House Music & Deep House 03.2024 – neue elektronische Releases

Was im März in der DJ-Redaktion lief

Und schon wieder ist ein weiterer Monat verstrichen. Das Jahr nimmt langsam Fahrt auf und der Frühling ist nun auch da. Der März war bei uns recht wechselhaft vom Wetter und das Gleiche können wir über die Musikauswahl des letzten Monats sagen. Wie immer gab es tolle Veröffentlichungen und wir möchte euch hier unsere Picks aus dem Monat März vorstellen.

Wenn ihr selbst Songs gefunden habt, freuen wir uns wie immer, wenn ihr diese in die Kommentare postet. Also starten wir direkt!

ANZEIGE

31 Bloom – Four Tet – Text Records

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im März gab es ein neues Album von Four Tet. Das ganze Album „Three“ ist absolut empfehlenswert und beherbergt einen ganz eigenen Stil elektronischer Musik.

Gerade der Track „31 Bloom“ hat es uns aber besonders angetan. Angeteaste Noten, die auf einen herabprasseln, stiffe Drums, die den Takt vorgeben und ein schöner Synthesizer, der die Hauptmelodie spielt, bilden ein mehr als solides Grundgerüst für den Track. Das Ergebnis ist ein Song, bei dem wir jedes Mal aufhorchten, als er in unseren Playlists lief. Hier zeigt sich wieder, dass man nicht allzu viele Spuren braucht, um einen Song zu liefern, der vollends im Ohr hängen bleibt.

Thandaza – &ME, Rampa, Adam Port, Alan Dixon, Arabic Piano – Keinemusik

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Beim Titel “Thandaza” versammelt sich die gesamte Keinemusik-Crew und das Resultat kann sich sehen lassen. Wer einen emotionalen und ruhigen Song sucht, der unter die Haut geht, wird hier fündig.

Das Piano sitzt hervorragend im Mix und die Drums halten sich sehr dezent zurück. Gepaart mit dem Vocal eine runde Sache. Ab 2:20 setzt ein Synth ein, der dem Ganzen noch mehr Masse gibt. Die tiefen Noten erzeugen einen schönen Groove und man wird noch mehr in das Klangbild des Songs gewoben. Gerade im Break wird das Piano kräftiger gespielt und bekommt noch mehr Ausdruck. Kein unnötiges Wirrwar im Break, sondern nur eine sich aufbauende Snare-Roll, die in den Drop läuft. Klasse Nummer.

The Echo – Adriatique, The Element MT – X Recordings

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Emotional, aber druckvoller geht es auch mit „The Echo“. Nachdem „Miriacle“ von Adriatique schon im letzten Jahr zu einem unseren Favoriten gehörte, kann das Produzentenduo mit einer neuen Single definitiv an den Sound anschließen.

Das schöne Vocal wird von sich immer weiteraufbauenden Synthesizer-Sounds und Strings hervorragend getragen. Dabei werden wir als Hörer immer in die Breaks fallen gelassen, um vom Vocal dann doch wieder aufgefangen zu werden. Der Song lässt einen immer wieder aufatmen, aber bietet doch einiges an Zug nach jedem Drop.

Keep On Movin – Saib, Tour-Maubourg – Noire & Blanche

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wer House Music sucht, mit der man ideal in den Abend starten kann, dem empfehlen wir „Keep On Movin“. Luftige Drums, gepaart mit schönen Key-Stabs und einer lockeren Bassline, sind genau das, was wir dafür brauchen. Hier groovt alles schön zusammen. Das Arpeggio leutet neue Elemente ein und wir den Feierabend. Müsste man den Song mit einem Wort beschreiben, dann würde dieses „lässig“ heißen.

Das Gitarrensolo passt hier umso besser rein. Darauf ein paar Marimba-Sounds? Sehr gerne. Für uns definitiv ein Song, der in unsere Rotation kommt, um am Abend zu starten.

Sun Will Shine – Jack Truant – Motive Records

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Natürlich darf bei unseren Redaktionspicks nicht ein wenig klassische House Music fehlen. Geliefert von Jack Truant haben wir hier genau das Richtige für euch. Der Track „Sun willl shine“ strotzt vor Energie. Die Piano-Stabs haben Druck und in Kombination mit einem schönen Vocal und klassischen House-Drums haben wir hier den perfekten Song für die Maintime. Gerade der Break, bei dem wir kurz mal durchatmen können, überzeugt uns bei jedem Hören mit seiner Piano-Melodie. Hier fällt es uns wirklich nicht leicht, die Füße still zu halten.

Incognito – Justice – Genesis

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wer Lust auf etwas ganz Besonderes hat, dem können wir „Incognito“ von Justice empfehlen. Das französische Duo hatte immer schon einen ganz eigenen Stil. Brachiale Synthesizer-Sounds, die durch Pausen und harte Drums unterbrochen wurden. Das Muster findet sich auch bei „Incognito“, aber hier gibt es noch viel mehr. Allein das Intro bringt einen auf eine ganz falsche Fährte, keine klassische House Music, aber ein Song, den wir erwähnen mussten.

Definitiv kein typischer Track der elektronischen Musik. Modern und retro zugleich – ein Mix, den wir bewundernswert finden. Hiermit kann man wahrscheinlich jeden beeindrucken. Das Arrangement ist genauso rund wie das Zusammenspiel von klassischen Sounds und der treibenden Bassline. Der Song ist einer von bisher vier veröffentlichen Singles des im April erscheinenden Album „Hyperdrama“. Die anderen Songs sind auch alle wert, mal angehört zu werden. Gerade „Saturine“ mit dem Sänger Miguel ist uns dabei noch besonders positiv aufgefallen und zeigt die Vielfältigkeit von Justice.

Das war unsere Auswahl für den Monat März, wir hoffen, der eine oder andere Song ist dabei, der auch bei euch in die Rotation aufgenommen wird!