Test: TAL-Pha Software-Synthesizer (Roland Alpha Juno)

Gelungene Plug-in Umsetzung der Juno-Synthesizer

ANZEIGE

Der TAL-Pha Software-Synthesizer ist nun das zweite Juno-Plug-in des Herstellers aus der Schweiz, der uns auch schon eine der besten Versionen eines virtuellen Juno-6/60 beschert hat. Diesmal sind wir aber in der Mitte der Achtziger und ich kann mich noch erinnern, einen Alpha Juno-1 mal in einem Kölner Laden für gebrauchte Musikinstrumente in der Hand gehabt zu haben.

Das war allerdings Ende der Neunziger; aber gerade in den Neunzigern fand der rundum modernisierte Juno seine größte Beliebtheit. Warum und was das alles mit einem Werks-Preset zu tun hat und ob der TAL-Software TAL-Pha eine gelungene Kopie des Alpha-Juno-Sounds bietet, soll dieser Test ergründen.

Installation des TAL-Pha Software-Synthesizers

Auch TAL gehört zu den sympathischen kleinen Software-Schmieden, wo nach dem Kauf eine Seriennummer im Nutzerbereich des Backend hinterlegt wird, die beim ersten Start einfach in das Plug-in eingefügt wird, um es dauerhaft zu aktivieren. Kein Abo, keine All-in-one-Installer, keine Internetverbindung sind für die eigentliche Freischaltung nötig.

TAL-Software TAL-Pha läuft dabei ab Windows7, MacOS 10.9 (!) und Linux (u. a. Ubuntu 18) in den Formaten VST, VST3, AU und AAX für Pro Tools sowie CLAP für Linux.

Die Anleitung ist als englischsprachiges PDF (mit Verzeichnis-Links) erhältlich und beschriebt auf 31 Seiten alle Funktionen kurz und bündig.

Es werden beide Factory-Banks der originalen Alpha Junos mitgeliefert (zwei mal 64 Presets) und noch fünf andere Bänke, die jeweils Dutzende Presets enthalten. Die Preset-Verwaltung beschränkt sich auf die Präsentation in einem Drop-down-Menü. Die Presets werden dabei nach der Ordnerstruktur auf dem Rechner einsortiert. Keine Schlagworte, keine Favoriten und leider fehlt auch eine Suche.

Auf der Plus-Seite ist die komplette Kompatibilität von TAL-Software TAL-Pha mit den Sysex-Files der Hardware-Geräte zu nennen. Diese geht sogar so weit, dass mit dem Plug-in erstellte Presets als Sysex-Dateien exportiert und in die Hardware geladen werden können. Ausgenommen sind davon natürlich die kleinen Erweiterungen, die TAL wieder in die Software integriert hat.

Sysex-Kompatibilität von TAL-Software TAL-Pha mit den Alpha Junos

Die beiden Hardware-Geräte Alpha Juno-1 und 2 und deren Rack-Version MKS-50 unterscheiden sich lediglich in der Anzahl der Tasten des Keyboards und dessen Möglichkeit, Velocity und Aftertouch-fähig zu sein. Der Alpha 2 konnte zusätzlich noch eine Speicher-Cartrige nutzen. Ja, der arme Alpha Juno-1 hatte noch nicht einmal eine Velocity-fähige Tastatur. Da alle diese Engines aber identisch sind, sprechen alle natürlich auf diese MIDI-Daten an.

ANZEIGE

Dann gab es noch eher für den Heimnutzer gedachte Versionen mit der Alpha Engine: Roland SynthPlus HS-10 und HS-80 (mit Lautsprechern, schauderhaft).

Im Netz sind die entsprechende Sysex-Dateien leicht zu finden und über die „Funktion Import Sysex to Presets“ werden Sysex-Bank und Preset-Dateien in das TAL-Software TAL-Pha Format konvertiert. Und tatsächlich funktioniert das einwandfrei. Wer einen Alpha Juno hat, kann die Sysex-Dateien auch direkt per Sysex-Dump in TAL-Software TAL-Pha übertragen – vorbildlich.

Und nach dem Durchhören einiger importierter Presets muss ich sagen: Das lohnt sich auch und ist nicht bloß eine Spielerei.

Alpha Juno – digital oder analog?

Ja, möchte ich als Antwort geben. Denn obwohl die eigentliche Klangerzeugung immer noch analog ist (DCO, VFC), sind die Hüllkurven z. B. digital gesteuert. Das beschert uns den Luxus einer erweiterten Hüllkurvensteuerung. Die DCOs waren nicht mehr diskret bzw. lediglich mit OpAmps wie in dem Junos-6/60 realisiert, sondern als monolithischer Chip, ebenso das Filter; das war allerdings auch schon bei den Urvätern mit dem IR3109-Chip der Fall.

Auf jeden Fall sind die Alpha Junos und damit der TAL-Software TAL-Pha klanglich ergiebieger, was die Bandbreite der Klänge betrifft. Jede der Basisschwingungsformen wurde um mehrere Variationen erweitert, darunter z. B. ein Sägezahn mit Schwingungsformmodulation. Dies und andere Details wie Velocity-abhängige Hüllkurven sollten die absolute Marktmacht Yamaha DX-7 brechen – was zu dem damaligen Zeitpunkt 1986 kläglich scheiterte. Wie viele Roland Geräte, erfuhr der Alpha Juno erst später seine Hochzeit.

Oberfläche von TAL-Software TAL-Pha

Die Standard-Oberfläche von TAL-Software TAL-Pha ist frei skalierbar und gleich beim ersten Aufruf wird sich jeder, der mal einen älteren Roland Synthesizer bedient hat, sofort zurechtfinden. Im Gegensatz zur Hardware, die anstatt Fader nur Folientaster und ein Alpha-Dial (daher auch Alpha Juno), also einen Endlos-Encoder zu bieten hatte, strahlen uns hier nämlich die bekannten Fader und Kategorien eines subtraktiven Synthesizers à la Roland an.

Wer damals die Hardware auch „klassisch“ bedienen wollte, musste ein wenig tiefer in die Tasche greifen und den Roland PG-300 Programmer erwerben.

Wem die Farbgebung nicht gefällt, steht übrigens frei, diese komplett den eigenen Wünschen anzupassen. Denn es handelt sich lediglich um eine Reihe von Farbcodes, die geändert und in Dateien gespeichert werden können. Zum Spaß habe ich meinen Rechner einfach mal 18 zufällige RGB-Farben generieren lassen. Das Ergebnis ist so typisch 80er geworden – das behalte ich.

Die meisten Parameter werden durch eine konkrete Wertedarstellung im unteren Bereich des Plug-ins ergänzt, wo sich auch eine Darstellung der AABBDSR-Hüllkurve findet. Die MIDI-Learn-Funktion erlaubt leider keine Zuweisung von einem Controller zu mehreren Zielen – für Makrofunktionen ist man also auf die benutze DAW angewiesen. Ein virtuelles Keyboard kann ausgefahren werden, das auch Pitchbend- und Mod-Controller enthält. Nützlich ist das im MPE-Mode, den der TAL-Software TAL-Pha auch beherrscht, denn dann werden die eingehenden MPE-Daten auf dem Keyboard visualisiert.

Auch ohne MPE versteht das Plug-in übrigens Poly-Aftertouch, sodass die Filter jeder einzelnen Stimme separat kontrolliert werden können.

Was mir nicht so gut gefällt, ist der Einsatz des Mausrades bei Einstellungen, die aus einer Option auswählen, z. B. bei den Oszillator-Schwingungsformen. Ist das Mauspad freilaufend oder wird ein Laptop-Pad genutzt, passieren immer wieder versehentliche Verstellungen. Gerade mit einer Magic Mouse von Apple habe ich da so meine Probleme.

Unter der Mastersektion findet sich der berühmte Juno-Chorus und vor allem die auch in der Hardware vorhandene Chord-Funktion. Rec-Taster drücken, Akkord spielen und schon kann dieser über das ganze Keyboard transponiert werden. Diese einfache Funktion macht einen Großteil des Charmes des Originals aus und wurde gerne und oft für Techno- und Rave-Produktionen verwendet.

Im unteren Bereich finden sich auch die Effekte Reverb und Delay sowie ein vollparametrischer EQ. Auch der Arpeggiator und der Unison-Prozessor befinden sich hier. Der Arpeggiator bietet Standardkost über eine bis vier Oktaven und kann auch in einem freien Tempo laufen, wenn Synchronisation mit der DAW nicht gewünscht ist.

Alles in allem eine aufgeräumte Oberfläche, die für mich die richtige Balance zwischen Fotorealismus und moderner GUI-Darstellung trifft. Es gibt auch nur einen „versteckten“ Bildschirm, der zu einer Erweiterung des TAL-Software TAL-Pha führt: der „Voice Calibration“. Wie bei den Vorgängern, können hier die Parameter einzelner Stimmen wie Filter-Cutoff, Oszillator-Detune, Hüllkurven-Attack, -Decay, -Release und Pan verstellt werden. Das sorgt für ein organischeres Klangbild und bringt interessante Schwebungen hervor.

Diese Calibration-Einstellungen werden mit jedem Preset abgespeichert, können aber über eine Lock-Funktion Preset-übergreifend genutzt werden. Der kleine Random-Taster hilft bei der Verzufallung der Voice-Einstellungen. Je weiter der Regler daneben aufgedreht ist, desto wilder schlägt der Zufall um sich.

Solche Locks gibt es auch praktischerweise für die FX-Einstellungen und die MIDI-Learn-Zuweisungen.

Erweiterungen des TAL-Software TAL-Pha

Der TAL-Software TAL-Pha bringt einige Erweiterungen, von denen die zusätzlichen FX und die Voice-Calibration ja bereits genannt wurden. Wem 6 Stimmen nicht reichen, kann diese auf 12 erweitern. An einzelnen Stellen gibt es auch noch Optionen für den DCO (Clean Mode) und den Filterklang (Normal, Clean, Boost), die aber eher dezent den Klang verändern. Clean und Boost verändern vor allem das Verhalten der Filter-Resonanz, die deutlicher hervortritt und näher an die Selbstoszillation kommt.

Auch Mictrotuning beherrscht der TAL-Software TAL-Pha. Entweder kann eine TUN-Datei direkt in das Plug-in geladen werden oder es wird die MTS-Schnittstelle genutzt. Über das kostenlose Plug-in

MTS-ESP Mini von ODDSound können alle kompatiblen Plug-ins in einem Projekt dasselbe Mictrotuning nutzen.

Alles in allem sind es geschmackvolle Erweiterungen, denen man den Respekt und die Liebe zum Original anmerkt.

Klang des TAL-Software TAL-Pha

Warum eigentlich „Ravers Liebling“? Das liegt vor allem an einem Preset der Factory Bank B, namentlich Preset 61 „What the“. Ursprünglich als lustiger Effektsound gedacht, wurde der Sound nicht zuletzt durch Prodigys Debüt-Single Charly (Alley Cat Mix) bekannt. Ich denke, daher wird ihn auch jeder erkennen können. Dieser auch als „Hoover“ bezeichnete Sound findet sich nicht nur auf zahlreichen Rave- und Techno-Platten dieser Zeit wieder, er ist auch die Basis für den unverkennbaren Signature-Sound des legendären Drum-and-Bass-Labels Metalheadz verantwortlich.

Abgesehen davon bieten die Factory-Presets eine gute Übersicht über was mit dem TAL-Software TAL-Pha möglich ist. Erweitert man das Angebot über die frei erhältlichen SYSEX, wird deutlich, dass der Alpha Juno mit Abstand der klanglich vielseitigste Juno der alten Generation ist. Ein echtes Arbeitstier, möchte ich sagen – hätte ich damals doch für 200,- DM zugeschlagen.

Für meine Ohren klingt der TAL-Software TAL-Pha deutlich nach der Juno Tradition und muss sich vor der U-No-Software aus dem gleichen Hause auf keinen Fall verstecken. Mit ein wenig Veränderungen der Kalibrierung lässt sich ein überzeugendes Juno-60 Imitat erstellen. Dennoch ist der Klang des TAL-Software TAL-Pha anders. Alleine durch die verschiedenen Schwingungsformen und die Möglichkeiten, mit Aftertouch und Velocity mehr Dynamik in den Klang zu bringen, ist dieses Plug-in breiter aufgestellt und im besten Sinne moderner.

Im Netz gibt es verschiedene Videos, die die Factory-Banks der Hardware präsentieren. Damit konnte ich den Klang des TAL-Software TAL-Pha vergleichen und soweit es die Klangqualität zulässt, kann ich bis auf Nuancen kaum Unterschiede feststellen. Diese betreffen auch eher Sachen wie beispielsweise: Hier ist das Filter ein wenig mehr offen, dort der ist die Attack ein wenig anders. Ich würde mich in einem Test außerstande sehen, eindeutig die Hardware von der Software unterscheiden zu können.

Auch der Chorus weiß zu überzeugen, jedoch hätte ich mir hier auch einen zusätzlichen Mix-Regler gewünscht, manchmal ist der Juno-Chorus einfach zu dick aufgetragen.