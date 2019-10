Blue Box: Oberheim Two Voice 1975, Analogsynthesizer

Luftig, seidig, kraftvoll

Von 1975-1979 baute Tom Oberheim seinen persönlichen Lieblingssynthesizer: den Oberheim Two Voice. Beim diesem handelt es sich im Grunde um zwei vollständige SEM-Module, die um Tastatur, Sequencer sowie einige semimodulare Fähigkeiten ergänzt wurden. Welcher Synthesizer-Enthusiast erkennt es nicht 50 Meter gegen den Wind: das charakteristische Cremeweiß der SEM-Module.

Übrigens gibt es seit 2016 von Tom Oberheim selbst den Nachbau des Klassikers. Hierzu findet Ihr auf AMAZONA.de einen eigenen Testbericht – HIER KLICKEN.

Oberheims erster Synthesizer war das allseits bekannte SEM-Modul (Synthesizer Expander Module), das ursprünglich als Erweiterung für den Minimoog gedacht war und 1975 kam ihm die Idee, zwei dieser Module in ein Gehäuse, gemeinsam mit einem simplen Analog-Sequencer und einem drei Oktaven umfassendem Keyboard zu schrauben. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Notenpriorität für beide Module einstellen ließ, wurde so eine Polyphonie (eigentlich: Paraphonie) gewährleistet, die mit den Geräten von Moog und ARP zu dieser Zeit noch nicht erreichbar war. Was darauf folgte, war Oberheim Polyphonic im Jahr 1976, ein darauf aufbauendes, modulbasiertes System, mit dem sich bis zu achtstimmig spiel- und programmierbare Synthesizer realisieren ließen – die sogar teilweise Speicherbarkeit besaßen. Der Nachteil war hier allerdings, dass sämtliche Module einzeln überblickt und gestimmt werden wollten – gerade in der Live-Situation ein schwierigeres Unterfangen. Bei unserem zweistimmigen Two Voice mit vier Oszillatoren stellt das zwar noch ein Leichtes dar, so schön die Vorstellung auch ist, diese Module in achtfacher Ausführung vor mir zu haben – die Handhabung dessen stelle ich mir mehr als umständlich vor. Widmen wir uns zunächst den Basics dieses prachtvollen Synthesizers, dem schon Vangelis und Vince Clarke die Klänge der Zukunft entlockten.

Basics – Bedienoberfläche und Fertigung des Oberheim Two Voice

Der Two Voice kommt ähnlich wie ein Fender Rhodes in einem praktischen Koffergehäuse daher. An der oberen Kante die Scharniere eingehängt, auf der anderen Seite zugeschnallt, schon hat man einen transportablen Synthesizer in der Größe eines antiquierten Reisegepäckstücks vor sich – der einen robusten und praktikablen Eindruck suggeriert. Gehäusematerial ist wohl ein mit lederartig wirkendem PVC bespannter Pressspan von etwa 1 cm Dicke, Vorsicht walten lassen sollte man somit beim Transport auf alle Fälle trotzdem. In das Gehäuse eingeschraubt sind die in dem Oberheim-typischen Cremeweiß gehaltenen, einzelnen Module mit Metallfrontplatten von beeindruckender Dicke. Eine rustikale Metallquerstrebe, auf der sich das großartige alte Logo des Herstellers befindet, grenzt die Module von der 37 Tasten umfassenden, ungewichteten Tastatur ab. Links neben dieser befindet sich das, was den Two Voice damals zu etwas Besonderem machte: eine Art global Control-Unit, mit der sich sozusagen „global“ beide Module gleichzeitig stimmen und in der Tonhöhe transponieren lassen. Außerdem lässt sich hier die Notenpriorität (sprich: welches Modul erklingt bei Notenbefehl zuerst) und ein Unisono-Modus aktivieren. Als besonderes Schmankerl ließ der Two Voice in dieser Sektion auch das Einstellen des Portamentos für beide Module gesondert zu.

Die SEM-Module am Oberheim Two Voice erklärt

Jedes der beiden Module enthält jeweils zwei Oszillatoren mit Sägezahn- oder in der Breite modulierbarer Pulsschwingung. Außerdem kann aufgrund eines rückseitigen Audioeingangs auch eine externe Klangquelle als Ausgangspunkt für die Klangmanipulation eingeschleift werden. Doch damit nicht genug: Der zweite Oszillator lässt sich per Hard-Sync mit dem Schwingungszyklus des ersten gleichschalten, wodurch sich extrem reichhaltige Klänge erzeugen lassen. Zur Stimmung der jeweiligen Oszillatoren wurden Potentiometer verwendet, die meiner Meinung nach auch heute anstelle von zusätzlichen „Coarse“- oder „Fine Tune“-Reglern implementiert werden sollten. Auf rein mechanische Art und Weise sitzt auf dem „Grund“-Poti zur groben Festlegung der Tonhöhe eines, mit dem sich aufgrund einer eingebauten Übersetzung die Tonhöhe noch einmal feinjustieren lässt. Großartiges, praktikables Fertigungsdesign – das es heute nicht mehr gibt – ich erinnere an dieser Stelle an den Moog One mit ganzen DREI Potis zur Festlegung der Tonhöhe pro Oszillator.

Beide Oszillatoren lassen zudem jeweils entweder eine Modulation der Eingangsspannung wie auch der Pulsbreite zu – als Modulationsquelle für dieses Unterfangen lässt sich frei zwischen einer der beiden pro Modul untergebrachten ASR-Envelopes, dem Dreieck-LFO oder einer externen CV-Quelle wählen. Die Pulsbreite lässt sich zudem pro Oszillator noch einmal fest von 10 bis zu 90 Prozent modulieren. Hat man Sync aktiviert und erstellt per LFO-Einsatz auf dem zweiten Oszillator eine Modulation von dessen Tonhöhe, erhält man eine fantastische, obertonreiche Schwebung. Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Envelopes pro Modul, die sich in Attack, Decay und Sustain einstellen lassen. Eine dieser beiden stellt auch die Amplituden-Hüllkurve für das jeweilige Modul dar – es sei denn, man deaktiviert sie mit dem Kippschalter, dann schwingen die jeweiligen Oszillatoren frei, wie es beispielsweise auch der Odyssey konnte. Dronesounds olé! Von dort aus geht es weiter in das subtraktive Modul, für das die meisten die SEMs schätzen und lieben, vielleicht sogar, ohne es zu wissen: das zweipolige Multimode-Filter von Tom Oberheim. Hier lässt sich stufenlos zwischen Hoch- und Tiefpass überblenden oder als Alternative dazu eine Bandsperre aktivieren.

Das SEM-Filter ist im Allgemeinen für seine Luftigkeit und Durchsetzungskraft bekannt – freut euch also somit auf das Demovideo. In der Filtersektion befindet sich zunächst jeweils ein Potis für Flanke und Resonanzkurve, jedoch lassen sich auch hier wieder Modulationen zuweisen: Per Envelope 2, dem LFO oder externer Signalquelle lässt sich in stufenlosem Ausprägungsgrad die Filtercutoff-Frequenz modulieren. Alles hier Beschriebene existiert zweimal im Oberheim Two Voice – die beiden Module schicken ihre Klanginformationen dann in einen simplen, zweikanaligen Audiomixer (den man definitiv auch schön übersteuern kann), von dort aus geht es in die Mastersektion, von wo aus sich das Summensignal per Line- oder Kopfhörerausgang abgreifen lässt. Wie sich vielleicht schon erkennen lässt, lässt das Gerät trotz seines Alters eine Menge an interessanten Modulationen zu. Was wir noch nicht berücksichtigt haben ist, dass sich erwähnte Envelopes natürlich auch auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen triggern lassen!

Sequencer, Assignments, Sample&Hold und Ein- und Ausgänge am Oberheim Two Voice

Oben links am Gerät befindet sich der niedliche 8-Step-Sequencer, der allerdings mehr in sich hat, als man zunächst vermuten mag. Prepare to get your mind blown. Pro Step befinden sich hier wieder ähnliche doppelte Potis, wie wir sie schon von den Oszillatoren her kennen. Nur hat man hier die Möglichkeit, auch tatsächlich zwei verschiedene Werte zu kontrollieren. Das große „Haupt“-Poti bestimmt die Steuerspannung für Sequenz 1, das kleine darauf befindliche die Tonhöhe für Sequenz 2. LEDs symbolisieren, an welcher Stelle in der Sequenz man sich gerade befindet (Lauflicht). Darunter befindet sich die Assignment-Sektion, hier bekommt man eine Art Modulationsmatrix, in der sich Quellen und Ziele für die Steuerspannungen einstellen lassen. Das Ganze teilt sich auf in drei Kippschalter mit mehreren Positionen: Der erste ganz links definiert die Quelle der Steuerspannung und Gates für Modul 1, der rechts daneben macht dasselbe für Modul 2. Hier kann man festlegen, ob man dem Modul die CV aus dem Sequencer, CV per Sample & Hold oder auf herkömmliche Art und Weise per Steuerspannung aus dem Keyboard schicken möchte – so lässt sich beispielsweise auch ein Modul spielen, während das andere eine Sequenz abspielt. Polyphone Sequenzen lassen sich erzeugen, indem man Modul 1 die CV aus Seq 1 zuweist, Modul 2 die CV aus Seq 2 – Gates kommen aus der eingebauten Clock.

Rechts neben den zwei Kippschaltern befindet sich noch ein dritter: Mit diesem lässt sich festlegen, wie sich die mit dem Sequencer programmierte Sequenz transponieren lässt – so kann man sie ebenfalls per Notenbefehl transponieren. Rechts daneben befindet sich noch ein gerasterter Drehregler, skaliert von 1-8, mit dem sich die Step-Länge des Sequencers festlegen lässt.

Sample & Hold und Clock des Oberheim Two Voice

Darunter befindet sich die Sample & Hold-Sektion, dessen Range und „Lag“ (eine Art Portamento oder „smoothing“ der S&H-Schwingung) sich anhand zweier Potis einstellen lässt. Rechts daneben befindet sich die Clock-Sektion – hier lässt sich die Geschwindigkeit von Sequencer und Sample & Hold festlegen, externe Clock mag der Oberheim Two Voice leider noch nicht. Der Clou hier: Das Clock-Poti lässt sich herausziehen – und tut man das, kontrolliert fortan Sequencer-Output 2 die Clock-Rate! Je höher man einen CV-Wert von Seq 2 hereindreht, desto schneller springt fortan der jeweilige Step! Ein Jammer: Wenn man das nur irgendwie per externer Clock kontrollieren könnte …

Rückseite

Auf der Rückseite befinden sich immerhin CV- und Gate-Eingänge zum Beschicken von Modul 2 – und auch CV- und Gate-Out von diesem befinden sich hier. Zudem wurde ebenfalls über kleine Klinke noch die externe Quelle realisiert. Neben dem Eingang und der Sicherung für die Stromzufuhr befindet sich hier ansonsten nicht mehr viel. Ich bin mir aber sicher, dass man hier modifizieren könnte, was das Zeug hält – wenn man wollte. Was für eine geniale Maschine. Versuchen wir nun einmal, ihren Klang zu charakterisieren und ebenfalls zu ergründen, wie sich der Two Voice so anfasst.

Klang und Nutzbarkeit des Oberheim Two Voice

Der Oberheim Two Voice klingt grundsätzlich seidig, sehr offen, präsent und kraftvoll. Hierfür ist meiner Auffassung nach vordergründig die niedrige Flankensteilheit der großartigen Filter zuständig, die zu jeder Zeit ein paar deftige Obertöne durchlassen. Der Two Voice strotzt nur so vor Kraft und Durchsetzungsfähigkeit, er lebt förmlich. Indem man alle vier Oszillatoren in Unisono nutzt, sie oktaviert oder ein paar Quinten einbaut, kann man sich eine regelrechte Klangwand erschaffen, gegen die kein Model D dieser Welt (jedenfalls, was die Durchsetzungsfähigkeit anbelangt) auch nur eine Schnitte hätte.

Aufgrund der Tatsache, dass die oben beschriebenen „Fine“-Regler für die Tonhöhe der Oszillatoren so toll und intuitiv bedienbar sind, kann man mit ihnen bei offenem Gate tonal spielen und mit den vier Oszillatoren „on the fly“ Akkorde bauen. Es tut in der Seele weh, dass sich der eingebaute Sequencer nicht extern durchschalten lässt – dieser ist deutlich mehr zu leisten imstande, als man sich das zunächst vorstellen mag. Ähnlich wie beim Odyssey ist die feste Zuweisung so intuitiv und zugänglich, dass es als Ideengeber förmlich nur so einlädt. Gar nicht zu sprechen von den zweimal 2 synchronisierbaren Oszillatoren.

Macht man genau das, kommen Obertöne zustande, die dem Gerät beinahe Wavetable-ähnliche Klänge entlocken. Fährt man das Multimode-Filter irgendwo zwischen Hochpass und Tiefpass und dreht die Resonanzflanke ordentlich auf, lassen sich „Vovel“- oder „Growl“-artige vocaloide Sounds erzeugen. Die pure Bandbreite an Klängen, die sich dem Oberheim Two Voice entlocken lässt, ist gemessen an dessen Layout und Funktionsumfang kaum vorstellbar. Das Faszinierende ist jedoch, dass er gleichzeizig aufgrund seines immer recht offenen Klangverhaltens einen riesigen Sweetspot bereithält, es ist beinahe unmöglich, aus dem Two Voice etwas herauszubekommen, was im klassischen Sinne „schlecht“ klingt. Monophon, paraphon, Akkorde per Droning, Ansteuern per Sequencer oder Sample & Hold? Hier bekommt man wirklich einiges – auch nach heutigen Standards. Es ist nicht auszumalen, was diese Klangwelt damals für den Käufer eines solchen Gerätes bedeutet haben muss und es fühlt sich an wie ein kleines Privileg, einen Two Voice zuhause haben zu dürfen.

Der Oberheim Two Voice on YouTube