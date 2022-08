D16 Phoscyon 2, Plug-in nach Roland TB-303

(ID: 507482) Runderneuerte 303-Emulation

D16 stellt mit Phoscyon 2 einen komplett überarbeitet Version des Bassline-Plug-ins vor. Die Emulation der Roland TB-303 will einerseits originalgetreu sein, bietet andererseits aber auch viele Features, die es bei Vorbild nie gab.

D16 gibt an, dass der Signalweg vollständig neu programmiert wurde, „to achieve an unprecedented level of emulation accuracy“. Nun, welcher Anbieter bewirbt seine 303-Emulation nicht in dieser Weise?

Grundsätzlich basiert die Klangerzeugung auf einem Oszillator (Saw, Square), dem berühmten Filter und der Decay-Hüllkurve. Mindestens ebenso essentiell für Acid-Basslines ist bekanntermaßen der Sequencer mit den Funktionen Accent und Slide.

Phoscyon 2 fügt dieser Ausstattung eine Reihe von Funktionen hinzu, wie zum Beispiel mehrere zusätzliche Einstellmöglichkeiten für Slide Time, Attack, Vibrato etc. Außerdem gibt es eine Effektsektion mit Distortion mit 16 unterschiedlichen Modellen sowie eine FX-Chain mit Reverb, EQ, Delay, Chorus und Limiter. „Unter der Haube“ lassen sich einige Parameter über Trimmer kalibrieren, um das Plug-in an die Abweichungen der Originale anzugleichen.

Die ebenfalls neu gestalteten Sequencer und Arpeggiator sind leichter zugänglich. Patterns können einfacher editiert werden und im Live Loop-Modus abgespielt werden. Der Wechsel zwischen Patterns ist via Maus, MIDI-Controller oder Noten aus der DAW möglich. Patterns können auch per Drag & Drop in die DAW verschoben werden.

Das Plug-in wird mit einer Library von mehr als 800 Presets und Patterns ausgeliefert. Das GUI hat verschiedene Größen und unterstützt HiDPI.

D16 Phoscyon 2 ist in den Formaten VST2, VST3, AAX und AU für Windows (32/64 Bit) und MacOS (64 Bit) verfügbar. Eine Standalone-Version gibt es jedoch nicht. Das Plug-in wird zu einem Einführungspreis von 89,- Euro angeboten, regulär kostet es 119,- Euro. Besitzer der Vorgängerversion können für 29,- Euro upgraden.