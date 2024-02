Test: Roland E-X10, Entertainer-Keyboard für Einsteiger

Einsteiger-Keyboard mit hunderten Sounds

Seit einigen Jahren gab es im Bereich der Entertainer-Keyboards leider keinerlei neue Produkte aus dem Hause Roland. Die Keyboards der BK-Serie waren die letzten Neuheiten – diese liegen aber auch bereits etliche Jahre zurück und alle Keyboards der Serie sind mittlerweile nicht mehr im Handel erhältlich. In den vergangenen Monaten hat man sich nun offensichtlich zurückbesinnt und einige Neuheiten vorgestellt. Eine davon ist das Roland E-X10, ein Arranger/Entertainer-Keyboard für Einsteiger. Wir haben uns das Keyboard einmal näher für euch angeschaut.

ANZEIGE

Erster Eindruck und Lieferumfang des Roland E-X10

Mit einem Gewicht von gerade einmal 3,9 kg lässt sich das E-X10 Keyboard leichtgewichtig aus seinem Karton holen. Die Maße belaufen sich auf 947 x 317 x 100 mm. Über 61 leichtgewichtete und anschlagsdynamische Tasten verfügt das Keyboard. Zum Lieferumfang des E-X10 gehört neben einem Notenständer, der am hinteren Ende der Bedienoberfläche in zwei dafür vorgesehene Schlitze eingehängt werden kann, auch das zum Betrieb notwendige Netzteil sowie eine mehrsprachige Bedienungsanleitung. Alternativ zum Netzteil lässt sich das Keyboard auch mit sechs AA-Batterien betreiben. Das ist ideal, um das Keyboard beispielsweise steckdosenunbhängig für einen kleineren Auftritt oder eine Probe zu nutzen.

Die Bedienoberfläche macht einen klar gegliederten Eindruck. Mittig hat Roland ein 1,00 x 3,5 cm großes LC-Display untergebracht. Dieses ist im Jahr 2024 zwar nicht mehr up-to-date, leider auch nicht hintergrundbeleuchtet, zeigt aber letztlich die wichtigsten Informationen übersichtlich an. Um das Display herum gruppieren sich allerhand Buttons, zuständig für die Steuerung der Begleitautomatik und für die Auswahl der Sounds, zum Aufruf der Registrierungen und Funktionen wie Dual, Split, Transpose etc. Zwar sind die Buttons allesamt in den Farben Schwarz und Weiß gehalten, d. h. farblich gibt es hier kaum Abwechslung, aber nach kürzester Zeit findet man sich auf der Bedienoberfläche gut zurecht. Nur bei der Schriftfarbe hätte man sich bei Roland anders entscheiden sollen, denn die roten Buchstaben lassen sich auf dem schwarzen Hintergrund nur schwer erkennen.

Verarbeitung und Anschlüsse

Verarbeitungstechnisch gibt es beim Roland Keyboard kaum Kritik. Das Kunststoffgehäuse ist sauber gefertigt und verarbeitet. Die Bedienelemente zeugen von guter Qualität, auch wenn es sich hierbei um Soft-Buttons handelt und ich deren Langlebigkeit nur schwer abschätzen kann.

Alle Anschlüsse des Roland E-X10 befinden sich auf der Rückseite. Dies betrifft auch den Kopfhöreranschluss, den Roland als kombinierten Stereoausgang/Kopfhörerausgang verbaut hat. Signal ausgeben und gleichzeitig über Kopfhörer abhören, ist also nicht möglich. Fairerweise muss man aber sagen, dass die meisten Nutzer des E-X10 Keyboards dies auch eher selten vorhaben werden.

Ansonsten bietet das Keyboard einen Pedalanschluss, USB- und Netzteilbuchse sowie die Möglichkeit, sowohl über einen AUX-In Signale einzuspeisen als auch ein Mikrofon anzuschließen. Das ist in dieser Preisklasse schon beachtlich. Das Mikrofon muss zwar über Klinke angeschlossen werden, aber um sich selbst beim Singen mit dem Keyboard zu begleiten, reicht das vollkommen aus. Der gute Eindruck wird allerdings dadurch geschmälert, dass man dem Mikrofonsignal keine Effekte verpassen kann – zumindest etwas Hall wäre schön gewesen.

ANZEIGE

Tastatur und Lautsprecher

Wie eingangs erwähnt, verfügt das Roland E-X10 über 61 leichtgewichtete Tasten. Diese leichte Gewichtung ist für Entertainer- und Arranger-Keyboards typisch, soll man auf der Tastatur doch von akustischen/elektrischen Pianos über Orgeln, Streicher, Drums und Synthesizer Sounds alles spielen können. Die Verarbeitung ist gut und die einzelnen Tasten federn zügig zurück.

Das E-X10 ist mit zwei Lautsprechern ausgestattet, die gut geschützt hinter Kunststoffgittern an den linken/rechten oberen Enden der Bedienoberfläche positioniert sind. Um einen räumlicheren Klang zu erzeugen, strahlen die Speaker, die lediglich mit 2x 2,5 W betrieben werden, nach oben und unten ab. Der Klang ist trotz allem eher mittelmäßig, bietet kaum Bassfundament und es klingt insgesamt etwas gedrückt und zu mittig.

Wie klingt das Roland E-X10?

Rein quantitativ überzeugt das Roland E-X10 auf ganzer Linie. Über 600 Sounds sind an Bord – das ist für einen Preis von aktuell 189,- Euro eine echte Ansage. Doch wie schaut es mit der Qualität aus? Klingt das Keyboard denn auch so gut?

Die Auswahl der Tones – so nennt Roland seine Sounds – erfolgt über das Nummernfeld, das sich ganz rechts auf der Bedienoberfläche befindet. Eingeteilt in 16 Kategorien, bietet das Keyboard die klassische Bandbreite eines Entertainer-Keyboards. Akustische und elektrische Pianos, Orgeln, Gitarren, Bässe, Streicher, Bläser bis hin zu Synthesizer-Sounds und Drums, alles vorhanden, was man für das Spielen zu Hause und für den Auftritt benötigt. Eine Besonderheit stellt die Piano-Taste dar. Mit dieser versetzt man das E-X10, unabhängig von dem, was man gerade spielt und am Keyboard macht, in den gleichnamigen Modus, so dass über die komplette Tastatur ein Piano-Sound spielt. Dieser ist kann nicht verändert werden. Gleichzeitig schaltet auch die Begleitautomatik um und gibt nur noch das Drum-Pattern wieder.

Der erste Eindruck zur Klangqualität des Roland E-X10 ist tatsächlich gut, denn das Grand-Piano macht einen wirklich guten Eindruck. Damit lässt sich etwas anfangen. Beim Durchsteppen bleibt es zunächst bei diesem Eindruck, doch spätestens wenn es in Richtung E-Pianos geht, ist davon leider nicht mehr viel übrig. Die E-Pianos des E-X10 klingen stellenweise so gar nicht nach E-Piano. Für mich unverständlich, denn Roland muss in seinem enormen Klangfundus doch allerhand E-Pianos haben, die man auch in solch einem Einsteiger-Keyboard nutzen kann.

Blickt man auf das komplette Sound-Repertoire des E-X10, fällt das Fazit ernüchternd aus. Sicher, das Keyboard kostet lediglich 189,- Euro, aber selbst dafür bekommt man bei anderen Herstellern deutlich bessere Sounds. Wenn, dann sollte man sich meiner Meinung nach eher auf eine Handvoll guter Sounds beschränken, anstatt den Kunden mit Hunderten von Sounds beeindrucken zu wollen, mit denen er am Ende des Tages aber wenig anfangen kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Begleitautomatik des Roland Einsteiger-Keyboards

Über 200 Styles nennt das Roland E-X10 sein Eigen. Auch hier erhält der Kunde wieder ein breites Repertoire geboten: Ballad, Dance, Country, Latin, Walzer und Jazz stehen allesamt auf der Style-Liste des Keyboards. Pro Style stehen zwei unterschiedlich dicht arrangierte Variationen der Begleitung zur Verfügung, die sich mit zwei Fills passend überblenden lassen. Intro und Ending komplettieren die Ausstattung der Begleitautomatik. Damit man schnellstmöglich eine passende Kombination aus Sounds und Styles erhält, bietet das Keyboard pro Style vier OTS (One Touch Settings). Roland hat diese vorab programmiert. Interessant scheint auch die Funktion „Quick Memory“. Stellt man während des Spielens verschiedene Parameter ein, so lassen sich diese durch Druck auf die Quick-Memory-Taste abspeichern – allerdings nur während des aktiven Betriebs. Nach dem Ausschalten entleert sich der Speicher wieder, schade.

Obwohl viele der E-X10 Styles gut arrangiert und programmiert sind, hapert es an einigen Ecken auch hier wieder an der Klangqualität. Vieles klingt einfach altbacken und nicht nach 2024. Hier einige Beispiele dazu:

Weitere Funktionen des Roland E-X10

Vor allem für Einsteiger scheint die interne Song-Bibliothek interessant. Diese umfasst 140 Songs, die man sich entweder nur anhören oder aber zum Üben nutzen kann. Pro Song gibt es drei unterschiedliche Aufgaben, die die Bereiche Noten, Timing oder beides umfasst. Nach dem Spielen erhält man sogar eine Bewertung vom Keyboard.