Test: Korg Opsix FM-Synthesizer

Der super-intuitive FM-Synthesizer?

FM-Synthese ist wieder schwer am kommen. Waldorf Quantum/Iridium, Kodamo Essence, Twisted Electron MEGAfm, Elektron Digitone, Korg Kronos, Yamaha Montage, um ein paar aktuelle Modelle zu nennen. Also jetzt wieder ein sechs Operatoren-DX7-Verschnitt? Aber nein, Korg hat noch einiges mehr daraus gemacht, verändert – altered.

Korg hat nun entschieden, diese neue Synth Engine nicht in einem großen Gehäuse zu verbauen, wie es auf der NAMM 2018 hinter Glas ausgestellt war. Das Gehäuse zum Korg Wavestate sollte wiederverwendet werden, klein, leicht, preiswert. 5 W Stromverbrauch, der Verbrauch vom Steckernetzteil nicht eingerechnet. Gehäuse, Tastatur, Display, Effekte, Filter: identisch zum Wavestate. Die Komplexität ist trotz „Altered FM“ geringer als bei der Wavestate; schauen wir mal, wie flüssig das Sound-Design hier mit der neuen Oberfläche abläuft.

Korg hat schon im Kronos demonstriert, wie man FM verbessern kann. Hier war sie auch schon super flexibel, wenngleich auch die starre Darstellung mit der nüchternen Grafik das Arbeiten mit dieser Syntheseform wenig Spaß macht. Hier ist Korg mit dem neuen User-Interface noch weiter gegangen, indem es alle Bedienelemente um die FM-Synthese konzipierte.

Also nach dem Auspacken erst mal den Onboard-Sequencer einschalten und die Presets durchscrollen. Von den 500 Speicherplätzen sind 250 überschreibbare Factor- Presets, wovon die letzten 25 Templates sind, die gut als Basis für eigene Sounds sind. Man wird beim Durchsteppen gleich mit Wahnsinns-Soundkaskaden begrüßt. Dazu kommen amtliche Hallfahnen oder Phaser-Effekte. Es wurden auch seit dem Kronos bekannte „Smooth Transitions“ eingesetzt, d. h. der angeschlagenen Ton klingt ungestört aus, während man schon das neue Preset auswählt und gleichzeitig anspielt.

Ist das ein Synthesizer für alle? „Der ist voll cool“, meinte mein 10-jähriger Sohn und dann war das Gerät erst mal für längere Zeit belegt, bis ich mit dem Test weitermachen konnte.

Die Hardware des Korg opsix FM-Synthesizers

Die sechs 45 mm Fader mit den darüberliegenden farbig beleuchtetet Reglern sind das Hauptmerkmal des Opsix. Wenn man bedenkt, dass dem Kronos nur 30 mm Fader spendiert wurden, ist das schon richtiger Luxus. Rechts neben dem Display und dem Program-Regler sind sechs weitere Regler, deren Funktion sich mit den darunterliegenden sechs Tastern einstellen lassen. Im Display erscheint die passende Beschriftung für die Regler. Sie sind auch geschwindigkeitsgesteuert, d. h. je schneller gedreht wird, desto weniger muss man „kurbeln“. Mit OpSelect wird ein Operator ausgewählt, damit hat man alle Parameter schnell im Zugriff, ohne Untermenüs durchzusteppen. Es wirkt durchdacht.

Darunter ist eine Tastenreihe zur Steuerung des Sequencers. Das Sequencer-Lauflicht ist im Vergleich zum Rest zu grell, auch wenn die Helligkeit aller LEDs und des Displays herunterregelbar ist. Die LED-Farben sind Geschmacksache: rosa, türkis, grau, rot. OLEDs sind mit ihrem starken Kontrast momentan sehr „in“. Aber diese verpixelte, gefühlte 40×20 Auflösung des Displays finde ich im Jahre 2020 eigentlich unpassend. Die 3-Oktaven-Tastatur wirkt sehr billig, zu diesem Preis war offensichtlich nicht mehr drin. Für ein beidhändiges Spiel muss man zu sowieso zu einem externen Keyboard greifen.

Die FM-Engine

Warum gibt es jetzt schon wieder einen FM-Synthesizer mit nur sechs Operatoren? Jetzt gibt es doch genügend Rechenleistung, um 8 oder gar 32 Operatoren zu realisieren. Im Grunde wurden bei dem FM-Monstern Yamaha HX-1 oder FS1R mit acht Operatoren die meisten Algorithmen nur sechs Operatoren verschaltet, die zwei übrigen stehen alleine daneben. Fazit: Sechs Operatoren sind komplex genug und ausreichend.

Ich gehe im Folgenden nur auf die Besonderheiten der Altered-FM ein, zu den Grundlagen der DX7-Synthese gibt es schon gigabyteweise Informationen im Netz. Grundsätzlich lässt sich jeder Operator in einen dieser Modus versetzen: FM, Ring, Filter, Filter FM, Wavefolder, Bypass und Mute. Das ist schon einiges, um ganz neue Klänge aus einem Algorithmus herauszuholen.

opsix Modus FM

In diesem klassischen Prinzip stehen mehrere Schwingungsformen zur Auswahl: Sinus (auch vintage-mäßig in 12 und 8 Bit vorhanden), Rechteck, Sägezahn, Dreieck. Diese gibt es auch in HD mit mehr britzeligen Obertönen, was aber auch Stimmen kostet. Oder ein Sinus mit verschiedenen Harmonischen (schöne klangliche Erweiterung!). Und Noise und Noise Sample/Hold mit änderbarer Sample-Rate. All diese Schwingungsformen finde ich wesentlich abwechslungsreicher als bei den späteren Yamaha FM-Synthesizern, die im Grund nur dieselbe Sinusschwingung unterschiedlich verwurstet hatten.

Einzelne Operatoren lassen sich in einem Bereich bis runter auf 1/128 des Grundtons verstimmen, das ist enorm und macht schon einen stimmbaren LFO daraus. Jeder Operator hat eigenes Feedback und lässt extreme Modulationen bis zum Chaos zu. Die Parameter werden in Sekunden, Hertz und Cent angezeigt – sehr gut, dazu sind digitale Systeme da, um solche Umrechnungen anzuzeigen. Width verschmälert die Impulsbreite des Oszillators bis auf kurze Impulse. Das bewirkt eine starke Verschiebung des Spektrums und bereichert die Klangpalette gut.

Und ganz wichtig für die Klangprogrammierung: Die Lautstärken der Operatoren bleiben nach Note-on veränderbar, das hat Korg aber schon beim Kronos richtig gemacht. Das war mit allen Yamaha-Modellen nicht möglich, auch bei der aktuellen FM-X nur mit Hilfe des etwas verunglückten Attenuator-Parameters. Man kann jetzt also jetzt einen Ton anschlagen und hinterher in Ruhe die Amplituden der einzelnen Operatoren anpassen.

opsix Modus Ringmodulator

In dieser Betriebsart wird lässt sich mit Depth das Verhältnis interner Oszillator/Amplitudenmodulation/Ringmodulation regeln, wobei bei RM schließlich die Grundschwingung des Carriers ausgelöscht wird. Ein Parameter Shape bringt noch weitere Obertöne, indem Teile der Schwingungsform gleichgerichtet werden.

opsix Modus Filter

Hier existiert neben dem Oszillator mit den bekannten Grundschwingungsformen ein zusätzliches Filter. Ich war überrascht, dass dieselben 11 Filtertypen wie beim Hauptfilter zur Verfügung stehen, also auch MS-20 etc. So lassen sich in einem Algorithmus bis zu 6 Filter einschleifen.

opsix Modus Filter FM

Im Gegensatz zum oberen Modus wird der Modulatoreingang nicht dazugemischt, sondern moduliert die Filterfrequenz. Auch hier stehen alle 11 Filtertypen zur Verfügung.

opsix Modus Wavefolder

Ein Effekt aus der Buchla/Serge-Welt: Das Signal des Oszillators plus des Modulators wird ab einer einstellbaren Schwelle gefaltet. Ich muss sagen, das ist klanglich dem FM sehr ähnlich und schade, dass der Waveshaper nur eine einzige Übertragungsfunktion hat. Die des Korg Kronos Waveshapers hätten hier eine gute Figur gemacht. Aber vielleicht gibt es ja mal ein Firmware-Update.

opsix Modus Bypass und Mute

Das deaktiviert den Operator und lässt den Modulator unverändert durch bzw. schaltet bei Mute ganz ab. Das ist eine ganz brauchbare Hilfe, um einen Teil des Algorithmus zu deaktivieren.

Freie Algorithmen des Korg opsix

Algorithmen, also die Verschaltung der Oszillatoren, gibt es 40 Stück zur Auswahl. Der 41ste nennt sich User-Algorithmus und schlägt wieder ein neues Kapitel auf. Es erscheint eine 6×6-Matrix und über die Kombination Shift > Misc > Page > Page > Yes (was soll das denn bitte?) kann man sie bearbeiten. Jede Zeile entspricht einem Carrier-Operator mit 6 Eingängen, jede Spalte einem Modulator-Operator, der bis zu 6 Carriers modulieren kann. Jetzt kann an jeder Stelle eine Verbindung eingefadet werden, also bis zu 36 Stück – gleichzeitig. Je nach Intensität erscheint als Platzhalter ein mehr oder weniger helles Kästchen.

Beim SY99 gab es nur 2 Eingänge pro Operator, also kann man hier beim Opsix wirklich von „Altered FM“ sprechen. Auch beliebige Rückkoppelungen sind möglich. Wenn man jetzt viele Operationen verketten möchte (ich denke da mal kurz an Kurzweils VAST), kann man einen Oszillator durch ein Filter, danach durch einen Wavefolder schicken und noch mal mit demselben Oszillator ringmodulieren. Und hat noch zwei Operatoren frei. Dass so etwas nur mit viel Erfahrung gelingt, ist klar. Zu leicht kommt nur Noise und Distortion heraus.

Korg opsix Patchmatrix

Wo wir schon bei der beliebigen Verschaltung sind: Die Modulationsmatrix heißt beim Opsix Virtual Patch und ist richtig gut. Nahezu jeder Parameter dieses Synthesizers ist darüber modulierbar. Ich kenne jetzt außer dem Twisted Electron MEGAfm auch keinen Synthesizer, bei dem das möglich ist. Man muss sich nicht mehr einprägen, welche Modulationen überhaupt möglich sind, sondern man macht sie einfach, z. B Feedback, Algorithmus, Echodauer, Oktaven des Arpeggiators per LFO oder ADRS modulieren, all das ist möglich.

Als Modulationsquellen stehen drei ausgereifte LFOs und drei ADSRs zur Auswahl, die neben den sonstigen MIDI-CC-Quellen über die Patchmatix auf die Parameter der Ziele einwirken. Diese sind die Operatoren, das Hauptfilters (das genauso aufgebaut ist, wie die Filter in den Operatoren) und die drei Effekt-Sektionen. Die Effekte haben übrigens maximal 4 Parameter pro Effekttyp, das ist eigentlich ausreichend, wenn man sich nicht unbedingt als Effekt-Designer betätigen möchte. Dafür sind alle Parameter modulierbar. Dem Zeitgeist entsprechend sind auch Shimmer-Reverb oder Grainshifter vorhanden, die Effekte klingen für so eine kleine Kiste sehr gut, auch wenn ich meinen SPX2000 vorziehe.

Randomize

Hinter den Init/Randomize-Knopf verbirgt sich ein Zufallsgenerator, der bei der Suche neuer Klänge helfen kann. Es lassen sich verschiedene Bereiche eines Patches zur Veränderung auswählen, ob leichte Veränderungen (Noise), völliger Zufall oder ausgetauscht werden soll. In etwa einem von 20 Versuchen kommt etwas Brauchbares heraus. Das zeigt, dass im Universum der FM-Parameter sehr viel Chaos und Noise existiert und relativ wenige Sweet-Spots. Da finde ich Yamahas neue Morphing-Methode (Montage) doch deutlich interessanter, die zwischen 2 Programs mischen kann.

Makros am opsix

Auf der Home/Algo-Seite können außer globalen Parametern wie Algorithmus und Effekte auch die Makroparameter Attack und Decay für alle Operatoren zusammen bewegt werden. Das ist gut, dadurch lassen sich zum Teil extreme Veränderungen einfach vornehmen. Man kann sich aber noch mehr wünschen, wie z. B. ein Formant- oder FW-Makro wie beim Yamaha FS1R. Durch die Patch-Matrix kann immerhin zur Not etwas selber gebastelt werden.

In einem modernen Gerät mit 32 Voices darf natürlich der Unisono-Modus nicht fehlen. Hier lässt sich auch im polyphonen Modus jeder angeschlagene Ton mehrmals übereinanderschichten und mit Stereo-Spread und Detune andicken. Auch wenn mehr als drei Schichten nicht viel Sinn ergeben, bis acht sind möglich.

Sequencer & Arpeggiator des Korg opsix

Der Sequencer enthält 16 Steps und kann neben polyphonen Noten auch 6 zusätzlichen Spuren mit Controller-Bewegungen live aufzeichnen. Die Aufnahmen können pro Program gesichert werden.

Viele Sequencer-Funktionen sind leider nur über die Display-Menüs zugreifbar, wie Aktivierung der Live-Transponierung oder Abspielrichtung. Neben den üblichen Vorwärts-, Pingpong- etc. Richtungen gibt es Gerade/Ungerade und „Mitte“: 1,16,2,15,3,14 etc., das bringt noch mal Abwechslung. Hinter den Menüs verbergen sich auch umfangreiche Bearbeitungen der Noten und Controller-Daten. Noten können in Teilbereichen transponiert, zeitlich verschoben und sogar vertikal gespiegelt werden. Die Controller-Daten können hier nachträglich vielfältig verbogen werden und auch mit automatischen Kurven wie Sägezahn, Rechteck etc. angereichert werden. Zur Kontrolle werden Noten und Controller-Daten grafisch dargestellt.

Unbefriedigend ist, dass zum Löschen einzelner Töne der Sequencer gestoppt werden muss und eine Funktion fehlt, um mal eben eine missglückte Aufnahme komplett zu leeren. Man kann höchstens die Del-Taste drücken und die Step-Tasten mit einem Finger glissandieren (bis sie ausleiern). Im Signalfluss dahinter lässt sich der relativ einfache Arpeggiator manuell oder vom Sequencer ansteuern, mit einstellbaren Patterns, Oktaven und Gate-Length. Insgesamt bringt der Onboard-Sequencer viel Bewegung ins Spiel und macht Spaß.

