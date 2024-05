Test: Beyerdynamic DT 770 Pro X Limited Edition, Studiokopfhörer

Limitierte Version des DT 770 Pro

Der Beyerdynamic DT 770 Pro X Limited Edition ist ein Studiokopfhörer, den Beyerdynamic anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums auf den Markt gebracht hat. Die limitierte Auflage ist u.a. mit neuen Treibern ausgestattet, so dass wir uns den Kopfhörer gerne einmal näher für euch angeschaut haben.

Es gibt wohl kaum Leser von AMAZONA.de, die mit dem Namen und dem Hersteller Beyerdynamic nichts anfangen können. Vor allem im Kopfhörerbereich ist das Unternehmen aus Heilbronn eine echte Größe und im Portfolio der Firma findet sich für jedes Budget ein passender Kopfhörer.

Überblick Beyerdynamic DT 770 Pro X Limited Edition

Bereits beim ersten Blick in den Pappkarton, in dem der DT 770 Pro X Limited Edition geliefert wird, ist schnell zu erkennen, dass man es hierbei nicht mit einem der klassischen DT 770 Modelle zu tun hat, von denen es mittlerweile ja zahlreiche gibt. Da wären zum einen die drei „normalen“ DT 770 Pro, die sich hinsichtlich der Impedanz unterscheiden. Beyerdynamic bietet den Kopfhörer wahlweise mit 32, 80 oder 250 Ohm an. Hinzu kommt der DT 770 M, der laut Hersteller vor allem für den Schlagzeugeinsatz konzipiert ist und eine 35 dBA Außengeräuschdämpfung bietet. Und schließlich unser heutiger Testkopfhörer, der auf den Namen DT 770 Pro X Limited Edition hört.

Betrachtet man den Kopfhörer, so fällt neben den typischen grauen Beyerdynamic Ohrpolstern sofort das neue Logo zum 100-jährigen Jubiläum der Firma auf. Dieses prangt auf beiden Seiten des Kopfhörers. Auch den Schriftzug mit der Modellbezeichnung hat Beyerdynamic etwas prominenter gestaltet, so dass sofort ins Auge fällt, welchen Kopfhörer man in seinen Händen hält.

Verarbeitungstechnisch macht der Kopfhörer einen sehr guten Eindruck. Nicht ohne Grund nutzen viele Musiker und Produzenten den Kopfhörer bereits seit vielen Jahren. Der Kopfhörer besteht vornehmlich aus Kunststoff und bringt entsprechend moderate 305 Gramm auf die Waage.

Die robuste Außenseite der Ohrmuscheln, die weichen Ohrpolster aus Velours, gepaart mit dem moderaten Anpressdruck, sorgen dafür, dass der Tragekomfort sehr gut ausfällt. Der Kopfhörer sitzt angenehm weich auf und erlaubt ohne Weiteres auch längere Einsätze.

Technische Änderungen der Limited Edition

Wieso die Limited Edition des DT 770 Pro X aktuell 60,- Euro teurer als die normalen DT 770 Pro Modelle ist, zeigt sich, wenn man sich die inneren Werte des Kopfhörer anschaut. Im Gegensatz zu den Standard-Modellen hat Beyerdynamic der limitierten Version die Stellar.45-Treiber des größeren Bruders DT 700 spendiert. Damit einher geht auch die Impedanz von 48 Ohm und der erweiterte Frequenzgang, der sich von 5 Hz bis 40 kHz erstreckt. Für die Standard-Versionen des Kopfhörers gibt Beyerdynamic 5 Hz bis 35 kHz an. Den Kennschalldruck gibt der Hersteller mit 98 dB (@ 1mW/500Hz) bzw. 112 dB (@ 1V/500Hz) an.

Lieferumfang des Beyerdynamic DT 770 Pro X Limited Edition

Neben den etwas anderen technischen Ausstattung bietet die limitierte Version des DT 770 Pro X eine weitere Besonderheit: Das Kabel ist austauschbar! Entsprechend liegt dem Kopfhörer ein 3 m langes Kabel bei. Dieses wird einseitig am Kopfhörer per Mini-XLR-Stecker befestigt und sitzt entsprechend fest. Ein versehentliches Herausrutschen ist damit ausgeschlossen. Das Kabel endet auf einem vergoldeten 3,5 mm Klinkenstecker, ein Adapter auf 6,3 mm Klinke liegt bei. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört ein Beutel zur Aufbewahrung des Kopfhörers.

Ansonsten befinden sich in der Verpackung des DT 770 Pro X Limited Edition noch zwei Faltblättchen mit Informationen zum Kopfhörer sowie zur Geschichte der Firma Beyerdynamic.

Einsatz des DT 770 Pro X Limited Edition in der Praxis

Während des Tests musste sich der DT 770 Pro X Limited Edition an unterschiedlichen Quellen beweisen. Neben einem SPL Phonitor Mini kam der Kopfhörer auch an einem älteren iPhone SE, dem Kopfhörerausgang eines Mackie Mixers sowie am Drawmer CMC2 Monitorcontroller zum Einsatz.

Obwohl ich selbst keinen DT 770 Kopfhörer besitze, habe ich bereits öfters mit den Kopfhörern gearbeitet. Meistens im Rahmen von Aufnahme-Sessions, denn dafür ist der Kopfhörer ja schließlich als geschlossenes Modell konzipiert. Wer einen Kopfhörer für Mix & Mastering sucht, wird mit dem DT 770 Pro vermutlich nicht glücklich, da gibt es, sowohl im Beyerdynamic Portfolio als auch bei anderen Herstellern zahlreiche besser geeignetere Kopfhörer. Letztlich zeigt aber auch das Klangbild der limitierten Version des DT 770 Pro X, das er primär nicht für den Mix & Mastering-Bereich konzipiert wurde, denn das Klangbild geht schon sehr deutlich in Richtung Badewanne, sprich prominente Bässe, ein zurückgenommener Mitten- und wieder ein sehr starker Höhenbereich.

Was insgesamt für eine neutrale Beurteilung von Aufnahmen und Songs eher hinderlich ist, kann beim Recording, aber auch beim Produzieren durchaus in Ordnung sein. Hier entscheidet letztlich der persönliche Geschmack. Ich persönlich kann mir die Limited Edition des DT 770 Pro durchaus für Aufnahmen vorstellen, für alle anderen Einsatzgebiete würde ich aber definitiv auf einen anderen Kopfhörer zurückgreifen. Insgesamt bietet der Kopfhörer einen sehr detaillierten Klang und eine sehr gute räumliche Darstellung, d. h. für Aufnahmen oder das Monitoring im Live-Bereich ist der Kopfhörer gut geeignet. Das Klangbild ist stets druckvoll und es wird auf Wunsch auch stets mit ausreichend hoher Lautstärke ans Ohr gebracht.

Letztlich macht der Kopfhörer auch einfach viel Spaß, so dass das reine Musikhören mit ihm eine wahre Freude ist. Wer hierfür den typischen HiFi-Sound sucht, wird beim DT 770 Pro definitiv fündig.