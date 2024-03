Vintage-Sampler: AKAI S3200XL, S3000XL, CD3000XL, S2000 (1995)

Die Sampler-Legenden aufgeschlüsselt

Die AKAI S3000 und S3000XL Sampler-Serie zu recherchieren, war kein Zuckerschlecken. Mehr als einmal kam ich ins Schwitzen (ehrlich gesagt habe ich mir mehrmals gedacht: „Da wirst du doch bekloppt“). Nicht nur dass die Benamung der AKAI S3000 und S3000XL Serie seinerzeit nur bedingt einer Logik folgte – den genauen Wahrheitsgehalt unter den ganzen dreiviertel- und und halbwahren Informationen, die im Netz kursieren, müssen ständig kreuz- und gegengeprüft werden, um der Wahrheit näher zu kommen. Selbst Artikel namenhafter Magazine aus dieser Zeit und Originalunterlagen enthalten Fehler. Als letzte Option diente mir immer die einzige Original-Quelle: das Benutzer- oder Servicehandbuch. Ich maße mir dennoch nicht an zu behaupten, hier die reine Wahrheit destilliert zu haben.

ANZEIGE

Die AKAI S3000 und S3000XL Serie

und der Anbruch einer neuen Ära

Dieses nun schon 30 Jahre zurückliegende Jahrzehnt bereitet sich zum Erscheinen der ersten 3000er-Serie (S2800, S3000, S3200), also 1992/93 gerade auf die Geburt dessen vor, was wir als modernes Internet kennen. Hier übrigens schon die erste Legende: Oft wird die S3000er Serie auf 1996 datiert. Aus dem originalem Handbuch des S2800 ist aber abzulesen, dass Version 1.0 im Oktober 1992 gedruckt wurde. Das deckt sich auch mit Daten von Reviews aus der damaligen Zeit.

Eine Kopie des S3000/S3200 (also nicht XL) Handbuchs war allerdings einfach nicht aufzutreiben. Vermutlich besteht es aus Unobtainium. Falls jemand der werten Leserschaft ein Original-Handbuch sein Eigen nennt, wäre es nett, das Jahr auch da gegenzuchecken. Zu sehen ist es am besten in der MIDI-Implementation-Chart, die meist ein Datum angeben.

Und obwohl zu diesem Zeitpunkt sich das Ende der Hardwaresampler-Ära schon am Horizont der Geschichte abzeichnete, wollte sich keiner so recht mit dem Gedanken anfreunden, Musik könne ja auch mit Büro-Utensilien gemacht werden. Um diese Zeit herum war der schnellste High-End IBM-PC ein 80468DX mit 50 (!) MHz Taktfrequenz. Es gab aber weder die Hard- noch die Software für einen IBM-PC, die auch nur ansatzweise hätte mit den Samplern aus dem Land der aufgehenden Sonne mithalten können. Die Preise für einen PC rangierten zudem im oberen vierstelligem Bereich.

Preisvergleich der S3000 Serie 1993

Das war aber auch der Bereich, in dem ein vollausgebauter AKAI S-Sampler rangierte. Hier ein Auszug aus einer AKAI-Preisliste vom 1.6.1993.

AKAI S3200 10.990,- DM

AKAI S3000 8.099,–DM

AKAI S2800 5.790,- DM

AKAI CD3000 6.395,- DM

AKAI S01 2.030,- DM

Den S-01, obwohl im gleichen Zeitraum erschienen, möchte ich übrigens ungern in die 3000er-Familie einordnen – zu unterschiedlich doch sein Konzept. Er hatte kein grafisches Display und konnte im Vollausbau maximal 2 MB sampeln mit 16 Bit/32 kHz. Und dann standen lediglich 8 loopbare Sample-Slots zur Verfügung. Es gab außer dem RAM-Speicher keine Erweiterungsmöglichkeiten und er bot lediglich einen Mono-Ein- und Ausgang und MIDI, sowie ein Floppy-Laufwerk.

Benennung der AKAI S3000 und S3000XL Serie

Das verrückte Nummernspiel

Es mag sofort aufgefallen sein, dass die Sampler nach ihren Hardware-Eigenschaften benannt wurden. Je höher die Modellnummer, desto mehr Hardware-Funktionen. Wie passt denn da nun der noch nicht erwähnte AKAI S2000 ins Bild? Nun, noch gar nicht, denn aus irgendeinem Grund entschied man sich bei AKAI, dass der S2000 im Grunde der Ersatz für den S2800 in der vier Jahre später erschienenen XL-Serie sei. Und da es ja keinen Vorläufer gab, konnte er logischerweise auch nicht „S2000XL“ heißen – warum eigentlich nicht? Aber ich möchte nicht zu weit vorgreifen, denn auch der S2000 reiht sich nicht so ganz nahtlos in die XL-Serie ein.

Also wo liegen die Unterschiede in den Geräten der 92er S3000-Serie? Das herauszufinden, war eine der schwersten Recherchen, die ich bis jetzt unternommen habe. Denn natürlich können Fotos von bestimmten Geräten nicht als zuverlässige Quelle dienen – Erweiterungen können ja im Nachhinein ein- oder ausgebaut worden sein. Hier also die tabellarische Auflistung der Unterschiede.

ANZEIGE

Die jeweiligen Versionen mit einem „i“ nach dem Namen zeigenden bei den 92er S-Modellen an, dass ab Werk bereits ein SCSI-Interface installiert ist, beim CD-Modell aber, dass eine analoge Sample-Option integriert ist. Logisch – nicht wahr?

Der AKAI CD3000 Sampleplayer

Ein Außenseiter der AKAI S3000 und S3000XL Serie

Zu beachten ist, dass der CD3000 in der AKAI S3000 und S3000XL Serie aus dem Rahmen fällt. Denn Obwohl dieses Modell immerhin standardmäßig einen externen SCSI-Anschluss im Centronics-50-Format besaß, gab es keine Möglichkeit ein, Analog-In-Board einzusetzen – einfach aus dem Grund, weil es dieses nicht gesondert für die S3000-Serie gab.

Auftritt CD3000i. Hier wurde, wie bei den S-Samplern ein analoger Sample-Eingang in Stereo verbaut, samt den Schaltern und Reglern zur Gain-Einstellung. Ich kann mir nur vorstellen, was für ein Horror die Logistik gewesen sein muss bei einer Serie mit soviel Optionen und Unterschieden.

Bestünde aber nicht die Möglichkeit, ein IB302D AES/EBU Digital I/O Interface im CD3000 nachzurüsten? Mit diesem könnte doch wenigstens über die digitalen Eingänge gesampelt werden? Nein. Denn obwohl der SCSI-Ausgang des CD3000i auf der Rückseite liegt, handelt es sich nicht um eine IB-301S SCSI-Karte. Und bei genauerer Betrachtung gibt es auch keinen Erweiterungs-Slot im Gerät in dem eine der IB-Karten passen würde. Es ist zwar ein Erweiterungsslot am Mainboard vorhanden, dieser wird aber von der mitgelieferten SCI-Karte belegt, die anders aufgebaut ist und speziell für den CD3000/CD3000i gedacht war.

Ansonsten konnte der CD3000 immerhin direkt von Audio-CDs sampeln, wurde aber tatsächlich als CD-ROM Sample Player für AKAI-Sample-CDs vermarktet. Dabei ist es nun wieder etwas erstaunlich, dass er mit maximal 16 MB RAM ausgerüstet werden konnte, denn er hatte nur zwei RAM-Slots. Wenn ich einen Sample-„Player“ herausbringe, sollte dessen Fokus doch auf eine möglichst hohe Anzahl an Samples im Speicher liegen, nes pas?

Nach einiger Recherche von Hauptplatinen kann wohl gesagt werden, dass der CD3000 besser „CD2800“ hätte heißen sollen – es stellt sich nämlich heraus, dass die Hauptplatinen identisch sind, mal abgesehen von der Bestückung einiger ICs (z. B. IC20, IC19 und IC18). Das kann auch schön am maximalen RAM-Ausbau gesehen werden, der bei beiden Geräten CD3000 und S2800 16 MB beträgt. Hintergrund ist, dass von den vier möglichen RAM-Steckplätzen nur zwei aufgelötet sind. Von den anderen beiden sind lediglich die Footprints auf der Platine zu sehen. (Footprints sind die Stellen, auf denen bei einem PCB später die Bauteile aufgelötet werden).

Das Filterboard IB-304F

Mehr Filter, eine Hüllkurve und Harddiskrecording – die IB-304F

Das Filter-Board, das nur in den Samplern S3000/i und S3000XL, CD3000XL und S2000 der AKAI S3000 und S3000XL Serie nachgerüstet werden kann, bringt noch etwas mehr als nur die Option einer zweiten Filter-Bank im Edit Mode. Denn zusätzlich zum 2-Pol-LP/BP/HP mit Resonanz (damals ein sehr wichtiger Faktor) und EQ-Filtern erweitert es den Sampler um eine dritte zuweisbare 8-Stage-Hüllkurve ENV3.

Auch hier erwies sich die Recherche als schwierig, denn selbst in offiziellen Akai-Preislisten wird dieses Board als kompatibel zum S2800 gelistet. In einer Installationsanleitung der Filter-Karte selber wird aber der S2800 explizit nicht erwähnt. Auch im Handbuch des S2800 steht die Karte nicht als optionales Zubehör; in dieser Installationsanleitung steht allerdings auch nichts vom CD3000XL, obwohl in dessen User-Manual die Karte eindeutig als Zubehör gelistet ist – ich denke, hier erkennt man die Schwierigkeit einer solchen Recherche und sich nicht zwingend überlappender Zeitrahmen.

To SCSI or not to SCSI

Die interne SCSI-HD musste immer optional bestellt werden und der S3200 konnte zusätzlich noch eine 3,5 Zoll MO-Drive SMO-E301F (Magneto-Optical) beherbergen. Beim S3000 konnte diese übrigens nicht nachgerüstet werden, was wohl mechanische Gründe hatte. Nur beim S3200 gab es einen eigenen Platz für dieses Laufwerk. Seltsam, denn der S3000 der AKAI S3000 und S3000XL Serie hatte eine Rack-Höhe von 3 HE, sodass eigentlich genug Platz dafür hätte sein sollen.

Dass der Akai S3200 bereits bei Auslieferung eine Harddisk installiert hatte, scheint also auch in das Reich der urbanen Legenden zu fallen. Auf dem offiziellen Prospekt ist die 105 MB Hardisk HD108 (warum Akai? Warum nicht HD105?) als optional gelistet. Der S2800 konnte keine interne Harddisk aufnehmen und bot auch keine HD-Recording-Funktion.

Ein letztes Rätsel ist hier der Sampler S2000, der zur XL-Serie gehört. Er ist zwar kompatibel mit der IB-304F Karte, bietet aber laut Broschüre des Herstellers auch keine HD-Recording-Funktion, obwohl er SCSI beherrscht. Auch in der Anleitung des S2000 findet sich kein Hinweis auf Harddisk-Recording.

Die AKAI RAM-Erweiterungen

Was alle Sampler dieser ersten S3000-Serie von 1993 gemeinsam haben, ist die Nutzung eines proprietären RAMs: EXM-3002 mit 2 MB und EXM-3008 mit 8 MB. Soll heißen, es ist kein Standard-RAM und konnte nur bei AKAI gekauft werden – und war schweineteuer. Einer Preisliste von 1993 ist zu entnehmen, dass für die 2 MB 420,- DM und die 8 MB 1070,- DM brutto zu berappen waren. Später gäbe es aber noch andere Hersteller.

Auch heute kostet so eine 8 MB Erweiterung auf dem Gebrauchtmarkt zwischen 80,- und 180,- Euro, je nachdem, ob es original RAM oder der eines anderen Herstellers, z. B. MUTEC ist. Interessanterweise habe ich auf eBay einige umbestückte, aber fabrikneue PCBs, die ca. 10,- Euro kosten, entdecken können. Mit den richtig Bauteilen und ein wenig Lötgeschick kann so eine RAM-Karte auch selber „gestrickt“ werden.

Allein aus diesem Grund wäre heutzutage eine Anschaffung von Vertretern der XL-Serie sinnvoller. Dort wurden nämlich Standard 72-Pin SIMMs (Single In-line Memory Module) mit einer Mindestzugriffszeit von 70 ns genutzt. Diese sind gebraucht für um die 10,- Euro für einen 16 MB-Riegel zu haben.

Dann gab es noch ein Software-Update 2.0 für die 93er S-Serie der AKAI S3000 und S3000XL Serie, das 1995 erschien. Dieses konnte dann EMU-E3-CD-ROMs lesen, was die Soundauswahl noch mal deutlich erweiterte. Allerdings musste dafür die Online-Hilfe (nein nicht die aus dem Internet) dran glauben – irgendwoher musste der Platz für die neuen Routinen ja kommen.

Zum Abschluss möchte ich noch anmerken, dass obwohl die Optionen und Unterschiede der 93er S-Serie von Akai so vielfältig sind, es dennoch alles auf ein und dieselbe Hauptplatine hinausläuft. Der Unterschied ist hier lediglich die Bestückung mit verschiedenen Anschlüssen und ICs. So besitzt auch der S2800/CD3000 einen Footprint für das Filtermodul – es ist aber kein Sockel aufgelötet, ergo keine Installation des Filter-Moduls.

Vergleich zu S3200XL, S3000XL , S2000, CD3000XL

Diese bestand aus den Geräten: S3200XL, S3000XL, CD3000XL und S2000. Wie gesagt, warum beim Letzten kein „XL“ genutzt wurde, habe ich ja bereits vermutend erörtert.

Was sofort auffällt, ist das Face-Lifting der Modelle. Der S3000XL war jetzt nur noch 2 HE hoch. Der CD3000XL war dann aber wieder 3 HE hoch und diesmal tatsächlich ein S3000XL mit eingebauten CD-ROM und SCSI. Bei der 1993er S-Serie war der Name ja ein wenig Etikettenschwindel.

Im Gegensatz zur vorherigen „Budget“-Version S2800, bietet der S2000 kein grafisches Display mehr, sondern nur noch ein 2×16 ASCII-Display. Leicht vorstellbar, was für eine angenehme Arbeit das an diesem Gerät gewesen sein muss. Akai selber vermarktete den S2000 auch eher als „Add-on“. Also Programme erstellen auf den großen XLs mit Display und dann dank voller Kompatibilität (im Vollausbau) dann auf dem S2000 abspielen.

Der SCSI-Anschluss ging auch mit der Zeit und der massive Centronics-Anschluss mit den Halteklammern wich einem „schlanken“ DB25-Anschluss. SCSI war übrigens nun direkt auf dem Mainboard verbaut und damit bei jedem Modell der XL-Serie Standard.

Und durch das neue Mainboard gab es auch nun nicht mehr die ganzen unterschiedlichen Optionen. Hier fällt die Einordnung relativ leicht. Es gibt nur noch drei Erweiterungen: die Filter-Karte IB-304F, das Effekt-Board EB-16 und die 8-Ausgang/S/PDIF-Karte IB-208P, die nur im S2000 bei Auslieferung fehlte aber nachgerüstet werden konnte. Der große S3200XL hatte alle Erweiterungen bereits installiert, die Modelle S3000XL und CD3000XL nur das Output-Board.

Drei Jahre, zwischen denen Welten lagen

Hinzugekommen sind aber die zwei Flash-ROM-Slots für die FMX008-Speicher, auf denen viel genutzte Sounds dauerhaft gespeichert werden konnten. Mit jeweils 8 MB konnte so der Gesamtspeicher auf 48 MB erweitert werden. Dieses Flash-ROM war aber auch für den S3200XL optional und nicht vorinstalliert. Es konnte mit eigenen Kreationen gefüttert werden und der Inhalt stand dann direkt nach dem Einschalten des Gerätes zur Verfügung. Sehr praktisch, wenn das Gerät auf der Bühne zum Einsatz kam.

Generell unterscheidet sich die 1995 erschienene XL-Serie hauptsächlich durch die Verwendung einer neuen CPU, wodurch vieles flotter ging (was gerade beim Laden und Speichern von Programmen ein Segen war) und auch neue Funktionen zur Verfügung standen. Allerdings wurde auch das ganze Mainboard neu designt, so dass nun auch die schon angesprochenen SIMM-RAM-Module genutzt werden konnten.

In den XL-Modellen der AKAI S3000 und S3000XL Serie arbeitete nun eine NEC V53A 16-Bit CPU (die genauere Bezeichnung lautet PD70236A). In den 1993er S-Serien-Geräten (also den S2000 ausgenommen) ist die CPU eine V53, also ohne A. Die V53A Revision hatte einige Vorteile gegenüber der V53.

Soweit ich das dem Service-Manual und Fotos von den Mainboards der Sampler und den Datenblättern der CPUs entnehmen konnte, takten zwar beide CPUs mit 15,9642 MHz, jedoch brauchte die CPU nach I/O-Zugriffen wesentlich weniger Taktzyklen, bevor neue Daten geladen werden konnten. Das deckt sich dann auch mit der Erfahrung, dass Samples/Programs in der XL-Serie schneller geladen werden können. Ob es aber ausschließlich oder tatsächlich daran lag, entzieht sich meiner Kenntnis. Zumindest wäre es ein Anhaltspunkt für weitere Recherchen.

Die Preise habe ich leider nur aus dem Jahr 2000 vorliegen, und auch nur für den S3000XL; aber hier wird der Preissturz überdeutlich:

AKAI S3000XL 2990,- DM / 1528,- Euro

AKAI IB-304F Filter Board 999,- DM / 510,- Euro

Ganz oben auf der Liste der eigentlichen Firmware-Erweiterungen ist der Einsatz eines neuen Multi-Modes. Dieser vereinfacht das Zusammenspiel mit MIDI-Sequencern ungemein und obwohl natürlich auch die S3000-Serie auf mehrere MIDI-Kanäle hören konnte, war die Zusammenstellung doch sehr ungelenk.

Akai MESA-II Software

Editieren der AKAI S3000 und S3000XL Serie am Computer

Was auch der XL-Serie vorbehalten war, ist die Nutzung der AKAI Mesa-II-Software. Eine Ausnahme scheint die Version 1.0 der MESA-II-Software für Mac OS zu sein. Diese unterstützte noch die alte S-Serie. Ab MESA-II Version 1.23 für Mac OS ist diese Unterstützung aber nicht mehr implementiert. Eine MESA-II Version für Windows hatte nie die Möglichkeit, die alte S-Serie zu bearbeiten.

MESA-II erschien 1997 für Windows 95/98 und bereits vorher für MacOS 7.1. MESA II ist ein kompletter Editor für alle Aspekte des Samplers, der netterweise allen XL-Samplern beilag. Mit ihm konnten aber auch automatisierte Mixe, der sog. Compu-Mix erstellt werden. Hier ein Screenshot aus der Anleitung.

Wie wir bereits sehen konnten, ist die Aufschlüsselung der AKAI S3000 und S3000XL Serie nicht so einfach und es wurden bereits auch Sampler der XL-Serie angesprochen, an den Stellen wo sie z. B. dieselben Erweiterungskarten nutzen konnten – schließlich war es nicht sinnvoll, extra neue Karten herauszubringen.

Nun ja, nicht ganz. Die Erweiterungskarte EB-16 Multi Effector ist nur mit der 3000XL-Serie kompatibel. Wie zuvor ist diese im Premium Modell S3200XL schon enthalten, S2000, S3000XL und diesmal auch der CD-ROM-Sample-Player CD3000XL konnten diese Effektkarte nachrüsten. Damit bekam der Akai-Sampler Zugriff auf die Effekte

Distortion,

EQ,

Ring-Mod,

Chorus,

Flanger,

Phaser,

Pitch Shift,

Pan und Frequenz-Modulation,

Delay und,

Reverb.

Hier ein Schaubild über die Effektaufteilung mit dem SB-16 Multi Effector.

Dabei ist zu beachten, dass statt den Modulationseffekten Chorus/Phaser/Flanger auch eine recht umfangreiche Rotary-Speaker-Simulation genutzt werden kann.

Insgesamt sind die Effekte ein Thema für sich und werden als einzelne Effect-Files verwaltet. Es können für die 4 FX-Slots dann eines von 50 editierbaren Presets gewählt werden. Die Multieffekte und der Reverb werden dabei getrennt voneinander behandelt.

Kompatibilität mit älteren Serien

Der S3200XL kann aufgrund der anderen FX-Karte keine Effekte verwenden, die auf dem S1100, S3200 oder einem nachgerüsteten S3000 erstellt wurden. Effektdateien, die für die Multieffekte des S3200XL erstellt wurden, können auch nicht im S1100, S3000 oder S3200 verwendet werden. Zur Abwärtskompatibilität ist zu sagen, dass ein S1000/S1100 keine Sample- und Programmdaten direkt aus einem S3200XL lesen kann, aber es existiert eine Firmware-Version für den S1000/S1100, die ein gewisses Maß an Abwärtskompatibilität ermöglicht.

Klang der AKAI S3000 und S3000XL Serie

Klingen die unterschiedlichen Geräte der AKAI S3000 und S3000XL Serie nun auch unterschiedlich? Ehrlich gesagt kann ich das nicht beurteilen. Ich würde mir das lediglich zutrauen, wenn ich Sampler aus beiden Generationen auf dem Tisch hätte. So bleiben mir nur ein paar unbewiesene Viertel-, Halb- und Dreiviertel-Wahrheiten, die ich aus diesem Grund auch nicht kolportieren möchte.

Nachfolger der AKAI S3000 und S3000XL Serie

und Gebrauchtmarkt

Nach den XL-Serien, kamen dann noch der S5000 und der S6000 heraus, beides Riesenschiffe und ganz der professionellen Produktion, auch der Filmvertonung gewidmet. Und dann als letzte Hardwaresampler die „Plastikbomber“ Z4/Z8 im Jahr 2002.

Betrachte ich die aktuellen Verkäufe auf dem Gebrauchtmarkt, so liegen die Preise für beinahe alle Sampler der AKAI S3000 und S3000XL Serie so um die 350,- Euro. Je nach Ausstattung kann das aber durchaus im Bereich von +/- 200,- Euro schwanken.