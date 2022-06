Test: Korg Volca FM2 FM-Synthesizer 2022

VOLCA FM2 - Jetzt mit mehr Power

Korgs Volca Familie ist mittlerweile sehr umfangreich und deckt von Kick, Bass, Sample, Keys, Modular fasst das komplette Spektrum an Klangerzeugern ab. Volca FM2 kommt hier die Rolle eines FM-Synthesizers zu. Dieser wurde in der Version 2 kürzlich einem umfangreichen Update unterzogen.

Unterschiede zwischen Korg Volca FM und FM2

Äußerlich kaum von der ersten Version zu unterscheiden, sind dennoch erfreuliche Verbesserungen zur ersten Version zu berichten. Grundsätzlich hat Korg an der Philosophie des Volca FM 2 nichts geändert, wenn auch durch die Aufwertungen kleinere Änderungen nötig waren. Erste Änderung die sofort ins Auge sticht – jetzt neu mit MIDI IN und MIDI OUT im praktischen Typ A Klinkenadapter. Zweite Änderung unter der Haube, ein Reverb ergänzt den Chorus.

Die wichtigste Änderung ist allerdings die Verdoppelung der Stimmen von 3 auf 6 Stimmen. Natürlich kann man mit drei FM-Stimmen auch Spaß haben, allerdings fühlte sich das eher nach Spielzeug an. Akkorde und Akkordprogressionen mit drei Stimmen sind dann doch eher „begrenzt“. Zudem hat Korg den sechs Stimmen auch MIDI-Velocity spendiert. Dies hebt die Volca FM2 nun in andere Dimensionen.

Schließt man ein MIDI-Keyboard an und umgeht das Touch-Keyboard, hat man nicht nur die Sounds des „DX7“ unter den Fingern, sondern fast auch das dazugehörige Feeling. Allerdinga, trifft die MIDI-Implementation des Volca FM 2 nicht ganz den Zielbereich. Mit einer begrenzten Auswahl unterstützter CC-Werte (die weder Sustain und Modulation umfasst) ist sie etwas eingeschränkt. Ebenso Aftertouch wird nicht unterstützt. Dies zur Information, an dieser Stelle jammert der Autor auf hohem Niveau.

Zu guter Letzt wurde der Volca FM 2 um eine erstaunlich guten Randomizer ergänzt. Statt einfach ein zufällig generiertes Patch auszuspucken, variiert sie den gewählten Sound mittels eines Algorithmus. Erfreulicherweise sind die dabei entstehenden Klänge fast immer benutzbar – anders als bei den meisten anderen Zufallsfunktionen.

Sounds des Korg Volca FM2

Hier kommen alle Neuerungen zusammen. Die sechs Stimmen, der Hall und die Anschlagdynamik sorgen zusammen dafür, dass die Klänge sich wunderbar spielen lassen. Der erste Volca FM war niedlich und eigenwillig, aber jetzt eröffnet sich eine ganz neue Tiefe und auch dritte Dimension. Unter den 64 Sounds des FM 2 sind natürlich die üblichen Verdächtigen, aber auch einige Überraschungen und viel gut durchdachtes Sounddesign.

Generell und so sind heute auch die Klangbeispiele angedacht, geht hier mehr als der übliche DX-Bass und die DX-Dyno-Keys, kann man machen, muss man aber nicht. Der Autor will damit sagen, Volca FM2 ist eher ein Brian Eno denn Whitney.

Natürlich kann man das Touch-Keyboard einfach ignorieren und stattdessen ein besser geeignetes MIDI-Keyboard verwenden. Aber dann verpasst man einige der interessantesten Designentscheidungen, die Korg getroffen hat. Zum Beispiel ist der Velocity-Fader jetzt eigentlich überflüssig – schließlich wird ja MIDI-Velocity unterstützt.

Aber der Fader macht eben viel mehr, als nur die Lautstärke zu steuern. Auf die Velocity reagieren viele Patches mit so drastischen Klangveränderungen, dass ihr zeitweise eine ähnliche Rolle zukommt wie einem Filter. Gerade in Verbindung mit dem Arpeggiator kann das fantastische Resultate liefern – unabhängig von der verwendeten Tastatur.

Der Arpeggiator bietet die drei Modi Rise, Fall und Random und einen Oktavumfang von 1-3 Oktaven. Zur Auswahl gibt es einen Regler auf dem Bedienfeld, ein weiterer steuert die Notenwerte. Leider spielt der Arpeggiator nur drei Noten und es ist auch keine Latch-Funktion vorhanden, was wirklich schade ist.

Programmierung des VOLCA FM2

Allen, die einen intuitiven Zugriff auf die komplexe FM-Klangerzeugung erwarten, zeigt Korg erneut die kalte Schulter. Bei meinen ersten Versuchen mit dem VOLCA FM und VOLCA FM 2 fand ich die Benutzeroberfläche geradezu lächerlich. Wie ist es möglich, ein noch schlechteres Interface zu entwickeln als das des DX7? Auch hier muss man bitte beachten, dass wir immer noch auf sehr hohem Niveau jammern. Denn es gibt ja durchaus Alternativen und Hilfen, zu denen wir später kommen.

Mit den paar Knöpfen und dem kaum zu gebrauchenden Display hat Korg es jedenfalls geschafft. Die Feinstimmung von Carrier- und Modulator-Signalen, die Zuweisung von Envelopes und das Experimentieren mit Pitch-Offsets sind eine Herausforderung.

Allerdings muss hier gefragt werden, ob diese Herausforderung der Punkt ist. Korg sagt, dass man jeden Parameter editieren kann, aber ob man das wirklich tun sollte, steht auf einem anderen Blatt. Stattdessen lädt der Volca FM 2 dazu ein, mit den Algorithmen und den Attack- und Decay-Parameter von Gruppen von Modulatoren und Gruppen von Carriern zu experimentieren. Dann vielleicht noch ein LFO und das reicht dann auch.

Diese Herangehensweise wird FM-Einsteiger genauso begeistern, wie Experten frustriert werden. Einfach gesagt steuert die Modulator-Hüllkurve die Veränderung der Klangfarbe im Zeitverlauf, während die Carrier-Hüllkurve die Lautstärke steuert, ähnlich einer traditionellen Amp-Hüllkurve. Wenn man zu einem anderen der 32 Algorithmen wechselt, ändert sich die Konfiguration der Modulatoren und Carrier und es ergibt sich eine unerwartete Variation, die zu weiteren Experimenten einlädt. Was für den Einsteiger in die FM-Synthese dann doch ein wenig den Schrecken der FM-Synthese nimmt und falls man es so formulieren möchte, ein intuitives Arbeiten zulässt.

Auch der neue Randomizer eignet sich hervorragend, um Klangvariationen zu generieren. Statt alles durcheinander zu würfeln, erzeugt er behutsame und interessante Veränderungen, die im Zusammenhang mit dem stehen, was man vorher gemacht hat.

Das wird dem FM-Synthese erfahrenen Soundtüftler nun nicht genügen, ist allerdings für Einsteiger und Freunde des gediegenen Zufalls eine sinnvolle Methode. Wer mehr aus VOLCA FM2 und der FM-Synthese herausholen will, nimmt bitte DEXED. Dazu später mehr.

Sequenzen

Wie bei allen Volcas, ist der Motion-Sequencer ein toller kleiner Pattern-Recorder mit 16 polyphonen Steps und der Möglichkeit, Patterns zu Songs zu verketten. Das Konzept ist einfach: Aufnahme drücken und spielen. Es gibt keine Step-Eingabe und Step-Bearbeitung; alles passiert in Echtzeit und mit Overdubs. Mit der Funktion Active Step kann man Steps überspringen und die Sequenz verkürzen. Hinzu kommt die ungewöhnliche Warp-Funktion, die eine verkürzte Sequenz streckt, bis die volle Länge wieder erreicht ist. Und per Motion-Sequencing lassen sich alle dafür vorgesehenen Parameter im Sequencer aufzeichnen. Letztlich kann man hiermit klanglich viel erreichen. Wenn man dies mit den Tempo-Teilern und in Verbindung mit dem Arpeggio verbindet.

Entfernte Editierung

Korg empfiehlt für dem VOLCA FM2 den Editor von Synthmata, der webbasierend ist. Dieser ist nun weniger komplex als DEXED. Richtet sich somit an den Einsteiger. Der Editor von Synthmata erlaubt nun mehr oder weniger Echtzeit Sounddesign. Allerdings muss man hier immer mit einem „Default“-Patch bei Null anfangen. Die andere Variante ist DEXED. Allerdings muss man hier die Übertragung zum VOLCA FM“ manuell auslösen.

Die Möglichkeit, Presets mittels eines Editors auf den Volca FM 2 zu laden, eröffnet die Welt der unzähligen DX7-Patches, die im Internet zu finden sind. DX7-Sounddaten liegen als SysEx-Daten vor, die über MIDI an den Volca FM 2 gesendet werden können. Oftmals handelt es sich um ganze Sammlungen von Patches, die als Cartridge-Dateien zusammengefasst sind. Leider unterstützt Synthmata nur einzelne Patch-Dateien; hierfür ist DEXED also definitiv die beste Option. So oder so müssen Sounds einzeln auf den Volca übertragen werden. Soll ein Patch dort dauerhaft gespeichert werden, muss man ein bestehendes Preset dafür opfern.

Alles sind beide Verfahren aber unnötig kompliziert. Eigentlich sollte viel einfacher sein, diese Patches zu laden und zu speichern. Auch gibt es derzeit keine Möglichkeit, selbst erstellte Sounds als SysEx-Dateien zu speichern, was angesichts des neuen MIDI-Ausgangs eine verpasste Chance ist. Man kann die Daten zwar über den Sync-Ausgang als Audiodatei speichern (wir erinnern uns an die Datasette), aber SysEx wäre die wesentlich bequemere Möglichkeit.

Es gibt aber noch eine Alternative zum Laden von Patches. Das Retrokits RK002 ist ein „intelligentes“ MIDI-Kabel, das unter anderem dazu dient, MIDI-Velocity auf dem ursprünglichen Volca FM nutzen zu können. Dazu gehört auch eine kleine Browser-Anwendung, die DX7-Cartridges laden und an den Volca schicken kann. SysEx-Dateien lassen sich per Drag&Drop laden und dann wählt man einfach das gewünschte Patch aus der Liste aus. Es geht einfach, man muss aber erwähnen, dass die Retrokits sich aus den MIDI-Daten mit Strom versorgen und nicht unproblematisch sind.

