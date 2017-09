Test: Moog Subsequent 37, Analogsynthesizer

Was Moog Music am 28. August unter dem Namen „Subsequent 37“ als den neuen Standard ankündigte, ist kein gänzlich neuer Synthesizer. Daher wird dieser Testbericht nicht ohne Retrospektive auskommen können. Zunächst gilt es jedoch etwaige Missverständnisse auszuräumen, die zum Thema begrenzter Auflagen im Netz kursieren. Die Rede ist von der immer noch verbreiteten Auffassung, der Subsequent 37 sei limitiert. Dies ist jedoch eindeutig nicht der Fall. Beim Subsequent 37 handelt es sich – wie der Name bereits andeutet – um den Nachfolger des Sub 37. Limitiert ist einzig der Subsequent 37 CV, den Moog Music anlässlich des Moogfest im Mai dieses Jahres vorstellte, und zwar auf eine Anzahl von 2000 Exemplaren weltweit.

Dass diese Information vielfach missverstanden wurde und man sie infolgedessen auf den Subsequent 37 projizierte, mag damit zu tun haben, dass Moog Music auch den Sub 37 ursprünglich als limitiert bewarb. Darauf deutete nicht zuletzt der Namenszusatz „Tribute Edition“ hin. Zwar hatte man nicht vor, die Stückzahl des Sub 37 auf 1000 Exemplare zu begrenzen, wie man anfänglich im Netz kolportierte (mit Bezug auf die „Tribute Edition“ des Little Phatty), jedoch tat man auf der Winter NAMM Show 2014 kund, dass der Produktionszeitraum nur ein Jahr betragen werde.

Letztlich erwies sich der Sub 37 jedoch als enormer Kassenschlager, so dass man bei Moog Music wohl zügig von der einst gesetzten Produktionsfrist absah. Nimmt man die in diversen Online-Foren genannten höheren Seriennummern als Richtwerte, so haben sich bis dato mehr als 10.000 Exemplare des Sub 37 verkauft. Im Gegensatz zu Herstellern wie Korg oder Roland ist eine solche Verkaufszahl für ein so kleines Unternehmen wie Moog Music ein Riesenmaßstab. Doch in den drei Jahren, die seit Beginn der Auslieferung des Sub 37 (August 2014) und dem Testbericht von Mick Irmer (September 2014) vergangen sind, hat sich dieser Synthesizer nicht einfach nur gut verkauft. Er wurde auch stetig weiterentwickelt, wodurch sich zumindest Firmware-seitig die Brücke zum Subsequent 37 schlagen lässt. Doch der Reihe nach…

Chronik I: 3 x 37 oder Es besteht keinerlei Verwechselungsgefahr

Die gegenwärtige Phatty-Serie begann mit der Veröffentlichung des Sub Phatty im Jahr 2013. Ausgehend vom Käufer-Feedback zu den vielen versteckten Funktionen des Sub Phatty, präsentierte man ein Jahr später den Sub 37. Er rückte sämtliche Parameter in Griffweite, verfügte über ein Display für zusätzliche Funktionen, bot eine Oktave mehr Tastenumfang, den 16-fachen Platz für speicherbare Sounds sowie zwei anstelle nur eines LFOs. Ferner ließ er sich im duophonen Modus spielen und beherbergte einen Arpeggiator und Sequencer für die Aufnahme von bis zu 64 Schritten. Gemessen am Preis-Leistungs-Verhältnis, hatte man hier den flexibelsten Moog-Synthesizer seit Erscheinen des Voyagers vor sich. Zwar konnte man die Oszillatoren nicht zwecks Frequenzmodulation einsetzen, jedoch war und ist das Gesamtpaket mit seinen 13 Modulationsquellen und 87 Modulationszielen nach wie vor stimmig und bietet viel für das Studio oder die Bühne. Womit wir bei der Zielgruppe angelangt wären und einem weiteren Aspekt, der Kunden-Feedback erzeugte.

Auf die im Sommer 2014 gestellte Frage, ob der Sub 37 auch in Zukunft mit CV-Ausgängen nachrüstbar wäre wie seinerzeit der Little Phatty, entgegnete mir ein Moog-Mitarbeiter, dass der Sub 37 eigentlich als traditionelles Live-Instrument für Spieler konzipiert sei und nicht unbedingt für Tüftler, die mehr Zeit mit Verkabelungen als mit dem Tastenspiel verbringen. Darüber hinaus sei eine einfache CV-Modifikation wie im Falle des Little Phatty beim Sub 37 nicht ohne tiefgreifende Änderungen möglich.

Einem Chor von unnachgiebigen CV-Jüngern und der Modifikation des Signalwegs ist es anscheinend zu verdanken, dass dann im Frühling 2017 doch endlich ein Sub 37 mit den entsprechen Steuerausgängen erschien: Der limitierte Subsequent 37 CV in seinem neugestalteten Aluminiumgehäuse, das rechtsseitig vier CV- und zwei Gate-Ausgänge aufweist. Dass jedoch ausgerechnet diese Version limitiert ist und der nun ausgelieferte Subsequent 37 ohne CV-Ausgänge daherkommt, mag für Steuerspannungsenthusiasten zweifelsohne einen Wermutstropfen darstellen. Diese Veröffentlichungspraxis wirft erneut die Frage auf, ob es nicht in Zukunft doch noch eine Nachrüstungsoption für CV-Ausgänge geben wird, zumal der Subsequent 37 abzüglich der Steuerausgänge über dieselben Modifikationen des Subsequent 37 CV verfügt. Bevor es nun aber um die entscheidenden Unterschiede zwischen dem Sub 37 und seinem Nachfolger gehen kann, die sich im Signalweg tummeln, seien die Aspekte in Erinnerung gerufen, hinsichtlich derer sich die nun gleichzeitig erhältlichen Modelle nicht unterscheiden – zumindest nicht laut Stand September 2017.