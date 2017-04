Interview: Jürgen Michaelis (Jomox), from X-Base to Sunsyn

Der ganze Musikmarkt ist besetzt von den Major-Companies. Der ganze? Nein – in einigen Nischen überleben auch die Kleinen ganz gut. Wie zum Beispiel der Berliner Synthie-Produzent Jomox.

Kleine Jungs möchten Lokomotivführer werden. Pilot. Oder Polizist. Später dann gibt man sich auch mit dem Posten des Filialleiters der örtlichen Kreissparkasse zufrieden. Oder wird – wenn alles schief läuft – Chefredakteur einer Musikzeitschrift. Aber wie kommt man dazu, ein Hersteller für Synthesizer und anderes elektronisches Musikgerät zu werden? Wir fragten Jürgen Michaelis, den Chef von Jomox. Und so ganz nebenher erfahren wir auch noch, was ein Leiterschaukel-Pickup-System ist, warum Jürgens erster Drumcomputer auf dem Müll landete, auf welchen Umwegen der Name Jomox entstand und was sich hinter der resonanten Neuronensynthese verbirgt. Und so viel sei vorab verraten – es wurde ein sehr fröhliches Interview.

AMAZONA.de:

Lass mich raten – Du hast schon als Kind alles auseinander genommen…

Jürgen:

Stimmt. Und später als Jugendlicher hab ich dann an Gitarren rumgebastelt und mit Telefonhörern irgendwelche Pickups zusammengebaut. Genau… ( erinnert sich)… ich hatte da so ein Leiterschaukel-Pickup-System entwickelt, da war ich 16 oder so.

AMAZONA.de:

Erklär mir als Keyboarder mal…

Jürgen:

So schlaff gespannte Saiten auf einer Gitarre, dazu Magneten so platziert, dass die Saiten in dem Magnetfeld geschwungen haben.. und dann über die Saite als Leiter… also… so ein Einwindungspickup… das geht! Das hab ich dann in so einem Schuhkarton-Röhrenverstärker tierisch verstärkt und.. das klang gar nicht mal so schlecht

(kurze Unterbrechung wegen beidseitigem Lachanfall)

AMAZONA.de:

Und dann kam sicher irgendwann das passende Studium?

Jürgen:

Ja, ich hab mal Elektrotechnik studiert…

AMAZONA.de:

Mit Abschluss?

Jürgen:

(lacht wieder) Nee, ich bin ein völlig abgebrochener Typ. Ich hab Musik gemacht, hatte ne Freundin mit Kind und Uni ist ein bisschen kurz gekommen – und hatte eigentlich auch keinen Bock auf die Uni. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich da nichts lerne, was mich wirklich interessiert und dass man eigentlich nur geknechtet wird und durch so eine Mühle gewurstet wird. Ich hab mich aber ziemlich lange hingequält, um das Studium wirklich abzubrechen…

AMAZONA.de:

Wie viele Semester hat die Qual gedauert?

Jürgen:

Ach endlos… 20 Semester hatte ich am Schluss.. oder so…

AMAZONA.de:

Bei mir nur 10 – dafür aber gleich zweimal… Können wir also abhaken unter „nutzlos“.

Jürgen:

Nicht wirklich. Ich hab als Student viele Jobs in Elektronikfirmen gemacht. Ich hab bergeweise Computerkarten gelötet, und Messsteuersysteme aufgebaut für Tanklagersteuerungen. Ich hab 1986 sogar schon an einem 286er Highspeed-Rechner CAD gemacht und so was…