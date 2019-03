Zum 303-Day zeigt Roland die TB-303 Bass Line – in der Cloud

Was für eine "Überraschung"

Das Thema 303 nimmt einfach kein Ende. Hardware-Clones und Software-Emulationen stehen nach wie vor hoch im Kurs, da verwundert es kaum, dass zum 303-Day (also dem 3. März) der Roland TB-303 Software Synthesizer vorgestellt wird – wenn auch nur in der wenig geliebten Roland-Cloud.

Zum Original brauchen wir an dieser Stelle wohl nicht viel zu sagen, sondern verweisen dann doch lieber auf die entsprechenden Amazona-Artikel zum Acid-Klassiker.

Für die Roland TB-303 Software greifen die Japaner auf ihre bewährten ACB-Technologie zurück, die auch in der Boutique-Version TB-03 zum Einsatz kam. Beim Interface hat man sich jedoch zu ein paar Änderungen entschlossen, trotzdem bleibt die grundsätzliche Bedienung dem Original treu. Neben den Preset-Browser, der die 64 Pattern des Sequenzers und 64 Sound-Patches verwaltet, fallen auch acht Variation-Tasten sowie Shuffle- und Scale-Regler ins Auge.



In einem Edit-Fenster kann ein erweiterter Sequenzer-Editor geöffnet werden in der Noten, User-definierte Scales, Accents, Slides, Pitch Manipulation und mehr visuell dargestellt werden. Der Tonumfang umfasst hier sechs Oktaven. Random- und Generate-Funktionen dienen als Inspirationshilfe.



Es gibt fünf neue Play Modes: Forward, Reverse, FWD&REV, Invert und Random. Mit einem „Secret Panel“ kann mit Parametern wie VCF Trim, Vintage Condition Master Tune auf den Gesamtklang Einfluss genommen werden. Außerdem gibt es ein Distortion und ein Tempo-synchrones Delay.

Die Roland TB-303 Software ist nur mit einem Abo der Rolandcloud verfügbar.

Die All-New Key-Features der Roland TB-303 Software

• 64 patterns per bank

• 64 patches per bank

• 8 variations per pattern

• 48 preset patches and 32 preset patterns included

• New graphic edit window for step input, pattern edit and pattern creation

• Circuit modification via the new VCF Trim, Vintage Condition, and Master Tune knobs

• Condition knob adjusts the age and condition of the virtual hardware

• Tone knobs for tuning, cutoff frequency, filter resonance, filter envelope, envelope decay, and accent

• Effects control for overdrive and delay with tempo sync

• Pattern drag and drop of MIDI/audio data to DAW

• 5 play modes: Forward, Reverse, Fwd & Rev, Invert, and Random

• 6-octave spread (C0 to C6)

• Position locking to DAW