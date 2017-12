Die Geschichte von Mike Matthews und electro-harmonix

Die Effektschmiede electro-harmonix prägt die Geschichte unserer Sounds seit den späten sechziger und siebziger Jahren wie kaum ein anderes Unternehmen. Mit bahnbrechenden Innovationen, wie dem ersten Overdrive Pedal (LPB-1) und den ersten bühnenfähigen Flanger (Electric Mistress) und Delay (Memory Man), baute sich der Firmengründer Mike Matthews einen hervorragenden Ruf und ein sehr erfolgreiches Unternehmen zugleich auf. Heutzutage besteht das Angebot aus Dutzenden hochqualitativen Pedalen und reicht vom Analogdelay über Chorus, Flanger, Kompressor bis hin zum Wah Wah oder Volume-Pedalen. Aber auch Verstärker, Preamps, Lautsprecher, Röhren und sogar Mikrofone gehören mittlerweile zur Palette von EHX.

Seit der Gründung des Herstellers im Jahr 1968 hat electro-harmonix eine aufregende Vergangenheit verbracht. Nach einem regelrechten Bilderbuchaufstieg kamen politisch und finanziell schwierige Zeiten auf die Firma zu, später folgte sogar ein Bankrott samt mühsamen Wiederaufbau auf Umwegen. Das und viel mehr ist Thema der nun folgenden Geschichte.

Mike Matthews und „das Business“

Mike Matthews, geboren 1941 und aufgewachsen in der New Yorker Bronx, verspürte schon in frühester Jugend einen Drang zum Geldverdienen. Bereits als Sechsjähriger fischte er Bälle aus der Kanalisation, um sie zu verkaufen. Später kaufte er von seinem Nachbarn, der Ferngläser für das Militär im 2. Weltkrieg herstellte, Prismen und Linsen. Diese verkaufte er während der Highschool-Zeit an seine Schulkameraden, die damit in der Hippieblütezeit bunte Farben erzeugten, indem sie weißes Licht aufspalteten – man denke hier etwa an das Cover von Pink Floyds „Dark Side of The Moon“.

Seine Mutter, die selbst Klavier spielte, brachte ihm die alle benötigten musikalischen Grundlagen bei. Im Alter von sechs Jahren begann er, professionellen Klavierunterricht zu nehmen, wuchs also auch in einem musikalischen Umfeld auf. Während seiner Universitätszeit engagierte sich Mike selbst aktiv in der Musikkultur seiner Stadt. Er kümmerte sich unter anderem um die Organisation von Konzerten und – da viele Bands aus Kostengründen in kleinen Besetzungen tourten – half er hier und da als Livekeyboarder aus. So kam es sogar dazu, dass er mit Chuck Berry oder den Isley Brothers zusammenspielte. Letztere boten ihm sogar einen dauerhaften Platz in der Band an. Wie die Geschichte des Rock ’n‘ Roll wohl verlaufen wäre, hätte er sich nicht gegen dieses Angebot entschieden?

Nach einem Abschluss in Elektrotechnik und Wirtschaft begann Mike Matthews als Verkäufer für den Computer Riesen IBM zu arbeiten. Sein eher konservativer Vater erwartete von ihm, dass er einen „richtigen Job“ hatte. Da er zudem noch frisch verheiratet war, entschied er sich für diese Position, um ein regelmäßiges Grundeinkommen sicherzustellen. Das Bedürfnis, sich selbstständig zu machen und ein eigenes Unternehmen zu führen, verließ ihn jedoch nicht.

electro-harmonix – die Vorgeschichte

Noch während seiner Arbeit bei IBM begann Mike Matthews zusammen mit dem Techniker Bill Berko in Handarbeit Fuzz-Pedale mit der Bezeichnung „Foxy Lady“ herzustellen. Den damaligen Vertrieb übernahm die Guild Guitar Company, deren New Yorker Hauptstelle wortwörtlich um die Ecke war. Das war alles 1965, zu der Zeit also, in der die Rolling Stones ihren extrem erfolgreichen Hit „Satisfaction“ in allen Charts platzierten. Eine wochenlange Dauerrotation des Songs führte dazu, dass es eine extrem hohe Anfrage nach Fuzz-Pedalen gab. So schien das Geschäft eine Idee mit relativ sicherer Zukunftsperspektive zu sein. Da Mikes Partner allerdings nach nur zwei Wochen das Interesse an dem Geschäft verlor, begann er die Arbeit im Alleingang fortzuführen. Er stellte die Effekte selbst her, brachte sie rüber zu Guild und lies sich dort seinen Scheck ausstellen. Dabei verdiente er rund zwei Doller pro Pedal. Langsam aber sicher baute er sich auf diesem Weg ein kleines Startkapital auf.

Jimi Hendrix, electro-harmonix und der erste Booster

Ende der Sechziger wollte wohl jeder Rockgitarrist so klingen wie Jimi Hendrix. Sein verzerrter Sound und die lang gehaltenen Töne voller Sustain begeisterten damals wie heute ganze Generationen von Gitarristen. Mike Matthews lerne zur damaligen Zeit über einen gemeinsamen Bekannten den Ingenieur Robert Myer kennen und zusammen versuchten sie, einem Sustainer zu entwickeln, der den typischen Hendrix Sound nachstellen sollte.

Einen einzigen Ton künstlich in die Länge zu ziehen, erwies sich zunächst als sehr einfach. Alles, was man dafür hätte tun müssen, war die Amplitude des Tons im Verhältnis zur Abfallgeschwindigkeit anzuheben. Problematisch war allerdings, dass der darauf folgende gespielte Ton ebenfalls extrem laut war und sofort den Verstärker in die Übersteuerung versetzte. Als Lösung des Problems erfanden sie einen kleinen Preamp mit einem einfachen Transistor. Mike erkannte schnell, dass der Preamp sich dafür eignete, den damals so begehrten, verzerrten Sound durch einen Boosteffekt zu erzeugen. Gewöhnlich musste dafür ein Röhrenamp auf extrem hohe Lautstärken gedreht werden, bis schließlich die Endstufenverzerrung einsetzte. Er entschied sich dafür, das Produkt aufzugreifen.

Das war der Linear Power Booster (LPB-1) – und somit das erste Overdrive-Pedal überhaupt. Nach der Vorführung auf der NAMM-Show 1968 veränderte sich die Art, wie Gitarrenverstärker konstruiert wurden grundsätzlich. Mike Matthews zeigte allen, dass durch die Kombination von Vorverstärkern Verzerrung kontrolliert erzeugt werden konnte. Hartley Peavey – CEO der gleichnamigen Firma – war der Erste, der das Potenzial der Idee erkannte und sie in seine eigenen Verstärkern verbaute. Und er kaufte sich selbst eine Version des LPB-1.

Gründungszeit und frühe Erfolge

1968 gründete Mike Matthews offiziell das Unternehmen electro-harmonix mit einem Startkapital von rund 6000 Dollar und gab seine Stelle als Verkäufer bei IBM nach drei Jahren schließlich auf. Die ersten Produkte auf dem Markt waren das Axis Fuzz Pedal, das Mike bereits vorher an Guild verkaufte sowie das LPB-1 Overdrive Pedal. Zusätzliche Effekte wie das Muff Fuzz, welches später zum berühmten Big Muff π wurde, kamen Ende der 60er Jahre auf den Markt.

Laut Mike selbst kaufte Jimi Hendrix eines seiner Big Muff Pedale in einem New Yorker Musikladen und benutzte es bis kurz vor seinem Tod im Jahr 1970. Wie er in einem Interview mit dem Guitar Player Magazine verriet, besitzt Matthews bis heute noch einen unterzeichneten Scheck von Carlos Santana, der sich 1971 seinen eigenen Big Muff kaufte.

In den Siebziger Jahren entwickelt electro-harmonix weiterhin fleißig neue Effektgeräte. So beispielsweise den Small Stone Phaser, der von David Cockerell entwickelt wurde. Bis heute verwendet Jonny Greenwood von Radiohead die ähnlich klingende Nano-Variante. Der Bestseller des Unternehmens verkaufte sich im Monat fast 7000 mal, sodass die Produktion damals kaum mithalten konnte.

1976 kam das electro-harmonix Electric Mistress auf den Markt, das schnell von Gitarristen wie Pink Floyds David Gilmour oder Alex Lifeson von Rush eingesetzt wurde. Das Electric Mistress Pedal war der erste Flanger, der auf einer Bühne verwendet werden konnte – und war dem entsprechend besonders gefragt.

Im selben Jahr kam das für die damalige Zeit extrem komplexe Delay Memory Man auf den Markt. Auch an dieser Stelle hat es electro-harmonix geschafft, einen Effekt auf die Bühne zu bringen, der sonst nur in Studios durch komplizierte Bandtechnik erzeugt werden konnte. Kleinere und wesentlich einfachere Delays und Echos waren dem relativ kompliziert aufgebauten electro-harmonix Memory Man in der Entwicklung vorgegangen.

Nach dem Erfolg des LPB-1 folgte eine Reihe von LPB-2 Boostern, die den Screaming Bird Treble Booster wie auch den Mole Bass Booster enthielt. Doch stellte electro-harmonix bereits zu dieser Zeit neben den verschiedenen, größtenteils bahnbrechenden Effekten Gitarren- und Bassverstärker sowie PA-Anlagen her. Zudem produzierte die Firma Drumcomputer, wie den DRM-15 und Schlagzeugeffekte, wie etwa den Rolling Thunder oder das Crash-Pad.