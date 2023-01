Test: PRS WIND THROUGH THE TREES, Effektgerät für E-Gitarre

Gleich zwei Flanger in einem Pedal

Kürzlich testeten wir zum ersten Mal ein Effektpedal (Horsemeat Distortion) vom Hersteller PRS, welcher bereits durch seine attraktiven E-Gitarren-Modelle hinlänglich bekannt sein dürfte und nun auch im Pedalbereich auf den Markt drängt. Heute befassen wir uns mit dem PRS WIND THROUGH THE TREES-Pedal, welches eine Reihe von Modulationseffekten wie Flanger, Chorus oder Vibe-ähnliche Klänge im Köcher hat. Genauer gesagt, wurde das Pedal mit einer neuen (analogen) Schaltung bestückt, welches gleich zwei unabhängige Flanger-Effekte (Duo-Flanger) implementiert, die beliebig gemischt werden können. Wir dürfen also gespannt sein, was das Flanger-Flaggschiff von den Pedalen der Konkurrenz unterscheidet.

PRS WIND THROUGH THE TREES – Facts & Features

Das Pedal ist recht groß (Abmessungen, B x T x H: 38 x 140 x 35 mm) und sehr robust verarbeitet. Es bringt satte 590 Gramm auf die Küchenwaage. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über eine 9-V-Batterie (nur eingeschränkt zu empfehlen) oder mithilfe eines Netzteils, welches jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist. Natürlich erfolgt die Stromversorgung über die übliche Hohlsteckerbuchse (5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen). Die Stromaufnahme ist, da das Pedal analog aufgebaut ist, mit nur 22 mA, überschaubar. Das Pedal wurde in den USA gefertigt, wodurch leider auch ein satter Preis aufgerufen wird. Manch einen wird dies erschrecken. Die Buchsen für Ein- und Ausgang sowie die Stromversorgung wurden stirnseitig angebracht. Die Poti-Knöpfe wurden aus Aluminium gefertigt und schwarz lackiert, das Design stimmt.

Regler

Der Fußschalter schaltet den Effekt aktiv bzw. in True Bypass. Da das Pedal mit zwei unabhängigen Flangern bestückt wurde, sind einige Regler gleich zweimal vorhanden, als da wären:

Die MANUAL- und DEPHT-Regler justieren die Heftigkeit (Tiefe bzw. Breite) des Effekts, wobei die MANUAL-Regler eine lediglich unauffällige Veränderung bewirken. Die RATE-Regler bestimmen bekanntermaßen die Geschwindigkeit ihres jeweiligen LFOs (Low Frequency Oscillator).

Zwei blaue Leuchtdioden (LFO 1, LFO 2) pulsieren im Rhythmus ihrer eingestellten Geschwindigkeit, so lässt sich das Ganze auch visuell wahrnehmen. Der MIX-Regler gestattet das Mischen beider Flanger, was recht interessante klangliche Varianten hervorbringt.

Mit Aufdrehen des REGEN-Reglers, welcher grundsätzlich bei jedem Flanger an Bord ist, generiert man dann den typischen Flanger-Sound, indem das Ausgangssignal der beiden Modulationseinheiten wieder dem Eingang zugeführt wird. Hierbei entstehen Phasenverschiebungen und dadurch bedingt kann auch ein Höhenverlust auftreten. Um dies ausgleichen, wurde der ADDED HIGHS-Regler implementiert, mit dem die Höhen wieder nach Bedarf angehoben werden können. Bleibt der REGEN-Regler auf Linksanschlag, werden Chorus-Sounds erzeugt.

DRY/WET mischt das Effektsignal dem Originaleingangssignal hinzu und entscheidet laut Originalton Paul Reed Smiths, wie die beiden Flanger „sich gegenseitig bekämpfen“.

Paul selbst erzählt zu seiner neuen Pedalserie das Folgende:

Sound

Wir hören zunächst einen Chorus-Sound, lediglich Modul 1 ist in Betrieb, die MIX- und REGEN-Regler stehen auf Linksanschlag, der DRY/WET-Regler steht auf 12 h:

Der Klang ist mit dem legendären Platzhirschen, dem BOSS CE 2 (CE1) oder entsprechend hochwertigen Choruspedalen zu vergleichen.

Nun drehen wir den REGEN-Regler auf und erhalten typische Flanger-Sounds, im Klangbeispiel ist zunächst gleichfalls nur LFO 1 zu hören:

Deutlich fettere Ergebnisse erhalten wir, wenn beide Flanger-Sektionen parallel laufen, dies ist ja das spezielle Feature dieses Dual-Flangers. Der REGEN-Regler ist weit nach links gedreht, der Sound „Chorus-like“:

Der Sound lässt sich schön variieren, indem man bei beiden Flangermodulen deutlich abweichende Werte für DEPHT bzw. RATE einstellt.

Schließlich hören wir einen sehr langsam eingestellten Flanger, der im Hintergrund eine sich „langsam veränderte Athmo“ erzeugt. Auch diesen Sound kennt man aus unzähligen Aufnahmen der Endsiebziger und Achziger. Danach verschwand der Flanger-Effekt mehr oder weniger von der Bildfläche bzw. kam aus der Mode.

Das Pedal liefert Chorus, Flanger und Vibe-ähnliche Sounds. Bei extrem eingestelltem LFO-Geschwindigkeit lassen sich dem Pedal natürlich auch „seasick“-Sounds oder „blubbernde“bzw. heftig pulsierende Klänge entlocken, wobei man diese in der Praxis wohl eher selten benötigt bzw. diese vermutlich nur als kurzzeitigen Effekt einsetzt.

Übertreibt man es mit heftigen Flanger-Sounds, kann das auch schnell langweilig werden. Sollte ich Empfehlungen für einen geschmackvollen Einsatz eines Flangers aussprechen, kann ich nur einmal mehr „mean and mighty“ Eddie Van Halen“ anführen, der seinen MXR-Flanger „recht langsam“ (geringe LFO-Speed) einstellte und nur extrem kurzzeitig (taktweise) aktivierte, was einfach frech klingt.

Objektiv betrachtet stellt man fest, dass die Sounds des PRS WIND THROUGH THE TREES Dual-Flangers, sich nicht deutlich von einem „gewöhnlichen“ Flanger-Pedal mit nur einer einzigen Flanger-Einheit unterscheiden. Natürlich ist das Pedal klanglich, design- und verarbeitungstechnisch von ausgezeichneter Qualität und besitzt einige gute Ausstattungsmerkmale, wie beispielsweise den ADDED HIGHS-Regler, wir hören jedoch nichts wirklich Neues. Das Pedal dürfte aufgrund des hohen Preises nur für gut Betuchte interessant sein. Kultig ist es auf jeden Fall, allein schon deswegen werden Sammler und Soundfreaks es haben wollen.