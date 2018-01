Polyphone Analog-Synthesizer im Vergleich

Im April 2007 baten wir unseren Autor Mic Irmer, einen Vergleich zwischen polyphonen Vintage-Klassikern und damalig aktuellen polyphonen Analog-Synthesizern zu ziehen. Tatsächlich waren die Vintage-Klassiker zu jenem Zeitpunkt für den ein oder anderen auch aus finanzieller Sicht noch eine sinnvolle Variante. Das Vintage-Angebot am Markt war deutlich höher und teilweise konnte man mit Geduld und Glück durchaus noch ein Schnäppchen ergattern. Auf der anderen Seite war das Angebot an analogen polyphonen Neugeräten zum einen sehr überschaubar, zum anderen auch nicht besonders günstig.

In den 11 Jahren seit dieser Betrachtung ist viel passiert. Bereits wenige Monate danach veröffentlichte Dave Smith erstmals seinen DSI Prophet ’08 als erstes einer ganzen Serie von polyphonen Synthesizern, die schließlich im Sequential Prophet-6 und im DSI OB-6 mündeten. Behringer stellte 2016 den Preisbrecher DeepMind 12 vor und auch ein kleiner Hersteller wie Elektron bewies 2014 eindrucksvoll mit dem Analog Keys, dass selbst vierstimmig polyphone Analoge plötzlich wieder hip und auch bezahlbar waren. Korg konterte 2016 erfolgreich mit dem vierstimmigen Minilogue, während Roland mit dem JD-XA auf einen hybriden Digital-Analogen setzte, der bei der Kundschaft nicht besonders gut ankam.

Und auch im obersten Preissegment wurde 2016 mit dem Modal Electronics 008 der Versuch unternommen, für über 5.000,- Euro ein analoges Flaggschiff zu etablieren.

Gleichzeitig zeigte uns aber ROLAND mit seiner AIRA-Serie und später den Boutique Synthesizern JU-06, JP-08 und JX-03, dass „virtuell analog“ auch nicht stehengeblieben und der hörbare Unterschied zwischen Original und Kopie nur noch marginal war.

Auf der anderen Seite erwarten wir für die anstehende NAMM SHOW Ende Januar 2018 eine ganze Parade echter polyphone Analogsynthesizer. Neben den üblichen Verdächtigen haben wir vor allem Yamaha ganz groß auf unserer Liste, da der japanische Riese sich in Sachen „Analog“ bislang gar nicht zu Wort gemeldet hat.

Der Bann scheint ungebrochen und misst man die rasant steigenden Gebrauchtmarktpreise, scheinen auch die Vintage-Klassiker immer noch beliebter zu werden. Manche alte Hasen munkeln schon, dass der Höhepunkt des Hypes bereits hinter uns liegt und die Musikerwelt in den nächsten zwei Jahren wieder zur Besinnung kommt. Warten wir es ab.

Zurück zu unserer 11 Jahre alten Betrachtung dieser Thematik. Was damals als „neu“ galt, gehört heute schon fast wieder zu den Vintage-Analogen. Ein Alesis Andromeda oder ein Jomox Sunsyn werden zu Höchstpreisen gehandelt – und es sieht wahrlich nicht so aus, als würde sich daran in den nächsten Jahren etwas ändern. Daraus ließe sich aber auch schlussfolgern, dass selbst ein DeepMind 12 in weiteren 11 Jahren mehr wert wäre als heute … oder doch nicht?

Nun aber viel Spaß bei der Zeitreise ins Jahr 2007. Ich übergebe an Ihren Piloten Mic Irmer, der übrigens in seiner Statusaufnahme fast schon seherische Qualitäten entwickelt hatte und vor allem viele auch heute noch preiswerte Vintage Legenden aufführt, die ein wenig aus dem Fokus der Sammler geraten sind, aber lest selbst.

Euer

Peter Grandl