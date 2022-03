Die berühmtesten Synthesizer-Sounds: Platz 1 bis 11

Sounds für die Ewigkeit

Wir kennen sie alle, Songs und Titel mit einer Hookline für die Ewigkeit und fragen uns, was war dieser Sound? Man kann dies durchaus als nutzloses Wissen abtun. Für die Top 40 Coverband Mitglieder ist dies durchaus essentiell und für andere insofern auch wichtig, weil sie dann diesen Sound oder Preset garantiert nicht nutzen werden.

Für geneigte Leser und Leserinnen, die nun von all dem vermutlich wenig wissen, bleibt zum einen eine Reise durch mehr als 50 Jahre Popmusik. Der Autor hat diesen Artikel durchaus wie eine gute alte Dampfradio-Show gestaltet. Die Playlist mag eigenwillig erscheinen, auf der einen Seite Sounds. Es gab auch eine Zeit vor Presets. Und auf der anderen Seite Songs mit Preset. Alle haben gemeinsam, sie haben Geschichte geschrieben und einen Platz im Olymp verdient. Damit die Musikauswahl locker und luftig daher kommt, wird der Maschinist die Presets, Sound und letztlich Titel nicht chronologisch zu Gehör bringen. Schnallen Sie sich bitte jetzt an, die wilde Fahrt beginnt jetzt.

1. Moog Liberation (The S O S Band Just Be Good To Me – 1983)

Unser Eröffnungssound kommt heute vom Moog Liberation. Das zum Titel gehörende Album wurde von u. a. von Jimmy Jam, einer Hälfte des Producer Duo Jam & Lewis produziert. R&B steckte damals ein wenig in der Disko Sackgasse fest. Und die Karriere der SOS Band auch. Also versuchten Jam & Lewis den Ausnahmemusikern einen komplett neuen Sound für das Album „On The Rise“(1983) zu geben. Jimmy Jam auf der RB Music Academy 2015:

„We didn’t use any of the horn section. They had a different bass player from the first time we played with them to the second time, but a lot of the bass was done on keyboard, so we didn’t use the bass player a whole lot, although I remember he did the solo on “Just Be Good to Me.” The other bonus was we didn’t know that Abdul Ra’oof was such a great singer and that led us to doing “Tell Me If You Still Care” from On the Rise and “Weekend Girl” from Just the Way You Like It, because we thought he and Mary [Davis] together made a great duet team. And coming from working with Cherrelle and Alexander O’Neal, we loved the idea of putting men and women together as duet partners. Creatively, there was a lot to work with. We worked out of Master Sound Studios for this record. We recorded “Break Up” at Creation Audio Studios in Minneapolis. The other three songs we recorded in Atlanta at Master Sound Studios. Mary came to Minneapolis alone to record her vocal parts for “Break Up.”

Man kann sagen, hat geklappt. Hier haben wir gleich in der Eröffnung, Cowbells von einer TR-808 und eben einen Moog Liberation, der einen Funky Lead/Bass der Marke Electro-Funk raushaut, der wiederum durch einen OB-8 Brass-Sound abgerundet wird.

2. Polymoog (Gary Numan Cars)

Der zweite Sound kommt vom Polymoog, den Song Cars muss man hier vermutlich nicht weiter vorstellen. Spätestens, wenn dieser Sound ertönte, füllte sich die Tanzfläche. Zitat Moog Archive:„When recording “Cars,” arguably his most well-known track outside of “ME”, Numan deployed a Polymoog. First introduced in 1975, the Polymoog offered users presets for strings, organ, harpsichord, and other instruments in Moog’s distinct electronic sound. Numan eventually owned two 203a’s and six 280a’s, making great use of the Vox Humana preset a number of times.“

Allerdings war Numan nicht der erste, der den Sound des Polymoog präsent einsetzte. „Das Model“ wurde ursprünglich 1978 veröffentlicht. In weiten Teilen der Welt ist der Song vor allem in der englischsprachigen Version bekannt, die 1981 auf der B-Seite der Single „Computer Love“ erschienen ist und schließlich auf Platz 1 der britischen Charts landete. Hier spielt Ralf Hütter (Gesang) den Lead auf seinem Polymoog-Synthesizer.

3. ARP Pro Soloist (Ohio Players – „Funky Worm“)

Diese Single der Funk-Band Ohio Players aus dem Jahr 1973 war schon für sich genommen ein großer Erfolg und schaffte es in den USA auf Platz 1 der R&B-Billboard-Charts. Das bleibende Vermächtnis des Songs ist jedoch sein Einfluss auf den G-Funk – ein Hip-Hop-Genre, das in den 90er-Jahren aufkam und oft durch Samples und Nachahmungen der Lead-Melodie von „Funky Worm“ gekennzeichnet ist. Tja, hier war der Funk schneller als der Rock.

Für die Erzeugung des „Funky Worm“, wie der Sound selbst heute genannt wird, verwendeten die Ohio Players einen Pro Soloist von ARP Instruments, der in den frühen 70er-Jahren produziert wurde. Das Patch ist jedoch so simpel – im Grunde eine einzige zwischen Tonhöhen gleitende Sägezahnschwingung –, dass der Klang mit vielen Synthesizern imitiert werden kann. Der legendäre Hip-Hop-Produzent Dr. Dre sampelte den „Funky Worm“-Lead erstmals für den Song „Dope Man“ von NWA, bevor er den Sound für weitere NWA-Aufnahmen und einen Großteil seiner Zusammenarbeit mit Snoop Dogg auf einem brandneuen Minimoog reproduzierte (was Anlass zur Vermutung gibt, dass der Originalsound von einem Moog stammt).

4. Fairlight CMI (Kate Bush – „Running Up That Hill“)

Wir springen zurück ins Jahr 1985. Die britische Sängerin, Songwriterin und Produzentin Kate Bush ist für ihre experimentelle Popmusik bekannt – und dafür, dass sie sich gerne geheimnisvoll gibt, wenn es um ihre Arbeitsweisen geht. Ihre erfolgreichste Single, „Running Up That Hill“ aus dem Jahr 1985 ist dabei keine Ausnahme. Über den Ursprung der „jaulenden“ Melodie, die im Intro des Songs zu hören ist, wurde viel und lange spekuliert. Die Fairlight-CMI-Workstation kam Ende der 70er-Jahre auf den Markt und enthielt einen der frühesten auf dem Markt erhältlichen digitalen Sampler. Möglicherweise weiß nur Kate Bush, wie die ursprüngliche Signalkette aussah. Nutzern des „Sound on Sound“-Forums gelang es 2010 jedoch, die Herkunft des mysteriösen Sounds auf das integrierte Patch „CELLO2“ des Geräts zurückzuführen.

5. Roland Juno 60 (The Weeknd – „Blinding Lights“)

Der kanadische Sänger Abel Tesfaye, besser bekannt als The Weeknd, ist einer der kommerziell erfolgreichsten Künstler des vergangenen Jahrzehnts. Mit seiner Single „Blinding Lights“ von 2020 greift er seine 80er-Jahre-Einflüsse auf, unter anderem einige der klassischen Synth-Sounds, die mit dieser Ära verbunden sind. Gleich zu Beginn der Live-Performance sehen wir einen Roland Juno-60, auf dem die Hookline des Tracks gespielt wird. Roland Juno-60 Der Juno-60 wurde von 1982 bis 1984 produziert, verkaufte sich in dieser Zeit gut und ist auch heute noch beliebt.

Der Synthesizer vereint klassische analoge Klänge mit einigen Vorteilen, die die damals aufkommende digitale Technologie zu bieten hatte: stabile Oszillatoren mit digitaler Steuerung, die Möglichkeit zum Speichern und Abrufen von Patches sowie MIDI-Schnittstellen für den Anschluss anderer Instrumente. Das knallige, grelle Lead-Patch von „Blinding Lights“ ist ein klassischer Juno-Sound, der auf einer Sägezahnschwingung, einem größtenteils offenen Filter, scharfen Attacks und gerade genug Release basiert, damit die Noten ineinander übergehen. Eine gesunde Portion 80er-Jahre-Hall trägt zusätzlich zum Retrofeeling des Tracks bei.

6. Yamaha CS-80 Vangelis („Blade Runner“-Theme)

Da wir grade bei Retrofeeling sind, kommt an dieser Stelle ein epischer Breakdown. Vangelis. Yamaha CS-80 Der wuchtige Yamaha CS-80, der 1977 auf den Markt kam, strotzte nur so vor zukunftsweisenden Funktionen. Der Ribbon-Controller über dem Keyboard, mit dem sich die Tonhöhe verändern lässt, ist ein herausragendes Beispiel und im Laufe des „Blade Runner“-Soundtracks immer wieder zu hören. Wie der Lead-Sound bei „Das Model“ von Kraftwerk beginnt der unverkennbare Blechbläsersound des „Blade Runner“-Themes mit einer Sägezahnschwingung. Hier wird jedoch der Sound mithilfe einer langsamen Verstärker- und Filter-Hüllkurve allmählich zum Anschwellen gebracht. Die Oszillatoren des Synthesizers werden relativ zueinander verstimmt, wodurch ein chorusähnlicher Effekt entsteht, der die leichten Abweichungen in der Tonhöhe simuliert, wie man sie von menschlichen Blechbläsern kennt.

7. PPG Choir, PPG Wave 2.2/2.3 – (Depeche Mode – See You)

Als Wolfgang Palm 1981 seine PPG-Wave-Synthesizer auf den Markt brachte, hatte kaum jemand zuvor etwas Vergleichbares gehört. Eine teuflisch clevere Kombination aus digitalen Wavetable-Oszillatoren und analogen Filtern, die sich nur die betuchte Elite leisten konnte. Folglich wurden zwar nur relativ wenige Geräte verkauft, aber die, die verkauft wurden, schienen für die Charts bestimmt zu sein. Viele der Presets der Instrumente wurden mit der New Wave der 80er-Jahre identifiziert, der berühmte PPG-Chor ist nur ein Beispiel dafür. Tangerine Dream verwendeten den eindringlichen, metallischen Vocal-Patch auf ihrer epochalen Exit-LP und Depeche Mode ließen ihn in See You von ihrer zweiten LP, A Broken Frame, einfließen.

8. Universe, Korg M1 (Queen Don’t Try So Hard)

Rock-Fans werden nun verwundert die Augen reiben. Queen, Synthesizer, Korg M1, Universe. Echt jetzt? Ja. Es war tatsächlich gar nicht so schwierig, einen Titel zu finden, der nichts mit House, Dance zu tun hat. Tatsächlich war der Korg M1 in Rockbands sehr beliebt. Ich erinnere hier an Paradise Lost. Dort spielen die Piano, Korg Arco Strings und teilweise Pads eine große Rolle. Hier bei Queen muss man nun schon genauer hinhören. Der 1988 erschienene M1 von Korg veränderte die Synthesizer-Industrie für immer. Als All-in-one-Workstation konzipiert, bot der M1 Multisample-Instrumente von beispiellosem Realismus und verband sie mit einem hochentwickelten Mehrspur-Sequencer und einer umfassenden Auswahl an digitalen Effekten.

Noch nie zuvor war so viel Produktionsleistung in einem Instrument vereint worden. Relativ überzeugende Pianos, Orgeln, Bässe und Gitarren, komplette Drum-Kits mit Anschlagsdynamik und jede Menge eindrucksvoller synthetischer Klangfarben machten den M1 zu dem Synthesizer, den man einfach haben musste. Er verfügte über eine Vielzahl von Presets, darunter Universe, eines der besten Chor-Patches, die man zu dieser Zeit gehört hatte. Selbst Queen – die einst stolz verkündeten, dass ihre Platten frei von Synthesizern waren – konnten dem Ruf nicht widerstehen.

9. E.PIANO 1, Yamaha DX7 (Whitney Houston – Greatest Love of All)

Nur wenige Synthesizer haben jemals einen so bleibenden Eindruck hinterlassen, wie der DX7 von Yamaha. Von seiner hervorragenden Spielbarkeit bis hin zu seinem sterilen, knopflosen Bedienfeld war er nichts im Vergleich zu den analogen Instrumenten, die 1983 den Synthesizermarkt dominierten. Er klang ganz sicher nicht wie etwas anderes. Mit seinen knackigen, spitzen Perkussionsklängen, kristallklaren Glocken und klinischen Bässen war er das perfekte Gegenmittel zu einem Jahrzehnt der analogen Schwingungsformen.

Leider brachte das Instrument, das die digitale Synthese einleitete, eine fast undurchdringliche Architektur mit sich, die aus Operatoren, Algorithmen und ungewöhnlichen Hüllkurven bestand, auf die man nur über langwierige Menüs und ein winziges Display zugreifen konnte. Gut also, dass er mit Presets ausgestattet war. Tatsächlich haben sich die meisten DX7-Spieler nie die Mühe gemacht, ihre eigenen Sounds zu erstellen, und eine Patch-Industrie von Drittanbietern hat sich um das Instrument herum entwickelt. Das hielt viele Interpreten von Balladen nicht davon ab, die inzwischen klassische DX-Rhodes-Emulation zu verwenden, ein Sound, der in den kommenden Jahrzehnten zur Pflichtausstattung jeder Keyboard-Workstation werden sollte.

10. Sync, Sequential Circuits Prophet-5 (The Cars – Let’s Go)

Bevor Sequential Circuits 1977 den Prophet-5 auf den Markt brachte, waren Synthesizer-Presets eine Seltenheit – meist waren sie nicht programmierbaren Instrumenten wie dem Pro Soloist von ARP vorbehalten. Sequentials raffinierte Kombination aus Patch-Speicher und Polyphonie sorgte für die Popularität des P5, von dem damals beeindruckende 8000 Stück verkauft wurden, viele davon an namhafte Musiker. Einer dieser Musiker war Greg Hawkes von The Cars, der eines der genialen Oszillator-Sync-Presets des Prophet für das denkwürdige Riff nutzte, das Let’s Go, die Leadsingle der Candy-O-LP der Band, antreibt. Dieser mitreißende, nasale Lead-Patch wurde – wie viele der Prophet-Presets – in den Jahren nach der Veröffentlichung des Instruments allerdings stark überstrapaziert.

11. Shakuhachi, E-mu Emulator II

Dieser Bambusflötenklang ist leicht an der plötzlichen Tonhöhenverbiegung am Ende der Note zu erkennen. Man kann ihn bei „Sledgehammer“ auf Peter Gabriels So, „Yellowstone Park“ auf Tangerine Dreams Le Parc, „Love Is Stronger Than Pride“ auf Sade’s Stronger Than Pride, „Wake up, Stop dreaming“ auf Wang Chung’s To Live and Die in L.A. und Roger Waters‘ Radio KAOS, wo er sogar in den Liner Notes hervorgehoben wird. Eine Flöte für die Ewigkeit.