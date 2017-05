Top News: Moog Subsequent 37, Analogsynthesizer

Auf dem heute beginnenden Moogfest 2017 in North Carolina (USA) wird der Moog Subsequent 37 präsentiert, im Prinzip eine Sonderedition des Sub 37. Auf 2.000 Stück ist der Moog Subsequent 37 limitiert, die ersten 125 Exemplare werden direkt vor Ort und vor Publikum gefertigt.

Was ist nun anders am Moog Subsequent 37? Zunächst einmal ist das Gehäuse anstatt in Schwarz nun in Weiß-Silber gehalten, was optisch durchaus etwas hermacht. Anstatt nur auf zwei CV-Eingänge zu setzen, verfügt der Moog Subsequent 37 nun zusätzlich über CV- und Gate-Ausgänge. Die vier CV- und zwei Gate-Ausgänge sind nicht fest gepatcht und können über das Menü je nach Wunsch belegt werden. Perfekt, um den Subsequent bspw. in ein Modularsystem einzubinden.

Der Headroom wurde gegenüber dem Sub 37 Tribute nahezu verdoppelt, was vor allem zu einem besseren Sound im Duo-Mode führen soll und auch die Multidrive-Schaltung verfügt nun über größere Regelbereiche. Laut Moog wurde auch das Ladder Filter neu justiert, um für mehr harmonische Sättigung und Kompression zu sorgen.

Laut Moog wurde auch im Bereich der Tastatur nachgebessert, diese wurde überarbeitet und bietet Anschlagsdynamik und Aftertouch.

Der Preis des Moog Subsequent 37 liegt bei rund 1.800 US-Dollar, verfügbar soll er ab Anfang Juni sein. Der Sub 37 Tribute geht aktuell für 1.600,- Euro über die virtuelle Ladentheke.