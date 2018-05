Blue Box: Oberheim Four Voice, Analogsynthesizer

Sound from Outer Space

Vorwort zum Oberheim Four Voice

Nachdem im Januar 2011 Oberheim himself unter dem Namen SO4V – SON OF 4 VOICE (siehe Top-News) eine Neuauflage seines Klassiker „Oberheim Four Voice“ ankündigte, daraufhin 2015 aber nur der Oberheim Two Voice Pro als Neuauflage im Handel erschien, möchten wir heute nochmals den Klassiker von 1975 vorstellen. Dank „Sound of Music Stuttgart“ konnten wir unser Four Voice-Bilder nochmals durch Fotos von Kilian Thöns erneuern.

Gerade da in den letzten 12 Monaten so manche Software-Schmieden wie U-He, aber auch Roland, nochmals eindrucksvoll den Beweis gebracht haben, dass Software-Emulationen von Vintage-Synthesizern eben doch zu 99% das Original zu imitieren wissen (und über das fehlende Prozent darf man gerne streiten), steht der Oberheim Four Voice wie der Fels in der Brandung. Warum er das tut? Die Antwort: Weil er unberechenbar ist. Es ist quasi unmöglich, 4 vollkommen identische Klänge mit den vier SEM-Modulen zu stricken. Vor allem mit den Original-Vintage-SEMs. „Expect the unexpected“ wird hier zum Kreativ-Tool voll analoger Klangsynthese und zur bislang unüberwindbaren Herausforderung für Plug-in-Konstrukteure. Gegen den Oberheim Four Voice erscheint die digitale Umsetzung eines Prophet-5 geradezu banal.

Ich selbst besitze den originalen Oberheim Two Voice und hatte ausgiebig Gelegenheit, diesen mit einem Oberheim Two Voice Pro und einem Arturia SEM V zu vergleichen. Letzterer ist quasi die Software-Umsetzung eines Oberheim Eight Voice.

Bereits die Hardware-Neuauflage von Tom Oberheim selbst hat nicht mehr diesen ungezähmten Klang. Eben diese Unberechenbarkeit. Selbst vollkommen identische Einstellungen führen nicht zum selben Ergebnis. Steuert man dann aber beide OB-TV über die integrierten Sequencer an, ändert sich am Klang der neuen Version kaum etwas, während hingegen das Original deutlich abweicht, ob man es per externem CV/Gate oder internem Sequencer antriggert. Merkwürdig, aber wahr. Vergleicht man beide dann wiederum mit ARTURIAs SEM V, ist die Überraschung groß. Denn hat man keinen A/B-Vergleich, klingt die digitale Variante durchaus überzeugend. Hat man aber das Original im Ohr, möchte sich der kleine SEM V am liebsten verstecken. Zur Verteidigung des SEM V muss man allerdings dazu sagen, dass SEM V nun auch schon wieder 7 Jahre alt ist. Eine Ewigkeit, gemessen an der rasanten Entwicklung in diesem Bereich.

Der Four Voice, den ich leider persönlich noch nie persönlich anspielen durfte, dürfte dann aber nochmals dank seiner vier Module eine potenzierte Lebendigkeit (oder wollen wir es einfach „Ungenauigkeit“ nennen) mit sich bringen, die zumindest bis heute einzigartig sein dürfte.

Viel Spaß nun beim Testbericht von Theo Bloderer.

Drehmoment & Gewaltausbruch

Es gibt Synthesizer, deren räumliche Positionsveränderung nur mit Hilfe von geschicktem Einsatz des Drehmoments (stückchenweises Wuchten um die eigene Körperachse) und unauffälligen Gewaltausbrüchen möglich ist. Der Oberheim Four Voice gehört in jene Kategorie, ebenso wie der Yamaha CS-80 und Korg PS-3300. Auch ein Yamaha DX1 wäre hier zu nennen, doch lassen wir die allzu raren Edelteile mal beiseite und nähern uns dem hoffentlich endlich an seinem richtigen Platz befindlichen Four Voice.

SEM – vom Modul zum Monster

Das SEM als solches ist ja eine nette Sache. Ein kompakter Synthesizer in cremefarbenem Design – quadratisch, praktisch, gut! Klanglich nebenbei auch zur “Crème de la Crème” gehörend, spielen diese Instrumente in der Oberliga mit. Ganz oben, dort wo sich diverse Moogs und ARPs tummeln. Als standalone Variante ist das SEM ja ganz ok. Auch als Two Voice, denn schließlich kommt hier gleich der feine 8-Step-Sequencer mit dazu. Als Four Voice nimmt das Paket langsam elephantöse Dimensionen an und von einem Eight Voice wagen wir gar nicht zu sprechen – für dessen Besitz wäre im Grunde ein Waffenschein nötig. Tom Oberheim hat jedenfalls eine hervorragende Produktlinie geschaffen, die bis heute zu den edelsten Errungenschaften der Synthesizergeschichte gehört. Das zeigt sich auch am Gebrauchtmarkt, wo SEMs jeglicher Art mittlerweile Mangelware geworden sind. Wenn es überhaupt etwas im Angebot gibt, dann hat dies meist einen stolzen Preis. 1000,- Euro für ein einzelnes SEM sind keine Seltenheit.