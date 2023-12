Test: Rupert Neve Designs Master Bus Transformer, analoger Stereo-Master-Prozessor

Wenn die Subgruppe akustisch zu leuchten beginnt!

Wie so vieles anderes im Leben auch, nimmt die Polarisierung innerhalb der Studioszene bzgl. Hardware vs. Software gefühlt stündlich zu. Momentan liegt die Software aufgrund des deutlich höheren Outputs von immer wieder neuen Apps oder Plug-ins vorne, allerdings halten sich die schweren analogen Boliden aufgrund ihres durchweg „besseren“ Klangs gerade im Pro-Bereich hartnäckig in der Signalkette. Auch der Rupert Neve Designs Master Bus Transformer ist einer dieser Mastering-Boliden, der als Bus-Channel-Strip mehrere Prozessoren in sich vereint, um dem finalen Mix oder aber einer Subgruppe den finalen Schliff zu verpassen.

ANZEIGE

Die Konstruktion des Rupert Neve Designs Master Bus Transformer

Der Rupert Neve Designs Master Bus Transformer kommt in einer 2 HE Ausführung daher und schlägt mit einem Gewicht von knapp 7 kg ganz ordentlich zu Buche. Wenngleich das bei einer Rack-Montage nicht einen wirklichen Ausschlag geben sollte, ist dennoch zu bedenken, dass man aufgrund der Hebelwirkung gegebenenfalls ein wenig die Belastung der Rack-Schienen überprüfen sollte. Der MBT wurde ausschließlich für den Rack-Betrieb entworfen, was schon daran zu erkennen ist, dass dem Gerät keinerlei Gummifüße oder sonstige Unterlagen beigefügt wurden.

Der Rupert Neve Designs Master Bus Transformer ist erwartungsgemäß komplett in Stereo ausgelegt. So finden wir auf der Rückseite zwei TRS-XLR Kombibuchsen, rechts/links, zuzüglich der passenden Outputs und eines Ground-Lift-Schalters. Der On/Off Schalter ist sehr schön in einen Kunststoffrahmen eingebettet, so dass er nicht versehentlich ein- oder ausgeschaltet werden kann, sondern nur im wahrsten Sinne des Wortes mit ein bisschen Fingerspitzengefühl deaktiviert bzw. aktiviert werden kann. Abschließend finden wir unterhalb des Netzschalters noch eine Kaltgerätebuchse.

Rupert Neve Designs Master Bus Transformer Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 4.499,00 € bei

Der Rupert Neve Designs Master Bus Transformer wurde konzipiert, um dem Mix mehr Charakter, Farbe und „Enhancement“ zu verpassen, wofür er neben einer Input- und Output-Sektion über mehrere Equalizer, einen Kompressor, einer Stereoverbreiterung und einem Obertongenerator verfügt. Er unterscheidet sich daher in gleich mehrerlei Hinsicht vom MBC (Master Bus Compressor) oder auch dem MBP (Master Bus Prozessor), die mehr in traditioneller Art und Weise auf das Signal Einfluss nehmen.

Wie bei fast allen Rupert Neve Designs Geräten, basiert auch der Rupert Neve Designs Master Bus Transformer auf der überwiegenden Verwendung von Transformatoren, die einen wichtigen Bestandteil der Klangformung darstellen, sorgen sie doch für entsprechende Tiefe, Sättigung und Färbung des Signals. Es werden gleich mehrere dieser Elemente in den verschiedenen Stufen des MBT verwendet und zeichnen damit auch einmal mehr verantwortlich für den typischen Rupert Neve Sound, der seit Dekaden eine Art Messlatte in bestimmten Bereichen der Signalbearbeitung geworden ist.

Die einzelnen Stufen des Rupert Neve Designs Master Bus Transformers

Alle Regler der nun folgenden Stufen sind im übrigen gerastert und laufen mit einer exzellenten Haptik. Die einzelnen Stufen des Rupert Neve Designs Master Bus Transformers gliedern sich wie folgt:

INPUT: Der Input-Bereich unterteilt sich in einen Druckschalter und zwei Drehregler. Der rote Drehregler ist der Input-Regler, der eine Verstärkung von -12 dB bis -12 dB erlaubt, ein Wert, der in Anbetracht des anliegenden Line-Signals durchaus sinnvoll ist, während der schwarze Drehregler ein Hochpassfilter ermöglicht, das zwischen 15 bis 100 Hz ansetzt und über den farbig aufleuchtenden Druckschalter geschaltet wird. Zudem verfügt diese Sektion über zwei LEDs, die den Eingangspegel des anliegenden Signals optisch wiedergeben. Da der MBT gerne in die Sättigung gefahren wird, ist es nicht weiter verwunderlich, dass keine LED-Ketten, sondern nur einzelne LEDs verwendet wurden, die mittels einer etwas groberen Auflösung, aber durchaus zum Teil gewollte, dezente Übersteuerung des Signals optisch abbilden.

EQUALIZER: Die nächste Stufe ist ein Equalizer, der aus zwei Shelving-Bereichen mit je 3 Okt. Range besteht, einen für den Bass-, einen für den Höhenbereich. Es handelt sich dabei mehr um einen Ansatz, den man aus der Klangregelung früherer Stereoanlagen her kennt, indem man ebenfalls den oberen und den unteren Frequenzbereich mittels einer einfachen Shelving-Klangregelung dem persönlichen Geschmack bzw. den verwendeten Lautsprechern anpassen konnte. Die Equalizer haben einen Frequenzbereich von 30 Hz bis 240 Hz im Bassbereich und 3 kHz bis 24 kHz im Hochtonbereich. Beide Equalizer können jeweils mit +/-9 dB gefahren werden, ein separater Druckschalter schaltet auch hier diese Stufe bei Bedarf einzeln dazu.

ANZEIGE

COLOR COMP: Die als Color Comp bezeichnete nächste Stufe hat zwei Funktionen. Man kann sie als regulären Kompressor verwenden, man hat jedoch aber auch die Möglichkeit, mit der Stufe aufgrund der Opto-Arbeitsweise des Kompressors eine entsprechende Färbung des Signals, vorzunehmen. Die Stufe verfügt über zwei Druckschalter, zum einen um den Kompressor zu aktivieren/deaktivieren und einen Ratioschalter, der mit zwei Presets High und Low arbeitet. Des Weiteren verfügt dieser Bereich über fünf Regler, wobei zwei mit Threshold und Release relativ geläufig sein sollten und einem weiteren Make-up-Gain-Regler, der das Signal bis zu 20 dB aufholt. Recht ungewöhnlich sind jedoch ein Highpass-Filter im Sidechain-Bereich, das zwischen 20 und 350 Hz arbeitet und ganz besonders ein Blend-Regler, mit dem man eine parallele Kompression von 0 bis 100 % umsetzen kann. Eine weitere LED zeigt an, wie stark das Signal je nach Einstellung im Gain reduziert wird.

WIDTH: Die nächste Stufe beschäftigt sich mit der Stereoverbreiterung des anliegenden Signals.

Über zwei Regler kann man zum einen die Intensität der Stereoverbreiterung und zum anderen den Frequenzbereich einstellen, auf den die Stereoverbreiterung wirken soll. Insbesondere der Frequenzbereich ist sehr wichtig, da man die Tiefbassfrequenzen gerne im Center hält, während man die Stereoverbreiterung lediglich über den Mitten- und Höhenbereich anpeilt. Auch diese Stufe kann separat aktiviert werden.

SUPER SILK: Die letzte Stufe des Rupert Neve Designs Master Bus Transformers ist zugleich auch die ungewöhnlichste Stufe, beziehungsweise sie nimmt Bezug auf andere Entwicklungen, die bereits unter dem Label Rupert Neve Designs veröffentlicht wurden. Es handelt sich um die Super Silk Stufe, in der insgesamt vier Prozessoren arbeiten. Alle vier beschäftigen sich mehr oder minder mit harmonischen Verzerrungen, die individuell dem Originalsignal hinzugemischt werden können. Wir haben zum einen den Blue-Regler, der sich dem Bass- und Tiefmittenbereich annimmt und wir haben den Red-Regler, der sich mit den Hochmitten und den Höhen beschäftigt. Zudem gibt es einen separaten Harmonics-Regler, der die Sättigung allgemein regelt. Außerdem haben wir einen separaten Ein- und Ausschalter für die Stufe und wir haben einen sogenannten Zener Drive, der eine Art Booster für harmonische Verzerrungen darstellt und somit noch mehr Bezug auf den typischen 70er-Jahre-Sound nimmt, den Rupert Neve so berühmt gemacht hat.

Der Rupert Neve Designs Master Bus Transformer in der Praxis

Der Master Bus Transformer ist in der Tat im besten Sinne etwas für Feinschmecker. Natürlich ist es möglich, mittels extremen Einstellungen, gerade im Bereich der Sättigung, starke klangliche Effekte auf das anliegende Signal zu zaubern, so dass man wirklich einen plakativen Effekt wahrnimmt. Insbesondere in Kombination mit den Kompressoren und der Super Silk Stufe geht ein großes Raunen durch den Raum, sobald man sich an den Reglern intensiv zu schaffen macht. Dieser Effekt mindert sich allerdings deutlich, wenn man das anliegende Signal über Normalisieren auf 0 dB zieht und tatsächlich ausschließlich den klanglichen Effekt zur Geltung kommen lässt. Ich habe die klangliche Bearbeitung mit Absicht nur sehr dezent angesetzt, um eine praxisgerechte Auflösung zu finden. Die klangliche Bearbeitung kann im Individualfall stark davon abweichen.

Wie sehr er jedoch seinen klanglichen Stempel hinterlässt, merkt man in dem Augenblick, wo man vom letzten Klangbeispiel wieder auf das erste Klangbeispiel zurückspringt und man das Gefühl hat, man hätte irgendeinen Anschlussfehler gemacht oder aber man hätte aus Versehen eine Papierserviette über den Hochtönern platziert. Die einzelnen Bearbeitungsschritte gehen extrem fein und sehr subtil zu Gange und werten das anliegende Signal enorm auf, ohne dass es einem zu prätentiös ins Gesicht springt. Inwieweit einem der klassisch britische Sound zusagt, muss jeder für sich selber herausfinden. Wer jedoch auf den typischen Konsolensound der 70er bzw. 80er steht, wird mit dem Rupert Neve Designs Master Bass Transformer ein sehr gutes Werkzeug zur Umsetzung seiner persönlichen Klangvorstellungen vorfinden.

Ein wirklich herausragendes Gerät.