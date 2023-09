Test: PRS Studio Wood Library Cobalt Blue, E-Gitarre

Neues aus der Wood Library

Das Leben als Autor im Gitarrenbereich ist manchmal nicht ganz einfach. Da gibt es Testobjekte, da ist man froh, dass sie so schnell wie möglich das Haus wieder verlassen. Und dann gibt es wiederum solche, von denen man sich nur sehr, sehr ungern trennt. Letzteres trifft auf unsere heutige Kandidatin zu, denn mit der PRS Studio Wood Library Cobalt Blue erreicht uns ein Instrument zum Test, das neben seiner bildschönen Optik mit einer flexiblen Elektronik sowie der neuesten Hardware aus dem Hause PRS im wahrsten Sinne des Wortes „strahlt“. Ein Fall für die Vitrine oder besser für die Bühne? Oder beides? Schauen wir uns die Lady mal genauer an!

Was ist die PRS „Wood Library“?

Gleich vorab, einige werden sich sicher fragen, was es denn mit dem Begriff „Wood Library“ auf sich hat. Im Prinzip kann man es als eine Bibliothek für Klanghölzer betrachten, die im PRS-Werk in Stevensville einen Teil der Produktionshallen in Anspruch nimmt. Mit diesen Hölzern können Kunden die PRS Core Serienmodelle nach ihren Wünschen anfertigen bzw. erweitern lassen. Das gleiche funktioniert übrigens auch mit dem kompletten Rest der Gitarren, also auch mit den Pickups, der Hardware, den Griffbrett-Inlays oder den elektronischen Bauteilen und Schaltungen. Paul Reed Smith sieht seine Firma eben immer noch als Custom-Shop, wenn auch als ein verdammt großer! Und genau eine dieser speziellen Anfertigungen aus der Wood Library ist nun unsere Studio Wood Library Cobalt Blue.

PRS Studio Wood Library Cobalt Blue – Aufbau

Als Basis für den Korpus dient Mahagoni mit einer aufgeleimten 10-Top-Riegelahorndecke, die in einem grünblauen Ton gebeizt wurde. Für die Nicht-PRS-Enthusiasten unter uns: Als 10 Top Decke wird die allerhöchste Qualitätsstufe von Ahorndecken im Hause PRS bezeichnet – nur besonders schönes und intensiv geflammtes Ahorn, frei von jedem Makel findet hier seine Verwendung. Die Maserung des Ahorns unseres Testinstruments ist atemberaubend schön, zudem wurden beide Hälften Holz fast exakt „Bookmatched“, also sauber in der Mitte getrennt und als Spiegelbild auf den Korpus aufgesetzt.

Eine weitere Fräsung rund um die Ränder der Decke macht den Look der Gitarre gleich noch ein Stück edler, der Hersteller nennt dieses Feature „Violin Top Carve“, da es an die Bauweise von klassischen Streichinstrumenten wie Violine, Cello oder Bratsche erinnert. Wie üblich bei den Premium-Modellen amerikanischer PRS-Fertigung, erzeugt ein, vom Farbton verschonter Streifen an den Rändern des Korpus für ein natürliches Binding. Überzogen wird das Instrument von einem Hochglanz Nitro-Finish allerfeinster Qualität.

Wer nun geglaubt hat, das wäre es schon gewesen mit den Freuden für die Augen, der wird beim Anblick der Rückseite vermutlich noch einmal eine freudige Überraschung erleben. Die Rückseite des eingeleimten Ahornhalses wurde exakt so wie die des Korpus behandelt, was die Gitarre, selbst von hinten betrachtet, zu einem echten Eyecatcher macht. Doch was will ich groß erzählen, ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte:

Das Nitro-Finish bedeckt auch die Halsrückseite, von Ankleben der Greifhand kann hier aber keine Rede sein. Das „Pattern Regular“ Halsprofil bietet einen guten Spielkomfort vor allem für Leute, die gerne etwas mehr „Fleisch“ in der Hand halten. Trotzdem sind auch moderne Spieltechniken auf dem Griffbrett möglich. Das besteht wie die Kopfplatte aus Ziricote, besitzt einen Radius von 10″ und beherbergt, wie kann es anders sein, den berühmten Vogelschwarm in farbenfrohem Perlmutt. 22 Bünde gilt es zu bespielen, die Qualität der Bundierung entspricht den Erwartungen an ein Instrument dieser Preisklasse vollkommen, darüber kann es keine zwei Meinungen geben.

PRS Studio Wood Library Cobalt Blue – Hardware

Nur das Beste vom Neuesten wurde der PRS Studio Wood Library Cobalt Blue an Hardware spendiert. Das klassische PRS Vintage Vibrato befindet sich mittlerweile in der dritten Generation an Bord und überzeugt erneut als ein sehr stimmstabiles und feinfühliges System, das frei schwebend über der Decke thront und somit auch Up-Bendings oder ein feines Schweben über ausklingende Akkorde oder Töne bietet. Wie üblich bei diesem Vibratoblock wird der Hebel nur locker eingesteckt und verschwindet nach Nutzung schnell wieder aus dem Aktionsradius der rechten Hand. Und das ohne nerviges Wackeln in seiner Bohrung im Block.

Zusammen mit den Phase III-Klemmmechaniken an der Kopfplatte, die mit ihrem offen liegenden Innenleben zusätzlich einen besonderen Charme versprühen, entsteht so ein stimmstabiles und wirkungsvolles System, bei dem man ohne schlechtes Gewissen bzw. direktes Nachstimmen zur Sache gehen kann. Klar, Dive-Bombs im Stile eines Floyd-Rose-Vibratos sind hier nicht unbedingt drin, so tief kann der Hebel gar nicht nach vorn, geschweige denn nach hinten gezogen werden. Aber sind wir mal ehrlich: Niemand kauft sich eine solche Gitarre, um damit Metal zu spielen, oder?

Studio Wood Library Cobalt Blue – Elektrik

Weiter geht es mit den Superlativen in Sachen Tonabnehmer und Elektronik. Eine Neuentwicklung von PRS sind die Narrowfield-Pickups, die laut Hersteller einen Mix aus Singlecoil- und Humbucker-Sounds bieten sollen und hier am Hals und in der Mittelposition auf der Decke Platz genommen haben. Am Steg sitzt ein alter Bekannter, der 58/15, der mir schon öfters bei Instrumenten von PRS unter die Augen bzw. Ohren gekommen ist. Ein fantastischer Doppelspuler mit einem cremigen und Vintage-orientierten Klang, der hier mittels Push-Pull-Tonepoti auch im Singlecoil-Modus betrieben werden kann. Ein knackiger Fünfwegeschalter sorgt für die Auswahl der möglichen Kombinationen, die man dem folgenden Bild entnehmen kann:

Wie man sieht, präsentiert sich die Schaltung als sehr flexibel und macht damit dem Namen „Studio“ in Bezug auf den Einsatz als flexibles Arbeitstier alle Ehre. Bliebe noch das Volume-Poti zu erwähnen, das mit seinem federweichen Lauf eine feinfühlige Justierung ermöglicht.

Die Studio Wood Library in der Praxis

Klingt sie denn auch so gut, wie sie ausschaut? Um es kurz und knapp zu beantworten: Ja, sie tut es! Bereits der unverstärkte Grundklang sowie die knackige Tonansprache und das ausgiebige Sustain lassen erahnen, wohin die Reise mit Verstärker geht. Über die Ergonomie des PRS-Korpus wurde schon viel berichtet und geschrieben, auch bei der Studio Wood Library hat man das Gefühl, als würde man in kürzester Zeit mit der Gitarre verwachsen, dermaßen durchdacht wirkt jede Stelle und jedes Shaping dieser Korpusform. Ähnlich verhält es sich mit dem Spielgefühl auf dem Pattern Regular Halsprofil – alles wirkt irgendwie vertraut und man hat bereits nach wenigen Minuten das Gefühl, als hätte man nie eine andere Gitarre in der Hand gehalten.

Das eigentliche Feuerwerk beginnt dann am Verstärker, wo sich die beiden Narrowfield-Pickups als echte Glücksgriffe erweisen. Paul Reed Smith und seinem Team ist es verblüffend gut gelungen, den Klang und den Charakter eines Singlecoils und eines Doppelspulers unter einen Hut zu zaubern. So bringen die zwei Narrowfields aus der Welt der Singlecoils ihren glockigen und warmen Klang mit, ergänzt durch den eher knochigen und damit sehr durchsetzungsfähigen Charakter eines echten Humbuckers. Einen solchen echten gibt es ja auch noch, der 58/15 am Steg erledigt seinen Job wie immer bestens und glänzt mit eben jenem kräftigen Sound, für den er auch bei vielen anderen PRS-Gitarren bekannt ist. Hier jedoch zusätzlich mit Coil-Split, was die klangliche Flexibilität der Gitarre natürlich noch einmal deutlich erhöht.

Studio Wood Library Cobalt Blue – Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich die PRS Studio Wood Library zusammen mit einem Orange Micro Dark Topteil und einer daran angeschlossenen 1×12″ Celestion Vintage 30 Box betrieben. Vor der Box wurde ein AKG C3000 positioniert, ehe die Tracks in Logic Audio aufgezeichnet wurden.