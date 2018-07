Blue Box: Oberheim OB-X, Analogsynthesizer

Der beste Oberheim?

Vorwort der Redaktion

Der Oberheim OB-X gehört in die Riege der sagenumwobenen Klassiker unter den polyphonen Analog-Klassikern. Sagenumwoben deshalb, weil er nur kurze Zeit am Markt war. Zum einen machte ihm der zuvor erschienen Sequential Prophet-5 das Leben schwer, zum anderen wurde er schon nach kurzer Laufzeit durch den damals erfolgreicheren Oberheim OB-Xa wieder abgelöst. Sagenumwoben aber auch deshalb, da dem Oberheim OB-Xa neben einigen anderen, die breitesten und wärmsten Klänge der Analog-Geschichte nachgesagt werden. Sicher klingt der Oberheim OB-X hervorragend, auf der anderen Seite dürfte aber auch eine gewisse Legendenbildung der Grund dafür sein. In unserem Oberheim OB-X Blue Box Report haben wir nun zum einen Theo Bloderers betagten, aber nicht weniger interessanten Artikel aus dem AMAZONA.de-Archiv geholt, zum anderen aber auch ein aktuelles Resümee gezogen und stellen Alternativen vor. Das Ganze wurde mit neuen Bildern garniert und komplett neu lektoriert.

Viel Spaß beim Schmökern

Eure AMAZONA.de-Redaktion

Oberheim voraus

Eine Betrachtung von Theo Bloderer

Nun, der OB-X ist ohne Frage ein echtes Schlachtschiff. Größer als jeder Roland Jupiter-8, Memorymoog, Elka Synthex und (durch die massiven, überstehenden Holzseitenteile) sogar massiver als seine eigenen Nachfolger OB-Xa sowie OB-8. Den Sequential Prophet-5 lässt er puncto Größe ohnehin links liegen, denn „echte“ Konkurrenz gibt es betreffend Abmessungen höchstens aus eigenem Hause. Einzig der Four-Voice (bedingt durch die hohe Rückwand) bzw. der Matrix-12 (bedingt durch das enorm “tiefe” Bedienpanel) könnten dem OB-X das Wasser reichen (zusammen mit dem Rhodes Chroma und Waldorf Wave – zugegeben).

Klar, Größe ist nicht alles, auch wenn ein Meer an Spams rund um diverse Verlängerungsangelegenheiten die Männerwelt täglich vom Gegenteil zu überzeugen versucht. Sound – das ist letztlich die einzige relevante Frage. Doch zuerst mal ganz langsam.

Tom Oberheims Geschichte

Tom Oberheim war ab 1975 sehr erfolgreich mit der Herstellung seiner SEM-Instrumente alias Two / Four / Eight Voice beschäftigt. Das Konzept der Speicherbarkeit bei 4/8 Voice blieb – trotz Einführung des Programmers und zusätzlich separat erhältlichem Cassetten-Interface – immer eine etwas unglückliche Lösung. Schließlich griff der Programmer nicht auf alle Klangparameter zurück, und so konnten nur Sounds namens “Ungefähr” oder “SoÄhnlich” gespeichert werden.

Aus musikalischer Sicht ist dies zwar sehr zu begrüßen, da totale Kontrolle und absolute Speicherbarkeit eigentlich einen wertvollen musikalischen Schaffensprozess unterbindet, doch war die Musikwelt mit “separaten” Stimmen und “ungefähren” Speichermöglichkeiten nicht zufrieden. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Tom Oberheim den 4/8 Voice in einer etwas abgeschlankten Version mit “richtigen” Presets und völlig gleichwertigen Stimmen auf den Markt bringen würde.

Der 1979 eingeführte OB-X verpasste die große Premiere als erster “richtiger” speicher- (und programmier-)barer Polysynth nur knapp. Ein Jahr zuvor war es der Sequential Prophet-5, der als Überraschungskandidat allen Konkurrenten zuvorkam. Und so war die Lebenszeit des Oberheim OB-X unter keinem guten Stern geschrieben. Gegen die Popularität des Prophet-5 kam das Instrument nicht an und bereits zwei Jahre später war die Ablöse in Form des OB-Xa besiegelt. Seinem Klang entsprechend hätte sich der OB-X eine würdevollere Laufbahn absolut verdient.

Aufbau des Oberheim OB-X

Der als 4/6/8-stimmiger Polysynth erhältliche OB-X zeichnet sich durch eine – für frühe Oberheim Synthesizer typische – klassische Klangstruktur aus. Pro Stimme 2 VCOs, LFO, VCF und VCA, 2 Hüllkurven, das war’s. So gesehen jedem Prophet-5 (mit Ausnahme der PolyMod-Ecke), jedem Jupiter-8 und vielen anderen Klassikern ebenbürtig. Wie immer im Leben sind es die Kleinigkeiten, die besonderen Extras, die den Unterschied zur Konkurrenz machen…