Test: Sequential TRIGON-6, polyphoner Synthesizer

TRIGON-6, ein moderner Memorymoog?

Der neue Polyphone von Sequential

Der TRIGON-6 ist der dritte 6-stimmige und 4-oktavige Analogsynthesizer von Sequential. 2015 begann die Reihe mit dem Sequential Prophet-5, kurz nachdem Dave Smith die Namensrechte an der Marke Sequential wieder erworben hatte. Somit war dies der erste moderne Analogsynthesizer von Sequential. Vorbild war hier der legendäre Prophet-5 „with a modern twist“, so das Zitat von Dave Smith.

Bereits zur Winter-NAMM 2016 erschien dann der OB-6, das Resultat einer Kollaboration zwischen Dave Smith und Tom Oberheim. Vorbild waren Klassiker von Oberheim mit der Beigabe des weichen SEM State-Variable-Filters. Clever, wie Dave Smith war, hat er den OB-6 auf derselben Plattform entwickelt, wie den Prophet-5. Das Konzept war attraktiv: klassische analoge Klangerzeugung, 6 Stimmen, ein kompaktes 4-Oktaven-Keyboard, edle Holzverkleidung, Arpeggiator, Sequencer, Effektsektion, gepaart mit einer unkomplizierten Bedienung.

Im Herbst 2022 wurde nun der TRIGON-6 als Dritter dieser Serie angekündigt. Dave Smith hatte das Projekt des TRIGON-6 zu seiner Herzensangelegenheit gemacht und maßgebend mitentwickelt, so die Macher im Einführungsvideo. Der TRIGON-6 ist ebenfalls auf der aufgeräumten Plattform entstanden. Der TRIGON-6 ist somit der letzte Synthesizer, an der Dave Smith vor seinem Tod noch maßgebend beteiligt war.

3 Oszillatoren pro Stimme

Die Überraschung ist: Im Gegensatz zu den früheren Synthesizern aus dem Hause Sequential, wartet der TRIGON-6 gleich mit 3 Oszillatoren pro Stimme auf! Zudem erbte er nicht nur die Polymod-Sektion des Prophet-6 mit erweitertem Funktionsumfang, sondern erhielt auch eine Feedback-Schaltung plus eine Filter-Drive-Schaltung auf der Oszillatoren-Ebene. Das Charakteristische bei jedem Analog-Synthesizer ist das Filter. Beim TRIGON-6 kam ein Ladder-Transistoren-Filter mit 12 dB und 24 dB Flankensteilheit zum Einsatz. Dies erweckt Erinnerungen an den Memorymoog, der ebenfalls 3 VCOs, ein Ladder-Filter und eine Feedback-Schaltung aufwies. Der dritte VCO kann in einen zweiten LFO umfunktioniert werden. Der Aufbau des TRIGON-6 gleicht dem Memorymoog in vielerlei Hinsicht.

Die Verarbeitung des Sequential TRIGON-6

Der TRIGON-6 ist erwartungsgemäß hochwertig verarbeitet. Die Potis sitzen bombenfest, sie haben einen straffen, für meine Begriffe etwas zu schwergängigen Drehwiderstand. Das Gehäuse besteht aus mattschwarz lackiertem Stahlblech. Das Holzkabinett mit Seitenwangen und Frontleiste weckt Erinnerungen an den Prophet-6, nur dass hier ein helles Birkenholz verwendet wurde.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, ich persönlich finde das helle Holz sehr gelungen und der Synthesizer wirkt dadurch super edel und luxuriös. Auch was die Beschriftung des Panels angeht, kommt der TRIGON-6 mit dem hellen Holz etwas moderner rüber.

Bei der Tastatur hätte ich zu bemängeln, dass der Aftertouch recht sprunghaft anspricht und nicht allzu dosiert spielbar ist.

Die Klinkenbuchsen sind verschraubt und machen somit einen langlebigen Eindruck. Dies sind wir schon von den älteren Brüdern gewöhnt. Neben Kopfhörerausgang bietet der TRIGON-6 Stereo-Klinkenausgänge, Pedalanschlüsse für Filter, Lautstärke, Sustain sowie Trigger-Out für einen externen Sequencer. Neben dem MIDI-Trio darf natürlich ein USB-Anschluss für USB-MIDI und Sysex nicht fehlen.

Das Design ist aufgeräumt und es gibt hier kein Menü-Diving – alles befindet im direkten Zugriff, frei nach dem Motto: „What you see is what you hear.“

Klangerzeugung des polyphonen Synthesizers

Der TRIGON-6 hat auch hier gewisse Gemeinsamkeiten mit den Brüdern Prophet-6 und OB-6. Auch hier gibt es 500 fest im Speicher verankerte Presets und noch mal soviel zunächst identische, aber überschreibbare User-Presets. Die Qualität der Presets ist durchwachsen und zum Teil sehr experimentell. Der TRIGON-6 lädt aber dazu ein, dass man schnell selbst Hand anlegt und Sounds nach eigenem Geschmack kreiiert.

Der TRIGON-6 basiert auf den klassischen subtraktiven Klangaufbau (VCO, VCA, Filter, Hüllkurven, LFO, Effektsektion).

Oszillatoren

Wie oben geschrieben, verfügt der TRIGON-6 über 3 Oszillatoren, die im wesentlichen die gleichen Schwingungsformen bieten und auch kombiniert verwendet werden können, nämlich Dreieck, Sägezahn und Puls. Der dritte VCO bietet noch Reverse-Sägezahn. Die 3 VCOs sind alle stufenlos mischbar, lassen sich in den Fußlagen -2 bis +2 einstellen und können auch mit einer Bandbreite von 7 Halbtönen gestimmt werden. Feintuning ist natürlich auch möglich. Somit sind typische Quinttöne, aber auch satte Schwebungen möglich. Der dritte VCO lässt sich vom Keyboard entkoppeln, ein Feature, das es schon im Prophet-5 gab. Zudem lässt sich der dritte Oszillator auf Low-Frequency stellen, damit er als Modulationsquelle und zweiten LFO dient, auch Hard-Sync zu Oszillator 2 ist möglich. Noise in Form von weißem Rauschen ist auch an Bord und kann stufenlos dazu gemischt werden. Somit bietet die Oszillator-Sektion schon ein beachtliches Spektrum, was es bei den älteren Brüdern nicht gab.

Die weitere Besonderheit ist eine Feedback- und Drive-Schaltung mit einem entsprechenden Regler. Mit Ersterer lassen sich durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn kranke, phasenverstimmte Sounds produzieren, die etwas an einen Ringmodulator erinnern. Mit der Drive-Schaltung durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn kann man den VCO mehr Schmackes geben und diese leicht übersteuern.

Die Oszillatoren sind laut Herstellerangaben neu designt worden, wobei die Frage ist, ob man sich hier an bestimmte Vorbilder, wie etwa ebenfalls am Memorymoog, orientiert hat.

Filter (VCF)

Das Ladder-Lowpass-Filter wurde bereits für den Pro 3 entwickelt, so jedenfalls die Aussage von Entwickler Carson Day von Sequential. Er steht mit 24 dB und 12 dB Flankensteilheit zur Verfügung, zudem gibt es ein zweistufiges Filter-Tracking (aus, half und full). Ein HP-Filter (Prophet-6) oder gar Bandpass (OB-6) hat der TRIGON-6 allerdings nicht zu bieten.

Mir iost aufgefallen ist, dass das Filter beim Aufdrehen der Resonanz im 4-Pole-Mode ziemlich stark ausdünnt. Zudem ist die Auflösung beim Filtersweep zu niedrig; hier sind Stufen sehr gut wahrnehmbar (siehe Klangbeispiel), was mir nicht so gefallen hat.

Hüllkurven

Bei den Hüllkurven muss man nicht viel schreiben. Es gibt dieser zwei in klassischem ADSR-Verlauf und zwar für das Filter und den VCA. Schön sind die beiden Velocity-Switches, die bei deren Aktivierung ein nuanciertes Spiel des Filters und natürlich auch wahlweise und/oder des VCAs erlauben. Die Hüllkurven packen gut zu und man kann hier auch sehr knackige, perkussive Sounds erzeugen.

Modulation

Eine klassische Modulationsmatrix à la Rev. 2 gibt es hier nicht. Aber der TRIGON-6 bietet, wie schon seine Brüder, sinnvolle Zuweisungen der Modulationsquellen Tonhöhe für alle 3 VCOs, Filter, Amp, LFO und FX zum Aftertouch als Modulationsziel. Der LFO mit allen wesentlichen Schwingungsformen einschließlich Random bietet dasselbe, plus noch die Pulsbreitenmodulation für alle drei VCOs. Der LFO kann wirklich sehr schnell gehen, so dass auch abgefahrene metallische Sounds möglich sind.

Cool wäre natürlich, wenn man noch einen weiteren LFO hätte, um sodann mehrere PWM zu erzeugen. Schaltet man aber den dritten VCO auf Lo, mutiert dieser als weiterer LFO, dessen Frequenz sich mit Pitch steuern lässt. Als Schwingungsformen nimmt man einfach die des VCO 3, die man ja auch kombinieren kann, was sehr zum Experimentieren einlädt. Der zweite LFO arbeitet dann auch polyphon, was das Klanggestaltungspotential nochmals erheblich anhebt.

Zudem gibt es eine sehr umfangreiche Polymode-Sektion, die man auf jeden Fall spielerisch und experimentierfreudig einsetzen sollte. Die Ergebnisse reicheh von sehr chaotischen Effektsounds bis hin zu musikalischen Ergebnissen, etwa der Erzeugung von Pitch-Hüllkurven oder chorusartigen Effekten. Oder man probiere mal die Filtermodulation, mit Filter als einziges Modulationsziel im Polymode und dem Spiel mit dem Filter-Envelope unter Polymode. Als Ergebnis bekommt man schöne 70er-Jahre fragil schwebende Filtermodulationen. Wählt man die Frequenzen als Ziel in der Polymode-Sektion, erhält man mitunter metallische und FM-artige Sounds. Die Polymode-Sektion, deutlich gegenüber dem Prophet-6 um weitere Modulationsziele erweitert, ist eine kreative Spielwiese.

Effekte

Zur Effektsektion muss nicht viel gesagt werden. Hier verweise ich auf die Tests zum Prophet-6 und OB-6. Es werden zwei Effektkanäle angeboten, die einfach im Signalweg am Ende hinzugefügt werden können. Die Effekte, insbesondere der Chorus und die Delays, sind schon ziemlich gut. Da ich ohnehin, was Effekte angeht, ziemlich anspruchsvoll bin, nutze ich ungern eingebaute digitale Effekte, sondern greife dann lieber auf Outboard zurück. Es ist aber nice to have, zumal jedenfalls die Delays synchronisiert zum Arp/Sequencer und LFO sehr nützlich sind.

Arpeggiator/Sequencer

Der Arpeggiator und der Sequencer sind bekannt vom Prophet-6 und OB-6. Hier gibt es nichts Neues, zumal vielfach bewährt. Der Arp bietet Klassisches, Up, Down, UP/Down, Random und Assign. Möglich sind alle Rhythmen und Notenlängen wie auch Triolen, was den Arp als Spaß-Feature auszeichnet. Noch besser ist der Sequencer, der kinderleicht zu programmieren ist. Möglich sind natürlich variable Notenlängen, Pausen, Akkorde und Solospiel. Jede Sequenz kann ganz einfach zum Sound gespeichert werden, so dass man im Live-Betrieb schon gut vorbereitet ist.

Unison, Chords, Portamento

Der TRIGON-6 kann natürlich auch Unison, wobei man wählen kann, ob man alle 18 VCOs abfeuern will oder nur eine Stimme mit maximal 3 VCOs. Den Fettegrad kann man mit Detunig der VCOs einstellen oder einfach noch mal den Vintage-Knob und/oder Distortion und Pan-Spread bemühen.

Klar, der TRIGON-6 verfügt auch über polyphones Portamento, das in seiner Geschwindigkeit eingestellt werden kann.

Der Klang des Sequential TRIGON-6

Kommen wir zur wichtigsten Frage: Wie klingt er? Wie bekannt, ist das ja immer Geschmacksache. Als früherer Besitzer vom Prophet-6 und OB-6 ist der Klangcharakter schon ganz anders. Die Gestaltungsmöglichkeiten dürften im TRIGON-6 die vielfältigsten der drei Brüder sein.

Ob der TRIGON-6 einen Memorymoog ersetzen kann, vermag ich nicht einzuschätzen, weil ich nie gespielt habe. Ich habe hier gewisse Zweifel, ob das gelingt, wie es dem Moog One auch nicht wirklich gelingen konnte bzw. dieser wohl schon nicht den Anspruch darauf erhob.

Ich würde dem TRIGON-6 das Prädikat „modern analog“ verleihen. Der Grund-Sound ist schon sehr wuchtig und der TRIGON-6 läuft Gefahr, dass der Klang einen guten Mix zukleistert. Er klingt eher mittig, relativ hart und in den Höhen klingt er m. E. nicht ganz so ausgewogen, im Bassbereich könnte er im polyphonen Modus, nicht im Unison-Mode, etwas mehr Fundament vertragen. Einen weichen Klangcharakter – wie etwa beim OB-X8 – kann man ihm wohl nicht bescheinigen. Den hatte ich ja zuletzt auch getestet und hier sind schon bei den VCOs erhebliche Klangunterschiede erkennbar. Meine Eindrücke sind aber sehr subjektiv und ich kam zu diesem Schluss, nachdem ich das Instrument des Öfteren eingeschaltet und jeweils mit frischen Ohren gespielt habe.

Jedenfalls ergänzt der TRIGON-6 die Sechser-Reihe klanglich definitiv. Wenn man aber einen Moog haben will, sollte man eben einen Moog kaufen. Ich ziehe den Vergleich deshalb, weil der TRIGON-6 ja offenbar von seinen Machern ganz bewusst die Moog Gene verpasst bekommen sollte. Der TRIGON-6 ersetzt dennoch keinen Mini, obgleich der Charakter recht gut getroffen ist. Zumindest kam ich recht weit, den Sound des Minimoog einzufangen und der TRIGON-6 klang sogar meist fetter und fiel nur ab, sobald man mit viel Resonanz zu Werke ging. Mir persönlich hat etwas die Lebendigkeit und die Cremigkeit im Klang des TRIGON-6 gefehlt. Er klingt definitiv gut, aber geflasht bin ich nicht. Bei offener Resonanz ist der Mini unschlagbar und Filterfahrten gehen dort ohne Stufen, was im TRIGON-6 ein Manko ist.

Mein Eindruck ist, dass man im Mixer die VCO nicht zu laut drehen sollte, auch sollte das Filter nicht zu offen gefahren werden. Schöne Klänge lassen sich mit eher geschlossenen Hüllkurven erzeugen, also mit einem nicht ganz offenen Decay. Auch wird der Sound nicht unbedingt besser, wenn man alle drei VCOs voll aufgedreht einsetzt und bei Aktivierung mehrerer Schwingungsformen klingt der TRIGON-6 m. E. schnell matschig und indifferent, da muss man aufpassen und sollte hier mit Modulationen arbeiten, um Bewegung in den Klang zu bekommen. Auch hier schlägt der Minimoog den TRIGON-6, weil der Mini mit feinsten Schwebungen brachiale Bässe durch Nutzung der 3 VCOs hinbekommt, das klingt immer lebendig und zugleich sauber. Feinste Schwebungen sind im TRIGON-6 hingegen schwerer hinzubekommen. Das Finetuning funktioniert dort nicht so nuanciert wie im Minimoog.

