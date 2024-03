House Music & Deep House 02.2024 – neue elektronische Releases

Diese Scheiben liefen im Februar in der DJ-Redaktion

Ein weiterer Monat ist um und wir bewegen uns mit großen Schritten auf höhere Temperaturen zu, mehr Sonne und hoffentlich weniger graue Tage. Umso mehr brauchen wir dafür doch den passenden Soundtrack und so stellen wir euch wieder unsere Redaktionspicks aus dem Monat Februar vor. Ein Monat voller klasse Veröffentlichungen, gerade im House Music und Deep House Bereich. Also starten wir direkt rein.

ANZEIGE

Nostalgic Feelings – Paul Rudder – True Romance Records

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Eine weitere schöne House Music Release gab es auch von Paul Rudder und der Titel „Nostalgic Feels“ passt perfekt. Schöne Stabs, punchy Drums und eine zurückhaltende Bassline, die vor sich hin hüpft, erwecken tatsächlich nostalgische, leicht melancholische Gefühle, wobei der Wille, dazu ein wenig zu grooven, doch alles überwiegt. Mit diesem Song füllt sich doch fast jeder Dancefloor schnell.

Direct Cut (Gerd Janson Edit) – Mute, Gerd Janson – Running Back

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit „Direct Cut“ im Gerd Janson Edit haben wir mal wieder eine luftige House Music Nummer, bei der unsere Herzen höher schlagen. Eine echt fette Bassline, die schön drückt, leichte Pads für die oberen Frequenzbereiche und ein lockerer House-Beat. Hiermit kann man doch sowohl in den Feierabend als auch in eine Nacht auf dem Dancefloor starten. Die Melodie ab 1:47 Minuten einsetzt und sich langsam in den Vordergrund vorarbeitet, ist schön verspielt, aber nicht kitschig.

ANZEIGE

I’ve Gotta Stand Up (Dave Lee Garage City Mix) – The Trammps, Dave Lee – Z Records

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Richtig klassisch geht es auch mit dieser Release weiter, mehr House Music Spirit ist fast nicht möglich. Die harten Piano-Stabs in Verbindung mit den Drums reichen ja eigentlich schon für eine runde Nummer aus. Das Vocal gibt dem Ganzen aber noch deutlich mehr Energie und der Breakdown ab 3:30 Minuten lässt einen dann doch noch einmal durchatmen, nur damit der darauffolgende Drop einen noch mal richtig in Bewegegung kommen lässt.

Take a Chance – Tom Trago – TT

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im Februar gab es auch eine Veröffentlichung von einem unserer Lieblingskünstler: Tom Trago. Ob als Produzent oder als DJ sind wir absolut nicht unparteiisch, weil sein Sound meist genau unsen Gusto trifft. Auch bei einer neuen EP „Pearls for Pleasure Vol.1“ ist genau das der Fall. Alle drei Songs sind einfach für den Dancefloor gemacht und von ihm über Jahre auch genau dort immer wieder getestet worden. Unserer Meinung sind alle drei Songs „Secret Weapons“, die man als DJ gut in der Rückhand aufbewahren sollte. „Take a Chance“ ist ein ideales Beispiel dafür – der Edit bringt genau das richtige Verhältnis, um auf dem Dancefloor zu überzeugen und wir kriegen die Bassline einfach nicht aus dem Ohr. Gerade der Breakdown mit dem Vocal lässt die Stimmung unserer Meinung nach vollends aufkochen.

You &Me – Moby, Anfisa Letyago – Defected Records Limited

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ja, richtig gelesen: Moby ist zurück und mit You & Me präsentiert der renommierte Künstler eine wunderschöne Release. Seicht und druckvoll zugleich, hat uns dieser Song direkt von der ersten Sekunde an in seinen Bann gezogen. Wirklich schöne Drums und eine schöne zurückhaltende Pianomelodie, die mittechnisch perfekt um das Vocal von Anfisa Letyago sitzen, sind zwar eine etwas ruhigere Nummer, aber eventuell eignet sich der Song gut, um dem Publikum ein wenig Downtime auf dem Dancefloor einzuräumen. Auf der Release sind noch Remixe von Moby selbst, Girls Of The Internet und Deetron, diese haben alle einen eigenen Stimmungsgrad und so habt ihr eine Bandbreite an Möglichkeiten, den Song in eure DJ-Sets aufzunehmen.

It Just Happened – Steve Bug, Cle – Nu Groove Records

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch Steve Bug veröffentlichte gemeinsam mit Cle im Februar eine 3-Track-EP. Der Track „It Just Happened“ hatte für uns eine tolle Mischung aus Deep-House-Elementen und klassischen Acid-Klängen. Ab und zu Sounds der Roland TB-303 zu hören, ist immer wieder was Feines und die seidig glatten Pads in Verbindung mit den Sounds klassisches Roland Drum-Machines erinnern uns an Songs „Can U Feel It“ von Mr. Fingers. Zeitlos, nostalgisch, aber trotzdem modern. Natürlich etwas ruhiger als andere der vorgestellten Veröffentlichungen, jedoch absolut erwähnenswert.

Homage to Bossa – Felipe Gordon, Toro Moratto – Razor-N-Tape

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit unserem letzten Pick wollten wir euch noch diese sehr gediegene Nummer vorstellen. „Homage to Bossa“ verzaubert uns mit wunderschönen E-Piano-Klängen. Hierbei kann man den Kopf freikriegen und mal wieder tief durchatmen. Ab 1:38 Minute ändern sich die langgezogenen Akkorde dann in kurzgebundene Stimmige Chord-Abfolgen, die den ganzen Song nochmal eine ordentliche Portion Groove verpassen. Diesen Titel können wir uns am Anfang einer langen Nacht oder als gelungenes Ende einer solchen vorstellen.

Das war’s auch schon mit unserer Liste an grandiosen Neuveröffentlichungen. Wenn ihr Releases aus dem Februar habt, ob im House-Music- und Deep-House-Bereich oder aus komplett anderen Genres, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns diese in den Kommentaren präsentiert.

Wir hören uns dann wieder im nächsten Monat!