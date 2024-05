Test: GForce Oberheim DMX, Drummachine Plug-in

It’s like that

GForce Oberheim DMX ist eine Nachbildung des berühmten Drummachine-Klassikers. Die Nutzer erwartet eine ganze Reihe klassischer Samples in einem kompakten Paket, abgerundet mit zusätzlichen Erweiterungen, die das Original nicht hat. Es gibt aber auch Einschränkungen.

ANZEIGE

GForce Oberheim DMX in Zusammenarbeit mit Oberheim

Das Hardware-Vorbild von DMX ist aus der Geschichte der populären Musik nicht wegzudenken. Zu zahlreich die Hits und Interpreten. Prince, Herbie Hancock, Run DMC, New Order mit Titeln wie „Blue Monday“, „It’s Like That“ oder „Rock-it“ sind Legende. Es gibt sicherlich viele Drum-Sample-Packs, in denen die klassischen DMX-Sounds enthalten sind. Mit GForce Oberheim DMX habe wir aber nun eine Drum-Software, die von Oberheim selber gebilligt wird. Das heißt soviel wie, die legendäre Firma hat ihren Daumen nach oben gereckt und steht hinter dieser Drum-Software von GForce, dem umtriebigen Powerhouse in Sachen Software-Plug-ins aus UK.

Installation und Preset-Verwaltung GForce Oberheim DMX

Wie immer wird nach dem Kauf der Lizenzschlüssel auf der GForce-Seite hinterlegt. Beim ersten Aufruf wird dieser in das Eingabefeld kopiert und so die DMX aktiviert, auch ohne Internetanbindung. Offline-Aktivierung ist hier also Standard.

Affiliate Links GForce Oberheim DMX Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 26,00€ bei

Kompatibel ist die Drum-Software auch diesmal wieder mit macOS ab der Version 10.13 und Windows ab der Version 7 – standfeste Old-School-Betriebssystemnutzer bleiben also nicht außen vor.

Als Plug-in-Formate stehen AAX, VST2, VST3 und AudioUnit zur Verfügung. Auch eine Standalone-Version kann installiert werden. Eine native Unterstützung gibt es sowohl für Intel- als auch Apple-Silicon-Macs.

Zusätzlich zur Software können noch Drum-MIDI-Files installiert werden, um einen leichten Start hinzulegen. Dave Spears von GForce und Alex Ball von YouTube waren unter anderem die Beitragenden.

Auch hier wurde die inzwischen als Standard zu bezeichnende Preset-Verwaltung von GForce eingesetzt und so können sich die Nutzer über eine aufgeräumte Verwaltung mit Schlagworten, Notizen, Favoriten und Suche freuen. Die mitgelieferte Auswahl ist allerdings nicht allzu groß, obwohl mehr als nur die Standard-Drum-Sounds des Originals installiert wurden.

Die Anleitung liegt zur Zeit nur online vor, wird aber in Kürze als PDF nachgereicht. Hier finden sich alle Parameter ausführlich beschrieben.

ANZEIGE

Sound-Auswahl von GForce Oberheim DMX

Zusätzlich zu den DMX-Sounds und deren Versionen gibt es auch DX-Sounds der „kleinen“ Schwester. Klein in Anführungszeichen, da die Größe und das Aussehen beinahe identisch sind; allerdings kommen weniger Drum-Sounds zum Einsatz, weswegen die DX auch nur 6 Drum-Fader hat. Zudem besitzt sie weniger Einzelausgänge.

Aber auch Samples anderer Herkunft sind an Bord, so dass GForce Oberheim DMX zwar nicht zum Allrounder mutiert, sich aber definitiv in diese Nische der 80er Drum-Maschinen einnistet. Dazu gehört auch das Reverb, das im Gegensatz zum Reverb, das bei den Synths genutzt wird, rau, körnig und old-school wirkt.

Aufbau des Plug-ins GForce Oberheim DMX

Die frei skalierbare Oberfläche ist eine fotorealistische Nachbildung samt Kratzern (oder sind das gar Katzenhaare?) und Schatten. Wie immer finde ich Schatten, die Beschriftungen überragen, ungünstig. Es ist aber alles dennoch gut lesbar.

Ganz oben befindet sich die Preset-Verwaltung, die Effekte direkt darunter. Der größte Teil wird für die 24 Drum-Trigger-Buttons und die acht Kanalfader samt Masterfader beansprucht.

Als Erweiterung wurden der GForce Oberheim DMX drei Master-Effekte mitgegeben: ein Multimode-Filter mit Resonanz, eine Distortion-Einheit und ein Kompressor. Distortion und Kompressor lassen sich mit einem Mix-Regler dazumischen, wobei ich beim Distortion-Effekt um die 12-Uhr-Position des Mix-Regler etwas befremdliche Kammfilter-Effekte wahrnehme.

Die Fader-Ansicht kann umgeschaltet werden und macht so Platz für die Regleransicht. Diese bestimmen den FX-Send jedes Drum-Instrumentes sowie Gain und Panorama. Aber auch Pitch und Decay-Regler befinden sich hier, um die Samples auch tonal anpassen zu können.

FX-Sends zu den Insert-Effekten Delay und Reverb können zwar eingestellt werden, leider vermisse ich die Möglichkeit, die FX-Einstellungen selber als Presets zu speichern. Sie können zwar „verschlossen“ werden, so dass bei einem Gesamt-Preset-Wechsel die Einstellungen erhalten bleiben – das ist aber nicht dasselbe und ein schwacher Ersatz. Die Möglichkeit, bestimme Drum-Sounds vor der Änderung beim Aufruf eines neuen Presets zu schützen, ist gut, jedoch hätte ich mir auch hier Presets für die jeweiligen Drum-Kanäle gewünscht. Bei Drum-Maschinen wird ja meistens Drum für Drum abgearbeitet; das gibt die Preset-Verwaltung aber leider nicht her.

Ob GForce Oberheim DMX auf Velocity-Werte reagiert, bestimmt der entsprechende Velocity-Button. In den Einstellungen befindet sich zudem, neben dem Link zum Handbuch, noch die Option, die GForce Oberheim DMX auf eine GM-Drum-Map (General MIDI Standard) oder die originale Drum-Map einzustellen.

Für die DMX gab es nämlich ein MIDI-Upgrade von Oberheim, bei dem die Drum-Sounds anders verteilt waren als beim GM-Standard. Kein Wunder – dieser wurde nämlich erst 1991 aus der Taufe gehoben – lange nach dem Erscheinen des Oberheim Drummies.

Einzelausgänge und Master-Effekte der GForce Oberheim DMX

Gerade die Einzelausgänge machen einen Hardware-Drum-Computer so nützlich im Tonstudio – können doch alle möglichen Klangbearbeitungen auf den Weg zur Aufnahme vorgenommen werden, allen voran EQing. Einige davon sorgen auch erst für den ikonischen Klang, ich sehe in deine Richtung, Gated-Reverb!

Um so erstaunlicher (und ich habe extra noch einmal beim Hersteller angefragt) ist, dass GForce Oberheim DMX keine Einzelausgänge besitzt. Das hat mich ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht. Drum-Sounds leben gerade von der Nachbearbeitung mit EQ und Kompressor – und nichts davon ist möglich mit der GForce Oberheim DMX. Eine weitere Nachfrage ergab aber, dass Multi-Outs und sogar ein Sequencer in Planung sind. Ob oder wann diese aber tatsächlich kommen werden, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Ich bleibe dabei – Multi-Ausgänge sind für eine Drum-Software wie Oberheim DMX ein MUSS.

Einen Sequencer vermisse ich persönlich nicht, gerade da es hier auch kaum Parameter zum modulieren geben würde. Allerdings sind die Shuffle-Funktion und die Flams und Rolls schon Bestandteil des Oberheim DMX-Sounds – schließlich wurde sie damals eben hauptsächlich über den internen Sequencer programmiert.

Allerdings ist die einfache MIDI-Learn-Funktion wieder mit dabei, was vor allem der Standalone-Version zugute kommt. Das Gute ist, dass einem MIDI-Controller-Wert mehrere Ziele zugewiesen werden können.

Die Master-Effekte Filter, Distortion und Kompressor wirken auch immer auf alle Drum-Sounds. Eine vom Rest der Klänge unabhängige Filterfahrt mit einem HiHat-Pattern ist so nicht machbar. Die Drummachine ADM1x von AudioRealism bietet hier zumindest die Möglichkeit, einzelne Drums vom Master-Effektbus zunehmen, so dass sie clean zum Main-Out durchgeschleift werden können.

Der Klang der Effekte ist durchaus gut, vor allem der knackige Kompressor gefällt mir, da er in höheren Einstellungen schön übertrieben zur Sache gehen kann. In Kombination mit dem Distortion offenbart er eine brachiale Art des GForce Oberheim DMX, einzig und allein dieser Kammfiltereffekt beim Distortion-Mix klingt etwas seltsam.

Bedienung und Klang von GForce Oberheim DMX

In einem unterscheiden sich Drum-Software und die Hardware nicht: Sie sind beide sehr leicht zu bedienen und eine Anleitung ist im Prinzip wirklich nicht nötig. Sobald die Knob-Ansicht gefunden wurde, weiß man bereits alles über GForce Oberheim DMX. Insofern ein Pluspunkt.

Die Klänge sind alle authentisch und die zusätzlichen Sounds fügen sich wunderbar in das 80er-Vibe ein. Besonders zu erwähnen sind die LoFi- und Tape-Varianten der klassischen DMX-Sounds – das klingt wie Instant-LoFi-HipHop auf Knopfdruck. Auch auf Pitch-Change reagieren die Sounds sehr musikalisch und irgendwie old-school – Ziel erreicht, würde ich sagen.

Die GForce Oberheim DMX ist tatsächlich Instant-80s. Auch modernere Klänge mit Distortion und brutaler Kompression sind möglich. Alles in allem ein Zeitsparer, wenn DER DMX-Sound der 80er verlangt wird.