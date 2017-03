Test: Dave Smith Instruments OB-6, Analogsynthesizer

Bzgl. Preis:

Ich kann ihn mir momentan nicht leisten. Wenn man aber einen halbwegs gut bezahlten Job hat, dann finde ich den VK absolut in Ordnung.

Das sind Instrumente, die man vermutlich 10-15 Jahre benutzen wird, oder aber gut gebraucht verkaufen kann, wenn man keine Lust mehr darauf hat.

Ich habe mal 3 Webdienste ausprobiert, um den Neupreis des Oberheim OB8 von 1985 (4395$ laut wikipedia) auf heutigen Stand umzurechnen.

Das Umrechnen kann je nach Methode zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die Tendenz ist aber eindeutig.

Kurz gesagt:

Nimmt man an, dass der Neupreis des OB8 von 1985 heute auf 9500$ kommen würde, wären das in € umgerechnet: 8725€

Im Einzelnen:

1.

http://www.....n/infl.cgi

What cost $4395 in 1985 would cost $9759.10 in 2015.

2.

http://www.....ulator.com

1985: $4395

2016: $9,677.01

3.

https://www.measuringworth.com/uscompare/relativevalue.php

In 2015, the relative value of $4,395.00 from 1985 ranges from $8,430.00 to $18,100.00*

*Erklärung:

If you want to compare the value of a $4,395.00 Commodity in 1985 there are three choices. In 2015 the relative:

real price of that commodity is $9,680.00

labor value of that commodity is $9,630.00 (using the unskilled wage)

income value of that commodity is $13,500.00