chefredakteur Gerald Dellmann sinnierte angesichts von schlanken 30.000,- DM, die für den DX-7-Vorläufer GS-1 aufgerufen wurden, ernsthaft über das etwas „problematische Preis-Leistungs-Verhältnis“. Ne, echt jetzt?

Tja, dagegen sind die Moog Ones unserer Tage fast schon Budget-Synthesizer. Wenn man in den 80ern angesichts eines schwindelerregend hohen Preis-Tags im Musikgeschäft in Schockstarre verfiel, konnte es sein, dass ein empathieloser Verkäufer sagte: „Blockflöten führen wir leider nicht.“

Synthesizer von Gestern – Tretroller und Düsenflugzeuge

Ein Satz auch zum Davolisnt, weil wir ihn oben schon als Exoten in der Runde angekündigt haben. Es war Beckers erster Synthesizer und er beschreibt ihn denn auch in erster Linie aus „Sentimentalität“. Allerdings hat er ihn damals nach zwei Wochen wieder rausgeschmissen: „Denn selbst ich, der zu diesem Zeitpunkt nicht die geringste Ahnung von Synthesizern hatte, brauchte nicht länger als ganze drei Tage, um festzustellen, dass die Möglichkeiten des Davolisint mehr als begrenzt waren und er mit einem Minimoog soviel gemeinsam hatte wie ein Tretroller mit einem Düsenflugzeug.“

Der zahme Four-Voice

Beim Oberheim Four-Voice war ich etwas erstaunt zu lesen, dass dieser „zahm“ klinge und „dem Vertrauten stark verhaftet“ sei. So hatte ich den SEM-Sound gar nicht abgespeichert. Aber klar: Becker vermisst Cross- oder Ringmodulation, Rauschen, ein übersteuerbares Filter und beklagt die eingeschränkten Möglichkeiten des LFO. Um dann einfühlsam den Zauber zu beschreiben, der entsteht, wenn man alle vier Stimmen ähnlich aber eben nicht gleich programmiere: “Sind Hüllkurve, Stimmung, Klangfarbe und Modulation bei den einzelnen Stimme nur minimal voneinander verschieden, so reicht dies schon aus, um den Oberheim Four Voice zehnmal lebendiger und natürlicher klingen zu lassen, als jeden seiner homophonen Synthesizer-Kollegen.“

Roland gibt’s ja auch noch

Die Japaner stehen bei Becker manchmal ein wenig im Schatten der großen US-Synthesizerbauer. Der Roland SH-5 reiche an die Vorbilder Moog und ARP nicht heran. Immerhin besäße er einen „eigenständigen Klangcharakter“ und böte mit seinen Modulationsmöglichkeiten und dem integrierten Ringmodulator „eine Fülle interessanter Sounds“.

Becker sieht in ihm eine verbesserte Kombination der Module 100 und 101 des 100er Systems. Da Becker dieses dem „etwas sterilen Sound des Roland 100M System“ eindeutig vorzieht, hält er den SH-5 für eine gute Wahl.

Roland SH 5 vs SH-7

Im Vergleich zum (im Teil 2) besprochenen SH-7 verhält sich Becker sehr diplomatisch. Er sieht den SH-7 bei perkussiven Sounds vorne, lobt auch hier die zahlreichen Modulationsmöglichkeiten – aber (und hier bekommen SH-7-Fans regelmäßig die Krätze, vergleiche hierzu auch unser Roland SH-Special), die wirklich unverwechselbaren Sounds, die das zusätzliche resonanzfähige Bandpass- und das Multimode-Filter des SH-5 ermöglichen würden – die suche man beim SH-7 leider vergeblich. Um dann salomonisch zu schließen: „Aber das ist sicher auch zu einem großen Teil Geschmackssache, und über Geschmack sollte man ja bekanntlich nicht streiten.“ Beckers ganze Liebe gehört allerdings dem System 700 – da ist er Feinschmecker:

Der unbedienbare Yamaha CS-30

Beim Yamaha CS-30 steht Matthias Becker im Verdacht, mit verantwortlich zu sein, dass dieser Synthesizer den Ruf der Quasi-Unbedienbarkeit besitzt. Das Bedienfeld des CS-30 sei „extrem unübersichtlich und gewöhnungsbedürftig.“ Am Ende gibt es freilich ein versöhnliches Fazit: „Sieht man vom Handicap der schlechten Benutzerführung ab, so ist der CS-30 jedoch selbst heute noch jedem Klangtüftler wärmstens zu empfehlen, da er eine wahre Fundgrube für ausgefallene und exotische Klänge darstellt.“

Yamaha CS-60 – Im Bassbereich unterbelichtet

Dieses Kapitel behandelt die komplette CS-Reihe, wobei Becker sich aber vor allem auf den CS-60 bezieht, der damals Teil seiner privaten Kollektion war. Es findet sich zwar ein wunderbares Foto vom Flaggschiff CS-80 und es fehlt auch nicht der Hinweis, dass dieser „nicht nur von seinen Abmessungen und vom Gewicht her – mit Recht zu den ganz großen klassischen Synthesizern“ zählt. Aber die klanglichen Einschätzungen Beckers basieren auf seinen Erfahrungen mit dem CS-60: „Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der Sound des CS-60 eher in Richtung ’dünn’ tendiert und im Bassbereich etwas ’unterbelichtet’ ist.“ Der etwas dünnere Klang resultiert freilich vor allem daraus, dass dem CS-60 im Vergleich zum CS-80 der zweite Oszillator fehlt.

Aber auch der CS-60 hat für Becker durchaus seine Meriten: So ermöglichen die beiden hintereinander geschalteten Filter (speziell der spannungsgesteuerte Hochpass mit Resonanz) Klangfarben, die andere Synthesizer nicht bieten. Und im Fazit rückt Becker die Dinge dann wieder etwas gerade, wenn er feststellt, „dass es sich beim CS-60 keinesfalls um eine Art Heimorgel, sondern vielmehr um einen sehr ausgereiften, flexibel einsetzbaren polyphonen Synthesizer handelt.“

Korg MS-Serie – niedriger Preis und dünner Klang

Die Korg MS-Reihe bietet für Becker gute „Einsteiger-Modelle“, da sie „für damalige Verhältnisse – recht preiswert waren und dennoch recht vielfältige Möglichkeiten boten“. Allerdings stellt der Autor klar „dass die Korg-Modelle vom Klangcharakter her etwas dünn und flach klingen.“ Dabei müsse man noch nicht mal Moog und als ARP als Referenz heranziehen: „Selbst einem Synthesizer aus der SH Serie sind sie meiner Meinung nach, was die klangliche Qualität angeht, unterlegen. Die Bässe klingen nicht so fett und die Filter arbeiten nicht so sauber, sondern entwickeln vielmehr ein recht starkes und – je na Einstellung – oft sogar störendes Eigenleben.“ Becker räumt allerdings ein, dass „viele gerade den unsauberen und bei hohen Peak Einstellungen sogar aggressiven Klang des Filters besonders interessant finden.“

Ehrenrettung für Korg: Die PS-Reihe

Gut dass Korg noch die PS-Reihe im Angebot hatte, die Becker – obgleich sie sich vom „Klangvolumen her sicherlich nicht mit dem Sound eines Oberheim oder Prophet vergleichen lässt“, richtig gut findet. Zum PS 3100 schreibt er: „Was in ihm steckt, das zeigt das Gerät eigentlich erst im Studio, wo man ihm mit etwas Geduld durchaus spektakuläre Klänge und Effekte zu entlocken vermag.“ Seine Empfehlung gilt aber – nein nicht dem Flaggschiff der Serie, dem PS 3300 – sondern dem programmierbaren PS 3200: „Mit Sicherheit das gelungenste Modell der PS-Serie, da durch die 16 Klangspeicher ein wirklich schneller Zugriff auf die enormen klangliche Möglichkeiten des Instruments möglich wird.“ Damals schon – vor bald 30 Jahren – warnt er potentielle Liebhaber vor, sich auf eine lange Suche einzurichten. Wegen der kleinen Stückzahl produzierter Instrumente, und zum anderen weil die Korg PS-Synthesizer „von ihren derzeitigen Besitzern – wenn überhaupt – wohl nur sehr ungern abgegeben werden dürften.“

Ein Herz für Frequenzteiler

Was mich sehr für Becker einnimmt: Er lässt den Instrumenten mit Divider-Technik durchaus Gerechtigkeit widerfahren: Dem Polymoog und – mit Einschränkung – auch dem ARP Quadra, der in Band 2 besprochen wird. Becker begegnet diesen Instrumenten unvoreingenommen und nicht mit der Verächtlichkeit, die Liebhaber von VCO-Vollblutsynthesizern im Angesicht eines Frequenzteiler-Synthesizers gerne mal von einer „Orgel“ reden lassen. Ausführlich zitiert er den Vater des Polymoogs, David Luce: „Musiker interessieren sich wirklich zu allerletzt dafür, wie das Innere ihrer Instrumente organisiert ist. Sie interessiert der Klang. Sie sagen nicht etwa die Schwebungsverhältnisse bei dieser und jener Note sind verschieden, weil dieser Oszillator und jener Oszillator die und die Art von Schaltung haben. Aber sie werden den Sound wahrnehmen. Und der ist beim Polymoog eindeutig anders als bei einer Orgel.“ (Bd. 1, S. 40)

Der unterbewertete Polymoog

Becker – und da treibt es einen angesichts des heutigen Preisniveaus die Tränen in die Augen – resümiert: „Mittlerweile schon ab und an für weniger als DM 1000,– angeboten, gehört der Polymoog meiner Meinung nach zu den unterbewertesten Synthesizern überhaupt…Der Polymoog ist in Verbindung mit dem Poly Pedal ein enorm musikalisches Instrument mit einem durch und durch eigenem Charakter.“

ARP Quadra – Enorme Fülle

Beim ARP Quadra bedauert er, dass das Instrument durch die zahlreichen Kompromisse, die die Entwickler aus Kostengründen hatten eingehen müssen, „weder Fisch noch Fleisch“ sei: „Dass der Gesamtsound des Quadra trotz der für sich genommen recht spartanisch ausgestatteten Einzelsektionen dennoch eine enorme Fülle und einen sehr eigenen unverwechselbaren Charakter hat, das dürfte in erster Linie wohl auf zwei Dinge zurückzuführen sein: Erstens sind die Signale der einzelnen Synthesizersektionen nicht phasensynchronisiert, so dass stets minimale, den Klang belebende Schwebungen zwischen den einzelnen Signalen entstehen können, und zweitens trägt der eingebaute Stereo-Phaser nicht unerheblich zur Aufwertung des Gesamtsounds bei.“ Was es nebenbei bemerkt auch schwierig bis unmöglich machen würde, den Quadra überzeugend nachzubauen. Aber wer will das schon?

An dieser Stelle wollen wir noch einen Blick auf einige der „Big Polysynths“ werfen.

Synthesizer von Gestern – Die großen Polyphonen

Beim Elka Synthex lagen zwischen der Markteinführung 1984 und der Veröffentlichung von Beckers erstem Band gerade mal 6 Jahre. Dass er es trotzdem ins Buch schaffte verdankt er Beckers Einschätzung, „dass der Elka trotz seines späten Erscheinens dennoch alles Tugenden der ’guten alten Analogen’ in sich vereint. Beckers Urteil hat mitgeholfen, den Synthex aus der Obskurität, die ihn als Produkt einer Orgel- und Keyboardbauerfirma anfangs umgab, herauszuhelfen. Der Autor sieht ihn auf Augenhöhe mit den Besten seiner Klasse: „Der Sound des Gerätes ist überzeugend und der Synthex kann sich durchaus mit Instrumenten wie etwa dem Jupiter 8 oder dem Prophet 5 messen.“

MKS-80 besser als Jupiter 8

A propos Jupiter 8: Bei ihm rühmt Becker „seinen vollen warmen Klang, sowie die charakteristischen Cross Modulation und Sync-Sounds“. Allerdings empfiehlt er nachdrücklich den Roland MKS-80 als Alternative, und das nicht nur, weil er von Hause aus mit MIDI ausgerüstet sei: „Zusätzlich hat man den Grundsound des Gerätes im Bassbereich gegenüber dem Jupiter 8 noch weiter verbessert und sowohl Klangfarbe als auch Lautstärke sind per Anschlagdynamik steuerbar was zu einem gegenüber dem Jupiter 8 entschieden lebendigeren und ausdrucksstärkeren Klangbild führt.“

Industriestandards Roland MKS-80, Yamaha TX816 und Oberheim Xpander

Der MKS-80 bildet gemeinsam mit dem Yamaha TX 816 und dem Oberheim Xpander eine Art Industriestandard, schreibt Becker und kommt zu dem aus heutiger Sicht doch verblüffenden Schluss: „Da der Preis für einen gebrauchten MKS-80 kaum über dem eines gebrauchten Jupiter 8 liegt, ist ihm aufgrund seines überzeugenderen Klanges und der umfassenden MIDI-Möglichkeiten meiner Meinung nach eindeutig der Vorzug zu geben.“ Der Gebrauchtmarkt spiegelt diese Einschätzung heute nicht mehr: Während der Jupiter 8 sich als wohl einziger Vintage-Polyphoner eindeutig über der Preismarke von 10.000 Euro etabliert hat, kommt der MKS-80 (ohne Programmer) gerade mal auf ein Fünftel dieses Preises. Aber wer hätte das vor 30 Jahren sicher vorhersagen können?

Roland Jupiter 6 – Nicht nur ein Abklatsch der Juppi 8

Beim Jupiter 6 weicht unsere Gesichtsblässe wieder einem frisch-rosigen Ton. Becker sieht in ihm dankenswerterweise einen eigenständigen Synthesizer und nicht etwa einen kleinen Jupiter 8. Denn bei diesem Vergleich kann der 6er nur den Kürzeren ziehen. Tatsächlich bescheinigt ihm Becker einen flacheren und höhenbetonteren Klang, weniger Druck und „einige konzeptionelle Schwachpunkte“, etwa den monophon konzipierten Audioausgang: Andererseits listet er eine ganze Reihe Punkte auf der Habenseite auf. Der zweite LFO, Unisono Detune, mischbare Wellenformen, Multimode-Filter und MIDI. So ließen sich dem Instrument „eine ganze Reihe von Sounds entlocken, die nicht zum Klangrepertoire des Jupiter 8 gehören.“

Sequentials bester Analoger: Der Prophet T8

Bei Sequential Circuits will ich nicht auf den Prophet 5 eingehen, den Becker natürlich unter die klassischen Synthesizer einreiht, sondern auf den seltener besprochenen T8. Becker schildert ausführlich Keyboard Modes und Stimmenarchitektur. Er rühmt die „hervorragende gewichtete 76-Tasten-Holztastatur“ und die Anschlagdynamik: „Die Velocity-Sensitivity-Sektion kann getrost als das Kernstück des Instrumentes bezeichnet werden, da sie dem Anwender ermöglicht, die von der exzellenten Tastatur gebotenen Ausdrucksmöglichkeiten an seine persönliche Spieltechnik anzupassen und musikalisch überzeugende Ergebnisse umzusetzen.“

Nur Licht, kein Schatten

Über die von anderen Rezensenten kritisch hervorgehobene etwas lahme CPU-Leistung des T8 lesen wir bei Becker nichts. Auch nichts Nachteiliges über Hüllkurven und LFO, die in Software ausgeführt wurden und angeblich hörbare Treppenstufen beim Filter. Sein Fazit: „Unter Berücksichtigung aller Faktoren (wie Sound, Bespielbarkeit, MIDI Features etc) ist der T8 meiner Meinung nach der beste Analogsynthesizer, und es kommt daher auch nicht von ungefähr, dass sich der Preis für einen gebrauchten T8 nach wie vor stabil in der Region zwischen DM 4000,- und 5000,- hält.“

Hier ist die aktuelle Bewertung augenscheinlich gekippt: Denn viel mehr zahlt man für den T8 heute auch nicht in Euro, während die Preise für einen Jupiter 8, Memorymoog oder Synthex davon galoppiert sind. Wie kommt das? Hier wäre eine Revision unseres Urteils über den T8 vielleicht angebracht. Zuletzt hatte sich auch Mr. Fairchild gegen die heute weitverbreitete Meinung gewandt, der T8 sei nur ein besserer Prophet 600 mit Nobeltastatur. (Falls also jemand in Berlin einen T8 besitzt und an einer Zusammenarbeit interessiert ist, freue ich mich, von ihm zu hören ;-)

Strenger Blick vs nostalgische Verklärung

Die Maßstäbe, an denen wir Vintage-Synthesizer messen, verändern sich mit der Zeit. Damals – als Matthias Becker seine Bücher veröffentlichte – konnte man selbst analoge Spitzensynthesizer für teilweise lächerlich geringes Geld einsammeln. Einen Rhodes Chroma etwa für 2000,- bis 3000,- DM, dessen Neupreis bei 12.000,- DM gelegen hatte. Deshalb ist der Blick von Becker oft strenger und wie mir scheint auch objektiver, als unsere heutige Sicht. Wenn Angebote für einen Jupiter 8 heute 10.000,– Euro oft weit übersteigen, dann wird zum Beispiel plötzlich ein Korg Trident interessant. Für den hätte der Musiker von 1990, der über Multimode-fähige MiDI-Expander verfügte, in Beckers Sicht „allenfalls ein nachsichtiges und wehmütiges Lächeln“ übriggehabt. Für Liebhaber bombastischer Analog-Klänge ist der Trident heute durchaus wieder ein schönes und dazu noch halbwegs erschwingliches Vintage-Instrument – keine Frage. Aber natürlich nicht in einer Liga mit einem Jupiter 8, OB-Xa oder Prophet 5. Letzteren übertrifft der Korg zwar bei Polyphonie und Layermöglichkeiten, kann aber den ausgefuchsten Modulationsmöglichkeiten des Prophet 5 nicht das Wasser reichen.

Synthesizer von Gestern – Immer noch gültige Bewertungen

In der großen Zahl der Fälle kommt Becker zu Bewertungen, die heute noch Gültigkeit besitzen: Ein Jupiter 4 galt ihm zum Beispiel damals schon als überzeugender Synthesizer, auch wenn er noch viele Jahre ein Underdog-Dasein führen sollte. Die Vorzüge eines preiswerten Polysix oder Juno 60 würdigt auch Matthias Becker. Er ist kein Snob, wie ihm manchmal unterstellt wird. Klar: Er stellt einen ARP Chroma oder Oberheim Expander in den Synthesizer-Olymp. In letzterem sieht er den legitimen Erben der großen Modularsysteme. Aber er erweist auch einem Korg Sigma die Referenz oder einem Moog Prodigy, den er klanglich so nahe beim großen Vorbild Minimoog sieht, wie keinen anderen Moog. Manche Urteile sind aus der Zeit zu verstehen: Ein MKS-80 wirkte damals zweifellos moderner als ein Jupiter 8, auch wenn er an dessen Wärme und Klanggewalt nicht ganz heranreicht.

Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein

In Foren wird heute manchmal auf einige Unschärfen und Fehler in den beiden Bänden hingewiesen. Es mag schon sein, dass bei einem Roland-Synthesizer beim Filter mal die falsche dB-Zahl angegeben ist – aber gelegentliche Fehler hat sich auch Altmeister Gordon Reid mal geleistet. Und wer von den Amazona.de-Autoren sich noch nie geirrt hätte, der werfe den ersten Stein. Der Unterschied: In einem Online-Bericht kann man Unstimmigkeiten, sobald ein kundiger Leser auf sie aufmerksam macht, sofort korrigieren. Der Artikel lässt sich jederzeit aktualisieren. Aber gedruckt ist nun mal gedruckt.

Keyboards – eine Zeitschrift mit Monopolstellung

Bevor wir zum Interview mit Matthias Becker kommen, noch ein Wort zur Wirkmächtigkeit der alten Synthesizer-Journalisten. Ihr, liebe Amazona-Leser seid es gewohnt, von einer Plattform zur nächsten zu switchen, euch überall zu informieren. Das war früher anders: Die Zeitschrift Keyboards war – bevor es das Internet und Synthesizerforen wie Amazona.de gab – die wohl wichtigste Informationsquelle über Synthesizer, Orgeln und Keyboards. Erschien ein neues Heft, war der Gang zum Kiosk voll freudiger und gespannter Erwartung. Die Testberichte und Features wurden ein- ums andere Mal förmlich verschlungen. Chefredakteur Gerald Dellmann und Redakteure wie Matthias Becker oder auch Peter Gorges genossen Expertenruf. Was da schwarz auf weiß gedruckt stand, war sozusagen sakrosankt und „gültig“. Die Keyboardhefte wurden im Plexiglasschuber quasi schon für die Nachwelt aufbewahrt.

Die Demokratisierung des Synthesizer-Journalismus

In dieser Beziehung hat der heutige webbasierte Synthesizer-Journalismus (der freilich auch seine Schattenseiten besitzt) doch zu einer gewissen Demokratisierung geführt. Das Feedback der User, die Erfahrungen und unterschiedlichen Blickwinkel der Community bilden einen Mehrwert, der bei den einsamen Leitwölfen unter den frühen Synthesizer-Journalisten noch nicht zum Tragen kam. Eifriges Kopfnicken, wenn etwas meine Zustimmung als Leser fand, oder das Anschwellen der Halsadern, wenn mein Lieblingssynthesizer im Heft gnadenlos verrissen wurde – das spielte sich damals alles im stillen Kämmerchen ab. Die Leserbriefe an Keyboards betrafen in aller Regel Sachfragen im Stile von: „Gibt es eine Musik-Software für meinen Kawai K3?“

Interview mit Matthias Becker

Costello:

Lieber Matthias, vor den Büchern gab es bereits die Serie „Synthesizer von Gestern“ in Keyboards. Wer hatte die Idee, wie kam es zu der Serie?

Matthias:

Ich glaube es war eine Anregung von Gerald Dellmann, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau.

Costello:

Die großen Analogsynthesizer waren ja schon mit dem Erscheinen von Yamahas DX7 ab 1983 angezählt. Ab Mitte der 80er gab es erschwingliche Sampler, 1988 kam Korg dann mit der ersten Workstation M1 raus. Hat sich denn damals ernsthaft noch jemand für die analogen Synthesizer interessiert?

Matthias:

Das Interesse war eigentlich schon sehr groß, wie wir an der guten Resonanz auf die Artikel feststellen konnten. Aber damals sah man auf die Instrumente eher mit historischem Blick und das Hauptinteresse richtete sich auf neue Instrumente mit MIDI und Hauptthemen waren Polyphonie und Speicherbarkeit. Die Geräte wurden zu der Zeit merkwürdigerweise in erster Linie daran gemessen, wie realistisch sie echte Instrumente imitieren konnten und wie gut ihre Pianosounds waren. :-) Sampler waren angesagt und die Samplingtechnologie wurde in Instrumenten wie D50 und M1 in die Klangerzeugung integriert. Mit einem experimentellen Synthesizeransatz , wie dem von Donald Buchla – zu hören auf Morton Subotnicks „Silver Apples of the Moon“ – hätte damals kein Mensch etwas anfangen können.

Costello:

Die beiden Bände „Synthesizer von Gestern“ sind heute längst vergriffen und richtig teuer. Was natürlich unmittelbar mit der Renaissance der Analog-Synthesizer zusammenhängt. Hast Du jemals an eine Neuauflage gedacht? Inzwischen könntest Du ja spielend drei Bände füllen.

Matthias:

Es war mal eine englische Gesamtausgabe beider Bände geplant – sie waren ja leider aus globaler Sicht in der falschen Sprache erschienen :-) Das scheiterte aber letztlich an den Kosten..

Costello:

Die beschriebenen Instrumente entstammten ja größtenteils Deiner eigenen Sammlung.

Matthias:

Tja, die waren in der Tat fast alle aus meiner Sammlung. Bis auf das Trautonium und das Synlab der Essener Folkwang Hochschule habe ich grundsätzlich nur über Instrumente geschrieben, die ich auch wirklich zu Hause stehen hatte und entsprechend testen konnte. Wenn ich die Teile nicht selbst besessen hätte, hätte sich eine so zeitaufwändige Produktion wie die der drei „Synthesizer von Gestern“-Cds nicht realisieren lassen. Das Trautonium hat ja Sala selbst gespielt.

Costello:

Deine Sammlung genoss legendären Ruf und wurde mehrfach auf Ausstellungen gezeigt. Irgendwann hast du dann aber Tabula rasa gemacht. Warum?

Matthias:

Tja – 1995 wurde mein Sohn geboren und irgendwann muss man Prioritäten setzen und die Schwerpunkte verschieben. Ich hatte mich 18 Jahre lang intensiv mit Synthesizern auseinandergesetzt, 11 davon beruflich. Mein Studio und unsere Wohnung waren bis zum Rand voll mit Instrumenten. In einem Raum stand als Raumteiler quer der Synthi 100 :-) Und die Teile mussten versichert werden. Sie wurden über die Jahre nicht besser und mussten permanent gewartet werden, die ersten Eproms in einigen der neueren Instrumenten zeigten bereits erste Anzeichen akuter Amnesie und hatten vergessen, wozu sie mal programmiert worden waren. Ich glaube, der erste und zu der Zeit einzige, der dieses Problem frühzeitig erkannt hatte, war Dirk Matten vom Synthesizerstudio Bonn, der die ganzen Eproms systematisch auslesen lies und die Inhalte archivierte. Aber ich glaube, das, was letztlich den Ausschlag gab, war die Tatsache, dass da knapp 100 Synthesizer drauf warteten gespielt und benutzt zu werden und ich einfach keine Zeit mehr dazu hatte. Das habe ich dann eher als belastend gefunden und mich daher nach und nach von ihnen getrennt und sie verkauft.

Costello:

Ein Jammer! Nie bereut?

Matthias:

Aus heutiger Sicht war das natürlich leider viel zu früh und viel zu billig. Die Sammlung wäre heute sicher ein kleines Vermögen wert. Aber ich habe die Entscheidung nicht bereut – obwohl ich manchmal doch dem Moog 55 die ein oder andere Träne nachweine :-) Mein Sohn macht gerade seinen Bachelor in Philosophie, meine Tochter steckt mitten in ihrer Schauspielausbildung und hat ihre erste CD aufgenommen. Das ist mir wichtiger als ein Synthesizermuseum.

Costello:

Was waren oder sind Deine fünf „All time favourites“-Synthesizer?

Matthias:

Ich halte wenig von solchen Best of-Listen, aber sei‘s drum: Moog System 55, EMS Synthi AKS, Arp 2600, Reaktor, Absynth, Alchemy.

Costello:

Wie siehst Du den derzeitigen Analog-Hype mit Wiedergeburten alter Klassiker wie Minimoog und ARP Odyssey?

Matthias:

Na – die Wiedergeburten lassen sich ja zumindest besser in den Workflow integrieren als die Originale und man hat halt die Möglichkeit in Echtzeit am Gerät selber rumzuschrauben, was man ja bei den Computeremulationen so nicht hat.

Aber ich glaube die Hauptmotivation bei Kauf dieser Geräte dürfte wohl sein, dass man schon viel Legendäres von den Originalen gehört hat und sich selbst den Traum erfüllen will, auch so ein Teil zu besitzen. In Hinblick auf das, was heute mit den virtuell-analogen am Rechner machbar ist, fehlt mir persönlich dafür etwas das Verständnis. Aber ich werde nächstes Jahr ja auch schon 65, da wird man mir das sicher nachsehen. :-)

Costello:

Ich möchte nochmal auf Deine Arbeit bei Keyboards zurückkommen: Die Zeitschrift hatte damals eine ziemliche Monopolstellung. Was Du, Dellmann und andere geschrieben habt, beeinflusste oft unmittelbar, für welches Instrument das in den Ferien sauer verdiente Geld ausgegeben wurde. Wart ihr euch eurer Verantwortung eigentlich bewusst oder habt ihr eher 10 cm über dem Boden geschwebt ;-)

Matthias:

Wir haben nicht geschwebt, sondern gearbeitet :-) Grundsätzlich kann man sagen, dass wir stets das geschrieben haben, was unserer persönlicher Eindruck von den Instrumenten war. Wobei man da natürlich einschränkend sagen muss, dass man bei Erstellung eines monatlichen Heftes für das Testen neuer Geräte eigentlich immer nur begrenzte Zeit zur Verfügung hat, weil dann ja irgendwann auch schon Redaktionsschluss ist.

Costello:

Du hast Dich vor dezidierten Bewertungen nie gescheut, auf die Gefahr hin, auch mal danebenzuliegen. Heute lese ich in Reviews oft „einerseits, andererseits“. Dabei denke ich immer, der Leser erwartet eigentlich, dass der Tester auf sein eigenes Urteilsvermögen vertraut.

Matthias:

Diesen Wischi Waschi Gefälligkeitsjournalismus, wie man ihn heute leider nur allzu oft sieht, gab es damals nicht. Beim Lesen heutiger Testberichte kann ich mir ein Schmunzeln nie so ganz verkneifen. Egal was da getestet wird: Für irgendwen und irgendeine Zielgruppe ist es immer gut. Man hütet sich vor klaren Stellungnahmen und pointierten Aussagen. Ehrlich gesagt bin ich oft nach Lesen eines solchen Testes nicht schlauer als vorher.

Eine Ausnahme sind da allenfalls die Tests in Production Partner, wo dann richtig viel gemessen wird und dann auch wirklich objektive belastbare Ergebnisse vorliegen, was Frequenzganz, Klirrfaktor, Abstrahlverhalten oder ähnliches angeht. Aber auch da wird es, sobald es an Dinge wie Sound und persönlichen Geschmack geht, kritisch. Das liegt einfach in der Natur der Sache: Jeder hat halt auch andere Vorlieben und daran orientiert sich letztendlich, ob einem etwas gefällt oder nicht.

Costello:

Ein Urteil fällen ist ja immer subjektiv.

Matthias:

Ja und da kann man sich gar nicht von freimachen. Kritiken sind zwangsläufig immer subjektiv. Und ein Instrument und Gerät nur aufgrund einer guten Kritik zu kaufen ist schon recht verwegen. Ich würde eine solche Kritik höchstens zum Anlass nehmen, mir das jeweilige Teil mal selbst in Ruhe anzuhören und es auszuprobieren. Und von daher: Die Verantwortung für den Kauf liegt letztlich beim mündigen Käufer und nicht beim Kritiker. Und ganz nebenbei: Nicht nur gute Kritiken können einen Kaufimpuls auslösen. So habe ich z.B. viele der für mich interessantesten Schallplatten entdeckt, nachdem ich zuvor einen feurigen Totalverriss irgendwo darüber gelesen hatte :-)

Costello:

Eine Anekdote muss ich loswerden. Deine hymnische Bewertung des Roland JP-8000 hängt Dir bis heute nach. Auch Amazona-Chef Peter Grandl kam damit gleich um die Ecke, als ich ihm das Thema Beckers „Synthesizer von Gestern“ vorgeschlagen habe.

Matthias:

Tja – so ganz schlecht fand Peter Grandl den JP 8000 im Jahr 2008 rückblickend ja eigentlich auch nicht, wenn ich hier mal an seinen Amazona-Artikel erinnern darf.

Costello:

Gut gekontert. Wer damals deiner Empfehlung gefolgt ist und den VA gekauft hat, und nicht die seinerzeit 3000,- DM für den Jupiter 8 ausgegeben hat, würde sich heute vermutlich in den Allerwertesten beißen. Wollte Dich deswegen schon jemand vor den Kadi zitieren?

Matthias:

Nein es wollte mich noch niemand vor den Kadi zitieren. Und jeder, der meine damalige Meinung zum JP 8000 jetzt heute im Rückblick als eindeutige Fehleinschätzung sieht, übersieht dabei, dass solche Wertungen und Einschätzungen wie bereits gesagt erstens stets subjektiv sind und zweitens immer vor dem Hintergrund der Zeit gesehen werden müssen, in der sie geschrieben wurden. Und virtuell-analog war das, was wir halt damals für die Zukunft hielten.

Costello:

Heute spielt der Print-Journalismus – gerade auch im Musikbereich – keine große Rolle mehr. Und statt einer alles beherrschenden Zeitschrift wie Keyboards gibt es viele Angebote im Web. Wie siehst Du diese Entwicklung?

Matthias:

Ich finde es gut, dass es mittlerweile viele Online Foren zum Thema gib, in denen ich auch oft gerne stöbere, aber gerade da merkt ganz besonders, das die soundliche Einschätzung von Instrumenten, Plug Ins etc. stets doch sehr subjektiv ist und sich nicht zuletzt daran orientiert, wo der eigene musikalische Horizont und /oder Schwerpunkt liegt.

Costello:

Woran arbeitest Du gerade, was machst Du aktuell?

Matthias:

Ich arbeite nach wie vor – mittlerweile schon im 40. Jahr – für die Kölner Band Bläck Fööss. Ab und an sitze ich dort noch bei Konzerten am Monitormixer, kümmere mich aber mittlerweile hauptsächlich um Management und Booking und arbeite gerade an den Vorbereitungen für das 50jährige Bandjubiläum in 2020. Im Studio, das eigentlich nur noch aus einem Applerechner mit viel Software, einem Digitalpult, zwei Nearfield Monitoren und einem Komplete Kontrol Keyboard von Native besteht, mische ich z.Z. eine CD mit meditativer Gitarrenmusik eines Freundes und arbeite mit meiner Tochter an deren zweiter CD.

Costello:

Und setzt Du noch analoge Synthesizer ein?

Matthias:

Einen original Minimoog ab und an, ansonsten aber ausschließlich Arturia V- Collection und Native Kontakt mit Soniccouture Instrumenten etc.

Costello:

Wenn Du aus Deiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit Synthesizern ein Fazit ziehen solltest?

Matthias:

Ein Instrument ist immer nur so gut ist, wie der, der es bedient. Oskar Sala ist ein gutes Beispiel: Das Trautonium machte als Instrument aus meiner Sicht nur Sinn, wenn er es bediente. Er hatte sein ganze Leben der Beherrschung dieses Instrumentes gewidmet. Ähnliches gilt für Clara Rockmore beim Theremin. Ich finde, woran es heute meist fehlt, ist an der Zeit die Möglichkeiten eines Instrumentes wirklich auszuloten. Gilt insbesondere für Softwareinstrumente, die sich zudem mit jedem neuen Update schon wieder verändern und noch zusätzliche Möglichkeiten bekommen. Hat man sich an eine Benutzeroberfläche gewöhnt, kommt schon die nächste um die Ecke. Da hilft wirklich nur Selbstdisziplin und Zurückhaltung. Man muss nicht auf jeden Zug gleich als erster draufspringen. Höher, schneller, weiter, mehr ist ja heute das allgemeine Credo. Aber langsamer und weniger bringt einen manchmal weiter.

Costello:

Vielen Dank, Matthias und jetzt schon viel Spaß und Erfolg im nächsten Jahr beim Jubiläum von Bläck Fööss! Gerne noch an dieser Stelle der Hinweis, dass die CDs Vintage Synths vol.3., die Vintage Synths Doppel-CD, sowie Best of „Elektronische Musik aus Köln“ und Oskar Salas “Resonanzen” nach wie vor bei Dir erhältlich sind.