Der Paul und seine wunderbaren Geschöpfe!

PRS Guitars hat in seiner Geschichte etwas sehr Besonderes erreicht: Der Name steht wie kein anderer für beispiellose Innovation im Gitarrenbau, während ihn andererseits ein Hauch von Tradition und Qualitätsbewusstsein umweht, wie er nur bei der absoluten Elite zu finden ist.

PRS Paul Reed Smith: Seine Story seine Gitarren

Mit dieser einzigartigen Kombination hat sich PRS neben Gibson und Fender zum dritten wirklich großen Namen des E-Gitarrenbaus entwickelt und bildet mit Letzteren das Fundament, auf dem die Solidbody-Gitarre bis heute größtenteils ruht. Grund genug, sich dem einzigartigen Werdegang der Marke und ihres Erschaffers und deren Aufstieg in den Rock-Olymp mit einer Story zu widmen!

Es ist ja nicht viel dabei …

Es war in seinen späteren Schuljahren, als der gleichermaßen Technik- und musikbegeisterte Paul Reed Smith seine erste Gitarre auseinandernahm und etwas erstaunt darüber war, wie wenig an so einem Instrument eigentlich dran war. Hinter dem Pickguard verbargen sich lediglich ein paar Potis, Drähte und Kondensatoren und auch die Holzkonstruktion schien kein Ergebnis von Zauberei zu sein. Schnell entwickelte Paul einen guten Blick für verschiedene Gitarren und deren Probleme und fing an, erst im Freundeskreis und später sogar überregional Gitarren zu reparieren und einzustellen. Sein Ruf als Spezialist für schwierige Fälle und als Retter verpfuschter Reparaturversuche eilte ihm dabei voraus und bald schon betrieb er zusammen mit seinem Freund John Ingram einen kleinen Gitarrenladen an der amerikanischen Südostküste.

PRS Paul Reed Smith: Seine Story seine Gitarren – die ersten Versuche

Während dieser Zeit trieb ihn immer wieder die Frage um, was eine teure Gitarre von einer billigen Gitarre aus dem Versandhauskatalog wirklich unterschied. So mussten im Wesentlichen ja die gleichen Arbeitsschritte wie das Fräsen, Schleifen, Lackieren, Wickeln der Drahtspulen sowie das Fretting und die Endmontage erledigt werden. Worauf kam es also bei all diesen Dingen an? Was macht eine Gitarre zu einer guten Gitarre? Um diese Frage für sich zu beantworten, fing Paul Reed Smith an, Gitarren um- und schlussendlich nachzubauen. Schon bald wollte er seinen eigenen Stil entwickeln und ein Bindeglied zwischen den beiden Urtypen der E-Gitarre, der Stratocaster und der Les Paul, schaffen. Erste Versuche, die Bodys beider Gitarren aufeinanderzulegen und einen eigenen Solidbody als Durchschnittsform zu bauen, schlugen fehl, weil die Gitarren einerseits unpraktisch und andererseits zu hässlich gerieten, als dass sie irgendjemand ernsthaft spielen wollte.

PRS Paul Reed Smith: Seine Story seine Gitarren – ran an den Künstler!

Mit der Zeit tastete sich Paul immer mehr an die Idealform seiner Gitarre heran und baute nach der Schulzeit monatlich ein bis zwei Gitarren mit unter seinem eigenen Namen. Bestückt mit einem flachen und schmalen Mahagoni-Body und beidseitigen Cutaways sowie P-90-Pickups, hatte er sein Grundrezept gefunden. Dieses wurde zwar immer weiter verfeinert, viele Elemente davon prägen die Gitarren der Marke aber bis heute. Neben der ungewöhnlichen und neuen Bauform war es vor allem sein Auge für Details und sein tiefgehendes Verständnis über Hölzer, Klangentwicklung sowie der Elektronik. Zudem machten die fein gearbeiteten Bird-Inlays, bis heute ein Erkennungszeichen der Marke, optisch einiges her und schafften eine klare Distinktion von anderen Gitarren. Begleitet wurde die Entwicklung auch durch den früheren Gibson Entwicklungschef Ted McCarty, der in seiner Funktion als Mentor Paul und seine Gitarren maßgeblich beeinflusste.

Um seine Instrumente an den Mann zu bringen, reiste er zu Konzerten bekannter und unbekannter Künstler und versuchte, teils unter schwierigen Bedingungen, teils durch Freunde im Geschäft, Künstlern, seine Gitarren in die Hand zu drücken und ihnen ein Urteil über das Instrument zu entlocken, auf dessen Basis er weiter an seiner Rezeptur basteln konnte. Viele waren begeistert von seinen zurückhaltenden, aber innovativen und sinnvollen Eigenheiten und schon bald baute er Gitarren auf Bestellung von Musikern aus der ganzen USA.

PRS Paul Reed Smith: Seine Story seine Gitarren – die Sache mit C. Santana

Nach einer seiner sicherlich liebsten Anekdoten schaffte es Smith im Jahr 1976, den exzentrischen, aber in den Augen vieler genialen Carlos Santana eine seiner Gitarren spielen zu lassen. Der war zunächst sehr angetan von dem Instrument, bestellte zwischen Tür und Angel ein Exemplar bei dem jungen Gitarrenbauer, nur um kurz darauf alles zu verwerfen und die ihm geliehene Gitarre von seinen Roadies entfernen zu lassen. Paul, der um die Wichtigkeit eines solchen Deals wusste, belagerte Santana nach dem Konzert beharrlich, schob die Schuld auf die falschen P-90 Pickups für Santanas Sound und bettelte um eine zweite Chance mit einer neuen Konfiguration. In einem großmütigen Moment stimmte Carlos Santana zu und so kam es, dass er sein nächstes Album auf einer geliehenen PRS eines anderen Künstlers, ausgestattet mit einem einzigen Seymour Duncan Humbucker, aufnahm, die er gar nicht mehr hergeben wollte.

Nach ein paar weiteren Querelen zwischen Paul und Carlos, in deren Verlauf der Gitarrenbauer dem Musiker immer wieder aufs Neue sein Talent und die anhaltende Qualität seiner Instrumente beweisen musste, entwickelte sich aus dem holprigen Start eine langjährige Geschäftsbeziehung und Freundschaft, die bis heute anhält und deren Anfang sicherlich den entscheidenden Wendepunkt in der Firmengeschichte von PRS Guitars markierte.

PRS Paul Reed Smith: Seine Story seine Gitarren: vom Bastler zum Weltkonzern



Nachdem seine Gitarren einige Bekanntheit erreicht hatten und auf den größten Bühnen der Welt gespielt wurden, baute Paul Reed Smith seine 1985 gegründete Marke nach und nach zu dem globalen Unternehmen aus, das wir heute kennen. Doch anstatt seinen Ruf und seine Art Gitarren zu bauen auf einem vermeintlichen Zenit zu zementieren und jahrelang Kopien eines Erfolgsmodells herzustellen, strebt Paul Reed Smith für seine Gitarren eine ständige Verbesserung und Evolution an, ohne die altgedienten Weisheiten über den Gitarrenbau über Bord zu werfen.

Allerdings stehen hinter den Instrumenten, ihren Formen und Ausstattungen sowie hinter der Auswahl der Materialien klare Philosophien und eine Reihe von Ansprüchen, denen das Instrument gerecht werden soll. Paul selbst erkennt daher vier Haupteigenschaften der Gitarre: Sie ist ein Kunstwerk, das in jeder erfahrbaren Form angenehm auffallen soll. Sie ist ein kulturelles Zeugnis, das seiner Geschichte gerecht werden soll. Sie ist ein komplexes Werkzeug, das einen praktischen Nutzen für Musiker erfüllt und nicht zuletzt ist sie ein physikalisches System, das also solches effizient arbeiten muss.

Auf dieser Grundlage werden alle Gitarren von PRS Guitars konzipiert. Ob es sich dabei um eine Hollowbody, eine akustische Gitarre oder eine Solidbody handelt, die grundlegende Logik der Konstruktion bleibt die Gleiche: Die Gitarre ist ein subtraktives, kein additives Instrument. Das heißt, dass Bauteile nie positiv zum Grundklang beitragen, sondern im besten Fall nur so wenig Klang wie Möglich absorbieren und damit schlucken. Die vom Spieler zugeführte Energie soll so weit und so unverändert wie möglich in Schall verwandelt werden und das lässt sich über die richtigen Materialien und deren Einsatz erreichen.

Mag dieses Prinzip allen Instrumentenbauern bekannt sein, verfolgt PRS Guitars dieses Prinzip sehr gewissenhaft und ist beständig an Verbesserungen und neuen Lösungen interessiert. Pauls Detailverliebtheit, seine unaufgeregte, aber tiefe Passion für sein Metier und seine kreativen Lösungen lassen ihn zusammen mit seinem Talent als Redner als so etwas wie den „Steve Jobs des Gitarrenbaus“ erscheinen.

PRS Paul Reed Smith: Seine Story seine Gitarren – die gewisse Prise Extravaganz

Ein weiterer Aspekt, der diesem Vergleich in die Hände spielt, ist die gehobene Qualität und Extravaganz der Instrumente von PRS Guitars. Dies kommt neben den besonderen Konstruktionen auch über die außergewöhnlich hohe Verarbeitungsqualität und den Einsatz exotischer Materialien zum Einsatz. Tropisches Mahagoni und fein gemaserte Ahorndecken sind dabei ebenso eine stabile Größe bei den Gitarren wie auch geheime Materialien für Sättel und Stege die der Marke eine gewisse Exklusivität bescheren. Zudem werden im preisgekrönten Customshop hinsichtlich der verwendeten Hölzer, der Ausstattung sowie der Beizung und Lackierung keine Wünsche offen gelassen.

PRS Paul Reed Smith: Seine Story seine Gitarren – Innovationen aus dem Hause PRS

Dabei setzt PRS Guitars aber weiterhin auf Neuerungen bei den zahlreichen Modellen, die im Angebot sind. Klassiker, wie die einstmals für Carlos Santana gebauten Signature-Modelle, sind in ihren Neuauflagen mit weitestgehender Originalausstattung genauso zu bekommen wie erst vor wenigen Jahren ins Leben gerufene Modelle wie die Torrero, die sich mit ihren aggressiven Humbuckern und dem in der Firmengeschichte erstmals verbauten Floyd-Rose-Vibrato, das nun auch in anderen Modellen zu finden ist, eher am Hardrock und Metal orientiert.

Eine technische Neuerung, die nicht von PRS Guitars erfunden, in den Augen vieler aber hier perfektioniert wurde, ist der Einbau piezoelektrischer Pickups in Solidbody-Gitarren, genauer gesagt in deren Vibratoblock. So sind viele der Grundmodelle mittlerweile auch mit dem Namenszusatz „Piezo“ zu haben und der Akustik-Sound derselben ist von einer „echten“ Akustikgitarre mit mikrofonierter Abnahme nur bei sehr genauem Hinhören zu unterscheiden.

Doch auch bei den eher traditionell gehaltenen akustischen Gitarren kommen von PRS Guitars entwickelte Materialien für die Sättel zum Einsatz, die besonders hart und reibungsarm sind, um den Tontransfer und die Stimmstabilität aufrechtzuerhalten.

Am wichtigsten ist aber wohl nach wie vor die den PRS-Gitarren eigene Korpusform und da insbesondere die Decke der Gitarren sowie der charakteristische Halsübergang, sowohl bei den geleimten als auch bei den geschraubten Hälsen. Paul soll seit Anfang seiner Karriere als Gitarrenbauer an dem Shaping der einzelnen Teile herumgefeilt haben und dabei auf mehr als nur die reine Ästhetik geachtet haben. Mit einem seltenen Anspruch an Perfektion ausgestattet soll er jede Rundung und jede Fräsung im Dienste der Tonentwicklung designt haben.