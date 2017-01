Test: Alesis Andromeda A6, Polyphoner Analog-Synthesizer

Der Test ist ja schon ein paar Jährchen her, möchte trotzdem als langjähriger Andromeda User ein paar Anmerkungen dazu machen:

Das mit dem Osc.Beating ( also eine Art Amplitudenmodulation statt Schwebung) lässt sich leicht abstellen: Oscillatorpegel auf max. 9 Uhr, sonst kommt es zu interner Übersteuerung. Der Sound wird so auch brillanter.

Andrerseits,wenn man will, kann der Andro bei vollem Pegel so richtig böse wie kaum ein anderer.

Die internen Effekte ( sind eh nicht so doll) habe ich immer aus , spart Prozessorlast, die den Hüllkurven zu Gute kommt ( ausprobieren!)

Ich verwende den Andro nie für Brot und Butter Sounds, dafür habe ich andere ( obwohls natürlich geht), aber richtig ab geht es wenn man Sync, Notch, FM usw. einsetzt – extrem expressiv spielbar mit Dynamic, AT, Ribbon – kenne nichts vergleichbares.

Um die etwas funzelige Bedienung im Menü zu erleichtern empfehle ich dringend den kostenlosen iPad Editor für MidiStuff: neue Welten!

Fazit für mich : hoffentlich hält er noch viele Jahre ( seit 5 Jahren ohne Probleme in Betrieb)

Nur zum Vergleich meine sonstigen Analogen:

Minimoog, Juno6 ,Sixtrack, MS20 , Elektron A4