Report: Quo Vadis Traktor DJ?

Seit 2000 ist Traktor DJ, die DJ-Software der Berliner Software-Schmiede Native Instruments, in verschiedenen Versionen nun schon auf dem Markt und gehört damit zu den dienstältesten DJ-Programmen überhaupt.

Traktor hat in diesen 17 Jahren unzähligen DJs als Basis und Zentrum ihrer Arbeit gedient. Neben der für eine Software mit so langer Lebensspanne unvermeidlichen optischen und funktionalen Evolution, haben langjährige User auch einige tiefgreifende und grundlegende Versionssprünge mit drastischen Änderungen mitgemacht.

Es ist Zeit, die Entwicklung von Anfang bis zum aktuellen Stand zusammenzufassen.

Die Frühzeit: Von Traktor DJ Studio 1 bis Final Scratch

Auch wenn die Oberfläche aus heutiger Sicht eher putzig anmutet, konnte man schon bei der Urversion erahnen, welches Potential in softwarebasiertem DJing steckte. Zwei Decks, ein Mixer und ein Stapel Platten – also alles, was man für eine Party braucht – schön handlich in den Computer gepackt. Dazu noch ein paar zukunftsweisende Features wie Loops, Cue-Punkte und eine – anfangs sogar nondestruktive – Aufnahmefunktion zeigten damals schon, wohin die Reise gehen würde. Und wer hätte ahnen können, dass die damals schon vorhandene SYNC-Funktion zum automatischen Angleichen der Geschwindigkeiten zweier Tracks heute noch für zum Teil hitzige Diskussionen sorgen würde?

Mit der Putzigkeit der Oberfläche war es schon sehr bald vorbei. Das UI von Traktor DJ Studio 2 zeigte schon unmissverständlich, dass hier ein Feature-Monster am Start war, dessen Möglichkeiten weit über das klassische Zwei-Decks-und-Mixer-Setup hinausgingen. Eigentlich war damals schon alles da, was für Traktor bis heute charakteristisch ist, wie zum Beispiel die Waveform-Anzeige mit der Übersicht des ganzen Tracks unter der zoombaren Ansicht um den Playhead herum. 2003 wurde mit Traktor Final Scratch Stantons Timecode-Steuerung in das System integriert, die es ermöglichte, Traktor mit dem DJ-Werkzeug schlechthin zu steuern. Ohne diesen – bei Licht betrachtet – sehr seltsamen Durch-die-Brust-ins-Auge-Approach hätte softwarebasiertes Auflegen, egal mit welchem System, niemals Akzeptanz in der doch eher wertkonservativen DJ-Zunft erfahren. Na gut, der Mangel an geeigneten Controllern tat sein Übriges dazu.

Mach mir den Hawtin: Traktor 3

Im Jahr 2005 trat mit Traktor Studio 3 die Version der Software auf den Plan, die den Übergang zum immer noch aktuellen Status Quo beim digitalen DJing markierte. Die Erweiterung vom klassischen Zwei-Deck-Setup auf vier Decks ermöglichte die von DJs wie Ritchie Hawtin oder Dubfire populär gemachte totale Dekonstruktion der gespielten Tracks und damit das Aufbrechen der Grenze zwischen DJ-Set und Live-Act. Oder anders gesagt: DJs konnten fortan mit den Tracks anderer Leute umgehen wie mit den Schnipseln und Loops, aus denen sie auch ihre eigenen Tracks produzierten. Ein weiterer Baustein für diese Revolution im DJing waren die radikal erweiterten MIDI-Funktionen von Traktor, mit denen sich die Software noch mehr an die eigenen Bedürfnisse anpassen ließ. MIDI-Macros, mit denen Traktor dazu gebracht werden kann, mehrere Dinge gleichzeitig oder präziser sehr kurz hintereinander zu tun, sind das Stichwort.

Die Integration von Effekten ins digitale DJ-Setup taten ihr ihr Übriges dazu.

Als 2006 die Zusammenarbeit zwischen Stanton und NI endete, wurde die Software in Traktor 3 umbenannt.