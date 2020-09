Vergleichstest: AKAI MPC One, AKAI MPC Live II, Music Production Systeme

Bruderzwist oder Geschwisterliebe?

Die beiden Music Production Studios MPC One und MPC Live II von AKAI wurden erst kürzlich hier (AKAI MPC ONE) und hier (AKAI MPC LIVE II) auf AMAZONA.de getestet. Doch welche MPC ist nun die bessere bzw. lässt sich dies überhaupt sagen? Einige Hinweise gab ja bereits in den jeweiligen Einzeltests, allerdings kann eine Übersicht oftmals deutlicher machen, für welche MPC man sich nun persönlich entscheiden würde. Auch außerhalb eines Kaufinteresses ist es interessant zu erfahren, wo die Unterschiede der einzelnen Vertreter der MPC-Produktlinie bestehen. Ganz offensichtlich liegen die Unterschiede im Einsatzgebiet, dazu aber später mehr, wenn die eigentlichen Details geklärt sind.

Innere Werte

Bevor es losgeht: Es sollte offensichtlich sein, dass die MPC LIVE II ein Stereo-Sound-System mitbringt und sich dadurch von allen anderen MPCs der Serie unterschiedet.

Gehen wir die Sache also vom Kern aus an und arbeiten uns langsam nach außen. Beide MPCs beherbergen den gleichen Kern oder SoC (System on Chip), wie man besser sagen sollte. Es handelt sich um einen Rockchip RK3288 mit ARM Cortex A17-Kern, der mit 1,8 GHz getaktet ist. Die RAM-Größe beträgt 2 GB, 4 GB eMMC sind für das Betriebssystem vorgesehen. Daten werden auf einer 16 GB SD-Karte gespeichert. Diese Konfiguration hatte auch bereits der Vorgänger der AKAI MPC LIVE II.

Bereits hier tut sich der erste Unterschied auf: Im Gegensatz zur AKAI MPC ONE hat die AKAI MPC LIVE II einen internen Slot für eine 2,5“ SATA SSD (oder HDD), mit deren Hilfe man den Speicherplatz für Samples und Projekte um 256 GB erweitern kann.

Betriebssystem

Tatsächlich ist es so, dass auf allen MPCs dieser Serie (also auch der MPC X) exakt dieselbe Firmware läuft. Keine MPC ist also langsamer oder schneller als die anderen. Der Unterschied muss also woanders liegen.

Alle sind kompatibel mit der AKAI MPC 2-DAW und können im Controller-Modus damit kommunizieren. Ebenso sind die Dateiformate mit der DAW kompatibel und können so einfach ausgetauscht werden. Das bedeutet übrigens auch, dass Projekte verschiedener MPCs miteinander kompatibel sind. Keine der MPCs kann also „mehr“ oder „weniger“ als die andere. Und damit kommen wir zu den eigentlichen, greifbaren Unterschieden der MPC ONE und der MPC LIVE II.

MPC sucht Anschluss

Diese Unterschiede findet man eben hauptsächlich bei den Anschlussmöglichkeiten der beiden MPCs. Im Bild kann man auf einen Blick schön erkennen, wo diese liegen. Die MPC LIVE II besitzt sechs symmetrische Einzelausgänge, die MPC ONE hat lediglich einen symmetrischen Main-Out. Eingangsseitig hat die LIVE II auch die Nase vorn, denn obwohl immer nur einer der Stereoeingänge aktiv sein kann, besitzt sie zusätzlich zu den symmetrischen Klinkeneingängen noch ein Stereo-Pärchen im Cinch-Format für den direkten Anschluss eines Plattenspielers – live von der Platte einen dicken Beat absampeln und on-the-fly verwursten? Bitte schön.

Die LIVE II besitzt einen USB-Eingang zum Anschluss von MIDI-USB-Geräten mehr, dazu hat sie auch einen kompletten DIN-MIDI-Port mehr. An die MPC LIVE II kann man also ohne Zusätze mehr MIDI-Gerätschaften anschließen. Sollte das noch nicht reichen, kann bei beiden MPCs ein Class-Compliant USB-MIDI-Interface angeschlossen werden, um so die Anzahl der MIDI-Ports zu erweitern.

Beide Varianten besitzen einen Netzwerkeingang und hören auf Ableton-Link, die MPC LIVE II bietet aber wiederum das Quäntchen mehr – sie besitzt eben auch eine WI-FI-Konnektivität. Bluetooth verstehen wiederum beide Geräte. Hier können neben MIDI-Geräten auch Rechnertastaturen gekoppelt werden.

Verkehrte Welt

Das waren auch schon die hauptsächlichen Unterschiede in der Konnektivität. Interessant sind in diesem Zusammenhang noch ein paar Details, die für den einen oder anderen ausschlaggebend sein könnten. Zunächst einmal ist der Main-Volume der MPC LIVE II prominent auf der Oberfläche angebracht, bei der MPC ONE übernimmt diese Aufgabe ein kleines Spindelpoti, das hinten neben den Main-Ausgängen sitzt.

Der Kopfhöreranschluss der MPC ONE ist wiederum gut erreichbar vorne angebracht, allerdings in der 3,5 mm Ausführung. Der Kopfhörer für die MPC LIVE II wird hinten angeschlossen – hier allerdings in der 6,3 mm Variante.

Gleiche Verdrehungen gibt es beim SD-Card-Slot: Bei der MPC LIVE II ist er hinten, bei der MPC ONE wiederum gut zugänglich vorne. Beinahe verständlich, geht man von der Paranoia aus, ein finsterer Zeitgenosse könnte das Live-Setup sabotieren wollen, indem er die leicht zugängliche SD-Karte stibitzt.

Die Oberfläche

Die MPC LIVE II ist ein gutes Stück größer als die MPC ONE, so dass auch die 16 Pads mit 3 x 3 cm deutlich größer ausfallen (MPC ONE: 2,4 x 2,4 cm). Auf den ersten Blick erscheint die Oberfläche der LIVE II aufgeräumter und einheitlicher, u. a. bedingt durch die Farbgebung der Taster. Alle 27 Taster der MPC LIVE II sind gummiert, während die 31 Taster der MPC ONE aus Hartplastik bestehen. Mir persönlich gefallen die der MPC ONE mit einem klar definierten Klickpunkt besser.

Die Anordnung der Taster um den zentralen Encoder herum ermöglicht dann auch zügigeres arbeiten, während die Anordnung der MPC LIVE II eher auf Einfachheit aufgebaut ist. Damit begeben wir uns auch sofort in die Diskussion des anvisierten Einsatzgebietes.

Auf einen Blick

In der Tabelle sind noch mal die wichtigsten technischen Unterschiede/Daten aufgeführt. Dieser Überblick ist hilfreich, bevor wir zur eigentlichen Frage kommen.

MPC LIVE II MPC ONE Preis 1.169,- EUR 730,- EUR Prozessor, RAM Quad-core ARM® cortex A17 @ 1.8GHz, 2GB RAM Quad-core ARM® cortex A17 @ 1.8GHz, 2 GB RAM Speicherkapazität 16 GB 4 GB Erweiterbar mit interner SSD, über SD-Card über SD-Card Digital Audio System ADC 24-bit @ 44.1, 48, or 96 kHz 24-bit @ 44.1, 48, or 96 kHz DAC 24-bit @ 44.1, 48, or 96 kHz 24-bit @ 44.1, 48, or 96 kHz Processing 32 Bit Floating Point 32 Bit Floating Point Display 7 Inches, RGB, Multi-Touch 7 Inches, RGB, Multi-Touch Pads 16: 3 cm x 3 cm, gummiert 16: 2,4 cm x 2,4 cm, gummiert Tasten gummiert Hartplastik Größe 41 x 4,7 x 24,2 27,9 x 4,7 x 27,3 SD Card hinten vorne Phones hinten 6,3mm vorne 3,5mm CV Gate 8 8 MIDI Ports 2 x IN/OUT 1 x IN/OUT Ausgänge 6 x sym. Klinke 6,3mm 2 x sym. Klinke 6,3mm Line THD+N 0,001% (1 kHz, -1 dBFS) 0,003% (1 kHz, -1 dBFS) HP THD+N 0,003% 0,006% Max Power 35 mW @ 32Ω 28,8 mW @ 32Ω Eingänge 2 x Line, 2 x Phono 1 x Line Line Dyn Range 113 dBA 113 dBA Line SNR 105,5 dB 111 dB Line THD+N 0,001% 0,002% Line Max Input Level +16,5 dBu 16 dBu USB MIDI In 2 1 USB to Host 1 1 Erkennt USB-MIDI Interfaces? Ja Ja Ethernet Ja Ja WIFI Ja Nein Bluetooth Ja Ja Speaker Stereo 0 Akku/Laufzeit Ja/6 h Nein Effekte 87 87 Delay/Rev 22 22 Dynamics 13 13 EQ/Filter 15 15 Harmonics 14 14 Modulation 19 19 Vintage FX 4 4 Instrument-Plugins 3 3 HW Master Volume Ja Nein Q-Link Ja Ja Bedienung 27 Tasten, 1 Push-Encoder 31 Tasten, 1Push-Encoder

Welche MPC für wen?

Die Bezeichnung der verschiedenen MPCs sollte eigentlich schon genug Hinweis darauf geben. Die AKAI MPC LIVE II ist für den LIVE-Einsatz prädestiniert; die MPC ONE, als MINI-Version der MPC X sollte sich im Studio wohler fühlen.

Aus meiner Sicht stimmt das allerdings nur bedingt. Beispielsweise würde ich mir im Studio doch eine große Speicherkapazität für all meine skizzierten, angefangenen, editierten oder gar komplettierten Stücke wünschen. Bei einem Live-Set stelle ich mir eher einen kleinen Speicher als genügend vor, da ich ja wahrscheinlich sowieso in abgesteckten Bahnen performe. Bei den verglichenen MPCs ist das genau andersherum.

Auch die Größe kann entscheidend sein: Besitze ich viel externes Equipment und nur einen begrenzten Platz zum Aufbau, würde ich live doch eher zur kleineren MPC ONE greifen. Nicht umsonst sind die winzigen Korg Volcas Live so gerne im Einsatz.

Auch bei den Ausgängen geht das so weiter: Möchte ich im Studio nicht eigentlich mehr Einzelausgänge haben als auf der Bühne, wo es ohnehin schon so viel zu verkabeln gibt? Das Ganze lässt sich weiter fortführen, sicher hat da aber jeder seine eigenen Präferenzen oder sieht die Sachen anders als ich. Generell bleibt allerdings festzuhalten: Live ist nicht unbedingt live.