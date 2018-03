Green Box: Akai S1000, AKAI S1100, 16 Bit Sampler

Sampler sind bis in die 80er Jahre hinein vor allem eines: teuer. Halt, das wäre so was von verharmlosend, denn genau genommen kosten die damals sogar ein kleines Vermögen. Sie heißen Fairlight und Synclavier und die Dinger sind in den professionellen Tonstudios trotz der Preise unheimlich angesagt. Mit ihrer Hilfe werden Musikproduktionen schnell fertig und so mancher Song schafft es wohl gerade damit anscheinend mühelos zum Millionseller. Wir haben bereits darüber berichtet und zwar in den Bluebox-Artikel zum NED Synclavier und zum CMI Fairlight.

Selbst für einen vergleichsweise preiswerten E-mu System E-mu II zahlt man 1980 also noch rund DM 16.000,-. Gleichzeitig sind aber in jener Zeit einige Hersteller bereits eifrig dabei, deutlich billigere Lösungen zu entwickeln. Ensoniq schafft 1985 den Einstieg ins Sampler-Business mit dem Mirage schon für einen Bruchteil dieses Preises, E-mu Systems selbst regelt das ein Jahr später ganz ähnlich mit dem Emax. Zur gleichen Zeit jedoch erscheint Akai auf der Bildfläche und zwar zunächst mit dem Modell AKAI S612. Dessen Features sind noch ziemlich limitiert und er gilt in der Branche, etwas spöttisch, als Polaroid-Sampler. Doch die Japaner sind besonders rührig, denn nicht viel später kommen deren Modelle AKAI S900 und AKAI S950 auf den Markt. Es handelt sich immerhin bereits um 12 Bit Sampler mit halbwegs passablen Engines, Memory Expansion und SCSI-Anschluss für externe Festplatte – das ist für damalige Begriffe durchaus beachtlich. Alles das verschafft dem Hersteller auf diesem Gebiet eine gewisse Popularität. Was sich nicht viel später noch erheblich steigern lassen soll.

Modell AKAI S1000

Der wirkliche Durchbruch gelingt Akai nämlich 1989: Das neuste Modell AKAI S1000 bietet nun anerkannten Profi-Level nicht nur mit 16 Bit/44,1 kHz Soundqualität, sondern auch Stereo-Sampling und jede Menge optionale Expansions für die verschiedensten Bedarfsszenarien. Und das zu einem seinerzeit völlig akzeptablen Einstandspreis, denn schon ab DM 9.890,- ist man dabei. Die Musiker und Tonstudios reißen sich um das knapp 10 kg schwere 3 HE 19“ Rack, manche stapeln die kompakten beige-farbenen Kisten geradezu, wo jeder AKAI S1000 bei Songproduktionen dann bestimmte Instrumenten- oder Trackparts übernimmt. Was war passiert, dass plötzlich alle einen oder sogar gleich mehrere haben wollen?

Features

Schauen wir uns einfach die wesentlichen Features an. Neben der hochwertigen Klangqualität, die intern mit 24 Bit berechnet wird, bietet der AKAI S1000 angenehme 16 Stimmen Polyphonie. Aus heutiger Sicht ist das knapp, damals ist man mit so was aber durchaus zufrieden. Für die Samples stehen werksseitig gerade mal 2 MB RAM zur Verfügung, was bei höchster Klangqualität in Mono gut 23 Sekunden Aufnahmekapazität bedeutet. Man kann jedoch auch bis zu 32 MB erweitern! Anfang der 90er gilt das als geradezu opulent. Zwar findet man auf der Vorderseite standardmäßig lediglich ein 3,5“ Floppy Disk Laufwerk für 2DD (1 MB) und 2HD (2 MB) Disketten, größere Sample Sets verwaltet man damit aber nur unkomfortabel. Daher gibt’s optional einen rückwärtigen SCSI-Anschluss für Festplatten, wahlweise kann man da auch CD-ROM Player anschließen und mehrere solcher Speichergeräte auf Wunsch auch in Serie verkabeln. Aus Festplatteninhalten wiederum lassen sich per Computer CD-ROMs brennen, was schon mal eine prima Archivoption ist. Alternativ klappt das auch mit Optical Media, darüber hinaus lassen sich die Daten sogar auf vergleichsweise preiswerten DAT-Tapes sichern, jeweils passender Anschluss vorausgesetzt. Akai hat ein umfangreiches Angebot für all das inpetto, zusätzlich springen weitere 3rd Party Anbieter auf den Zug auf. Details zu diesen Expansions weiter unten. Und um es vorwegzunehmen: Akai arbeitet später an diesem Erfolgskonzept weiter und legt mit der AKAI S3000 Serie nach, mehr dazu lesen Sie hier. Dort finden Sie auch eine Menge Informationen, die genauso die AKAI S1000 Serie betreffen.

Sample Engine

Wir haben es aus heutiger Sicht zwar mit einem recht einfach gestalteten Sampleplayer zu tun und von einer besonders leistungsstarken Synthesizer-Engine, wie das später und bei anderen Modellen der Fall ist, kann ebenfalls keine Rede sein. Ist das ein Nachteil? Nicht unbedingt, denn der AKAI S1000 klingt in erster Linie vergleichsweise neutral, gibt also Samples mehr oder minder genau so wieder, wie es das Originalsignal hergibt. Ein wenig Einbußen sind je nach verwendetem Klangmaterial einzukalkulieren, wenn die optionale Abtastrate 22,05 kHz verwendet wird, die im Nebeneffekt damals wertvollen Speicherplatz sparen hilft. Die Aufnahmen erfolgen wahlweise via Line In oder Mikrofon, und – wie praktisch – die Buchsen dafür sind direkt auf der Frontplatte untergebracht. Auch das Poti für die Aussteuerung des Pegels ist dort und wie gut der justiert ist, kann man jederzeit im Hintergrund-beleuchteten grafikfähigen 240 x 640 LC-Display ablesen. Bereits an dieser Stelle merkt man, welchen Wert Akai aufs flotte Handling gelegt hat und das gilt dann auch für die weitere Samplebearbeitung. Vereinfacht gesagt: Man muss sich nur von links nach rechts durch die per unterhalb des Display positionierten Tipptaster anwählbaren Menüs arbeiten – fertig ist der spielbare Sound. Der Vorgang beginnt mit der Aufnahme per Mic oder Line In, sofern man sich das nicht bequemerweise per Sample Dump Standard erledigen lassen will, das Signal kann dann noch normalized werden, Sustainloops werden mittels Find-Funktion überraschend schnell gesetzt, das Mapping mehrerer Samples für ein Multisample klappt auch via MIDI per angeschlossener Tastatur.