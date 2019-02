Sinevibes Bent erweitert Korgs Multi Engine

FM mal anders

Bereits im Dezember stellte Sinevibes das Plugin Turbo für die Multi Engine der Korg Synthesizer Proloque 8 bzw. 16 (und nun auch den auf der NAMM vorgestellten Minilogue XD) vor. Jetzt kommt mit Sinevibes Bent das nächste digitale Oszillatormodell.

Sinevibes Bent ist eigentlich eine 2-Operatoren FM-Einheit, besitzt jedoch zusätzlich einen so genannten „Bender“, was zu der Beschreibung “bent-wave frequency modulation” führt. Wie bei der klassischen FM arbeiten die beiden Oszillatoren zwar mit Sinus, jedoch kann hier das Signal des Modulators mit besagtem Bender in der Krümmung, Phasenlage und Symmetrie dynamisch verändert werden.

Bent erzeugt fünf verschiedenen „output waveforms“ mit variabler Kurvenform und Oberton-Balance. Integrierte Lag-Filter sorgen für eine weiche Einstellung und Modulation der Parameter.

Für die Modulation des Benders gibt es einen integrierten LFO, dessen Frequenzbereich von 0,1 bis 10 Hz reicht, und eine AD-Hüllkurve deren Phasen zwischen 1 ms und 10 Sekunden arbeiten.

Zu dem Plugin gehören 16 Patches mit Anwendungsbeispielen.

Laut Sinevibes klingt die „Bent-Wave FM“ weniger wie die klassischer FM-Synthese, sondern mehr wie eine Mischung aus zwei synchronisierten und gefilterten Oszillatoren, mit einem weichen, elastischen Waveform-Morphing. Im Demovideo kann man einen ersten Eindruck von dem eigenwilligen Klang bekommen.

Sinevibes Bent kann einzeln für 29,- US-Dollar oder im Bundle mit Turbo für 49,- US-Dollar erworben werden.