D16 Group Nepheton 2, Plug-in nach TR-808

808 mit massig FX & Grid-Editor

Die D16 Group macht mit der Runderneuerung ihrer Plug-ins fleißig weiter und kündigt mit Nepheton 2 die upgedatete Version der Roland TR-808 Emulation an.

D16 Group Nepheton 2

„New features, vast factory content and more!“ – mehr Informationen geben die Entwickler noch nicht Preis, abgesehen von zwei kurzen Social Media-Clips im Hochkantformat. Doch man muss kein Genie sein, um die neuen Features des Plug-ins zu erraten. Schließlich wurde vor nicht all zu langer Zeit das Schwester-Plug-in Drumazon 2 veröffentlicht und die kleinen Einblicke auf Nepheton 2 zeigen, dass die Ausstattung dem zumindest sehr ähnlich, wenn nicht gar identisch ausfallen wird.

Das Drum-Kit wird in seiner Zusammenstellung natürlich gleich bleiben, doch möglicherweise wird die Soundengine eine kleine Überarbeitung erfahren haben. Der größte Teil des Updates wird aber die Effektsektion sein. Wie bei Drumazon2 sind auch hier die zwei FX-Busse mit jeweils fünf Slots zu erkennen. Hier stehen Effekte wie Distortion, Chorus, EQ, Filter, Reverb und Bitcrusher bereit, die editierbar sind und Funktionen wie Sidechain durch einen wählbaren Drumsound für die Dynamics, Split-Frequenz für den Distortion oder Tempo-Sync für das Delay besitzen.

Darüber hinaus wird es für jedes einzelne Instrument einen 3-Band EQ, ein Filter und einen Kompressor sowie eine zusätzliche Master-Sektion geben.

Auch der Grid-Editor für die Pattern scheint mit Drumazon2 identisch zu sein, wobei diverse Funktionen wie der klassische Shuffle, Global Accent, Flam, aber auch neue Features wie Random und Substep vorhanden sind. Die Pattern lassen sich per Drag & Drop in die DAW ziehen, um sie dort weiter bearbeiten und in das Song-Arrangement einbauen zu können.

Ebenso darf man davon ausgehen, dass das Sound-Mapping, drei zusätzliche Trigger-Ausgänge, MIDI-Learn und die Skalierbarkeit des GUI sowie HiDPI-Unterstützung wie bei Drumazon2 sind.

Alle weiteren Informationen zu D16 Group Nepheton 2 dürften in Kürze offiziell bekannt gegeben werden, denn das Plug-in soll noch vor Jahresende erscheinen.