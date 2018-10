Top News: Sequential Prophet XL, Hybrid-Synthesizer

Der Sequential Prophet X bekommt einen großen Bruder

In der gestern veröffentlichten Novemberausgabe des britischen Magazins Sound On Sound erwähnt Gordon Reid am Ende seines Tests zum Sequential Prophet X, dass Sequential derzeit an einer großen Version des Prophet X arbeitet, die der Philosophie des Sequential Circuits Prophet T8 (1983-85) zu folgen scheint: dem Sequential Prophet XL.

Sequential Prophet XL – Der Unterschied

Im Kern wird der Sequential Prophet XL identisch mit dem Prophet X sein, jedoch über eine gewichtete 76-Tasten Klaviatur (Fatar TP/8) verfügen. Darüber hinaus wird der Sequential Prophet XL einen 32-stimmigen Modus bieten, obgleich er wie der Prophet X nicht mehr als 16 Filterchips beherbergt. Im 32-stimmigen Modus wird man ein Instrument und einen Oszillator je Layer im Mono-Modus einsetzen können, während das Filter im paraphonen Betrieb genutzt wird. Dieses neue Feature wird auch über ein künftiges Firmware-Update für den Prophet X erhältlich sein.

Darüber hinaus arbeiten Sequential und 8DIO weiterhin an der Integration von User-Samples und Samplepacks von 8DIO. Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass die Integration von User-Samples und Samplepacks in einer internen Firmware-Version bereits unterstützt wird, während 8DIO die Betaversion eines Sample Editors entwickelt hat und gleichzeitig die ersten beiden Samplepacks für den Prophet X/XL zusammenstellt.