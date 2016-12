Test: Korg Minilogue, polyphoner Synthesizer

Als ich vor einigen Monaten Peter Grandl zu Hause besuchte, um mit ihm sein COTK Model 15 zu erforschen, da fragte er so nebenbei, ob ich nicht Lust hätte, Tests für Amazona zu schreiben. Ich freute mich über das Angebot, lehnte aber freundlich mit der Begründung ab, dass ich schon mehr als genug in meinem Leben zu tun hätte und mein Tag eigentlich 28 Stunden haben müsste.

Doch als die ersten Gerüchte um den Korg Minilogue auftauchten, nagte es in meinem Hinterkopf: So ein Test wäre doch die Gelegenheit, diesen Synthesizer einmal intensiver als in einem Musikgeschäft auszuprobieren – und dass ich mir den Minilogue genauer ansehen wollte, wurde mir nach den ersten im Netz verbreiteten Bildern schnell klar.

Ein paar Wochen später stand dann tatsächlich der Postbote (der in jedem legendären Synthesizertestbericht vorkommen muss) mit einem sorgsam eingepackten Karton vom deutschen Korg-Vertrieb vor der Tür. Das Herz des Synthesizerfans in mir machte einen Luftsprung, doch mein Herz als Testberichteschreiber sackte in den Keller. Das heutzutage unabdingbare virale Marketing hatte in der Zwischenzeit dafür gesorgt, dass alle Welt eh schon alles über den Minilogue weiß. Was schreiben? Wieviele Sägezähne im Oszillator sägen und was man mit welchem Treiber treiben kann? Da würde ich nur noch wiederholen, was andere bereits hundertfach erzählt hatten. Also berichte ich hier einfach, wie es mir mit dem Minilogue so ergangen ist.