Valhalla Supermassive 3.0, kostenloses Reverb & Delay Plug-in

Update des kostenlosen Plug-ins

Der für seine tollen und vor allem preiswerten Plug-ins bekannte Hersteller Valhalla DSP hat sein Supermassive Plug-in mit einem Update versehen. Version 3.0 des kostenlos erhältlichen Plug-ins hat einige schöne Erweiterungen und neue Features spendiert bekommen.

Valhalla Supermassive

Sicherlich gehört das Plug-in Supermassive bei vielen Nutzern zum festen Repertoire. Und das nicht nur weil es kostenlos ist, denn Supermassive bietet – wie viele andere Valhalla Plug-ins auch – einen tollen Grundklang. Um so schöner ist es, dass die Entwickler dem Plug-in von Zeit zu Zeit neue Features spendieren.

In der ab sofort erhältlichen Version 3.0 kommen zwei neue Modi hinzu. Diese tragen die Namen Leo und Virgo. Die Entwickler beschreiben die beiden neuen Effekt-Modi mit:

Leo: sehr langsamer Attack, super langer Decay, sehr hohe Echo-Dichte, Filtereffekte im Feedback-Loop für ein realistischeres Reverb Decay

Virgo: schneller Attack, kurzes Decay, sehr dünne Echo-Dichte, Filtereffekte im Feedback-Loop für komplexe Echos

Valhalla Supermassive steht ab sofort zum kostenlosen Download auf der Hersteller-Website bereit. Einsetzen könnt ihr es unter macOS (nativ) und Windows. Als Systemvoraussetzungen gibt Valhalla Windows 7 und MacOS 10.8 an. Als Plug-in-Format stehen VST2.4, VST3, AAX und AU zur Verfügung

Hier unsere News zum 2.5 Update vom 22.11.2022

Supermassive 2.5 bietet insgesamt 18 verschiedene Reverb-Modi. Eine genaue Aufstellung der Modi, die so illustre Namen wie Gemini, Hydra, Centaurus etc. tragen, findet ihr auf der Valhalla DSP Website. Die Algorithmen des Plug-ins bietet laut Hersteller sehr unterschiedliche Attack-, Sustain- und Decay-Werte. Dazu setzt Super Massive auf eine Vielzahl von Feedback-Delay-Netzwerken, wobei jede Verzögerung in der Struktur bis zu 2 Sekunden lang sein kann. Unterschiedliche Verzögerungszeiten lassen sich mit Hilfe des Warp-Reglers kombinieren, so dass von langsam ausklingenden Echos über harmonische Reverbs bis hin zu minutenlang ausklingenden Hallräumen vieles möglich ist.

Im folgenden Video erhaltet ihr einen Einblick zu Supermassive:

Valhallas Supermassive Plug-in lässt sich unter Windows 7, 8, 10 (64 Bit) und macOS in den Versionen 10.8 – 10.15. einsetzen. Als Plug-in-Format stehen VST2.4, VST3, AAX und AU zur Verfügung.