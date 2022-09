Test: Oberheim OB-X8, Analog-Synthesizer

Oberheim OB-X8 - die Legende lebt weiter

ANZEIGE

Synthesizer Enthusiasten brauchen derzeit eine dicke Brieftasche. Während bis ca. 2006 fast nur digitale Synthesizer, Workstations und virtuell-analoge Synthesizer den Hardware-Markt beherrscht hatten und sich erst so langsam die neuzeitliche Analog-Ära etablierte, sind nun fast alle Klassiker wieder auferstanden. Tom Oberheim hatte wohl niemand mehr auf der Rechnung. Der alte Fuchs hat sich bis vor einigen Jahren noch mal mit seinen SEM-Nachbauten versucht und nun nach mehr als 40 Jahren mit Unterstützung des leider viel zu früh verstorbenen Dave Smith und seinem Chefentwickler Marcus Ryle, der schon an frühen Entwicklungen maßgebend beteiligt war, seine Klassiker, angefangen vom OB-X bis zum OB-8, wieder aufleben lassen. Es verwundert nicht, dass die Ankündigung der Reinkarnation dieser Legenden Ende April 2022 die Synth-Welt in Ekstase versetzt hat.

Mir wurde die große Ehre zuteil, das neue Schlachtschiff OB-X8 zu testen und nun steht der silbergraue Schönling auf meinem Keyboardständer, darunter der Urahn OB-Xa.

Wie schon Dave Smith 2019 mit dem Prophet-5/10 Rev. 4 vorgemacht hat, orientiert sich der OB-X8 optisch und vor allem dem Klangcharakter nach an den Vintage-Instrumenten. Während der Prophet-5/10 die Filtercharakteristik der Rev. 2 und 3 in sich vereint, bietet der OB-X8 gleich vier Klassiker in einem Instrument auf Basis der diskreten VCOs des OB-X, nämlich genau jenen 1979 erschienenen und als unmittelbare Konkurrenz zum Prophet-5 eingeführte OB-X mit 2-Pol SEM Filtern, den Preset-Synthesizer OB-SX, den erstmals duotimbralen OB-Xa mit Curtis Filter Bausteinen in 12 dB und 24 dB Flankensteilheit wählbar und schließlich den Oberheim OB-8, der noch zusätzlich mit einem Arpeggiator und einigen Zusatz-Features aufwartete.

Rückblick auf die Oberheim-Historie

Ohne einen kurzen Blick in die Historie geht es nicht, weshalb hier die Freaks ruhig drüberfliegen mögen, Interessierte aber gerne weiterlesen dürfen. Der 1936 geborene, gelernte Physiker und Ingenieur Tom Oberheim entwickelte bereits in den 60er-Jahren Effektgeräte, bevor er 1969 seine Firma Oberheim Electronics gründete, offizieller Händler von ARP Instruments wurde, wodurch er Zugang zu den Schaltplänen der ersten ARP Synthesizer erhielt und Modifikationen für den ARP 2600 entwickelte. Im Markt der monophonen Synthesizer erschuf Oberheim 1974 sein Synthesizer Expander Modul (kurz: SEM) mit analogen Oszillatoren, die Sägezahn- und Rechteckschwingungsformen erzeugten, einem 2-poligen Multimode-Filter, ADR-Hüllkurven und einem LFO. Aber im Gegensatz zu den damaligen Moog- und ARP-Gegenstücken klang das 2-polige (12 dB Flankensteilheit) Filter deutlich weicher und cremiger, dafür weniger aggressiv. Das Filter des SEM bot neben Tiefpass auch Hochpass, Bandpass und Notch, was eine enorme Erweiterung der Klangpalette bot, zumal man zwischen Tief-, Bandpass- und Hochpass mit einem stufenlosen Regler überblencden konnte (State Variable Filter).

Oberheim entwickelte dieses Konzept weiter, indem er die SEMs mit diversen Ein- und Ausgängen ausstattete, so dass sich diese verschalten ließen. Bald entstanden hieraus der Two-Voice, Four-Voice und schließlich das Monstrum Eight-Voice, der mit dem sog. Polyphonic Synthesizer Programmer für Speicher, einem einfachen analogen Mixer und einem 49-Noten-Keyboard ausgestattet war. Jeder dieser Module musste separat eingestellt werden, was kaum exakt gelingen konnte, so dass der 8-stimmige Bolide extrem fett und warm klang. Zum Einsatz und bei YouTube immer noch zu finden sind legendäre Rush Konzerte der Exit Stage Left Tour 1980, bei denen Geddy Lee seinen berühmten Tom Sawyer Sweep Sound auf dem Eight-Voice erzeugte. Meiner Meinung nach der wohl fetteste Synthesizer-Sound ever.

Zwischenzeitlich schaffte es Dave Smith 1978, den ersten polyphonen und speicherbaren Synthesizer, den Prophet-5 Rev. 1 auf den Markt zu bringen, so dass Tom Oberheim ein Jahr später 1979 schnell mit einem Konkurrenzprodukt parieren musste. Dies war die Geburtsstunde des OB-X, der erste Klassiker, der im neuen OB-X8 wiederauferstanden ist. Dieser wurde, obwohl auf unzähligen Hits von Madonna, Michael Jackson, Nena, Queen, Bruce Hornsby, Prince, Roxy Music, Styx, Rush u.v.a. mehr zu hören, nur ca. 800-mal verkauft.

Der OB-X beherbergte wahlweise 4, 6 oder 8 „Voice-Cards“, die wie in den SEM immer noch hauptsächlich mit diskreten Komponenten bestückt und mit einem Z-80 Microprozessor gesteuert wurden, um sie stimmstabil und im Gleichklang zu halten. Damit war der OB-X der wirklich erste portable, zuverlässige und nutzerfreundliche polyphone Synthesizer von Tom Oberheim. Der OB-X beruhte noch auf den diskreten SEM-Bausteinen und wartete auch weiterhin nur mit einem 12 dB-Filter auf. Seine Besonderheit war Cross-Modulation (X-MOD), die beim OB-Xa und OB-8 nicht mehr vorzufinden ist. Schon der OB-X war mit Polyphonic-Portamento ausgestattet und die Stimmen ließen sich im Panoramafeld stufenlos zuweisen.

ANZEIGE

Beim 1980 erschienenen Nachfolger OB-Xa wurden die diskret aufgebauten SEM Filter mit Curtis 3320 Filterchips (12 dB und 24 dB) ersetzt. Statt X-Mod gab es erstmals F-Env, die Zuweisung der Filterhüllkurve als Pitchmodulation. 1983 kam dann der OB-8 raus, der sich vom Vorgänger OB-Xa durch einige zusätzliche Programmieroptionen, einen Arpeggiator sowie die nun von außen – an der rechten Gehäuseseite des Instrumentes – zugänglichen Panoramaregler unterschied und dessen Oszillatoren auch Dreiecksschwingungsformen erzeugen konnten. Wie schon der Vorgänger ließ sich der OB-8 im Split- und Layermodus auch duotimbral spielen.

Vielfach kritisiert an den OBs war der Umstand des fehlenden Mixers. Die VCO ließen sich nur ein- oder ausschalten bzw. der zweite mit 50 % Volume wählen. Noise gab es nur mit On/Off. Das hat die Oberheimer unnötig eingeschränkt. Beseitigt der OB-X8 diese und andere Unzulänglichkeiten der Klassiker? Dem gehen wir in diesem Test auf den Grund.

40 Jahre später: Der Oberheim OB-X8

Gleich zu Beginn im Operation-Manual wirbt Tom Oberheim damit, dass alle, teils auch diskreten Komponenten der Klassiker nachgebildet wurden (ehrlicherweise aber mit modernen auf einem einzigen Board aufgedampften winzigen SMD-Chips anstelle der alten unzuverlässigen Bauteile, die man noch aufwändig auf Platinen löten musste). Wörtlich heißt es:

„It does this through the use of the original SEM filters and discrete oscillators as well as genuine Curtis 3320 filters. By using authentic legacy components, careful matched signal levels throughout the audio chain, meticulously accurate envelope shapes for the different models, and many other details, the new OB-X8 provides the best of all worlds — and all OB- poly synths.“

Die VCOs bestehen aus diskreten Schaltkreisen, einer modernisierten Version der Elektronik des OB-X. Es sind also keine CEM3340 wie beim OB/Xa und OB-8 verbaut, denn der Hersteller hat es bei den OB-X Nachbauten genügen lassen und nur die Filtermodelle der OB-Xa/8 neben den SEM Filtern übernommen. Somit haben wir eigentlich nicht alle 4 erwähnten Oberheims an Bord, wie die Werbung vorgibt, sondern nur einen OB-X nebst Filter und Hüllkurven der nachfolgenden Modelle als weitere Optionen. Dementsprechend ist das Design, das sich optisch an den OB-X orientiert, nur konsequent. Ich persönlich finde die Entscheidung für die Nachbauten der diskret aufgebauten SEM-Architektur sehr gut, da der Haben-Faktor jedenfalls bei mir immer ganz klar zum OB-X tendierte.

Unboxing: Oberheim OB-X8 Analogsynthesizer

Der Synthie hat stattliche Abmessungen und wird in einem riesigen Sperrgut-Karton geliefert. Ein kleiner Wermutstropfen gleich vorneweg: Neben dem Gerät enthält der Karton lediglich eine kleine faltbare gedruckte Kurzanleitung, einen Oberheim Sticker, eine Garantiekarte sowie allg. Sicherheitshinweise nebst CE-Konformitätserklärungen.

Ich erinnere mich noch, als ich den OB-6 geliefert bekam, dort befanden sich noch ein schönes Poster mit Dave Smith und Tom Oberheim sowie ein gedrucktes, gebundenes Handbuch. Ein ähnliches Kauferlebnis bekam man beim Minimoog Model D Reissue und wie man hört und sieht, auch beim Prophet-5 Rev. 4. Bei einem Gerät in dieser Preisklasse wäre ein bisschen mehr schmuckes Beiwerk schön gewesen, aber ich will mich nicht beschweren und schon gar nicht meckern. Ansonsten, wenn ich schon mal das Handbuch erwähne, das es als PDF-Datei auf der Seite von Oberheim gibt, das ist wirklich erste Sahne. Neben den allgemeinen sehr gut erklärten Erläuterungen und Bebilderungen finden sich auf den letzten Seiten sogar Tipps zum Sounddesign typischer Brot- und Buttersounds. Das hatten wir u. a. schon mal bei Sequential Circuits und Moog in den Handbüchern zum Prophet-5 und Model D, sowie bei Roland.

Verarbeitung des Synthesizers

Der Synthie ist erwartungsgemäß extrem wertig verarbeitet. Die Potis sind verschraubt und sitzen bombenfest, sie haben ein angenehmes, sattes Drehmoment und auch die Taster sind mit denen des Originals identisch und geben das gleiche Feeling sowie das gleiche schöne Geräusch bei der Anwahl. Selbst die roten LEDs sehen aus wie beim Original.

Ich nenne zwar nicht einen OB-X mein Eigen, an dem sich der OB-X8 optisch angelehnt hat, dafür aber einen OB-Xa. Alles ist wahnsinnig liebevoll ausgeführt und man fühlt sich wirklich in die 80er-Jahre zurückversetzt, das gilt sowohl für die Beschriftung, als auch für das Logo, die Knöpfe, Taster bis hin zu den wunderschönen hölzernen Seitenteilen, die optisch irgendwo zwischen dem OB-X mit seinem sehr dunklen Holz und dem OB-Xa/OB-8 mit dessen helleren Wahlnussholz angelehnt sind. Das Stahlblechgehäuse mit dem ganzen Finish ist sehr wertig verarbeitet, das Instrument ist torsionssteif und auch das Performancepanel/Modulationsboard entspricht in seiner Ausführung dem Original bis hin zu der leider etwas empfindlichen Aschenbechertauglichkeit, die den Staub förmlich einsaugt, wobei die Aussparungen deutlich kleiner ausgefallen sind, als bei den Vintage Boliden.

Die Tastatur spielt sich sehr schön und nicht zu leichtgängig, hat sowohl bei den weißen als auch bei den schwarzen Tasten einen über die ganze Länge ausgewogenen Druckpunkt.

Velocity und Aftertouch lassen sich einstellen. Velocity lässt sich sehr ausdruckststark spielen. Der Aftertouch spricht auch bei optimalen Einstellungen etwas zu sprunghaft an, so dass langsame und subtile Filterfahrten oder Modulationen nur mit sehr viel Fingerspitzengefühl zu erzielen sind. Nichts also für Grobmotoriker, was im Bühnenbetrieb bei einem schlechten Monitoring des Keyboarders schon mal zu einem Problem werden kann. Der OB-X8 empfängt polyphonen Aftertouch, was ich grandios finde und ich habe es auch erfolgreich mit einem entsprechenden Keyboard getestet. Dies funktioniert aber nur bei dem im Performance-Board hinterlegten LFO. Eine umfangreiche Modulationsmatrix hat der OB-X8 leider nicht.

Anschlüsse

Anschlussseitig orientiert sich der OB-X8 ebenfalls am Original. Es gibt einen Monoausgang sowie je einen Klinkenausgang für links/rechts zum Abgreifen von Stereosignalen. Die Stereosignale waren vollständig rauschfrei. Der Monoausgang hatte leider ein wenig leicht hörbares Grundrauschen. Ob das bei meinem Exemplar eine Ausnahme ist, weiß ich nicht. Ich habe das an den Vertrieb gemeldet.

Weiter befinden sich das übliche DIN-MIDI-Trio und ein USB-Port. Pedalseitig sind Sustain, Volume und Filter geboten. Zudem gibt es einen Triggerein-/ausgang, der einen externen analogen Sequencer/Drumcomputer mit den üblichen Spannungen ansteuern kann. Der Arpeggiator kann als Slave oder Master zum Sequencer laufen. Das Vintage Highlight ist das Cassetteninterface, das sich die Klinkenbuchse mit dem Triggerein-/ausgang teilt. Hier soll man seine alten Sounds auf den OB-X8 aufspielen können.

Sehr vorbildlich und angesichts der enormen Abmessungen auch absolut angebracht ist der Umstand, dass sich der Kopfhörerausgang unter dem Performanceboard auf der Vorderseite befindet. Das fand ich bei allen Synths, die das boten, immer klasse und ich verstehe nicht, warum sich das nicht als Standard durchsetzt.

Den OB-X8 erstmals angespielt

Auswahl der Presets

Die Presets werden in 5 Bänken und 16 Gruppen à 8 Sounds verwaltet, was zusammen 640 Speicherplätze ergibt. Alle Presets sind einfach überschreibbar, indem WRITE gedrückt wird, sodann die Zielbank und Zielgruppe mit den Drehreglern ausgewählt und dann einer der 8 Presetwahltaster gedrückt wird. Eine Warnung erfolgt nicht. Es wird sofort gespeichert. Das entspricht exakt der Verfahrensweise bei den Originalen.

Die 5 Bänke sind unterteilt in

OBX8 neue programmierte Sounds extra für das moderne Instrument

OB 8 Factory Werkspresets

OB Xa Factory Werkspresets

OB-SX Factory Werkspresets

OB-X Factory Werkspresets

Natürlich sind bei den einzelnen Bänken noch Speicher frei, weil z. B. der OB-X nur 32 Presets hatte. Der Rest wird einfach mit Basic-Sounds aufgefüllt. Solche kann man einfach unter dem Global-Menü aufrufen bzw. einen aktuell gespeicherten Sound zurück-setzen, damit man einen Sound from Scratch neu programmieren kann.

Die Presets in der OB-X8 Bank zeigen auf, was das Gerät kann, klingen aber größtenteils nicht sonderlich Vintage und tragen klar die Handschrift des jeweiligen engagierten Sounddesigners.

Signalweg und Einstellmöglichkeiten

Der Signalweg orientiert sich ganz stark an den Vorbildern.

Dem Umstand der Unterschiede zwischen OB-X, OB-Xa und OB-8 (den Presetsynth OB-SX lasse ich mal außen vor) haben die Entwickler dadurch Rechnung getragen, dass manche Taster doppelt belegt wurden, wie etwa die Crossmodulation des OB-X, die es bei den späteren Modellen nicht mehr gab, mit dem Taster der Bezeichnung „Mod“ zusammengelegt wurde, der beim OB-Xa „F-Env“ heißt. Durch ein-oder zweimaligen Tastendruck erreicht man hier entweder X-Mod (Crossmodulation für den OB-X) oder F-Env (Modulation der Tonhöhe durch die Filterhüllkurve beim OB-Xa und OB-8) oder Beides (!), was mal wirklich stark ist. Die Page 2 Funktionen des OB-8 erreicht man mit dem dafür vorgesehen Button und einem dazugehörigen Menü. Die Page 2 Funktionen des OB-8 wurden noch durch einige sehr sinnvolle Funktionen erweitert.

Die Filterunterschiede bei den Modellen erreicht man ebenfalls durch die neue doppelbelegte Taste TYPE in der Filtersektion. Dafür werden die Tasten HALF und FULL mit OSC 2 ersetzt, weil es nämlich im OB-X8 möglich ist, die Lautstärke für beide Oszillatoren stufenlos einzustellen, was allerdings dann wiederum im Page 2 Menü stattfindet, was ergonomisch jetzt nicht ganz so toll gelöst ist. Hier bemängeln die ersten Tester in den Foren und auf YouTube auch schon teilweise, dass man doch für die Lautstärkeverhältnisse der Oszillatoren, die es in den Originalen gar nicht gab, einen oder zwei dezidierte Mixerregler implementieren hätte können. Nachteil hiervon wäre aber, dass man sich dann optisch und haptisch von den Originalen entfernt. Die Entwickler haben hier versucht, den Spagat zwischen vintage und modern zu gehen, was m. E. gut gelungen ist. Ich finde die Kritik daher eher unberechtigt, weil die Bedienung dieser weiteren Funktionen im Page 2 Menü sehr schnell von der Hand geht.

Doch zurück zu den Filtern: Mit dem Wahlschalter TYPE erreicht man das 2-Pol SEM Filter des OB-X (rote Diode), das 2-Pol Curtis Filter des OB-Xa/8 (rote und gelbe Diode) und mit weiterem Tastendruck das 4-Pol Curtis Filter des OB-Xa/8. Das ist gut gelöst. Wenn man mehr will, was es auch im OB-X nicht gab, kann man im Page 2 Menü noch ein SEM-Hochpass, Bandpass und Notch Filter wählen. Den State Variable Mixer für das Überblenden durch diese Filter von der SEM-Serie hat man allerdings nicht. Zu den Filtern später mehr bei Filtern.

Ein weiterer Unterschied der Benutzeroberfläche findet sich im CONTROL-Panel. Dort befinden sich zuallererst zusätzlich der Vintage-Knob, der die Varianzen der unterschiedlichen Kalibierungen mit einem Art Zufallsgenerator auf intelligente Weise aufgreift und die fixen Einstellungen etwas verwässert. Hier sollte man wissen, dass laut dem Chefentwickler Marcus Ryle die Kalibrierungen von den Originalen authentisch übernommen wurden. Natürlich ist es so, dass mit SMD-Platinenbestückung Bauteiltoleranzen ausbleiben, somit moderne SMD-Komponenten gegenüber den alten Through-Hole-Bauteilen genauer sind. Wenn man bedenkt, dass es im OB-Xa über 150 Kalibrierungsregler gab und die alten Bauteile erhebliche Varianzen hatten, verwundert es nicht, dass jeder Vintage-Bolide leicht anders klingt und dazu selbst nicht immer gleich. Vor einem solchen Hintergrund ergibt der Vintage-Knob absolut Sinn. Ich will jetzt keine SMD vs TH Diskussion lostreten, bin aber davon überzeugt, dass die alten Kisten einfach musikalischer klingen, was nachvollziehbar erscheint, wenn die Signale durch zig Bauteile mit diversen minimalen Spannungsvarianzen geschickt werden. Man kann es hören, dass sich dies auf das Klangergebnis auswirkt, so dass jedes Voiceboard, was ja auch für sich jeweils kalibriert sein will, anders klingt. Bei meinem OB-Xa, den ich zwar sehr aufwendig komplett überholen habe lassen und er dadurch wieder zuverlässig arbeitet, ist es weiterhin so, dass jeder Akkord, den ich anschlage, ein gewisses Eigenleben besitzt und die Voiceboards nicht ganz identisch klingen.

Solche Zufälligkeiten bei der Stimmung, beim Auslösen und Verlauf der Hüllkurven bis hin zu den Filtern und der Pulsbreitenmodulation im Klangverlauf lassen sich durch den Vintage-Knob ziemlich gut nachbilden, wenngleich das natürlich niemals das Original-Feeling hergibt. Extremwerte sind auch nicht möglich, die den Klang komplett zerstören. Selbst in der Extremstellung klingt das Ergebnis immer noch musikalisch. Der Klang des OB-X8 ist aber ohne Zweifel erhaben, ausgezeichnet und – hier darf ich vorgreifen – nahezu identisch mit meinem OB-Xa (zumindest lassen sich die Sounds – auch manchmal nur mit dem Vintage-Knob – entsprechend nachjustieren, dass es passt). Und wenn hier noch da etwas Fatness im Lowend fehlen sollte, könnte man das mit einem Equalizer schnell nachbessern.

Schließlich befinden sich im Control-Panel noch zwei weitere Buttons, nämlich VELO und TOUCH. Ersteres hat nichts mit Fahrradfahren zu tun, sondern heißt Velocity. Zweiteres bedeutet Aftertouch. Hier kann man Velocity und Aftertouch dem Filter, der Modulation und der Lautstärke zuweisen.

Seltsam mutete bei den ersten Tests einmal das mittlerweile in den Foren adressierte Bender-Gate an (quietschender Lever-Hebel, der aber über Sequential gefixt wird), der Umstand, dass der Synth sich bei mir einmal um zwei Halbtöne nach unten verstimmt hat und schließlich die mir verschlossene Möglichkeit des Triggerns über meine Vintage TRs. Ich sehe mal drüber hinweg, da manches ggf. auch Firmware-Themen sind. Darauf hinweisen möchte ich aber dennoch.

Global Settings

Unter dem Menü GLOBAL, das rechts neben dem WRITE Taster aktiviert werden kann, lassen sich einige grundlegende Einstellungen vornehmen. Ich will hier nur auf wenige Besonderheiten eingehen.

Stimmung

Schön, dass man ohne Umschweife den OB-X8 in Halbtönen transponieren kann. Kann der Sänger nur einen Halbton tiefer, kommt der Keyboarder nicht ins Schwitzen sondern bleibt bei seiner „Akkordfolge“.

Potentiometer Modes

Vorbildlich, wie man es bei Sequential ja auch kennt, sind die Pot Modes Relative, Jump und Passthrough, was je nach Nutzungsschwerpunkt hilfreich ist. Als Livekeyboarder wird man den Relative Mode mögen, weil es hier keine unbeabsichtigten Sprünge gibt, man dafür aber ggf. das Poti, um eine Extremposition zu erreichen, erst mal durchlaufen muss. Im Studio ist der Jump Mode hilfreich, weil man die Einstellungen sofort an der Stellung des Potis optisch erkennt.

Aftertouch und Velocity

Es lassen sich 8 verschiedene Aftertouch-Kurven einstellen von 1 flach bis 8 sehr steil. Ich finde die erste Stufe die beste, weil der Aftertouch bei höheren Einstellungen dazu tendiert, abrupt anzusprechen. Auf Stufe 1 ist er aber gut und subtil spielbar. Als kleinen Kritikpunkt würde ich dennoch anmerken, dass der Verlauf und Weg beim Drücken etwas umfänglicher sein dürfte, um noch nuancenreicher spielen zu können.

Bei Velocity lassen sich 7 Stufen einstellen. Hier finde ich eine Stufe im Bereich 1 bis 3 sehr brauchbar und die Velocity spricht sehr ausdrucksstark an.

Wenn man Vintage ohne Aftertouch und Velocity unterwegs sein will, schaltet man die jeweiligen Taster im Control-Panel einfach ab, wie ich schon oben erwähnt habe. Es lassen sich die Ansprache von Lautstärke, Modulation und Filter auswählen. Klingt rudimentär, ist aber gegenüber dem Original schon ein riesen Fortschritt. Man merkt auch hier, dass sich die Entwickler nicht so weit von den Originalen entfernen wollten. Man hätte sicher auch eine umfangreiche Modulationsmatrix einbauen können, wonach man Velocity und Aftertouch auf diverse Ziele routet, was sicher spannend gewesen wäre. Ich will das mal als neutralen Punkt hinstellen und nicht unbedingt als Kritik oder gar Minuspunkt.

Schön ist übrigens, dass man im Global-Menü immer noch normal editieren kann. Raus geht man einfach mit einem Tastendruck auf GLOBAL, bis die LED erlischt. Wenn man wieder reingeht, ist man sofort im zuletzt aufgerufenen Menü.

Page 2 Modes

Aus dem Oberheim OB-8 kennen wir die Second-Page-Funktionen, die Funktionen konnten mit einem dafür vorgesehen doppelbelegten Button erreicht werden, auf den letzten Versionen waren die Sonderfunktionen auf dem Panel-Board in hellgrauer Schrift unter den Hauptfunktionsbeschriftungen abgedruckt, was sehr komfortabel war. Dies fehlt beim OB-X8 (mit der Beschriftung wäre es vielleicht optisch nicht so gelungen, aber egal). So kann man sich im Global-Menü zwar entscheiden, ob man die Page 2 Funktionen über das dafür eingerichtete Menü auswählt oder dies daneben, wenn man Page 2 drückt, auch gleichzeitig auf dem Panelmode vornehmen will, spricht die Knöpfe für die Einstellungen verwenden kann. Das hilft aber wenig, wenn man nicht weiß, welche Sonderfunktion bei welchem Drehknopf hinterlegt ist. Da wäre die Beschriftung unter den Knöpfen, wie dies bei den späteren OB-8 Versionen gelöst wurde, doch sehr hilfreich. So bleibt es leider bei einem Ratespiel: Wählt man unter Global „Panel + Display“, kann man die Funktionen im Menü Page 2 auswählen, was eigentlich schnell von der Hand geht. Will man dies aber auf dem Panelboard machen, zeigt er bei den Regler, die eine 2 Page Funktion besitzen, die Werteveränderung an. Man muss aber raten. Diese Funktion ist schlicht unbrauchbar, es sei denn man schreibt sich wenigstens mal auf, welche Funktion zu welchem Regler gehört.

Arpeggiator Modes und Arp Clock

Hier kann man wählen, ob man die Arp-Einstellungen global haben will oder per Preset. Letzteres dürfte in den meisten Fällen hilfreicher sein, wenn man mit dem OB-X8 auf die Bühne geht.

Der Arpeggiator lässt sich zur 6,3 mm Input-Buchse an der Rückseite synchronisieren, um ihn z. B. über einen Vintage-Analog-Drummie oder Sequencer zu spielen, über DIN-MIDI oder USB-MIDI. Leider hat die Ansteuerung des OB-X8 weder über meine TR-808 noch über meine TR-707 geklappt. Einen anderen Drummy oder Sequencer zum Testen habe ich leider nicht. Das Handbuch schweigt auch über die notwendige Spannung, die der OB-X8 empfangen muss. Hier besteht Klärungsbedarf, was bereits adressiert ist.

MIDI

Auf die zahlreichen MIDI-Einstellungen werde ich hier nicht eingehen. Das ist Standard und für die Einbindung in die moderne Studioumgebung unerlässlich. Es werden alle relevanten Parameter per MIDI ausgegeben. Auch kann man hier zwischen DIN-MIDI und USB wählen und seine Sounds auch per Sysex verwalten. Bitte beachten Sie, dass ich die MIDI-Integration nicht getestet habe.

Voice Pan Parameters und Voice enables

Sehr schön ist hier, dass man die unterschiedlichen Panoramafunktionen entweder global oder per Preset einstellen kann. Letzteres ist dann hilfreich, wenn man die Panoramaeinstellungen gezielt zum Sounddesign nutzen möchte. Dasselbe kann man auch für die Einstellungen des Performanceboards/Modulationsboards auswählen. Damit hat man z. B. bei einem Preset die Einstellung eines weiten Bender-Wegs und bei einem anderen Preset, etwa einem Solosound für eine Trompete, nur einen kurzen Benderweg. Schließlich kann man Global oder Preset auch für die Chord- und Hold-Funktionen wählen. Das ist wirklich klasse, weil man jeden Sound auch mit ein paar Grund-Performance-Einstellungen individuell abspeichern kann.

Mit „Voice enables“ lassen sich die Stimmen abschalten, was zu Diagnosezwecken hilfreich ist.

Pedaleinstellungen

Hier kann man die Vintage-Einstellungen nutzen, aber auch alternative Settings nehmen und z. B. zwischen Normal und Reversed wählen.

Alternative Tuning Stimmungen

Hier kann man sich austoben und alle klassischen und modernen Stimmungen einstellen. Da bin ich raus, weil ich immer nur die wohltemperierte Stimmung kenne und für gut heiße. Wer sich da reinfuchsen will, kann im Appendix des Handbuchs schon mal das Gebotene erforschen. Man kann hier unter 64 (!) Stimmungen auswählen.

Screensaver

Auch den gibt es, den man wahlweise einstellen oder abschalten kann, was sinnvoll ist, damit die Lebensdauer des OLED-Displays erhöht wird.

Cassetteninterface

Ja, Sie haben richtig gelesen. Es gibt ein Casssetteninterface, wie bei den alten Vintage-Boliden und man hat auch angeblich die Originalsounds aus den alten WAV-Dateien in den OB-X8 geschoben, die dann auch so klingen wie die Orignalpreset. Ob hier per Hand noch nachgebessert wurde, wissen wir nicht. Leider fehlen im Handbuch Hinweise, wohin die übertragenen Daten gespeichert werden. Ich hatte einfach mal drauflos ein Soundset des OB-Xa in den OB-X8 übertragen. Wie oben geschrieben, verwaltet man moderne Soundsets natürlich über Sysex Dump und Load.

Der OB-X8 hat bei diesem Test gemeldet, dass die Übertragung erfolgreich war. Offenbar erfolgte eine teilweise Übertragung in der ersten Bank. Ich hatte die Sounds erst in meinen OB-Xa übertragen und dann in den OB-X8. In den Klangbeispielen befindet sich ein Filter-Sweep-Sounds. Die Einstellungen auf dem Bedienpannels waren übereinstimmend und der Sound passte offenbar auch. Hier erst der OB-Xa und dann der OB-X8.

Kalibrierung

Hier kann man die einzelnen Stimmen, VCO und VCA sowie Filter des OB-X8 kalibrieren. Eine separate Kalibrierung ist auch für das Performance/Modulationsboard vorgesehen.

Der OB-X8 lässt sich überwiegend über das gut beknopfte Bedienpanel bedienen. Weitere Funktionen, die in den Klassikern selbst nicht im direkten Zugriff waren, lassen sich über das Page 2 Menü erreichen. Hier befindet sich ein kleines OLED-Display, bei dem man links davon mit dem zugehörigen gerasterten Poti den Parameter wählt und rechts davon mit einem entsprechenden Regler den Wert bzw. die Auswahl wischen diversen Einstellungen. Das ist ergonomisch sehr gut gelöst. Wie schon erwähnt, bemängeln manche, dass man hier bestimmte regelmäßig genutzte Funktionen auf der Benutzeroberfläche mit weiteren Reglerknöpfen hätte unterbringen können. Ich halte diese Kritik für unberechtigt, weil man sich damit deutlich von der klassischen aufgeräumten Benutzeroberfläche verabschiedet hätte. Die Entwickler haben einen Kompromiss gefunden. Wie schon erwähnt, wurden die Taster zum Teil doppelt belegt und man muss sich zu den darunter gehörenden Beschriftungen nur zwei Diodenfarben merken.

Die Page 2 Funktionen sind allesamt schnell erreichbar, einfach kurz mit der linken Hand den Parameter wählen und schnell mit der rechten Hand die Auswahl, schön gelöst. Insgesamt sind 41 Page 2 Funktionen/Parameter hinterlegt, wo man schon mal den Überblick verlieren kann. Alles ist aber gut im Handbuch erklärt. Ich habe mich mit dem OB-X8 sofort zurechtgefunden und das Handbuch habe ich eigentlich nur benötigt, wenn mir nicht klar war, was sich hinter den Abkürzungen und Funktionen verbirgt.

Signalweg

So, nachdem wir die Grundeinstellungen und die Bedienoberfläche gescheckt haben, wenden wir uns dem Signalweg zu. Dieser ist den klassischen Oberheims nachempfunden. Da ich früher Besitzer eines OB-8 und heute stolzer Besitzer eine OB-Xa bin, fand ich mich sofort zurecht.

Oszillatoren

Alle vier klassischen Oberheims besaßen pro Stimme zwei VCOs. Während der OB-X und OB-Xa nur Sägezahn und Rechteck boten, konnte man beim OB-8 auch Dreieck wählen. Im OB-X8 lassen sich wahlweise sogar Sägezahn und Rechteck mischen. Eine Kombination mit Dreieck ist aber nicht möglich. Schön ist auch, dass wir über das Page 2 Menü das Mischverhältnis der Oszillatoren und von Noise einstellen können. Das war in den Klassikern so nicht vorgesehen. Man konnte die Oszillatoren ein-, abschalten und den zweiten mit halber Lautstärke spielen. Ich finde den Mixer hier schon deshalb so genial, weil bestimmte Sounds einfach zu brachial kommen und die Oszillatoren, vor allem dann, wenn man Sägezahn und Rechteck gleichzeitig nutzt, ein zu gesättigtes Signal in den Filter schicken, so dass dieser den Klang nicht mehr so schön gestalten kann. Gute Sounddesigner wissen, dass weniger oft mehr ist und ein geringer Ausgangspegel bei den Oszillatoren oftmals ausgewogenere Ergebnisse liefert.

Toll ist auch, dass man ebenfalls über das Page 2 Menü die Pulsbreiten der beiden Oszillatoren getrennt einstellen kann. Das gab es bei den-Vintage Klassikern nicht und erweitert die Klangpalette ganz wesentlich.

Filter

Kommen wir zu den Filtern. Der OB-X hatte noch die diskret aufgebauten Filter aus den SEM übernommen, während sodann im OB-Xa/8 dann Curtis Filter Chips der Baureihe 3320 zum Einsatz kamen. Die Charakteristik ist schon sehr unterschiedlich. Der Klang des SEM Filters, den es nur in 12 dB gab, gilt als sehr sahnig und stark gefärbt, was man allgemein mit Schönklang verbindet. Die späteren Curtis Filter kamen etwas brazzeliger bzw. bissiger daher. Erstaunlicherweise finde ich aber auch das Filter in meinem OB-Xa ausgesprochen cremig und sehr warm, wenn man bedenkt, dass die gleichen Filterbausteine auch im Prophet-5 Rev. 3 drin sind, den ich ebenfalls besitze, und der einen ganz anderen Klangcharakter hat. Kommen wir aber zurück zum Oberheim und widmen uns der Frage zu den Unterschieden, die man definitiv in nachfolgendem Klangbeispiel heraushören kann.

In den Klangbeispielen befinden sich 3 verschiedene Filtersweeps mit einem Oszillator Saw Wave, zunächst SEM, dann Curtis 12 dB, dann 24 dB

Das war aber noch nicht alles. Im Page 2 Menü bietet der OB-X8 echtes SEM bzw. Eight Voice Feeling. Er bietet nämlich (das gab es beim OB-X) nicht mehr, zum Tiefpassfilter noch das Hoch-, Bandpass- und Notchfilter, letzteres dann leider ohne State Variable Mixer, mit dem man beim SEM zwischen Hoch- und Tiefpass überblenden konnte. Erreichen lässt sich dieser Effekt aber dennoch in gewissen Maßen, indem man den Filterverlauf über die entsprechende Hüllkurve einstellt, was richtig schön saftige und cremige Pad-Sounds erzeugt. Fügt man noch ein wenig Resonanz dazu, klingt das wie eine String-Machine mit dahinter geklemmtem Small Stone Phaser. Ich persönlich finde gerade die Filter-Sektion mit das Stärkste, was der OB-X8 zu bieten hat. Daumen hoch! Dies lässt sich am Klangbeispiel zur SEM-Filter Sektion hören. Zunächst Hochpass, dann Bandpass, klassisches Tiefpass, sodann Notch mit Hüllkurvenverlauf variabel.

Hüllkurven

Alle klassischen Oberheims hatten zwei ADSR-Hüllkurven, einmal für das Filter und einmal für den Lautstärkeverlauf. Hieran hat sich der OB-X8 auch gehalten.

Was viele nicht wissen ist, dass der Hüllkurvenverlauf im OB-8 anders war als noch im OB-X/Xa. Beim OB-8 lief die Hüllkurve beim Decay spitz zu, während sie beim OB-X/Xa hier einen bauchigen Verlauf hatte.

Dies wurde im OB-X8 schön umgesetzt, wie man an dem Klangbeispiel zum ersten Werkspresets Brass Ensemble des OB-8 schön heraushören kann.

Der OB-Xa klingt etwas aggressiver und bissiger als der OB-8. Eigentlich sollte die Hüllkurve im OB-8 snappier sein, dem dann auch tatsächlich so war. Vor allem bei pianoartigen Sounds macht sich das bemerkbar. Der Grundklang des OB-8 wurde hierdurch maßgebend beeinflusst. Weiche Piano-Sounds mögen hier leichter gelingen. Doch auch sehr warme und poppige Flächensounds mit etwas weniger Biss gelingen dem OB-8 etwas besser als dem OB-Xa im direkten Vergleich. Schön ist auch hier, dass ich die Hüllkurven des OB-8 mit den Filter des OB-X kombinieren kann und umgekehrt. Über die klanglichen Unterschiede zwischen OB-8 und OB-Xa ranken sich ja einige Philosophien und sicher auch einige Halbwahrheiten. In den Foren liest man nie etwas über die Unterschiede bei den Hüllkurven. Vielmehr wird hier über die unterschiedliche Filtercharakteristik diskutiert, obgleich die Filterbausteine identisch sind. Wie am obigen Klangbeispiel aber erkennbar ist, scheint es gerade der Envelope-Verlauf zu sein, der den Unterschied macht. Der OB-Xa klingt etwas aggressiver, so dass man auf die Hüllkurven schließt. Ich selbst besaß den OB-8 und tauschte dann zum OB-Xa. Die Unterschiede waren klar erkennbar. Der OB-8 klingt glatter, was aber vielleicht auch damit zusammenhängen mag, dass im OB-8 die Voiceboards auf zwei Platinen verteilt wurden, es mehr digitale Kontrolle (auch der Hüllkurven) gab und man dann wohl auch nicht mehr so viele Kalibrierungseinstellungen hatte (was jetzt aber meine persönliche Vermutung ist). Jedenfalls hat Tom Oberheim himself einmal gesagt, dass der OB-8 der dünnste von allen sei, was aber nicht negativ gemeint sein will, sondern eine Frage der persönlichen Vorlieben ist.

Zurück zum OB-X8, der die ganzen Page 2 Funktionen des OB-8 auf sinnvolle Weise übernommen und noch mal deutlich ausgebaut hat. Dies betrifft vor allem die LFO-Einstellungen und das Portamento.

LFO und Portamento

Der OB-X8 hat hier die ganzen versteckten Funktionen und noch etwas mehr sowie leichter zugänglich, aus dem OB-8 übernommen. Für mich blieben die Page 2 Funktionen immer verborgen, weil sie nicht auf dem Panel aufgedruckt waren (ich hatte die frühere Version) und so war das ein Buch mit sieben Siegeln. Im OB-X8 erreicht man diese Features sehr bequem über das Page 2 Menü. Ich verweise an dieser Stelle auf einen schönen Test von Theo Bloderer hier auf AMAZONA.de oder greatsyntheszizers.de zum OB-8 und auf das Handbuch des OB-X8 (S. 50 ff.). Vereinfacht gesprochen verfügt der OB-X8 über weitere LFO-Schwingungsformen, über LFO-Keyboard-Tracking, Phasenverschiebungen der Stimmen beim LFO, was abgefahrene stereoartige Effekte bei Sample/Hold erzeugt und unterschiedliche Einschwing- und Abschwingphasen beim LFO, wodurch sich wirklich sehr vielfältige Modulationseffekte erzeugen lassen.

Beim Portamento ist es ähnlich, hier bekommt man auch die Verhaltensweisen der Stimmenerzeugung und des Verlaufs je nach Vintage-Modell nachgebildet. So bekommt man aus dem OB-8 den klassischen linearen Verlauf, einen exponentiellen Verlauf sowie Equal Time, bei dem die Zeit fix eingestellt bleibt unabhängig vom Intervall. Es gibt diverse Bend-Einstellungen, die man fast schon als verkappte Pitchhüllkurve missbrauchen kann, was bei sehr breiten evolvierenden Flächensounds richtig gut kommt. Mit Portamento Match lässt sich das Verhalten des Portamento beim OB-X nachbilden, bei dem alle Stimmen etwas anders gleiten und ein unglaublich breites, leicht verstimmtes orchestrales Portamento erzeugen (Klangbeispiel unten). Oberh(ei)ammer, sag ich da!

In dem unten verlinkten Video habe ich mal ein paar dieser Funktionen demonstriert, um einen Eindruck zu bekommen, was man hier aus dem Synth noch so rausholen kann.

Panorama

In den OB-X und Xa konnte man unter der Haube das Panoramafeld auf den einzelnen Voiceboards einstellen. Jeder Elektroniker würde hier die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie man den User direkt am Gerät neben dem Netzteil herumhantieren lassen kann. Der OB-8 hat dann immerhin am rechten Holzseitenteil einen kleinen Mixer beherbergt, um diese Einstellungen vorzunehmen.

Der OB-X8 geht einen ganz anderen Weg. Die einzelnen Stimmen lassen sich hier nicht individuell einstellen, sondern es gibt neben Mono 4 Voice Panning Modes, deren Auswirkung sich dann noch mit Pan With einstellen lassen (QUARTER, HALF und FULL). Unter den Modi gibt es

MONO

4L-4R (Stimmen 1-4 hart links, Stimmen 4-8 hart rechts, bei Pan With FULL)

PingPong (alle ungeraden Stimmen hart links, alle geraden hart rechts bei Pan With Full)

Splayed (Stimme 1 links, Stimme 8 rechts und alle dazwischen liegen stufenweise von links nach rechts)

Spread (alterniert die Stimmen L/R stufenweise bei ansteigendem Abstand)

Im unterstehenden Klangbeispiel werden alle verschiedenen Panoramaeinstellungen der Reihenfolge nach abgespielt.

Splayed und Spread sind meine liebsten Einstellungen, da sie ein sehr breites und lebendiges Stereobild erzeugen.

Als ich das im Handbuch gelesen habe, musste ich erst die Nase rümpfen, weil ich mir eigentlich eine individuelle Einstellung gewünscht hätte. Aber wäre die dann auch songdienlich und praktikabel? Und außerdem habe ich die dann immer Global. Beim OB-X8 kann ich mich entscheiden, ob ich das immer Global haben will oder per Preset abgespeichert haben möchte. Letzteres gefällt mir wesentlich mehr, da bei bestimmten Sounds Mono einfach besser, bei anderen aber ein Stereosignal hilfreich ist.

Split/Layer

Wie auch der OB-Xa/8 kann der OB-X8 duatimbral gespielt werden, wobei man hier noch zusätzlich die Möglichkeit hat, Splitpoints zu setzen, die Stimmung der Presets unterschiedlich einzustellen, so dass man etwa im Dual-Mode gigantische Stacks erzeugen kann oder unter Nutzung von Chord theoretisch Minimoog artige Bässe mit drei Oszillatoren erzeugen kann, wobei diese drei dann eigentlich noch mit je zwei VCO mit leichter Verstimmung programmiert werden können. Die kreative Spielwiese ist hier enorm. Zudem kann ich im Split/Dual Mode verschiedene Panorama-Settings verwenden, etwa für den Bass Sound Mono und die mit der rechten Hand gespielte Fläche Stereo.

Sogar den Arpeggiator kann ich auf beiden Sounds einstellen, so dass zwei Arps im Split-Mode allerdings mit denselben Einstellungen abgefeuert werden können. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn man zwei individuelle Arps programmieren könnte, wie das z. B. schon im Roland Jupiter-6 möglich war.

Arpeggiator

Wenn wir schon beim Arpeggiator sind, gehen wir hier gleich weiter.

Der Arpgeggiator ist sinnlogisch im Performance/Modulations-Board links neben der Tastatur untergebracht. Aktivieren lässt er sich ganz einfach mit “ARPEGGIATE“ und los geht’s. Daneben sollte man aber links im Board unter MODE Mod oder Arp auswählen. Das war im OB-8 auch so vorgesehen, womit sich der Neue auch hier an das Vorbild orientiert hat.

Es ist von der Benutzerführung her logisch gelöst, wie hier die Modulationen und der Arp über dieses Board gleichzeitig bedient werden können. Die unterschiedlichen Funktionen durch diese teilweise Doppelbelegung ist grafisch dargestellt.

Die Modi sind klassisch, es gibt UP, DOWN, UP-DOWN, RANDOMN, Hold und das Ganze über bis zu 5 Oktaven. Einen Sequencer gibt es nicht. Das wäre in dieser Preisklasse sicher nett gewesen, halte das aber für keinen gravierenden Mangel. Schade ist, dass sich der Arpeggiator nicht zum LFO synchronisieren lässt.

Der Klang des Oberheim OB-X8 Synthesizers

Nach langen Ausführungen kommen wir zur Gretchenfrage: Wie klingt er denn nun und wie klingt er im Vergleich zu den Vorbildern?

Die erste Frage kann ich dahingehend beantworten, dass er großartig klingt. Er klingt, wie ein Oberheim klingen muss. Breit, schwebend, drückend, sahnig, cremig und extrem warm. Das was den Oberheim Sound immer ausgemacht hat, bekommt man hier wirklich auch geboten. Wenn man kein Original daneben stehen hätte, würde man nicht auf die Idee kommen, dass es sich um ein Gerät aus dem Jahr 2022 handelt. Im Vergleich zum OB-8 kann ich nicht viel sagen. Ich hatte früher einen, aber heute steht mir ein solcher nicht mehr zur Verfügung.

Anders verhält es sich bezüglich des OB-Xa. Ich war faul und habe einfach mal alle klassischen Factory-Presets auf beiden Synths gespielt und verglichen. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Programmierung der Presets durchweg detailreich erfolgte, hier und da aber von Hand nachgebessert werden musste. Manchmal half schon der Vintage-Knob oder die Eckfrequenz des Filters musste angehoben werden. Auch die Modulationsgeschwindigkeit hat beim LFO nicht immer gestimmt. Ich denke, dass man extrem nah rankommen kann. Manchmal fehlt das letzte Quäntchen Fülle und Varianz, die dem Original so wahnsinnig viel Charakter verliehen hat. Dies merkt man bei den schwierigeren Sounds, etwa bei Sync-Lead Unisono Sounds und schließlich alles mit Portamento und Sample&Hold. Auch Effektsounds sind eher schwierig nachzubauen. Speziell bei den Unisono-Sounds fällt mir bei meinem OB-Xa auf, dass die VCO in oberen Lagen sehr scharf klingen, während er im unteren Oktavbereich leicht detuned ist. Dieser Effekt wurde m. E. im OB-X8 nicht ganz akkurat umgesetzt.

Im hier verlinkten Video findet sich ein Vergleich des OB-X8 mit dem OB-Xa, bei dem ich einfach nur die Presets nachgespielt habe. Insofern ist die Aussagekraft vor dem Hintergrund, dass man hier und da noch anpassen kann, relativ und ich halte es für gefährlich, hier den OB-X8 insgesamt daran zu beurteilen und vor allem zu verurteilen. Ich persönlich finde, dass er die Originale wirklich ersetzen kann, auch wenn ich jetzt meinen OB-Xa nicht verkaufen werde, was aber eher emotionale und nostalgische Gründe hat.

Der Oberheim OB-X8 on YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wer wundervolle magische Flächensounds liebt, wird sich mit dem OB-X8 ebenfalls intensiver auseinandersetzen müssen, was nachfolgendes Video verdeutlichen soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren