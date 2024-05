Test: Aodyo Anyma Phi, Physical-Modeling Synthesizermodul

Unendliche Klangwelten mit unwegsamer Navigation

Der Aodyo Anyma Phi ist ein vor allem ein monophoner Physical-Modeling Synthesizer mit paraphonen Fähigkeiten, der zusätzlich eine große Auswahl an weiterer Synthesen in einem kleinen Gehäuse vereint. Wie so viele Geräte in der letzten Zeit, begann auch das Anyma Phi als Kickstarter-Projekt, das erfolgreich abgewickelt wurde und seit einiger Zeit auch bei Thomann erhältlich ist.

Ein erfolgreicher Kickstarter-Synthesizer

Das Aushängeschild des Anyma Phi ist Physical-Modeling, eine Syntheseform, die versucht, den Klang von gestrichenen, geblasenen und geschlagenen Objekten nachzuahmen. Dabei kann man als Benutzer das Ziel verfolgen, reale oder irreale Instrumente nachzubilden. Mehr über die Technik und den ersten Synthesizer dieser Art – den Yamaha VL-1 – findet ihr hier.

Die Möglichkeiten des Physical-Modelings sind derart fantastisch, dass damals niemand diese Synthesizer gekauft hat.

Gehäuse und Bedienelemente

Das Anyma Phi ist etwas größer als die Korg Volcas, das Gehäuse aus stabilem Metall statt Plastik. Die Tasten und Encoder sind ebenfalls größer, der OLED-Bildschirm jedoch genauso klein. Da aber viel mehr Informationen darauf angezeigt werden, ist es unterm Strich wesentlich schlechter ablesbar. Aodyo bewirbt die die kleine Größe als Vorteil, da es so auf Freiflächen größeren Keyboards abgestellt werden kann.

An Bedienelementen befinden sich oben links ein Lautstärkeregler, unter dem Display ein Drehregler und zwei Taster. Damit lassen sich Presets aussuchen sowie tiefer in Untermenüs einsteigen sowie grundlegende Settings einstellen, wie etwa auch aus einem grossen Vorrat an mikrotonalen Skalen wählen.

Daneben eine Matrix aus 5 Druckknöpfen (der sechste darunter dient als Shift-Taste) und 4 Endlosdrehreglern. Die Beschriftung der Matrix mit etwa “Timbre, Color” ist jedoch nicht zwingend mit eben diesen Parametern verknüpft, da diese frei in einem Patch zugeordnet werden können.

Anschlüsse und Bedienelemente

Auf der Rückseite gibt es Stereo-Line-Out, Line-In und Kopfhörerausgang, ausgeführt als 6,35 mm Klinkenstecker, MIDI In und Out, die seltene Erscheinung eines USB-Host-Ports, bei dem – wie der Name suggeriert – das Anyma Phi zu einem USB-MIDI-Host wird, einen USB-Mini‐B-Anschluss für Firmware-Updates und die Kontroll-Software sowie einen Netzkippschalter mit deutlichem „Klick“.

Die Synthesen und Oszillatoren Anyma Phi

Im Repertoire des Anyma Phi liegen zudem weitere Formen der Synthese wie etwa FM, Virtuell-Analog und Wavetables. Für die aktuell über 40 Typen von Oszillatoren stehen drei Oszillator-Slots zur Verfügung.

Zur Auswahl stehen nicht nur eigens von Aodyo entwickelte, bei denen sich neben den besagten Physical-Modellen für Blas-, Streich- und Zupfinstrumente sowie diverse Schlaginstrumente tummeln und in der virtuell-analogen Sektion allerhand Rechtecke und Pulsbreitenmodulationen sowie mehrere Wavetable-Varianten, sondern auch Ports von Mutable Instruments Modulen wie Elements, Braids und Rings. Bei diesen Ports hat Aodyo darauf geachtet, sie für die Hardware des Phi zu optimieren, und Qualitätsoptionen integriert, falls dem Prozessor die Puste ausgeht – was tatsächlich vorkommen kann.

Die Effekte des Anyma Phi Synthesizers

Für Effekte, zu denen aber auch die Filter gezählt werden, stehen 5 Slots zu Verfügung mit über 30 Typen, einschließlich Resonatoren, Granular und FM, aber auch extremere Effekte wie Wavefolder und Ringmodulator. An Filtern gibt es unter anderem diverse Ladder-Varianten sowie ein Comb-Filter. Diese fünf Effekte können in einem von zwei Bussen, Haupt- oder Nebenbus, geladen und separat gepegelt werden sowie schlussendlich durch einen Hall gejagt werden. Kurioserweise ist dieser “final Reverb” ein Mono-Hall, obwohl das Anyma Phi sonst durchweg in Stereo angelegt ist.

Dabei fällt auf, dass z. B. Modal und String Resonator als Oszillatoren wie auch als Effekt zur Verfügung stehen, sich also theoretisch bis zu 8 Resonatoren kombinieren lassen.

Modulationsmöglichkeiten

Für Modulationen stehen 16 Modulator-Slots mit über 40 Typen wie Hüllkurven, LFOs, Sequencer sowie physische und algorithmische Prozesse zur Verfügung.

Als virtuelle Patchbay stehen 32 “Mapping”-Slots mit Sidechain-Eingang zur Verfügung, die es ermöglichen, jeden Synthesizer-Parameter (einschließlich anderer Mappings) mithilfe eines Modulators oder externen Controllern zu steuern.

Es ist also zu bemerken, dass Aodyo hier wirklich mit vollen Händen Features aufgefahren hat.

Integrierte Piezo-Mikrofone

In dem Gehäuse befindet sich auch ein piezoelektrisches Kontaktmikrofon, was sich dank des Metallgehäuses auf ganzer Breite gut bespielen lässt und je nach Position auch unterschiedlich tönt.

Klangbeispiele zum Anyma Phi Synthesizer

Damit dieser Test nicht zu schnell zu dröge wird, hören wir uns doch das Anyma Phi ein wenig an: Im folgenden Klangbeispiel ist zunächst ein Sound mit ein bisschen gleichzeitiger Parametervariation zu hören, anschließend benutze ich unterschiedliche Positionen auf dem Gehäuse, um Figuren aus verschiedenen Timbres zu spielen.

Das Piezo-Mikrofon ist abgeschaltet, wenn kein externes Signal eingespeist wird, dann kann Anyma Phi als sehr umfangreiche Effektbox verwendet werden. Einen winzigen Einblick könnt ihr hier hören, in dem ein Beat vom Elektron Syntakt durch eines der Presets gejagt und dann mit Resonanz, Drive, Filterung und Chaos versehen wird. Zunächst ist das direkte Signal zu hören, dann der Ausgang vom Anyma Phi. Das Klangbeispiel ist deshalb so lang, weil die Autorin grinsen musste.

Im nächsten Klangbeispiel drei der Bläser-Presets. Das erste, genannt “Reed My Mind”, klingt dabei durchaus überzeugend nach einer Klarinette. “Saxmachine” leider weniger nach Saxophon denn nach kaputtem Akkordeon. Damit der gute Geschmack nicht zu sehr strapaziert wird und es trotzdem einen Nutzwert gibt, habe ich mich hier mehr darauf konzentriert, den Ton durch Modulation leicht wegkippen zulassen. Wieder überzeugender ist da “Et Reflute” als große Flöte.

Bedienung über die Hardware

An sich ist es möglich, sämtliche klangerzeugenden Parameter über die Hardware-Einheit zu steuern, doch ist die Bedienung des Gerätes mit seinem winzigen Display und undurchsichtigen Encoder-Belegungen leider nichts, was Lust aufkommen lässt, in die vielfältigen Klangwelten einzutauchen. In der Standardeinstellung sind die Encoder zudem quälend langsam und es muss schon wild herumgekurbelt werden, um eine nennenswerte Klangveränderung zu erzeugen. Glücklicherweise lässt sich die Encoder Geschwindigkeit in den Settings drastisch erhöhen und alleine dadurch das Arbeiten schon um einiges intuitiver wird (die Autorin hat für sich die Encoder von 3 auf die Maximalstellung 15 erhöht). Gut anfühlen tun sich diese dadurch aber noch lange nicht. Trotzdem ist das Matrixprinzip mit Endlos-Encodern eine grundsätzlich gute Idee.

Aodyo Anyma Phi – Software-Editor

Um hier Abhilfe zu schaffen, gibt es, ähnlich wie bei Modal, eine Steuerungsanwendung, die über USB mit dem Gerät synchronisiert ist. Dabei handelt es sich – wie bei Modal – nicht um ein VST, da die Klänge immer nur aus dem Gerät selbst kommen.

Die Benutzerführung ist intuitiv erfassbar und in ihrem Aufbau lobenswert übersichtlich und die Entwickler haben versucht, möglichst alles auf einer Bildschirmseite darzustellen, damit ein Durchklicken von Seiten entfällt.

Doch leider ist eine Software eine Software und man ist in der Falle der Mausbenutzung und des Umherklickens. Das Interface lässt sich übrigens nicht skalieren um auf 4K-Bildschirmen besser ablesbar zu sein, ist aber nicht das am schlechtesten grafisch gestaltete Interface seiner Art.

Audiobeispiele Parameter-Tweaking

Doch hören wir weiter hinein in einige der Möglichkeiten des Gerätes.

Im Folgenden spiele ich mit den Parametern eines jeweiligen Preset: große Flöte, Bassgitarre und eine Snare. Bei der Snare ist es interessant, wie diese teilweise anfängt, wie ein Bassblasinstrument zu klingen.

Im folgenden Beispiel bin ich von einem Bläsermodell ausgegangen und blende langsam einen Saitenresonator ein,und als Drittes leicht einen Comb Filter.

Und den Wavefolder in einem aggressiveren Beispiel wollen wir vielleicht auch mal hören:

Anschließende Betrachtung

Das Anyma Phi hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Ein wertiges Metallgehäuse und stabil wirkende Anschlüsse auf der einen Seite, ein winziges Display und ein unterdimensionierter Prozessor auf der anderen Seite. Hier wären bessere Kombinationen möglich gewesen, wie etwa ein billiges Kunststoffgehäuse (gegebenenfalls ohne Piezo) und dafür ein größeres Display. Alleine Letzteres hätte hier schon zu einer höhere Bewertung durch die Autorin geführt.

So bleibt das Alleinstellungsmerkmal des Gerätes, der momentan einzige Hardware-Synthesizer zu sein, der Physical-Modeling bietet (lediglich das Mutable Instruments „Elements“ Eurorack Modul ist noch als Klon erhältlich). An vorderster Stelle für eine Alternative ließe sich Korg Opsix nennen, der mit geschickter und findiger Verwendung von FM und u. a. Comb-Filter jede Menge Klänge des Phi abdecken kann, mit einem trotzdem kleinen, aber besseren Display, besseren Encodern und Menüführung, bei der man sich gut zurechtfinden kann. Wer eh nur auf Virtuell-Analog, Wavetables und extreme Effekte schielt, sollte sich den Argon 8 von Modal ansehen. Und wem es um verrücktes und fantasievolles Klangbasteln mit rasantem Zugriff geht, könnte mit dem ASM Hydrasynth glücklich werden.

Hier ist zu hoffen, dass das Nachfolgemodell von Aodyo, das Anyma Omega, alles richtig macht. Und bisher sieht alles danach aus: Großes Display, 16 Haupt-Encoder, Touchstrip, Polyphonie und MultitimbraliItät verheißt das Anyma Omega unter anderem. Die Zukunft des hier getesteten Anyma Phi könnte darin liegen, ein Player (z. B. für Liveauftritte mit wenig Gepäck) oder eine zusätzliche Stimme für mit dem Omega – dann hoffentlich mit Spaßfaktor – erstellte Sounds zu sein.

Das Anyma Phi on YouTube

Offizielle Produktvorstellung durch Aodyo:

