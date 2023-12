Test: Savant Audio Labs Quantum Room Simulator, Reverb Plug-in

Endlich als Plug-in - im Doppelpack

Es ist schon irgendwie witzig – da erscheinen Barbie und Oppenheimer am selben Tag und schon ist eine unerwartete Erfolgslawine losgetreten, die Hollywood aus der Pandemiekrise rettet. Und in der Welt der Plug-ins? Wir werden sehen, wie der nahezu gleichzeitige Release von Savant Audio Labs Quantum Room Simulator und Relabs QuantX beim Publikum ankommt. Fest steht: Relab hatte schon 2020 einen Vorab-Screenshot präsentiert und damit die eigene Marschrichtung preisgegeben, ohne dann aber in den folgenden drei Jahren zu liefern. Savant Audio Labs hatten mit ihrem Quantum 2772 Evolution eine sehr überzeugende Hommage an den Quantec Yardstick abgeliefert, die über die Hintertür der Presetanwahl in der V1 auch drei QRS-typische Programme bot, die vom restlichen Yardstick-Gestus klanglich deutlich abwichen. Spätestens mit dem Wegfall dieser Presets im Update V2 war zu erwarten, dass Savant Audio Labs daraus ein eigenständiges Produkt emanzipieren würden. Und so geschah es nun auch. Savant Audio Labs stellte ihren Quantum Room Simulator am 02. November 2023 vor, Relab folgten am 18. November mit ihrer Interpretation. Beide sind über die Homepage des jeweiligen Herstellers erhältlich. Savant Audio Labs setzen auf personalisierte Downloads, was ich sehr begrüße. Relab nutzt iLok für die Lizenzverwaltung. Beide Plug-ins laufen auf allen gänigen DAWs und stehen auch als Demo-Versionen bereit. Da ich für AMAZONA.de 2022 den Testbericht zum Savant Audio Labs Quantum 2772 Evolution verfasst hatte und das Plug-in seitdem regelmäßig Seite an Seite mit meinen Quantec Hardware-Geräten (Yardstick 2402/F und original QRS) nutze, ließ ich mich nicht lange bitten, die neue QRS-Auflage unter die Lupe zu nehmen.

Quantec Reverb: Hall wie kein anderer

Vieles über die Historie hinter dem Quantec-Algorithmus habe ich in meinem Test von 2022 beschrieben, daher verweise ich an dieser Stelle gern darauf und konzentriere mich im Folgenden ganz auf das vorliegende Objekt. In meinem letzten Test hatte ich am Ende zwei Aspekte infrage gestellt, nämlich die im Quantum 2772 Evolution nicht direkt regelbare Raumgröße und die an die Projekt-Einstellungen gekoppelte Samplingrate und deren Auswirkungen auf die berechneten Moden. Jetzt, da das QRS Plug-in vorliegt, relativiert sich beides deutlich, da in der Yardstick-Serie auch in der Hardware genau diese Abhängigkeit der Berechnungen von der Samplingrate geschieht, während die Samplingrate des Hardware-QRS (vgl. Zeitmaschine-Artikel auf Amazona.de) eben immer konstant bei 20 kHz ist, kombiniert mit einem sehr steilen Eingangsfilter bei 8 kHz. Genau dies scheint beim Savant Audio Labs QRS nun perfekt umgesetzt – die Raummoden sind konstant und unabhängig von der genutzten Samplingrate. Selbstverständlich wurde auch die in 7 Stufen variable Raumgröße originalgetreu modelliert und stellt jetzt wie in der Hardware einen regelbaren Parameter dar. Darüber hinaus wurde auch der „Enhance“-Modus der Hardware modelliert. Auch die Anlage des Algorithmus als True-Stereo-In auf Quad-Out wurde implementiert – dazu kann man auswählen, ob man am Stereoausgang des Plug-ins Kanal 1&2 oder 3&4 hören möchte. Auch die Bandbreite lässt sich umschalten zwischen den historisch-exakten 10 kHz und einer modernen 20 kHz Auflösung. Letztere passt für meinen Geschmack aber in den seltensten Fällen zur Ästhetik des Quantec-Algorithmus. Nur in wenigen Einzelfällen ergab es für mich Sinn, die 20 kHz Variante zu nutzen und händisch an einem nachgeschalteten EQ den Highcut mit eigener Wunschkurve zu gestalten. In der Tat wirkt der originale Frequenzverlauf recht hart abgeschnitten, was bei Instrumenten mit sehr hellen noise-artigen Spektralanteilen etwas „ungewollt artifiziell“ klingen kann. Die Frage bleibt nur, ob man in einem Profistudio bei derartigen Ausgangssignalen auch wirklich zur Original-Hardware gegriffen hätte.

Was lehrt uns das wundervolle Buch „Vintage FX“ von Matthias Fuchs, das den QRS gar auf der Titelseite zeigt? Wolfgang Schwarz (später Buchleitner) überraschte im Jahr 1982 aus seiner kleinen Münchner Werkstatt heraus die Weltmärkte. Den Klang des Hardware QRS ist heute von zahlreichen Welthits hinlänglich bekannt. Mike Oldfields „Crises“ listet den QRS sogar im Booklet der LP, ein Ort der traditionell Musikinstrumenten vorbehalten ist. Prince, Tangerine Dream, Queen, Peter Gabriel, Kate Bush und Kraftwerk – die Liste ruhmreicher Beispiele ließe sich lange fortsetzen. Bis heute erbringen QRS ihren treuen Dienst in zahlreichen Highend-Tonstudios auf der ganzen Welt. Peter Gabriel sagt man nach, noch im Jahr 1993 gar sechs QRS live on Tour im Rack gehabt zu haben. Hier eine kleine Playlist aus den Anfangstagen des Quantec-Siegeszugs, sozusagen als Lektüren-Hintergrund:

Mike Oldfields Kultalbum „Crises“ von 1983 nennt sogar den Quantec QRS auf dem Backcover – Seite an Seite mit den genutzten Synthesizern Oberheim OBXa, Prophet-5 und Fairlight CMI (hier deutlich zu hören z. B. ab 10‘00):

Hier ab 9’20:

Hier ab 10‘23:

Schatten der Vergangenheit – Quantec

Wer sich für die Tiefen und Untiefen der Quantec‘schen Halltheorie interessiert, sei auf die alten Homepages der Firma verwiesen, die es leider nur noch im Internetarchiv gibt. Gerade im Bereich FAQ fanden sich dort einige hochspannende Diskussionen zum Design von Hallräumen und ihrer programmiertechnischen Implementation. Sehr schade, dass genau dieses Insiderwissen aus der aktuellen Webpräsenz von Quantec verbannt wurde.

Einen Hörvergleich mit Worten zu beschreiben, zählt zu den größten Herausforderungen für einen Autor. Selbst einen Hörvergleich mit den eigenen Ohren sinnvoll durchzuführen, ist oft schwer, zu unterschiedlich sind doch häufig die individuellen Hörbedingungen. Eines ist dabei absolut naheliegend: Wir bewegen uns hier im Feld der absoluten Topprodukte, auf einem Smartphone-Lautsprecher wird man hier wohl kaum überhaupt Unterschiede wahrnehmen. Wohl aber über gute Kopfhörer. Auch verschmiert Datenkompression gerade diejenigen Details, auf die es an dieser Stelle zu achten gilt. Man hüte sich daher möglichst auch vor Bluetooth-Kopfhörern für derartige Vergleiche. Ich will im Folgenden dennoch den Versuch wagen, meine persönlichen Eindrücke nach einigen Tagen mit den neuen Plug-ins und meiner Hardware zu verbalisieren. Mein Hardware-QRS wurde übrigens von Sigfried Welzenbach instand gesetzt, der von 1982-1987 als fester Mitarbeiter und Mikroelektronik-Spezialist bei Quantec das QRS betreut hatte. Der QRS erhielt komplett neue Kondensatoren und Taster. Wie mir Siegfried berichtete, sind durchaus nicht alle QRS gleich: In den USA verkaufte Modelle erfuhren manchmal eine Hardware-Modifikation durch keinen geringeren als Steven St. Croix, Vater des nicht minder legendären Marshall Electronic Time Modulators. Er änderte einige Bauteile im analogen Schaltungsteil des QRS mit dem Ziel einer weiteren tontechnischen Präzisierung der Wandlerstrecken. Ob dies nun auch klangästhetisch eine Verbesserung darstellte, ist umstritten. Hans von Savant Audio Labs versicherte mir jedenfalls per E-Mail, dass man die Unterschiede durchaus hören und messen kann. Auch habe Quantec selbst in den Jahren 1982 bis 1995 ein paar schlecht dokumentierte Änderungen am eigentlichen Algorithmus vorgenommen, sodass wir heute am Gebrauchtmarkt eine Vielzahl im Detail doch recht verschiedener QRS vorfinden. Am deutlichsten kann man dies bei der Raumgröße 10.4 m3 beobachten, wo die Urversionen bei längeren Nachhallzeiten ein „Ringing“ zu Tage treten ließen. Später wurde auf Druck einiger Nutzer genau diese Raumgröße intern anders parametrisiert. Das ließ zwar das Metallische verschwinden, jedoch passte das Setting nun klanglich nicht mehr ganz zu den größeren Raumgrößen. Das Savant Audio Labs Quantum Room Simulator Plug-in modelliert übrigens die Urversion und sollte daher besser nicht auf der längst-möglichen Decay-Zeiten genutzt werden – zumindest sofern man auf einen natürlichen Hallcharakter Wert legt.

Raumsimulation ohne Nachhall

Der historische QRS Raumsimulator verfügte, ebenso wie das Savant Audio Labs Plug-in, über einen Taster mit der für Hallgeräte außergewöhnlichen Beschriftung „Enhance“. Viele Nutzer wissen bis heute nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Matthias Fuchs gibt an, der Enhance-Modus sei ein Zugeständnis an die seinerzeit aufkeimende Modewelle binauraler Kunstkopfaufnahmen und emuliere deren Effekte bei kleinen Raumgrößen. Das historische QRS Handbuch erklärt den Enhance-Modus als mehrere gleich laute Erstreflektionen ohne Regelmäßigkeiten, die von einem kurzen Abklingen abgelöst werden. Dadurch sollen sich keine merklichen Klangfärbungen ergeben. Die Art des Effektes wird über die Room Size vorgegeben, wobei eine Room Size von 1 m3 einer Im-Kopf-Lokalisation gleichkommen soll, während 10 m3 ein Schallereignis direkt an den Ohren darstellen. 10hoch2 m3 emulieren ein Schallereignis deutlich außerhalb des Kopfes. Dieser Effekt ist für eine 100 % Wet-Nutzung ausgelegt. Dem Relab Plug-in fehlt dieser Taster leider. Dafür verfügt es über eine mit „Enhancement“ betitelte zweite parallele Hallsektion mit eigenen Parametersets – nicht originalgetreu, aber dennoch manchmal ganz praktisch.

Bauchgefühle zum Quantum Room Simulator

Was kann ich nach vier Wochen Praxiseinsatz nun zum Savant Audio Labs Quantum Room Simulator konstatieren? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich einige Hörbeispiele aus meinem Archiv ausgegraben, die feinste Detailunterschiede in Hallräumen offenbaren. Meine Erfahrung zeigt, dass ein gut aufgenommener Pop-Gesang in den meisten Hallgeräten toll klingen wird. Oft sind die Unterschiede bei ähnlichen Hallzeiten und Predelays eher geschmacklicher Natur, als denn messtechnisch verifizierbar. Klar klingt ein Lexicon 224 ganz anders als ein AMS RMX16 oder ein EMT 252, aber alle drei werden einen schönen, sinnvoll einsetzbaren Hall abliefern. Daher konzentrieren sich meine Beispiele auf genau diejenigen Einsatzszenarien, in denen ich auch in einer reinen Hardware-Umgebung zu einem QRS tendieren würde.

Das von mir parallel genutzte Relab QuantX hat eine leicht veränderte Bedienphilosophie: Anstelle der +/- Tasten der Einzelparameter wie beim historischen Original finden sich hier Drehknöpfe. Mag sein, dass das moderne Laptop-Producer für praktikabler erachten, mir als Eigentümer eines „echten“ QRS gefällt die originalgetreue Bedienung am Savant Audio Labs Quantum Room Simulator deutlich besser. Auch sind beim Relab QuantX bei einigen Parametern Zwischenstufen möglich, die nicht „historisch korrekt“ sind. Kommt es letztlich darauf an? Ich denke nicht. Beide klingen unterschiedlich und hervorragend.

Quantum Room Simulator: Movie Score

Mein erstes Beispiel zeigt ein akustisch in einem mittelkleinen Raum (ca. 100 qm) aufgenommenes Streichquartett aus einer Filmmusik meines Kollegen Jan Pfitzer. Wir hören alle Beispiele zuerst trocken und dann jeweils mit identischen Einstellungen und Pegel erst mit der historischen Quantec QRS Hardware im Mix, gefolgt von Savant Audio Labs Quantum Room Simulator, dann zum Vergleich Relabs QuantX und zu guter Letzt alle drei Varianten nochmal 100 % wet. Die Wandlerlatenz meines DAD AX32 im Studio habe ich freilich samplegenau kompensiert. Dennoch zeigt sich eine unerklärliche Abweichung in den Predelay-Zeiten zwischen den Plug-ins und der Hardware. Diese Abweichung ist hörbar und messbar und hängt von der Samplingrate und dem Room Size-Modell ab. Daher musste ich jedes einzelne Setting mittels eines Spike-Signals in Übereinstimmung bringen. Sobald dies erledigt war, wurden die hörbaren Differenzen freilich deutlich kleiner.

Hier die Settings des Filmscore-Beispiels:

Mein Eindruck: Es ist immer wieder unglaublich, wie realistisch und „atmend“ der QRS-Algorithmus trotz seines Alters trocken aufgenommenen Instrumenten eine derart greifbare Atmosphäre bietet. Hardware, Savant und Relab gelingt dies auf Anhieb. Zwar mit leichten Charakter-Differenzen, jedoch nie minder überzeugend. Ich würde nicht zögern, das Savant Audio Labs Quantum Room Simulator Plug-in als ernstzunehmende Alternative auch bei wichtigen Produktionen einzusetzen. Das kann ich bei Weitem nicht von allen „historisch-orientierten“ Plug-in-Hallen behaupten. Der Komponist bevorzugte ein wenig die Relab-Version: Ich mutmaße, dass Relabs QuantX im Ausklang etwas diffuser und damit „mehr wie eine echte Halle“ klingt, während der Savant Audio Labs Quantum Room Simulator versucht, so präzise wie möglich die historische Hardware anzunähern.

Quantum Room Simulator: Klassik-Trio

Als nächstes habe ich noch eine klassische Aufnahme ausgewählt, diesmal mit Klavier und Cello. Gerade beim Klavier hört man sehr schön, wie die originale Größendarstellung je nach betrachtetem Oktavraum beibehalten oder verändert wird. Auch die Klarheit bzw. das Verschwimmen von Akkorden bietet meist einen guten akustischen Anhaltspunkt für die Qualität eines Reverbs. Besonderes Augenmerk möchte ich in diesem Beispiel dem „Aufblühen“ der Dynamik im 100 % Wet-Signal widmen. Hier zeigen sich schon hörbare Unterschiede. Ebenso hört man ab 1’30 gut den Samplingrate-bedingten Abriss der Obertöne der Violine im Hallreturn. Der historische QRS klingt diesbezüglich für mich am „gewohntesten“ – genau so hören wir seit den 80ern derartige Musik im Radio. Der Savant Audio Labs Quantum Room Simulator stellt die Violine etwas näher dar, die Hochmitten resonieren etwas aufdringlicher und die Abbruchkante bei 8 kHz klingt etwas „moderner“. Ich konnte bei den drei Implementationen auch einen messbaren Unterschied im Höhenfrequenzgang nachweisen. Darauf angesprochen erklärte mir Hans von Savant Audio Labs, dass das originale Filter im Quantec QRS recht kompliziert aufgebaut sei – es hat eine digitale Limitierung des Frequenzgangs durch die Samplingrate des Gerätes, aber eben auch ein analoges Rekursionsfilter. Die virtuelle Nachbildung dieses exakten Ergebnisses in Software ist alles andere als trivial, da man sich mit steileren Filtern neue Probleme im Bereich Impulstreue und Dynamik einhandelt. Ich konnte dies zunächst nicht glauben und habe versucht, mit Fab Filter ProQ3 und zwei Instanzen Fab Filter Saturn 2 ein „hardware-identischeres“ Filter zu designen. Messtechnisch war das kein Problem, aber tatsächlich klang das einfach nicht richtig. Das bedeutet, Savant Audio Labs haben sich bewusst entschieden, den Höhenabfall nicht ganz 1:1 zu modellieren, dafür aber die für Hall so wichtige Impulsverhalten sauberer umzusetzen. Im Direktvergleich kann ich sagen: Diese Herangehensweise funktioniert. Nicht auf die Grafiken blicken, zuhören! Der Savant Audio Labs Quantum Room Simulator klingt erstaunlich nahe am Original. Relab filtert hier insgesamt etwas „moderner und sanfter“, was toll klingt, aber eben auch nicht typisch QRS ist.

Außerdem konnte ich in der Hardware eine etwas breitere Stereobreite bei manchen tieferen Cello-Tönen bei 01’44-01’58 wahrnehmen. Die beiden Plug-ins klangen hier ähnlich „breit“, allerdings bei unterschiedlichen Tönen. Mein Setting:

Quantum Room Simulator: Jazz-Trio

Das nächste Beispiel versucht genau die Bruchstelle in den Fokus zu rücken: Die mit Besen gewischte Snare (AKG C452-CK1 Kleinmembran an API-Preamp) regt exakt den Bereich 5-8 kHz an. Gleichzeitig hören wir auch hier wieder Unterschiede in der Abbildungsgröße und Nähe des Steinway B Flügels (2x Neumann M149 an Grace Design 801). Der Hall sitzt in der Summe und wird leicht beigemischt. Auch der Kontrabass läuft also hinein, was weitere Rückschlüsse über das „Matschverhalten“ der Kandidaten verrät. Alle drei schlagen sich hier tapfer – eine klassische Stärke des modulationsfreien Quantec-Algorithmus.

Quantum Room Simulator: Hardware-Synths

Hier habe ich ein Beispiel produziert, das den QRS-Algorithmus in einer seiner typischsten Anwendungen zeigt: Auf zahlreichen 80s Synth-Pop-Hits war der QRS ursächlich für die leicht kühle, aber extrem tiefe und dreidimensionale Atmosphäre. Einsames nächtliches Cruisen durch regennasse Straßen nach einem Hochsommer-Gewitter – das ist für mich der Sound. Zur Anwendung kamen folgende Hardware-Synths via MIDI: Kawai K5 (Bell), Kawai K3 (Pad), Kawai K1 (Voice), Waldorf Microwave 1 RevA (Arp), Roland MKS80 (Polysynth und Bass), Kurzweil 1000PX (Piano). Die Drums kommen von Aly James Lab VSTis. Drums und Synths wurden mit getrennten QRS-Instanzen verhallt. Gerade bei dieser archetypischen QRS-Anwendung hört man gut, wie toll Synths der 80er mit dem QRS harmonieren. Die genutzten Sounds haben ohnehin kaum oder keine Anteile über 8 kHz. Daher klingt auch hier die beiden Plug-ins deutlich näher an der Hardware. Im 100 % Wet-Beispiel bitte mal den Polysynth ab 1’03 fokussieren. Hier zeigt sich beim Basseinsatz ein unterschiedliches Aufbrausen des Reverbs in den drei Beispielen. Ein Wort zum Pegelabgleich: Natürlich ist es extrem wichtig, die Hallreturns bei gleichem Pegel zu vergleichen, ansonsten wird immer das lautere Beispiel den Vergleich gewinnen. Leider ist dies nicht ganz trivial, da die Hardware in manchen Beispielen spezielle Eigenschaften hinsichtlich Umgang mit Signalen nahe der Clipping-Grenze zeigt. Savant Audio Labs und Relab nutzen keine Emulation des Aliasings und der Sättigung der Ausgangsstufe. Dies führt je nach Transientenzusammensetzung, Frequenzgang und Eingangspegel zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen im Vergleich zu einer Messung mit einem Sinuston (Messung nur mit 1st Reflection, ohne Hall, versteht sich). Ich habe alle Returns daher zunächst mittels Offline-Analyse des Programmaterials auf gleiches Level gebracht (RMS nach AES17), um dann nochmals auf Gehörrichtigkeit zu überprüfen. Einige wenige Beispiele erforderten hier leichte Korrekturen im Bereich von ca. 1 dB. Das Relab QuantX Plug-in hat übrigens einen 0,6 dB lauteren Ausgang als der Savant Audio Labs Quantum Room Simulator. Dies habe ich freilich in meinen Beispielen kompensiert.

Quantum Room Simulator: Soft-Synths

Bei meinem letzten Beispiel habe ich nochmal versucht, die Eigenheiten in den hörbaren Randbereichen herauszufordern: Ein sehr hohes, einer akustischen Triangel nicht unähnliches Sequencerpattern ergänzt einen mitteltiefen Sinus-Sequencer und einen typischen Synthbass. Die genutzten VSTis waren vornehmlich von Waves und Arturia, die Drums kommen wieder von Aly James Lab und nutzen den „Enhance“-Modus des QRS. Auch wenn dieser als Button auf dem Relab QuantX ebenso wie der wichtige Freeze-Button leider nicht zur Verfügung steht, so war eine Annäherung über diverse Parameter dennoch gut möglich. Anhand des Beispiels hatte ich auch versucht, die exakte Kurvenform des Höhenabfalls der Hardware zu replizieren. Als ich eine messtechnisch nahezu Deckungsgleiche Kurve in puncto Frequenzang, Aliasing und THD erreicht hatte, klang mein Software-Experiment mit beiden Plug-ins deutlich unklarer und verwaschener als die Hardware. Auch hier zeigte sich, dass die Entscheidung der beiden Software-Häuser klug war, auf eine diesbezüglich exakte Emulation zugunsten einer höheren klanglichen Nähe zum Original-QRS zu verzichten. Settings im Beispiel:

Ausblick

Spätestens wenn eines nicht allzu fernen Tages Plug-ins wie der Savant Audio Labs Quantum Room Simulator beginnen, auch auf digitalen Hardware-Synths zu laufen, brechen wahrlich goldene Zeiten für Vintage-Fans an. Man stelle sich nur einen ASM Hydrasynth, Groove Synthesis 3rd Wave, Nonlinear Labs C15 oder Waldorf Quantum MK2 mit einem integrierten überzeugenden QRS-Emulation vor! Oder vielleicht sogar eines Tages ein Eurorack-Modul? 2009 wurde immerhin ein Prototyp der Ursa Major Space Station fürs Eurorack vorgestellt. Leider kam es anscheinend nie zur Serienreife. Ganz anders als mit der Reissue des AMS RMX16 im API 500er Format. Es scheint also nicht unmöglich …