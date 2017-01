Test: Korg Monologue, Analog-Synthesizer

Vmtl. hat da noch nicht einmal das Netzteil selbst Schuld.

Ich habe das bei kvgear gefunden, die auch ein daisychain-Kabel anbieten.

„Will your daisy chain cable cause noise?

The daisy chain cable does NOT generate noise. But it can provide a pathway for ground loop hum to become audible. Understanding this phenomena and learning how to correct it will allow you to use a daisy chain cable in peace and quiet.

Ground loop hum is a persistent, constant noise caused by a difference in the ground (or neutral) voltage of devices connected to each other by electrically conductive cables. Notice that I didn’t say „power cables“. ALL electrically conductive cables have the potential for contributing to ground loop hum. This includes power, audio, MIDI, sync and USB cables.

I’ve solved ground hum problems in my tiny home studio on a couple of occasions. My approach was to tear everything apart and remove ALL cables. Next, I connected equipment one cable at a time and tested it to find which piece of gear and which type of connection caused the problem.“

Die Rezensionen auf amazon schilderten eben ein solches Brummen. Ich versuch’s dennoch mal mit dem von Andreas empfohlenen Kabel.