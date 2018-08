Test: Sequential Prophet X, Hybrid-Synthesizer

Digital, Hbrid, Sampling oder Analog?

Lange wurde gerätselt, was als Nächstes aus der Synthesizer-Schmiede Dave Smith Instruments kommt. Die einen spekulierten auf einen Nachfolger des Prophet VS, die anderen erhofften sich einen Keyboard-Sampler. Seit der Ankündigung des Sequential Prophet X, bei dem es sich nach dem Prophet-6 um das zweite Produkt der seit 2015 reaktivierten Sequential-Marke handelt, ist klar, dass man von allem etwas geboten bekommt: einen Synthesizer und Samples, zu denen auch die Schwingungsformen des Prophet VS zählen.

Das letzte Mal, als Dave Smith mit Samples zu tun hatte, liegt schon etwas zurück. 31 Jahre um genau zu sein. Damals, 1987, veröffentlichte Sequential nach dem Sequential Prophet 2000 bzw. 2002 seinen zweiten Sampler ausschließlich im Rack-Format: den Sequential Prophet 3000. Mit insgesamt vier Audioeingängen (jeweils ein Mikrofon- und Instrumenteneingang für beide Stereokanäle), einer Sample-Auflösung von 16 Bit und 48 kHz, einem Speichervolumen von maximal 4 MB, etlichen Bearbeitungsmöglichkeiten und einer per Kabel verbundenen Fernbedienung, die das für damalige Verhältnisse riesige LC-Display der Korg Wavestation vorwegnahm, gehörte der Sequential Prophet 3000 zu den fortschrittlichsten Sampler-Modellen seiner Zeit – lange bevor Terrabyte-schwere Festplatten und mehrere 100 Gigabyte umfassende Sample-Librarys auch in den Hobbymusikerhaushalt Einzug erhielten. Doch weil kurz darauf die Übernahme der mittlerweile insolventen Firma Sequential durch Yamaha erfolgte und Yamaha kein weiteres Interesse an der Fortproduktion des Sequential Prophet 3000 hatte, war dem letzten Sequential-Produkt eine nur sehr kurze Lebensdauer beschert. Ganze 250 Stück wurden hergestellt und schließlich übernahm vor allem AKAI und E-Mu das Ruder auf diesem Gebiet.

Wenig später, im Jahr 1990, gab Dave Smith in einem Interview mit dem britischen Magazin Music Technology zu Protokoll, dass er recht schnell vom Sampling gelangweilt war. Zum einen sei es technisch sehr leicht umzusetzen, zum anderen sei es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis man nur noch damit beschäftigt sei, der Software ständig neue Features hinzuzufügen. Null Herausforderung und ewiges Ausbessern derselben Sache also. Das 28 Jahre alte Statement über den monotonen Entwicklungszyklus von Samplern muss man im Hinterkopf behalten, wenn man sich dem Sequential Prophet X nähert.

Wer anhand von Dave Smiths Aussage einen Widerspruch zum nun veröffentlichten Sequential Prophet X wittert, dem sei bereits gesagt, dass es keinen gibt. Die offizielle Beschreibung deutet es bereits an. Darin heißt es zum Hybrid-Konzept des Prophet X: „Samples plus Synthese“. (An dieser Stelle sei das Interview mit Dave Smith zum Sequential Prophet X von meinem Kollegen Mike Hiegeman empfohlen.)

Es ist also nirgends von Sampling die Rede, sondern nur von dessen Erzeugnissen. Und in der Tat ist der Sequential Prophet X kein Sampler im Sinne eines Fairlight, Synclavier, Emulator oder eben eines Prophet 3000. Da er über keine Audioeingänge verfügt, kann man mit ihm auch nichts aufzeichnen. Was Samples angeht, ist der Prophet X stattdessen ein Sample-Player mit verschiedenen Optionen für die Sample-Wiedergabe und deren Manipulation. Und für diese Zutaten haben Dave Smith Instruments mit den Sample-Spezialisten von 8Dio zusammengearbeitet, die sich wiederum um das Sample-Material kümmerten und darum, wie man es in den Prophet X bekommt. Doch der Reihe nach.

Prophet X Hardware

Fangen wir zum Einstieg mit der Hardware an. Der mit Netzkabel und englischsprachiger Bedienungsanleitung (eine deutsche Fassung ist derzeit in Arbeit!) ausgelieferte Prophet X erinnert sehr an den vor fünf Jahren veröffentlichten Prophet 12. Zwar ist das anthrazit-schwarz-orangene Farbschema ein anderes und auch die Holzverkleidungselemente sind verschieden, jedoch scheint das Aluminium-Frontpanel nahezu identisch. Ganze zweieinhalb Zentimeter tiefer als der Prophet 12 ist der Sequential Prophet X allerdings und damit der bisher größte Synthesizer aus dem Hause Dave Smith Instruments.

Hinsichtlich der Gehäusebreite gibt es wiederum keine Unterschiede zum Prophet 12 und auch das zentrale OLED-Display, die hintergrundbeleuchteten Pitchbend- und Modulationsräder und die sogenannten Touch Slider mit den dazugehörigen Haltetasten (die bereits beim Tempest verwendet wurden) schauen sehr bekannt aus. Bei Letzteren leuchten nun keine roten Rechtecke mehr als vertikale Positionsmarkierungen auf, sondern gemäß des neuen Farbschemas orangene Punkte. Einen Punktabzug gibt es hier jedoch für die Tatsache, dass die Touch Slider nicht mehr druckempfindlich sind, so wie das noch beim Prophet 12 und dem Pro 2 der Fall war. Damit entfallen gleichzeitig zwei Modulationsquellen.

Gegenüber den letzten Hybrid-Synthesizern von Dave Smith Instruments punktet der Prophet X hingegen in Sachen Klaviatur, da hier dankenswerterweise das bereits im Prophet Rev2 verbaute Fatar TP/9S Keyboard eingesetzt wurde. Quietschende Federn – Besitzer des Prophet 12 oder Prophet ’08 erinnern sich – gehören also der Vergangenheit an. Vom Prophet Rev2 hat der Prophet X überdies das kleine quadratische OLED-Display geerbt, das hier gleich zweimal verbaut wurde: in den Sample- und Effektbereichen.

Die Verarbeitungsqualität des Sequential Prophet X ist überwiegend solide. Einen Anlass zur Freude böte es, wenn Dave Smith Instruments dazu übergehen würden, die Potentiometer und Encoder mit dem Gehäuse zu verschrauben. Jedoch wackelte beim Testexemplar nichts gravierend, wie dies bei einigen Prophets durchaus mal vorkommen kann (vor allem im Hinblick auf den Prophet Rev2 gab es einige Beschwerden in diese Richtung). Im Vergleich vermittelt der Waldorf Quantum allerdings ein deutlicheres Premium-Feeling, dies muss man in dieser Preisklasse auf jeden Fall betonen.