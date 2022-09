Test: Savant Audio Labs Quantum 2772 (e)volution, Nachhall-Plug-in

(ID: 506066) Die Halle der Könige nun auch im Laptop

Quantec-Nachhall gilt seit vielen Jahrzehnten als das Non-plus-ultra, wenn es um eine möglichst transparente, quasi-natürliche Raumemulation geht. Wer bislang wenig Berührungspunkte mit den Klassikern QRS (1982), QRS-XL (1987), Yardstick 2402 Serie (1997) und die Modelle der Serie Yardstick 249x (2007 bis heute) hatte, dem sei die Lektüre dieser beiden AMAZONA.de Artikel ans Herz gelegt:

Klaus Doldinger, Michael Jackson, Mike Oldfield, Frank Zappa, Alan Parsons, Prince, Stevie Wonder oder auch das Festspielhaus in Bayreuth – die Referenzliste bedeutender Quantec Nutzer ließe sich sehr lange fortsetzen. Etliche Rundfunkstudios, Ü-Wägen und Fernsehanstalten nutzen bis heute diese einzigartigen und bislang unkopierten Nachhallboliden. Bei den meisten klassischen Digital-Hallgeräten anderer Hersteller werden Pitch-Modulationen zur Vermeidung ungewollt metallischer Resonanzen oder hörbarer Rückwürfe im Ausklang eingesetzt. Diese werden bei Quantec ebenso gekonnt umschifft wie die traditionelle algorithmische Trennung von Erstreflektion und Nachklang. Laufzeit-stereophone Eingangssignale bleiben auch im Nachhall überraschend abbildungsscharf. Quantec-Hall funktioniert nicht nach einem typischen True-Stereo-Verfahren, bei dem die linke und rechte Seite des Eingangssignals unabhängig voneinander in je ein Stereoausgangssignal übersetzt werden. Die Stereomitte, die gegenphasigen Signalanteile, die (Mono-) Außenseiten und jede feine Abstufung dazwischen erzeugen bei Quantec individuelle Reflexionsmuster und Energieverteilungen im Ausgangssignal. Darin mag der Grund liegen, weshalb Convolution-Impulse von Quantec Hardware-Geräten nur im mono-to-stereo Modus gut klingen, jedoch in true-stereo hinsichtlich Abbildungsgenauigkeit regelmäßig versagen.

„Quantec Hall spielt seine Stärken besonders aus in der Beschallungstechnik, wo sich die stark ausgeprägten Resonanzlinien und -lücken eines für Musikdarbietungen ungeeigneten Raumes auffüllen und ausbügeln lassen. Dadurch wird einerseits der Klang einer Mehrzweckhalle musiktauglicher, andererseits verringert sich die Gefahr der akustischen Rückkopplung“ (www.quantec.com/). Dies kann ich interessanterweise aus meiner eigenen Erfahrung bei der Beschallung etlicher Musicalproduktionen bestätigen.

Der historische QRS-Algorithmus aus dem Jahr 1982 hatte seine Stärken definitiv bei den großen Räumen – vom mittelgroßen Konzertsaal über riesige Kathedralen bis hin zum Volksbad und dem charakterstarken Taj Mahal. Die Quantec-Geräte der 90er-Jahre erweiterten die Klangpalette auch auf winzige Raumvolumen, wie man sie in der Post-Pro benötigt: Das akustische Interieur von Autos, Telefonzellen und Saunakabinen wurde nun auch darstellbar. Überdies ist die Rechenleistung und Speicherausstattung der neueren Geräte um so vieles leistungsfähiger, dass die Eigenresonanzdichte um das 15-Fache und die Rückwurfdichte um das 10-Fache des 1982er Ur-Modells gesteigert werden konnte. Während der QRS keine Einflussmöglichkeiten auf die AD/DA-Infrastruktur (20 kHz Samplingrate) bot, können die Quantec-Generationen seit der 90er-Jahre in verschiedenen Samplingrates und bewusst wählbaren Qualitätsstufen arbeiten. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die Einstellungen nicht bei allen Samplingrate gleich klingen: Je nach Samplingrate scheint der Algorithmus unterschiedliche Raummoden zu berechnen, was trotz identischer Display-Anzeigen der Hallparameter zu hörbaren Klangunterschieden führt. Genau dies erschwert leider einen direkten Vergleich mit dem nagelneuen Quantum 2772 (e)volution Plug-in. Der Hersteller Savant Audio Labs empfiehlt daher, einen Hardware-Klangvergleich nur mit einem Quantec Yardstick 2402 und ausschließlich bei 44,1 kHz durchzuführen. Der von vielen Nutzern so liebgewonnene Klangcharakter des alten Quantec QRS findet seine größtmögliche Annäherung auch in der Hardware des moderneren Quantec Yardstick 2404 ausschließlich bei 44,1 kHz Samplingrate. Bei 48 kHz klingt der Yardstick hervorragend, aber eben ANDERS als sein berühmter Vorfahre aus gleichem Hause. Die algorithmische Umsetzung eines „Quantec-artverwandten“ Klangideals im Quantum 2772 (e)volution orientiert sich daher an genau diesem Quantec Yardstick 44,1 kHz Sound. Ich finde das nur konsequent, wenn man bedenkt, dass das Quantum 2772 (e)volution gemäß Hersteller eben NICHT versucht, ein einzelnes historisches Quantec Hardware-Gerät exakt nachzubilden. Es stellt vielmehr die Essenz der klassischen Quantec-Sounds dar.

Ein weiteres Caveat liegt bei den Bandbreitenbegrenzungen: Das historische QRS von 1982 verfügte lediglich über eine Samplingrate von 20 kHz, d. h. sein Frequenzgang war bei 10 kHz durch das Nyquist-Theorem und die notwendigen analogen Rekonstruktionsfilter hörbar begrenzt. Bei meinem QRS lag der -3 dB Punkt bei 7600 Hz, der -12 dB Punkt bei 8700 Hz, Aliasing wird beim historischen Hardware-Gerät ab 6 kHz hörbar.

Das integrierte Bandbreitenbegrenzungsfilter im Yardstick 2404/F hatte ein „umstrittenes“ DSP-Design: Es handelt sich um einen linearphasigen FIR-Filter-Algorithmus, der v. a. bei kleinen Raumgrößen vergleichsweise harsch wirken kann. Daher hat sich Savant Audio Labs in ihrem Plug-in zu einer Filterstufe durchgerungen, die sich eher am analogen Klangideal des alten QRS orientiert. Das Quantum 2772 (e)volution ist also näher an der Fusion eines 1997er Yardsticks mit den Filtern des 1982er QRS.

Um jeglichen Vergleich vollends ins Absurde zu führen, emuliert das Quantum 2772 (e)volution ausschließlich die Room-Size 10 hoch 4 Kubikmeter. Dies war beim Yardstick 2404 auch exakt so, jedoch boten sowohl der Ur-QRS, als auch die 2007er Yardsticks auch andere Raumgrößen. Nun hat der Hersteller Savant Audio Labs noch ein „Bonus“ versteckt: Öffnet man das Preset-Menü des Plug-ins, finden sich ganz unten in der Liste noch drei „1982er“ Presets mit den Raumvolumina 10 hoch 5 und 10 hoch 6 Kubikmeter. Hier lassen sich glücklicherweise nach Presetanwahl auch manuell sämtliche Hallparameter verändern (vgl. Klangbeispiel #48). Was aber gleichermaßen im Plug-in wie im Yardstick 2404 definitiv fehlt, sind ganz kleine Raumvolumina. Beide stellen also definitiv keinen Hall-für-alle-Fälle dar (vgl. Klangbeispiel #42).

Wie klingt sehnsüchtig erwartete Plug-in?

Um es vorweg zu nehmen: hervorragend. Ist es identisch mit meiner Hardware? Nicht ganz, wie oben bereits erklärt, stellt es auch keine direkte Emulation EINES dieser Geräte dar. Kurz zu meinem Vergleichs-Setup: Mein Quantec QRS war über einen DAD AX32 Wandler via Dante an meine DAW angebunden, die Latenz durch die zweifache Wandlung wurde kompensiert. Mein Yardstick 2404/F war über ein Tascam AE-4D Dante-Interface rein digital mit meiner DAW (Cubase Pro) verbunden, auch hier habe ich die entstehenden Latenzen nachgemessen und kompensiert. Beim Quantum 2772 (e)volution habe ich die integrierte Latenzkompensation nachgemessen und kann bestätigen: Sie funktioniert einwandfrei.

Wo liegen nun die gehörten Unterschiede: Zum einen im Höhenfrequenzgang des Nachhalls bei 48 kHz Projekt-Samplingrate (!), der z. B. bei meinem Yardstick weiter in den Air-Band-Bereich reicht, und im Bassbereich, wo sich bei meiner Hardware manchmal bei längeren Main RT60-Zeiten simulierte Raummoden an anderen Stellen in der Musik aufschwingen. Wenn man das Quantum 2772 (e)volution mit Hilfe eines vorgeschalteten EQ-Plug-ins im Höhenbereich bandbegrenzt, ist das klangliche Ergebnis überraschend nah an meiner Quantec QRS Hardware, wobei mein QRS einen Touch in den Tiefmitten im Stereofeld hörbar „breiter“ agiert. Dieses „Zusammenfallen“ des Stereofeldes verschwindet, sobald man den Lowpass aufgibt. Bevor jedoch die ersten Stimmen laut werden, die das Plug-in für diese Diskrepanz kritisieren wollen: Mein Yardstick ist bei identischer Einstellung im simulierten Raum noch etwas „enger“ und zugleich auch im Tiefmittenbereich weniger „warm“ als das Plug-in. Dafür wirkt er wiederum im Air-Band luftiger und auch breiter (siehe Klangbeispiele #02 vs. #03: man beachte die Darstellung der EMU und Fairlight Voices im 100 % Wet-Signal – gerade der letzte tiefe Basston scheint im Yardstick irgendwie „zu lächeln“). Das Quantum 2772 (e)volution positioniert sich diesbezüglich also exakt in der Mitte zwischen dem alten QRS und dem Yardstick, was sicherlich eine gute Entscheidung des Herstellers war. Klangbeispiel Streichquartett #15 vs. #16: man beachte die Darstellung des Cellos im 100 % Wet-Signal.

Wo ich jedoch einen deutlichen Unterschied zwischen allen drei Vergleichskandidaten feststellen konnte: Im Transientenverhalten klingen die drei recht unterschiedlich. Das alte QRS scheint kurz aufeinanderfolgende Transienten irgendwie zusammenzufassen. Technisch ergibt dies freilich kaum Sinn und ich kann nicht sagen, woher dieser Eindruck rührt, aber er war nachvollziehbar über mehrere Klangbeispiele wahrnehmbar. Musik klingt im alten QRS irgendwie „tighter“ gespielt (siehe Klangbeispiele #25-27). Sowohl der Yardstick als auch das Quantum 2772 (e)volution bilden die Aufnahmerealität einen Touch präziser ab – was manchmal toll ist, aber bei weniger virtuos gespielten Quellsignalen auch ziemlich gnadenlos wirken kann. Man hört dieses „eingebildet bessere Dirigat“ im QRS-Return auch gut bei der tiefen Vocal-Bass Note in meinem „Ambient“ Beispiel.

Das YouTube-Beispiel https://youtu.be/xT86JOLAfLs von Savant Audio Labs konnte ich mit eigenem Ausgangsmaterial leicht nachstellen: Bei 44,1 kHz Projekt-Samplingrate löschen sich das von mir phasengedrehte Yardstick 2404/F Signal und das Quantum 2772 (e)volution 2772 bei identischen Einstellungen fast vollständig aus (vgl. Klangbeispiel #10, 20, 30). Der minimale Rest ist dabei wirklich unhörbar und mit Sicherheit nur auf Bitrate-Distortion zurückzuführen. Beim Spiel an den Reglern für RT60 Low und High Multiplication sowie am Bandwith-Knopf fangen die Geräte wie schnell an, recht unterschiedlich zu klingen – dies betont der Hersteller Savant Audio Labs jedoch auch ausdrücklich auf seiner Homepage.

Hunger nach Leistung

Die CPU-Last für dieses Meisterwerk der Programmierkunst ist recht stattlich. Sie hängt von der Samplingrate und den Einstellungen der Bandbreitenbegrenzungsfilter, Korrelation, Haas-Effekt und HF/LF-Multiplikatoren ab. Bei meinem Studio-PC (Cubase Pro11, Win10, Intel i9-10920X CPU @ 3,5 GHz, 12 Core, 64 GB RAM, M.2 Festplatten) benötigt bei 48 kHz Samplingrate eine Instanz ca. 15-20 % Leistung weitestgehend unabhängig von der Buffersize meines RME HDSP AES Interfaces. Bei neun Instanzen ist dann auch Schluss. Aber wer bitteschön nutzt schon neun Yardsticks? Fun fact: Bei meinem Instanzen-Test schlug mir ein Feedback um die Ohren. Nach kurzer Überlegung wurde mir die Quelle klar: Beim testweisen Übereinanderlegen mehrerer identischer Plug-in-Instanzen übersteigern sich alle Charaktereigenschaften eines Reverbs wie Frequenzgang, Resonanzverhalten und Repetitionsverhalten durch Verzögerungsglieder massiv – siehe Klangbeispiel #63. Ein interessanter Nebeneffekt, der sich sicher auch kreativ nutzen lässt. Ein kurzes Experiment mit sieben Instanzen des UAD EMT250 zeigte ähnliche Effekte – vielleicht sollte ich mir den Effekt patentieren lassen.

Die Magie der Quantec-Ästhetik

Ein Lexicon 200 oder ein EMT250 erschaffen fiktive Räume zum Träumen, märchenhafte Blumen der stereophonen Klangphantasie. Aber ein Quantec klingt wie ein realer Raum. Und es kann bestehende Räume auf herausragende Art und Weise „vergrößern“, „auffüllen“ und damit „aufhübschen“. Schon der erste QRS konnte im Ü-Wagen des Rundfunks aus einer Schulaula einen Weltklasse-Konzertsaal zaubern. Oder beim Live-Open-Air eines symphonischen Orchesters ein Opernhaus nachbilden. Oder bei Orgelaufnahmen aus einer Kapelle einen überzeugenden Dom machen. Außerdem spielte er in der Welt der elektronischen Musik eine wichtige Rolle, man denke nur an Kraftwerk, Vangelis (der ihn gerne neben dem Lexicon 224 nutzte), Yello, Kate Bush, Klaus Schulze (RIP), und Peter Gabriel (der ihn regelmäßig als Alternative zum AMS RMX16 nutzte).

Quantec-Hall ist einer der wenigen, der es erlaubt, ausnahmslos alle stereophonen Signale anteilig zum gleichen Hallraum zu schicken. Bei entsprechender Parametereinstellung verwischt hier nichts ungewollt. Auch bei Rock-Band-Produktionen hatte ich nicht das Gefühl, einen kürzeren Raum für Snare und Toms zu benötigen, als für den Sänger und die E-Gitarren. Alleine die Anpassung des Send-Pegels der Einzelsignale genügt, um beim Quantec-Hall eine überzeugende Tiefenstaffelung „ohne Matsch“ zu generieren (vgl. Klangbeispiel #58). Vorausgesetzt, die Eingangssignale klingen bereits gut. Aber auch nichtssagende Mono-Synth-Leads, analoge Stringmachines, E-Bow Stacks oder modulare Buchla-LPG-Percussions blühen im Quantec regelrecht auf und bekommen eine dreidimensionale Aura. Ein schönes Beispiel hierzu findet sich hier https://youtu.be/2XfzxF1cMp8 oder auch im Intro des Titel „Seicento Destini“ der Compagnia di Leo, deren Album „Amore e Libertà“ ich 2017 produzierte (vgl. Klangbeispiel #64).

Das Savant Audio Labs Quantum 2772 (e)volution Plug-in erzielt mit Leichtigkeit exakt diese Charaktereigenschaften, die den originalen Quantecs zum Status eines Kultgerätes verholfen haben – und das für einen wirklich sensationell günstigen Preis von derzeit $ 74.00, später $ 99.00. Das ist dann doch deutlich günstiger als ein UAD EMT250, RMX16 oder 480L. Qualitativ ist es nach meinem Geschmack absolut auf der Höhe der genannten konkurrierenden Kultklassiker. Ersetzen kann und will es diese jedoch nicht. Quantec-Style-Hall ist und bleibt einzigartig. Wer Lust und Interesse an einem herausragenden Hall-Plug-in mit unglaublich beeindruckender Vorgeschichte hat, kommt am Savant Audio Labs Quantum 2772 (e)volution eigentlich nicht vorbei. Müsste ich ihm einen einzelnen Sparringspartner zur Seite stellen, fiele meine Plug-in-Wahl auf das UAD 480L. Die Kombination der beiden deckt dann eigentlich 90 % aller Anwendungsszenarien ab – vom klassiktauglichen modulationsfreien „Realraum“ in bester Quantec-Tradition, bis zum gewohnten Pop-Vocal-Wölkchenhall mit dem beliebten „larger-than-life“ Effekt aus dem 480L.

Kate am Hügel

Und kann das Savant Audio Labs Quantum 2772 (e)volution nun auch den Kate Bush „Running Up That Hill“ Effekt? Ja, wie der Hersteller in einem eindrucksvollen Video-Clip (https://youtu.be/CNuIpEjmPic) beweist, beherrscht das Plug-in exakt den Freeze-Modus des klassischen QRS, wie er nicht zuletzt durch die Netflix-Serie „Stranger Things“ ein Revival erlebte. In meinem Klangbeispiel #50 habe ich ihn am Ende auch eingesetzt.

Anscheinend ist man im Hause Savant Audio Labs sogar derart stolz auf ihre Produktentwicklung, dass man vor einem Direktvergleich mit einem der renommiertesten Mitbewerbern nicht scheut: Die herausragende moderne Hardware Bricasti M7 zählt zweifellos zu den besten Hallgeräten am Markt. In einem gut gemachten Videovergleich muss ich zugeben, dass bei vielen der sehr gut gemachten Testsignalen das Plug-in für meinen Geschmack absolut mithalten kann (und das schreibe ich als glücklicher langjähriger Besitzer eines Bricasti M7): https://youtu.be/YhgfR4VkqvA

Hörbares

Ich habe mir viel Zeit genommen, um dem Savant Audio Labs Quantum 2772 (e)volution wirklich gründlich auf den Zahn zu fühlen. Daraus resultiert auch eine große Menge an Klangbeispielen, die im Zuge dieses Tests entstanden sind. Die einzelnen Files sind genau beschriftet, daher erspare ich uns eine detaillierte schriftliche Erläuterung. Sie beginnen stets mit einem trockenen unbearbeiteten Beispiel, gefolgt vom Savant Audio Labs Quantum 2772 (e)volution und dann weiteren Vergleichen. Es gibt Synthetisches aus klassischen analogen und digitalen Vintage-Synthesizern und VSTis, ein Streichtrio, Orchester und Kammerorchester, einen Klavier-Hall-Vergleich gegen 9 beliebte Plug-ins anderer Hersteller, ein Drumcomputer-Beispiel mit einem sehr kurzen Raum sowie einen Ausschnitt einer Akustik-Pop-Band mit Fender Rhodes. Dies alles in verschiedenen Szenarien – trocken, 100 % wet, eine „mix“-Balance zwischen Hallreturn und trockenem Signal und das Ganze teils noch bei verschiedenen Samplingrates und im Direktvergleich zu den historischen Hardwaregeräten inklusive „Null-Test“.

Ausblick

Zunächst würde ich es sehr begrüßen, wenn der Hersteller Savant Audio Labs in einem nächsten Update die Umschaltbarkeit des Raumvolumens als eigenständigen Parameter in die Bedienoberfläche integrieren würde. Der Umweg über den Aufruf eines Werkspresets halte ich für kaum intuitiv. Mit dem kostenfreien Update V.1.0.3 konnten diverse Bugs in der Presentverwaltung und im Speichern eigener Einstellungen innerhalb der DAW ausgeräumt werden. Außerdem reagieren viele Regler nun verzögerungsfrei. Der Direct-Level kann mittels eines kleinen Schloßsymbols während des Durchprobierens von Presets nun fixiert werden.

Richtig klasse fände ich noch eine künftige Option, ein Plug-in-internes Downsampling aktivieren zu können: Damit könnte der Quantec-inspirierte Algorithmus stets in seinem intendierten 44,1kHz Modenverhalten verbleiben, unabhängig von der Projekt-Samplingrate. Bitte nicht missverstehen, das Plug-in klingt absolut toll bei 96 kHz, nur fände ich es spannend, den Vergleich mit einem Knopfdruck parat zu haben. Im gleichen Atemzug sollten der Bandwith-Highcut freilich ein Oversampling erfahren, um an dieser Stelle nicht historisch atypisches zusätzliches Aliasing zu generieren.