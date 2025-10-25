Vintage-Analog: Waldorf Pulse Synthesizer Rack (1996)

Brachialer 90er-Analogsound

Der Waldorf Pulse ist ein monophoner, analoger Synthesizer aus dem Jahr 1996, der klassische subtraktive Synthese mit digitaler Steuerung verbindet. Drei kräftige VCOs, ein resonanzfähiges 24-dB-Tiefpassfilter und eine umfangreiche Modulationsmatrix machen ihn zu einem flexiblem Analogsynthesizer. Sein brachialer, durchsetzungsfähiger Sound passte perfekt in den Techno- und Dance-Sound der 90er-Jahre.

Die Geschichte des Waldorf Pulse

1996 brachte Waldorf den monophonen, analogen Pulse Synthesizer auf den Markt. Analog war nun in aller Munde und der Wunsch nach einem „Minimoog-Ersatz“ groß. Da traf Waldorfs Pulse exakt den Nerv der Zeit und entwickelte sich zu einem gut verkauften Instrument. Auch heute noch ist der Pulse ein begehrter und beliebter Analogsynthesizer, der auf dem Gebrauchtmarkt relativ einfach und zu günstigen Preisen zu finden ist. Zudem erhielt dieser Klassiker auch einen Nachfolger von Waldorf spendiert, den Waldorf Pulse 2, aber dazu weiter unten mehr.

Beim Pulse handelt es sich um einen MIDIfizierten Analogsynthesizer fürs Rack (2 HE) mit drei Oszillatoren, zwei ADSR-Generatoren, zwei LFOs, einem VCF und VCA sowie einer ausgebufften Modulationsmatrix mit je 15 Quellen und Zielen. Dazu gesellen sich noch ein via MIDI-Clock synchronisierbarer Arpeggiator und ein Panner. Die Sounds des Pulse lassen sich auf 99 Speicherplätzen ablegen. Und übrigens, wenn die analoge Bastellust gerade Flaute hat: Der Pulse besitzt eine Zufallsfunktion zum Erzeugen von Sounds. Ganz ohne KI entstehen dabei hin und wieder inspirierende Klänge.

Anschlüsse des Waldorf Pulse

Die Anschlüsse des Waldorf Pulse fallen für heutige Verhältnisse überschaubar aus, waren zur Zeit seiner Veröffentlichung jedoch völlig zeitgemäß. Auf der Rückseite befinden sich ein klassisches MIDI-Trio (In, Out, Thru), der Anschluss für das externe Netzteil sowie ein Stereo-Ausgang, der zugleich als Monoausgang genutzt werden kann.

Steuerspannungsanschlüsse waren beim ursprünglichen Pulse ansonsten nicht vorgesehen. In den 1990er-Jahren galt MIDI als moderner Standard, während analoge Schnittstellen zu dieser Zeit als Relikt aus der Vergangenheit angesehen wurden. Erst viele Jahre später, mit der Renaissance modularer Systeme, kehrte CV/Gate in moderne Studioumgebungen zurück – beim Pulse war diese Entwicklung noch nicht abzusehen.

Es gab aber einige Zeit nach dem Release des Waldorf Pulse, eine erweiterte Version, den Waldorf Pulse Plus, dieser bietet zusätzlich einen Audioeingang sowie CV/Gate-Anschlüsse (dazu weiter unten mehr).

Bedienung und Aufbau

Um trotz der nicht unerheblichen Komplexität der Klangerzeugung für analoges Klangschrauber-Feeling zu sorgen, hat man sich bei Waldorf für einen, wie ich finde, sehr gangbaren Kompromiss entschieden. Jeweils sechs Parameter sind durch ebenso viele Drehregler an der Front zugänglich. Welche Parameter dies jeweils sind, entnimmt man der über den Potis aufgedruckten sechszeiligen Liste.

Die einzelnen Zeilen (Parameter-Sets) lassen sich per Taster anwählen, eine grüne LED weist auf das momentan aktive Set hin. Wenn ich sagte, der Pulse sei komplex, so war das ernst gemeint: Fast jedes Parameter-Set ist doppelt belegt. Die zur besseren Orientierung orange beschrifteten Doppelparameter werden durch Druck auf die türkisfarbene Shift-Taste aktiviert – meine Lieblingstaste übrigens! Ist der Shift-Modus eingeschaltet, beginnt die LED vor den Parameter-Sets zu blinken.

Was sich beim Lesen gewiss recht kompliziert und unergonomisch anhört, erweist sich in der Praxis als genial einfach – wäre da nicht ein technisches Manko (dazu später mehr). Beispiel: Ich will die Stimmung von Oszillator 1 verändern. Ich suche in der Liste den entsprechenden Eintrag, finde ihn in der Poti-1-Spalte, orange beschriftet. Also steppe ich per Button auf die entsprechende Zeile und aktiviere den Shift-Modus. Fertig. Das Ganze ist weitaus durchschaubarer – und schneller – als die Benutzeroberfläche so manch moderner Workstations.

Hier nun das Manko: Leider sind die Potis keine Endlosregler und erzeugen, je nach Stellung, mehr oder weniger große Wertesprünge. Man gewöhnt sich mit der Zeit daran, aber flüssiges Editieren ist damit fast nicht möglich.

Bleibt noch das dreistellige LED-Display zu erwähnen, das entweder Auskunft über das momentan aktive Programm oder den Wert des gerade bearbeiteten Parameters gibt. Darunter komplettieren zwei weitere Buttons für das Steppen durch Programme sowie für die selbsterklärenden »Store«- und »Compare«-Funktionen das edle Outfit. Der graue Rücken des Pulse ist schneller beschrieben: Stereoausgang (für den Panner), MIDI-Drillinge und Netzteil-Buchse – das war’s.

Die Klangerzeugung

Zur Klangerzeugung des Pulse. Als kleiner Überblick dient die Grafik aus dem Handbuch:

An vorderster Front stehen drei Oszillatoren, die die Schwingungsformen Rechteck, Sägezahn und Dreieck generieren können. Die Pulsbreiten der Oszillatoren 1 und 2 sind variabel, bei Oszillator 3 ist sie fest eingestellt. Für Oszillator 2 und 3 lässt sich ferner die Crossmodulation (Exklusiv-Oder-Verknüpfung) beider Rechtecksignale aktivieren. Bemerkenswert dabei: Oszillator 3 kann trotz aktiver Crossmodulation eine andere Schwingungsform als Rechteck produzieren.

Unabhängig von der Crossmodulation lassen sich die Pulsbreiten der beiden ersten Oszillatoren separat modulieren. Da eröffnen sich bereits in dieser Abteilung enorme Möglichkeiten. Dass sich die Oszillatoren in Halbtönen und 64stel-Tönen (Semitone, Tune) stimmen lassen, sei der Vollständigkeit halber auch erwähnt. Und nicht zu vergessen: der rosa Rauschen produzierende Noise-Generator. Klanglich sehr interessant ist außerdem die Option, den Oszillator-Mischer gezielt zu übersteuern.

Modulation und Hüllkurven

Der Pulse verfügt über zwei LFOs, die sich über die Modulationsmatrix frei zuweisen lassen. LFO1 erzeugt wahlweise die Schwingungsformen Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck sowie Sample & Hold; LFO2 ist fest auf Dreieck eingestellt. Beide LFOs arbeiten im Bereich von 0,008 bis 261,6 Hz. Für LFO2 kann zusätzlich eine Verzögerung im Bereich von 2 Millisekunden bis zu einer Minute ausgewählt werden.

Ebenfalls über die Modulationsmatrix zugeordnet werden die beiden identischen ADSR-Hüllkurven. Neben den vier Hüllkurvenzeiten greift der Synthesist bei Bedarf noch auf die Parameter »Keytrack« (Einfluss der Notennummer auf die Hüllkurvenzeiten) und »Trigger« zu. »Trigger« bestimmt dabei, ob die Hüllkurve durch jeden Tastendruck neu gestartet wird oder weiterläuft, solange noch eine Taste gedrückt ist.

Eine der großen Stärken des Pulse ist seine ausgefeilte Modulationsmatrix. Hier stehen vier völlig unabhängige Modulationswege zur Verfügung, in denen sich je 16 Modulationsquellen und -ziele beliebig miteinander verbinden lassen.

Weiterhin spendierte man dem Pulse noch zwei Modulationswege mit festem Ziel: der Tonhöhe via Pitch-Wheel und der Filterfrequenz (Envelope 1 und freie Quelle).

Das Filter

Der sehr gut klingende Tiefpass hat eine Flankensteilheit von 24 dB/Okt. und ist resonanzfähig bis zur Eigenschwingung. Zur Standardausstattung zählen der Keytrack-Parameter und zahlreiche Modulationsquellen.

Das Filter klingt typisch Waldorf: straff, präzise, aber nicht steril. Mit leichtem Overdrive und hoher Resonanz lassen sich aggressive, metallische Sounds erzeugen, während bei moderater Einstellung druckvolle, definierte Bässe und Leads entstehen.

MIDI und Automation

Dass der Pulse MIDIfiziert ist, hatte ich schon erwähnt, ebenso den per MIDI-Clock synchronisierbaren Arpeggiator, den ich leider ein wenig stiefmütterlich behandeln muss. Den absoluten »Bringer« habe ich jedoch bislang verschwiegen: Jedem Parameter des Pulse ist ein MIDI-Controller zugeordnet, den der Synthesizer auch brav verschickt, sobald an seinen Knöpfchen gedreht wird.

Das heißt, es kann nicht nur jeder beliebige Parameter extern gesteuert werden – vielmehr lässt sich jede Parameterveränderung per MIDI aufzeichnen! Diese konsequente Form der MIDifizierung finde ich ausgesprochen gelungen – und sie war damals einzigartig. Endlich ist der Filter-Sweep reproduzierbar und im Tempo variabel. Klasse! Dagegen wirkt es fast profan, dass der Pulse seine Sounds auch per SysEx verschicken kann.

Klangcharakter

Der Pulse produziert satte, äußerst druckvolle Analogsounds, die sehr von der Dreierphalanx der Oszillatoren sowie der umfangreichen Modulationsmatrix profitieren. Wer Waldorf-Synthesizer kennt, weiß, was ihn erwartet: eher »das Brett« als »den Weichspüler«. Der Pulse tönt glasklar, beinahe stählern, ideal für alle Hardcore-Techno-Varianten – aber auch für ausgefallene Effekte und organische Sequencer-Texturen.

Russian Filter Board von Virtual Music

Virtual Music hat für den Waldorf Pulse eine Erweiterungsplatine entwickelt, mit der sich alternativ das Polivoks-Filter im Pulse nutzen lässt. Diese Erweiterung bringt eine deutlich rauere, verzerrte Klangcharakteristik – perfekt für experimentelle Musiker, die es noch eine Spur ungezähmter mögen.

Unter folgendem Link findet ihr nicht nur einen Test zu dieser Erweiterung, sondern auch ein Interview mit Alexander Guelfenburg, der diese Erweiterung erschaffen hat. HIER KLICKEN

Waldorf Pulse Plus – die erweiterte Version

Der Waldorf Pulse Plus ist die erweiterte Variante des ursprünglichen Pulse und unterscheidet sich klanglich nicht, bietet aber eine Reihe zusätzlicher Anschlüsse und Integrationsmöglichkeiten.

Die wichtigste Neuerung ist das integrierte MIDI-to-CV/Gate-Interface, das sowohl CV/Gate-In als auch CV/Gate Out bereitstellt. Damit kann der Pulse Plus als Brücke zwischen MIDI-Equipment und klassischen analogen Synthesizern dienen – wahlweise im Volt-pro-Oktave- oder Hz-pro-Volt-Standard, was ihn mit nahezu allen Vintage-Geräten kompatibel macht.

Zudem besitzt der Pulse Plus einen Audioeingang, über den externe Signale in den analogen Signalpfad eingespeist und durch das interne 24-dB-Filter bearbeitet werden können.

Die übrige Architektur – drei Oszillatoren, zwei Hüllkurven, Modulationsmatrix, Arpeggiator und Klangcharakter – ist identisch mit der Standardversion.

Fun Fact: Ich habe tatsächlich im Web kein einziges Foto finden können, wie die Pulse Plus Version von hinten aussieht.

Der Waldorf Pulse 2

Aufgrund des großen Erfolgs des Pulse 1 brachte Waldorf im Jahr 2013 einen Nachfolger auf den Markt – den Waldorf Pulse 2. Dieser kompakte Desktop-Synthesizer führte das Konzept des Originals konsequent weiter, erweiterte es aber in vielen Bereichen. Neu hinzu kamen zusätzliche Filtertypen (12 dB Lowpass, Bandpass und Highpass neben dem klassischen 24 dB Tiefpass), eine Filter-FM-Option, zwei Overdrive-Stufen sowie ein Ringmodulator über den dritten Oszillator. Auch die Modulationsmatrix wurde überarbeitet, die Bedienung dank größerem Display und übersichtlicher Menüstruktur deutlich komfortabler gestaltet. Darüber hinaus bietet der Pulse 2 einen Audioeingang, CV/Gate-Anschlüsse und die Möglichkeit, paraphon zu spielen – also bis zu acht Noten über eine gemeinsame Filter- und Verstärkersektion.

Im AMAZONA-Test lobte Markus Schroeder den neuen Pulse 2 als leistungsstarke, zeitgemäße Weiterentwicklung mit enormem Klangpotenzial und vielseitiger Einbindung ins moderne Studio. Sein Fazit fiel insgesamt positiv aus: Der Pulse 2 klinge etwas „sauberer“ und präziser als der originale Pulse, verliere dadurch aber ein Stück von dessen rohem, aggressiven Charakter – bleibe jedoch ein hervorragend klingender, moderner Analogsynthesizer mit klarem Waldorf-Erbe.

Der Pulse 2 wurde im März 2024 nochmals in limitierter Sonderfarbe aufgelegt – in Babyblau. Das Auge hört mit. Ich hätte mir keine unpassendere Farbe für diesen Monstersound vorstellen können.

HIER der Test von Markus Schroeder.

Klebrige Oberfläche

Mit zunehmendem Alter kann beim Waldorf Pulse ein unangenehmer Effekt auftreten: Die gummierte oder sogenannte Soft-Touch-Beschichtung der Frontplatte beginnt klebrig zu werden, was sich in einem dauerhaft haftenden Gefühl äußert. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem „Tack-Coat-Effekt“ oder einem alternden Gummilack-Phänomen. Nutzer berichten, dass nicht nur das Bedienpanel, sondern mitunter auch Potikappen und Gummitaster betroffen sind.

Die Ursache liegt in der Alterung der Polymerbeschichtung: Weichmacher und Additive, die ursprünglich für die angenehme, samtige Haptik sorgen, zersetzen sich im Lauf der Jahre und verändern ihre chemische Struktur. Das Ergebnis ist eine zunehmend klebrige Oberfläche, die Staub und Schmutz anzieht.

Beim Kauf eines gebrauchten Waldorf Pulse sollte man daher unbedingt auf den Zustand der Front achten. Im Internet finden sich verschiedene Reinigungsmethoden, die angeblich Abhilfe schaffen sollen – von Isopropanol bis hin zu speziellen Kunststoffreinigern. Da diese Verfahren jedoch teilweise auch die Bedruckung angreifen können, möchte ich hier bewusst keine Empfehlung aussprechen.

Wie sind eure Erfahrungen mit klebrigen Oberflächen? Dieses Problem betrifft schließlich nicht nur den Pulse, sondern auch etliche andere Vintage-Synthesizer aus den 1990er-Jahren.

Der Markt heute für Pulse und Pulse 2

Für diejenigen, die einen brachialen, monophonen Analogsynthesizer suchen mit einer umfangrewichen Matrix und Speicherplätzen – und das alles für unter 400,- Euro (die blaue Neuauflage des Pulse 2 kostet 399,- Euro), schaut es echt mager aus. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ein gebrauchter Pulse 2 heute oft schon über dem Neupreis gehandelt wird. Nicht einmal Behringer bietet in diesem Bereich etwas an. Den Waldorf Pulse 1 erhält man übrigens fast zum selben Preis.

