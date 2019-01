Blue Box: Die Oberheim Matrix-Familie im Vergleich

Matrix-12, 6 , 1000 oder Xpander?

Vorwort

Dieser Artikel wird sich vor allem mit dem Vergleich der Matritzen beschäftigen. Ist der Oberheim Matrix-12 seinen hohen Gebrauchtmarktpreis wert oder tut es etwa doch ein Matrix-1000 oder ein Matrix-6 für einen Bruchteil der Investition?

Was ist die Matrix?

Die Lobhudelei bezüglich des Klanges kann nicht laut genug sein, die Filter sind so dermaßen gut und hochwertig, dass man hier nicht an einen „Trick“ glauben kann bezüglich der Innereien – denn es gibt ja keine anderen als Tiefpass-Filter in den ICs. Aber nicht nur der Oberheim hat durch solche Tricks seine Multimode-Filtertypen erhalten. Damit ist der Crew oberheimlich einer der bestklingenden polyphonen Synthesizer gelungen, die es gibt, was auch heute noch seinen Preis hat. Die VCOs klingen auch noch ein wenig „sahniger“ als die späteren DCOs im Matrix-6 oder gar die im 1000er. Die Resonanz färbt schon früh ein, man kann bis auf den letzten Sprung bei der (Selbst)resonanz nur von einer gelungenen Skalierung des Filters sprechen.

Er klingt immer gut, was man nicht von allen Klassikern sagen kann. Wie immer bleibt aber eins nicht aus. Die LFOs sind nicht schneller als die eines Andromeda. Damit haben es die Hersteller von polyphonen Analogsynthesizern nur selten geschafft, über die 25 Hz hinaus zu wachsen. Es wäre schön gewesen, wenn sie Jupiter-6 Geschwindigkeit ohne Tricks erreichen würden und damit fließend für besondere Klangtexturen sorgen könnten. Bei den Hüllkurven sieht es ähnlich aus. Sie ermöglichen viele tolle Klänge, Bässe oder Bassdrums. Sie schnappen auch ausreichend zu, um spannende Klänge zu ermöglichen, aber sie sind nicht in der Lage, IDM/Glitch-artig zu „klicken“. Der Verlauf selbst klingt jedoch angenehm. Wer den superagilen Verlauf eines Minimoogs oder Jupiter-4 vermisst, sollte sich dann eher nach einem Prophet-5 oder Jupiter umsehen. Übrigens ist die riffelige Folien-Oberfläche schwierig zu reinigen.

Übersicht: Unterschiede der Oberheim Matrix-Familie

Die 1984 und 1985 erschienen Synthesizer Xpander und Matrix-12 sind technisch sehr ähnlich und haben die gleichen Eckdaten. Ganz offensichtlich sind zunächst die reinen technischen Daten. Um eine Übersicht zu behalten, folgen nun in Listenform die wichtigen Stichpunkte zu den einzelnen Serien, danach die Gedanken dazu.

Die Unterschiede der beiden Spitzenmodelle Matrix-12 und Xpander sind:

Die Tastatur im Matrix-12

6 Stimmen im Xpander gegenüber 12 im Matrix-12

Der Xpander hat 6 Einzelausgänge und CV/Gate-Eingänge zusätzlich zu MIDI, der Matrix-12 kann aufgerüstet werden mit Einzelausgängen

Der Xpander hat keine Matrix-Listendarstellung, aber die gleichen Funktionen und Modulationsmöglichkeit

6 Zonen für MIDI-Steuerung mit eigener Zuweisung von Abspielmodus, Tastenbereich und Transposition beim Matrix-12 – der Xpander hat 3 Zonen

2 Oszillatoren mit FM-Möglichkeit und harter Synchronisierung echter VCOs, alle Schwingungsformen gleichzeitig nutzbar, Pulsbreitenmodulation

Filter mit 15 verschieden geschalteten Filtertypen, ebenfalls FM-fähig

20-fache Modulationsmatrix und Namensgeber derselben

5 Hüllkurven, DADSR

5 LFOs, zusätzlicher Hauptvibrato LFO

4 Ramps (einfache Decay-Hüllkurven)

3 Tracking Generatoren

Stimmen-Zuweisungsmodi: Reassign, Rotate und Reset sowie Unisono mit Priorität auf dem letzten, höchsten bzw. dem tiefsten gespielten Ton für alle (zugewiesenen) Stimmen

Matrix 6 / 6R und Matrix 1000 –Unterschiede

Ein Jahr nach dem großen Matrix-12 kamen der Matrix-6 und die Rack-Version Matrix-6R. Sie waren deutlich günstiger, aber auch abgespeckt. Es gibt nun weniger Modulationsquellen und auch andere Einsparungen, denn 1986 sind viele Synthesizer deutlich günstiger als noch zwei Jahre zuvor. Außerdem dauert die Entwicklung eines neuen Synthesizers lang genug, weshalb man sicher davon ausgehen darf, dass schon 1983 die Ideen und Entwicklungen für den Xpander stattfanden und man mit dem DX7 sicher kalt erwischt wurde. Die 6 Stimmen blieben erhalten, jedoch sind nun etwas stärker integrierte Curtis Chips im Einsatz. Nun gibt es diese Möglichkeiten:

Die Modulationsmatrix ersetzt das bisherige Eingabesystem am jeweiligen Zielparameter, dafür gibt es nur ein kleineres Display und die zu ändernden Werte werden über eine Liste von Zahlenadressen angesprungen. Die Matrix ist nicht schlecht, nur jetzt absolut tonangebend und nicht mehr alternativ. Sie fasst 10 Einträge, weshalb es für Standards feste Verschaltungen gibt (Filter, Lautstärke durch Hüllkurven 1 und 2 etc.)

2 Oszillatoren mit überblendbaren Schwingungsformen Dreieck – Sägezahn bzw. Puls mit Pulsbreitenmodulation, in mehreren Stufen von hart bis weich synchronisierbar – auch gemeinsam

2 LFOs und ein Haupt-Vibrato LFO

3 DADSR Hüllkurven

2 Ramps (einfache Decay-Hüllkurven)

1 Tracking Generator (5 Punkte)

Splitmodus für je 2 und 4 Stimmen statt eines freien Multimodes bei der 6er Serie, beim 1000er nicht splitbar

Filter fest als 24 dB pro Oktave Tiefpass ausgelegt (mit Selbstresonanz), FM-fähig

Rein technisch sind nun digital gesteuerte analoge Oszillatoren statt rein spannungsgesteuerte im Einsatz (DCOs statt VCOs). Die kleinen Matrix-Synths erlauben keine Frequenzmodulation mehr, diese bleibt der Filterabteilung vorbehalten. Dabei moduliert ein DCO das Filter und erzeugt besonders bei höheren Resonanzen metallische Klänge.

Besonderheiten des Matrix-1000

Am Matrix-1000 kann man weder einen Klang editieren, noch den Split-Mode benutzen. Für ersteres muss ein Editor verwendet werden.

Dafür hat er statt 100 Klangprogrammen wie alle anderen 200 speicherbare Plätze und 800 weitere Presets (daher der Name Matrix-1000).

Außerdem gibt es einen sonderbaren Bug des Matrix-1000. Wegen eines falschen Bytes im EPROM ist der Sustain Level der ersten Hüllkurve nicht zugänglich. Dazu hat es schon gepatchte EPROMS gegeben, die man sich heute brennen lassen kann. Offenbar werden auch 2 weitere Probleme damit behoben, nämlich die Cutoff-Frequenz schneller steuerbar sowie das Patch aufgrund des Umstandes nicht komplett neu geschickt werden, damit alles korrekt funktioniert. Die Lösungen dazu findet man im Sequencer.de Forum. Das BIN-File gibt es auf Anfrage (bisher verbunden mit einer kleinen Spende ans Forum).

Wer das nicht tun will, muss sich einige Patches bauen, die diverse Sustain-Pegel vorgeben, um den Bug indirekt zu umgehen und den Rest „drum herum“ per MIDI-Dump verschicken.

Feine Ohren hören auch einen kleinen Unterschied zwischen dem Matrix-1000 und der 6er Serie. Er ist ein wenig „steriler“. Dieser Unterschied ist insgesamt jedoch kleiner als der zwischen der kleinen Serie und der großen (M6/1000 und Xpanders/Matrix-12)!

Für den 1000er spricht seine Einbauhöhe von nur 1 HE gegenüber 3 HE des Matrix-6R und es ist auch günstiger zu bekommen. Es gibt den Matrix-1000 in Weiß und Schwarz.

Matrix-1000 und Tom Oberheims Fortgang

Er wurde bereits in der Zeit gebaut, in der Oberheim selbst keine Kontrolle mehr über seine Firma hatte – sie wurde an Gibson veräußert. Diese kauften auch den damals wichtigen MIDI-Interface-Hersteller Opcode. Deren Chef entwickelte übrigens später für Apple das Core-MIDI System für OS X und ist daher wesentlich dafür verantwortlich, dass auf dem Mac das MIDI-Handling vereinheitlicht systemnah zentralisiert und einfach läuft. Aber zum Abschluss sei noch gesagt, dass alle Oberheims Release-Velocity beherrschen. Sie messen nicht nur die Anschlagsgeschwindigkeit, sondern auch die Loslassgeschwindigkeit. Nur wenige nutzen diese, aber sie ist vorhanden und relativ selten zu finden.

Der Klang –Return of Unterschiede II

Hier soll es nun darum gehen, wie Umsteiger mit einem anderen Matrix-Modell zurecht kämen und was sie vermissen würden und was nur schwer ersetzbar ist. Nicht zuletzt geht es um den Sound selbst.

Sicher ist offensichtlich, dass ein Synthesizer mit 3 Hüllkurven oder 2 LFOs statt 5 keine 5 ersetzen kann, wenn diese essentiell eingesetzt wurden. Die kleine Serie ist jedoch auch nicht so spartanisch, dass damit gar keine Möglichkeiten mehr vorhanden wären.

Die Schlüsselfrage heißt daher:

Würde man Xpander/Matrix-12 Patches mit den reduzierten Modulationsquellen der kleineren Modelle unbemerkt auf einem Matrix-6/1000 herstellen können?

Dazu gibt es zwei Fragestellungen vor dem Kauf: Stellenwert von Bedienung und Sound

Wer hat die bessere Bedienung?

Die ist eindeutig in mehreren Punkten an die Großen zu verteilen. Man braucht keinen Editor, es ist intuitiv genug, da man nur unterscheiden muss, ob man ein Filter oder eine Hüllkurve ändern möchte und ist dort und kann drehen und bequem schauen, was wodurch moduliert wird. Dazu schaut man in eine angenehme grüne Leuchtschrift, nicht in grelle blaue LEDs. Alles hat Namen und man braucht keine langen Wege zum Ziel, sofern man Synthese grundsätzlich kennt.

Anders ist der bei der 6er Serie, hier muss man anfangs nachsehen, wo der Parameter ist. Man hangelt sich von Baugruppe zu Baugruppe (10er Schritte) und dann in einfachen Schritten zum gesuchten Ziel. Alternativ kann man auf einer Liste nachsehen. Mit Übung und der Geduld der Achtziger (die Software-Oberflächengewöhnte ggf. nicht kannten) lernt man schon, wo man etwa hin muss, aber es dauert schon ein wenig länger und ist wegen der Modulationsverbindungen weniger intuitiv als das teurer umgesetzte Prinzip mit 3 großen Displays und erstaunlich wenigen Tastern und 6 Drehreglern. Endlos-Drehregler sind das übrigens! Der Bedienaspekt ist eine Bequemlichkeits-Sache. Man kann mit dem 6er aber auch innerhalb der Lebenszeit ans Ziel kommen. Der 1000er ist freilich ohne Software-Editor eine Preset-Schleuder. Es gibt die Möglichkeit, mit dem iPad oder dem alten Access Programmer hier Abhilfe zu schaffen oder mit Editoren wie MIDIquest oder dem alten Sounddiver sowie einigen Einzeleditoren von unterstützenswerten Einzelkämpfern.

Echtzeitdrehen und Spaß ist jedoch deutlich mehr bei den Großen – aber dies ist auch ein 10-fach teureres Vergnügen. SysEx-Aufzeichnung sind schlicht und einfach mit dem kleinen Interface nicht wirklich möglich und wird sich auf die Standard-Controller beschränken. Es reicht ein Blick auf die obige und diese Oberfläche …

Sound / Austauschbarkeit?

Was können die Großen nicht?

Dieser Punkt ist entscheidend. Zunächst gibt es sogar Dinge, die die Großen nicht können. Das wäre die weiche Synchronisation zwischen den Oszillatoren. Davon gibt es sogar zwei Abstufungen, bevor die normale harte Sync-Säge beginnt, ihren Dienst zu tun. Die andere Option ist das stufenlose Verbiegen des Sägezahns in einen Dreieck. Das hat eine Art Filterwirkung.

Außerdem kann man das Panorama frei zwischen linkem und rechtem Ausgang modulieren lassen.

Gravierend dürfte wohl nur die Soft-Sync-Funktion sein. Es ist recht schwierig, diesen leicht indifferenten Klang anders nachzustellen. Hier enden aber auch die Vorteile. Es gibt einige mehr feste Verbindungen, um Matrix-Verbindungen zu sparen. Das erleichtert bei einfachen Sounds durchaus, dürfte aber fast mehr ein Aspekt zu Punkt 1, der intuitiven und schnelleren Bedienung sein.

Was können die Großen besser?

Die Phasen-Filter vermisst man doch sehr, aber diese sind ja in den Kleinen nicht enthalten, selbst wenn man kein ausgesprochener Ambient-Flächen-Mensch ist. Aber sowohl die Oszillatoren als auch die Filter klingen anders. Sie sind deutlich sahniger, weicher und angenehmer und klingen stets teuer. Beide strotzen nicht vor Obertonstrahlung, aber wie stark ist dieses besser?

Nun, es ist deutlich zu hören. Auch unbedarfte Testhörer scheinen das zu erkennen, können es lediglich nicht so gut benennen.

Was ist, wenn man doch einmal umsteigen muss, weil der Kühlschrank leer ist? Ist es nicht doch nur ein Flohhusten entfernt? Klingt ein Xpander über 1.000,- Euro teurer? Hole ich das alles wieder raus? Nun, wer so finanziell denkt, wird wohl auch mit dem Kleineren leben können. Die Frage ist in der Tat eine der Details. Es geht fast immer um den schlicht schöneren, weicheren Grundsound. Damit ist gemeint, dass auch Leute, die nicht primär weich, sondern schlicht das Beste haben wollen, von Wert. Ja, gute 90 % der Xpander Sounds eines mittelmäßig experimentell denkenden Musikers lassen sich übertragen (immer noch unter der Voraussetzung, dass man die vielen Modulationsquellen und Multimode-Filter nicht zwingend dafür braucht). Es klingt ein wenig kühler und steriler. Der berühmte Mix, in dem man das alles nicht mehr hört, kann einige Praktiker hier vielleicht beruhigen. Wer Sound liebt, wird diesen Schritt machen wollen. Und zwar ohne nachzudenken.

Und wie gut kann man auf die Zusatzfeatures verzichten?

Sicher ist der 5. LFO oder Hüllkurve oder gar Tracking Generator nicht, weshalb ein Synthesizer stark an Wert verliert. Die kleine Matrix-Serie ist in der Praxis wirklich so gut reduziert, dass man in vielen Fällen damit gut klar kommt. LFOs für unabhängige Pulsbreitenmodulation, eine dritte Hüllkurve für Sync- oder FM-Verläufe – das hat auch die preisgünstigere Reihe zu bieten. Die Nerd-Funktionen wie das Retriggern durch LFOs oder die eingebaute Sample & Hold Funktion der LFOs entfällt. Jedoch nicht ganz. LFO1 kann die Hüllkurven anstoßen und selbst der Tracking-Generator ist noch mit freien Modulationsquellen bestückt. Es ist schlicht und einfach eine Sparversion, die jedoch trotzdem mehr bietet als ein Durchschnitts-Analoger seiner Zeit. Krankes, Experimentelles und auch Bewegliches ist da. Aber es ist sehr angenehm, wenn man sich „leisten“ kann, für einen klassischen Bläsersound eine eigene Anblashüllkurve für FM-Modulation anzulegen, um es in einer sehr konservativen Soundwelt auszudrücken. Für die Träume aus der Gedankenwelt von Björk, Depeche Mode, The Knife oder Dir ist hier sehr viel Platz. Aber eines ist wirklich schwer – auf diese Filter zu verzichten zugunsten von lediglich 4pol-Tiefpass. Hier entfalten sich so viel mehr an möglichen exzellenten Sound über die Kombinationen diverser Filtertypen als auch durch den puren Sound selbst. Es ist absolut nicht typisch, dies so zu schreiben, aber jeder Besucher, der den Matrix-12 oder Xpander gehört hat, ging beeindruckt nach Hause.

Abschlussgedanken

Vielleicht sollte man lieber etwas anderes weglassen. Überlegenswert ist in Zeiten von DAW und gutem Recording die Notwendigkeit zwischen 6 und 12 Stimmen. Der Xpander scheint für Klangverwöhnte der beste Kompromiss zu sein und man muss sich nicht beizeiten um eine für diese Synthesizerklasse öfter geforderte bessere Tastatur bemühen. Diese bekommt man, aber das wird nicht billig. Im Schwesterbericht zum Matrix-12 ist dies nachzulesen. Der Umbau ist durch Anbieter wie Synthtaste.de möglich. Wer generell etwas einfachere Synthesizer bevorzugt, sich bei Polysix, Juno oder SH101 eher zuhause fühlt als mit Andromeda, G2 oder Modularsystem, könnte sparen. Nur wer finanziell absolut nicht anders kann, sollte es mit den Kleineren versuchen oder wenn die Komplexität nicht zu hoch wird. Ein Matrix-6 ist wirklich gut, ein Xpander ist nur einfach noch besser.

