Test: Korg Minilogue XD & Module mit Poly Chain Update

Endlich, der Korg Minilogue XD mit 8 Stimmen

Korgs Minilogue Analogsynthesizer wurde weiterentwickelt und liegt nun in der Version XD vor. Korg orientierte sich gleichzeitig am Korg Minilogue und Korg Prologue. Korg Minilogue wurde von Florian Anwander getestet und Falconi hat den Korg Prologue getestet.

Leider hat es diesmal länger gedauert, bis Korg uns Testequipment liefern konnte.

Dafür hat uns Korg nicht nur die Keyboard-Version zur Verfügung gestellt, sondern auch die Desktop-Version. Damit konnten wir nun als erste Redaktion den Poly–Chain-Modus testen, der erst vor wenigen Tagen durch ein neues Update vervollständigt wurde. Dazu später weiter unten mehr. Schauen wir uns zuerst mal den Synthesizer an.

Das Design des XD Synthesizers

Der Korg Minilogue XD ist mit Tasten erhältlich und als Module-Version. Technisch unterscheiden sich beide Synthesizer nicht im Geringsten.

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass bei der Module-Version einfach das Keyboard abgesägt wurde. Ansonsten sind die Maße beider Geräte identisch. Somit gibt es kaum Unterschiede auf der Bedienoberfläche und bei den Anschlüssen.

Das Modul hat die Möglichkeit, mithilfe eines Kippschalters die 16 Step-Taster in ein spielbares Keyboard zu verwandeln.

Ich bin froh, dass Korg diesen Schritt gegangen ist und den Aufbau der Modul-Version weitgehend beibehalten hat. Nichts ist schlimmer als Module oder Rack-Geräte, die in ihren Funktionen eingeschränkt worden sind. Wie großartig war der JD-800 mit all seinen Fadern, zu beschnitten war sein Bruder der JD-990.

Bei der Module-Version entschloss sich Korg, auf der Vorderseite eine hölzerne Zierleiste anzubringen, die ähnlich wie die Rückseite gestaltet ist. Hier findet man keine weiteren Anschlüsse. Der Blick fällt auf ein mit gelochtes schwarzes Blech, das wohl zur Belüftung dienen soll.

Die Modelle sind so designt, dass die Bleche der Bedienoberfläche über das Gehäuse ragen. Leider ist so auf der Vorderseite und auf der Rückseite das wunderschöne Holz nicht sehr gut sichtbar, weil es von den Blechen versteckt wird.

Das überstehende Blech würde sich bei der Module-Version hervorragend dazu eignen, es in ein Rack einzubauen. Leider hat es Korg versäumt, für diesen Zweck Bohrungen anzubringen.

Die Tastatur-Version verfügt über Minikeys, die über einen sehr kurzen Anschlag verfügen. Dafür hat man 3 Oktaven zur Verfügung, was auch nicht zu verachten ist.

Minikeys werden seit ihrer Einführung heftig kritisiert. Mir persönlich liegen sie nicht, weil sie für meine Hände einfach zu klein sind. Ich beneide jeden, der auf ihnen ohne Probleme spielen kann.

Die Regler verfügen über einen festen und angenehmen Drehwiderstand. Die Kippschalter erfüllen ihre Aufgabe hervorragend.

Der Korg Minilogue XD verfügt über 28 Regler, 17 Kippschalter, 24 Taster, 1 Joystick und 2 Displays. Es stehen 500 Speicherplätze zur Verfügung.

Auf der Rückseite befindet sich ein Kopfhörerausgang, ein Stereoausgang, der auch in Mono betrieben werden kann, Damper-Pedal, 2 CV-In, Sync In/Out, MIDI In/Out, USB-Anschluss, und ein Anschluss für das externe Netzteil.

Der Ein/Aus-Schalter muss einen kurzen Moment gehalten werden, bevor das Gerät sich ausschaltet. Praktisch, wenn man ihn im Betrieb aus Versehen drücken sollte. Insgesamt scheinen beide Geräte sehr hochwertig verarbeitet zu sein. Es macht Freude und Spaß, sie zu bedienen und anzusehen.

Das Gerät anschalten

Im Startvorgang wird Korg Minilogue xd gestimmt. Der gesamte Prozess dauert ca. 20 Sekunden. Das ist ganz schön lang, aber dafür ist das Gerät sofort gestimmt und man kann gleich loslegen. Das ist der Preis für analoge Oszillatoren.

Der Aufbau des Synthesizers

Links findet sich der Master-Regler für die Gesamtlautstärke des Synthesizers. Darunter befinden sich der Temporegler für den Sequencer und den Arpeggiator. Das Tempo ist von 56 bis 240 BPM einstellbar. Das Tempo wird in einem Display angezeigt, das man auf der rechten Seite des Instrumentes findet.

Dieses schwarz/weiße Display wird im normalen Betrieb als Oszillograph genutzt, dient aber auch als visuelle Rückmeldung, wenn man Parameter einstellt. So wird z. B. der BPM-Wert in einem kleinen Kästchen über das aktuell angezeigte Fenster gelegt.

Darunter befindet sich 5 LEDs mit einem dazugehörigen Kippschalter, um den Oktavbereich des Keyboards auszuwählen und anzuzeigen.

Sodann treffen wir auf den Joystick, der das Pitchwheel ersetzt hat und auf verschiedene Einstellungen angepasst werden kann. Ein Joystick kreativ eingesetzt, kann viel Spaß machen, weil er Parameter auf einer X/Y-Achse moduliert statt nur „Plus“- und „Minus“-Werte mit einem Pitchwheel.

Der Synthesizer kann auf verschiedene Arten gespielt werden, die mit einem Kippschalter eingestellt werden können. Es steht mit „Polyphon“ der 4-stimmige Synthesizer zur Verfügung oder der Unsion-Mode. Im „Chord“-Modus hat man Zugriff auf verschieden Akkorde. Zur Auswahl steht auch ein Arpeggiator, dessen Funktionen mit Latch eingestellt werden, wie z. B. Swing und Gate.

Die Oszillatoren

Die analogen Oszillatoren

Der Korg Minilogue XD verfügt über 3 Oszillatoren. Die ersten beiden Oszillatoren sind analog und verfügen über die Schwingungsformen Sägezahn, Dreieck und Rechteck. Beide Oszillatoren verfügen über jeweils einen Kippschalter, um sie über 4 Oktaven (16’, 8’, 4’, 2’) zu stimmen.

Mit jeweils einem Pitch-Regler für beide Oszillatoren kann man sie +/- 1200 Cent gegeneinander verstimmen. Mit einem weiteren Kippschalter ist es möglich, die Oszillatoren miteinander zu synchronisieren.

Die beiden Oszillatoren klingen wirklich ausgezeichnet und präsentieren sich sehr musikalisch. Sie sind nicht roh oder aufdringlich. Das liegt sicher daran, dass sie im Startvorgang gepitcht werden, aber auch daran, dass der Synthesizer darauf ausgelegt ist, Wohlklang zu erzeugen.

Natürlich kann dieses Konzept durch Verstimmung und den folgenden Einstellungen in das Gegenteil verkehrt werden. Korg hat an alles gedacht.

Dies geschieht z. B. mit dem Ringmodulator, der sich besonders für metallische und geräuschhafte Klänge eignet.

Mit diesem Werkzeug kann der Klang der Oszillatoren extrem verbogen werden, dass es scheppert und kracht. Aber es finden sich noch mehr Möglichkeiten, die Oszillatoren in ihren Klangeigenschaften zu modulieren.

Mit jeweils einem „Shape“-Regler könne die Schwingungsformen der Oszillatoren beeinflusst werden. So ist natürlich mit der Rechteck-Schwingungsform Pulsbreitenmodulation möglich.

Dieses Konzept wurde auch auf Dreieck und Sägezahn übertragen. Dazu kann man einfach nur sagen: Super. Viele Synthesizer stellen nur Pulsbreitenmodulation zur Verfügung. Dieses Konzept auch auf andere Schwingungsformen zu übertragen, erweitert die Klangeigenschaften der Oszillatoren deutlich.

So verwandelt sich eine einfache Sägezahn- oder Dreieck -Schwingungsform in das Gebiss eines Raubtieres oder ähnelt an eine Gebirgskette. Diese Bilder werden schön im Oszillographen festgehalten. Es wird natürlich auch hörbar, die Oszillatoren werden schärfer und gewinnen deutlich an Charakter.

Die Multi Engine

Eine Besonderheit dieses Synthesizers ist, dass analoge und digitale Synthese miteinander kombiniert wird. Dadurch erweitern sich die klanglichen Möglichkeiten enorm.

Korg versteht es, digitale Synthese ihren komplizierten Charakter zu nehmen, indem auf komplizierte Menüführung verzichtet wird. Die Bedienung richtet sich an analogen Synthesizer mit all ihren Reglern und Schalter aus.

Die digitale Sektion, von Korg Multi Engine genannt, verfügt über drei Betriebsmodi, die über einen Kippschalter eingestellt werden. Die Schwingungsformen werden mit dem Type-Regler geladen und im zweiten Display angezeigt.

Variabler-Phasenmodulations-Oszillator

Im Modus „VPM “ (Variabler-Phasenmodulations-Oszillator) können 16 verschiedene Oszillatoren ausgewählt werden. Es handelt sich um Variationen von Sine, Saw und Square. Außerdem gibt es die Schwingungsformen Fat, Air, Decay, Creep und Throat. Ungewöhnliche Namen, wodurch deutlich wird, wie viel mehr Möglichkeiten mit digitaler Synthese machbar ist.

Dadurch erweitert sich die Sound-Palette des Korg Minilogue XD, weil Schwingungsformen vorliegen, die mit analoger Klangerzeugung nicht herzustellen sind. Deswegen beherrscht dieser Synthesizer auch glockige E-Pianos, die mit der Schwingungsform „air“ oder „decay“ hergestellt werden könne. Sogar Bass-Sounds, die an FM-Synthese erinnern, sind so möglich.

Die Möglichkeit, analoge mit digitaler Synthese zu kombinieren, erzeugt einen angenehmen Charakter, der sich von der herkömmlichen analogen Synthese abheben kann.

Digitale Synthese wird so wirklich spannend, weil sie in logische und brauchbare Bedienelemente eingebettet wird. Keine Menüs oder kryptischen Formeln werden abverlangt. Man vergisst fast, dass man in dieser Sektion mit digitaler Klangerzeugung arbeitet, weil sie sich in die Bedienung perfekt einpasst. So macht Digital sehr viel Spaß.

Noise

Die zweite Einstellung „Noise“ dient als Rauschgenerator und bietet 4 Variationen. Der Shape-Regler beeinflusst Noise mit Highpass, Lowpass, Keyboardtracking oder Bandwith.

Der Vorteil, das Rauschen mit Shape Filtern zu bearbeiten, liegt darin, dass das Rauschen auf den Klang der tonalen Oszillatoren angepasst werden kann, bevor es den eigentlichen Filter durchläuft.

Da hat Korg mitgedacht, weil Rauschen manchmal einfach zu scharf ist. Bisweilen brauchen die tonalen Schwingungsformen einfach ein bisschen mehr Schmutz, der durch Lautstärkeanpassung dann nicht mehr richtig greift. Das Rauschen wird zu aufdringlich. Gefiltertes Rauschen stellt sofort eine Beziehung zu den tonalen Schwingungsformen her und kann in idealer Weise ergänzt werden.

USR

Im Modus „USR“ können Plugins von Dritthersteller geladen werden, Sinevibes stellt z. B. derzeit das Plugin „Tube“ und „Bent“ zur Verfügung.

Die Instrumente können so neue Möglichkeiten erhalten, an die die Hersteller nicht gedacht haben und damit die kreativen Möglichkeiten erweitern.

Hier merkt man, wie unaufdringlich Korg eine Revolution in der Welt der Synthesizer vorbereitet hat. Dabei wird der Musiker nicht mit einem radikal neuen Bedienkonzept erschlagen, das eine lange Einarbeitungszeit verlangt. Die neuen Elemente werden in schon Bestehendes eingegliedert.

So macht Revolution Spaß. Die Retro-Welle in der Synthesizer Welt, die derzeit von Roland und Behringer dominiert wird, ist schön und gut. Mit innovativen Ideen voran zu gehen, ist besser!

„USR“ ist ein interessantes Konzept, von dem zu hoffen ist, dass es sich durchsetzten wird.

Mixer

Die Oszillatoren verfügen jeweils über einen Regler, um das Lautstärkeverhältnis der Oszillatoren zu bestimmen. Das gefällt, weil es so möglich ist, die Oszillatoren für Sounddesign ideal einzustellen. Manchmal braucht man mehr oder weniger Rauschen oder möchte Dreieck mit Sägezahn ein bisschen schärfer gestalten, aber nicht so, dass sich Sägezahn zu sehr in den Mittelpunkt drängt.

Filter

Bei dem VCF handelt es sich um ein 2-Pol-Tiefpassfilter mit jeweils einem Resonance- und Cutoff-Regler. Das Filter verfügt über einen „Drive“-Schalter mit 3 Einstellungen, die in unterschiedlichen Stufen dem Signal Verzerrung hinzufügen können.

Ähnlich wie die analogen Oszillatoren, ist das Filter erst mal nicht besonders spannend. Es macht einen guten Job und erzeugt einen angenehm unaufdringlichen Wohlklang. Ich würde es als warm und anschmiegsam bezeichnen.

Mit Drive bekommt das Filter zusätzlichen Biss und zerrt das Signal an. Aus dem Kätzchen wird ein Tiger. Notwendig, wenn es mal zur Sache gehen soll und man aggressive Filterfahrten durchführen möchte. Zwischen drei „Drive“-Einstellungen wählen zu können, geht in Ordnung. Eine stufenlose Einstellung hätte mir besser gefallen, aber man kann nicht alles haben.

Das 2-Pole Filter liefert ausreichend Zärtlichkeit und Schärfe – und darauf kommt es an. Das Filter kann mit EG weiterbearbeitet werden, dazu gleich mehr.

Hüllkurven

Die Oszillatoren teilen sich eine ADSR-Hüllkurve. Das bedeutet, dass ADSR pro Oszillator nicht einzeln eingestellt werden kann, sondern alle Oszillatoren von der Einstellung der ADSR-Hüllkurve beeinflusst werden. Zusätzlich verfügt Korg Minilogue XD über einen Envelope-Generator für Filter und Pitch mit den Parametern Attack und Decay.

Ein Kippschalter bestimmt im Modus „Cutoff“ den Einfluss des EGs auf die Cutoff-Frequenz des Filters. Im Modus „Pitch“ werden VCO1 und VCO2 sowie die Multi-Engine in der Tonhöhe moduliert. Mit „Pitch2“ wird nur die Tonhöhe von VCO2 moduliert. Mit dem „EG-INT“-Regler wird die Intensität von Attack und Decay auf das Signal bestimmt.

Sehr gut, dass auch das Filter mit einer Hüllkurve beeinflusst werden kann. Nichts Schöneres, wenn man die EG-Intensität voll aufdreht und das Filter mit Attack langsam einblendet. Schon hat man eine klassische Filtermodulation einfach hergestellt.

Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Pitch sehr gut, weil der Korg Minilogue XD dann richtig zu singen anfängt. Ein bisschen LFO dazu und schon hört man die klassischen Jarre Effekte.

LFO

Der LFO verfügt über die Schwingungsformen Rechteck, Sägezahn und Dreieck, die mit einem Kippschalter ausgewählt werden können. Mit dem „Mode“-Schalter werden die verschieden Arbeitsweisen wie 1-Shot, Normal und BPM ausgewählt. Mit dem „Rate“-Regler wird die Frequenz des LFOs bestimmt und mit „INT“ die Intensität des LFO.

Auch der LFO verfügt wie das Filter über einen Target-Kippschalter. Mit der Einstellung „Cutoff“ folgt die Modulation dem Cutoff des Filters. „Shape“ folgt der Shape-Einstellung der Oszillatoren, die noch mal extra bestimmt werden kann. „Pitch“ folgt der Pitch-Einstellung der Oszillatoren mit zusätzlichen Einstellungen im Global-Modus.

Ach, die lieben LFOs, was kann man nicht alles mit ihnen anstellen? Sie bringen Rhythmus in das Signal und können mit dem Filter und Pitch den Sound modulieren. Space-Effekte und Rhythmus, einfach schön.

Mit den verschieden Betriebsmodi hat Korg wirklich an alles gedacht, um die LFOs einfach in die richtige Richtung zu delegieren.

Die Schwingungsformen machen genau das, was man von ihnen erwartet. Moduliert man z. B. die Cutoff-Frequenz mit Rechteck, werden die die typischen abgehackten Basslinien erzeugt und kann sie mit einem Schalter sofort zum Tempo synchronisieren. Was braucht es mehr?

Effekte

Um den Sound zu veredeln, stehen verschiedene Effekte zur Verfügung. Sie können mit den Reglern „Time“ und „Depth“ moduliert werden. Es stehen 12 Delay-Variationen und 10 Reverb-Variationen zur Auswahl. Mit „Mod“ hat man auf 8 Chorus-, 3 Ensembles-, 8 Phase-r und 8 Flanger-Variationen Zugriff.

Außerdem können hier auch Effekte als Plugins geladen werden, wie es schon in der Multi-Engine mit Oszillatoren möglich ist.

Die Effekte sind allesamt brauchbar und eigenen sich sehr gut, um seinen Sound das gewisse Etwas zu verleihen. Es ist sogar ein bisschen erschreckend, wenn man bei manchen Presets die Effekte ausschaltet und hören muss, was dann übrigbleibt. Effekte sind in diesem Synthesizer tatsächlich so eingesetzt, dass sie zum Sounddesign gehören und nicht nur ein Beiwerk sind.

Dabei finde ich es spannend, dass Korg nicht einfach irgendwelche Effekte aus ihrer großen Entwickler-Bibliothek hinzugefügt hat, sondern diese offensichtlich sehr überlegt an die Klangeigenschaften des Minilogue XD angepasst hat.

Um eine abgedroschene Phrase zu verwenden: Es fügt sich. Klangerzeugung und Effekte harmonieren in einer besonderen Art und Weise. Sie gehören zusammen und ergänzen sich wunderbar.

Edit und Sequencer

Und somit sind wir in der Sektion angelangt, die tiefergehende Bearbeitung des Synthesizers ermöglichen. Bei Edit handelt sich um die Verwaltung.

Über Program bestimmt man die Einstellung des Joysticks und kann die CV-Inputs konfigurieren. Außerdem ist möglich, das Microtuning einzustellen, man hat tiefergehenden Zugriff auf die Multi-Engine etc.

Wer tiefer in den Minilogue XD eingreifen möchte, kann es hier tun. Wer Komplexität erzeugen möchte, darf sie hier erzeugen.

Es ist der Betriebsmodus für fortgeschrittene Benutzer, die genaue Vorstellungen von Bedienung und Sounddesign haben und das Gerät ihren Bedürfnissen anpassen können.

Korg hat wirklich an alle potentiellen Benutzer gedacht. Anfänger werden sich anhand des logischen Aufbaus schnell zurechtfinden und echte Synthese-Kenner werden dem Korg Minilogue XD alles abverlangen, was er auch unter der Haube versteckt hat.

Im Sequencer-Modus bestimmt man die Funktionsweise des Sequencers und hat Zugriff auf das Metronom. Im Global-Mode hat man die Möglichkeiten, tiefergehende MIDI-Einstellungen vorzunehmen etc.

Der Sequencer bietet die Möglichkeit, in Echtzeit oder im Step-Modus aufzunehmen. Dabei können nicht nur Noten gespeichert werden, sondern auch Parameter-Werte. Damit erzeugt man sehr lebendige Sequenzen.

Poly-Chain mit Minilogue Module und Keyboard

Bis jetzt macht der Korg Minilogue XD eine sehr gute Figur und viel mehr hätte es zu einem früheren Zeitpunkt auch nicht zu schreiben gegeben. Nur selten hat es seinen Vorteil, als letzter Testgeräte zu bekommen, weil die Module-Version und das Update 1.10 erst auf der Superbooth vorgestellt wurden.

Mit dem Update steht Poly-Chain zur Verfügung. Korg verspricht durch die Verbindung zweier XDs 8 Stimmen.

Das klingt nach großem Sound! 8 Stimmen sind besser als 4 Stimmen. Lasst uns etwas mehr aus dem Korg Minilogue XD herauskitzeln!

Dazu sind allerdings Einstellungen notwendig, die die Instrumente in die Lage versetzen, diesen Modus auszuführen. Ein Gerät muss zum „Master“ erklärt werden und das andere zum „Slave“.

Dazu die Taste „Edit Mode“ drücken und „Global Edit“ auswählen. Von den blinkenden Tasten „Global 4“ auswählen und dann die Shift-Taste gedrückt halten und mit der blinkenden „Global 4“ Taste durch die Seiten blättern, bis man bei „Poly Chain“ landet. Hier Poly-Chain Fenster zwischen Master oder Slave mit dem „Program/Value“-Regler wählen.

Danach den MIDI-Ausgang des Masters mit dem MIDI-Eingang des Slaves verbinden. Die Bedienelemente des Masters steuern nun auch die Bedienelemente des Slaves.

Allerdings müssen die Outputs beider Geräte weiterhin genutzt werden, sonst hört man nur vier Stimmen. Sobald vier Stimmen erreicht sind, wird auf das nächste Gerät gewechselt.

Im Stereo-Modus belegt man so vier Eingänge an seinem Audiointerface oder Mixer. Außerdem müssen die Outputs der Geräte am Mixer oder Audiointerface nachgeregelt werden, weil das Lautstärkeverhältnis der Stimmen nicht einheitlich ist.

Wenn man diese Einstellungen vorgenommen hat, zeigt sich natürlich, dass 4 Stimmen nicht schlecht sind, aber 8 Stimmen einfach mehr Spaß machen.

Wenn man Akkorde spielt, sind 4 Stimmen einfach sehr schnell verbraucht. Mit 8 Stimmen werden Flächen-Orgien mit sehr langer Release- und Attack-Zeit möglich oder komplexe jazzige Phrasen können nun intoniert werden.

Allerdings ist mir nicht ganz klar, warum die Outputs in der Lautstärke nachgeregelt werden müssen. Das geht sicher einfacher Korg, oder?

Der Korg Minilogue XD auf YouTube