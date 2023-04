Vergleichstest: Korg ARP Odyssey vs. Korg ODYSSEi

Spannend: Korg Software vs Korg Hardware

Es gibt echte Gewinner bei der allmonatlichen Verlosung von AMAZONA.de. Ich weiß es, denn ich bin einer davon. Vor einigen Jahren habe ich den KORG Odyssey gewonnen. Danke noch mal dafür. Es ist einer der Klassiker, die mir immer gefielen. Bei der Frage Stones oder Beatles wäre ich ganz klar für den Odyssey.

Meine Odyssey Geschichte

Zu Studizeiten wohnte ich in einer WG, einer meiner Mitbewohner kaufte einen, nachdem er seinen MS-20 abstieß, ich hatte anfangs (bis Ende der 70er war ich Gitarrist) lediglich einen Yamaha CS5. MS-20 und der Yamaha arbeiteten auch ziemlich gut zusammen, da beide V/Hz Charakteristik haben. Die einzigen Punkte, die mir beim Odyssey nicht gefielen, waren die kastrierte zweite Hüllkurve, die Coarse-Stimmung ohne Mittelrastung und beim Original die überstehenden Tasten, die sind allerdings beim Nachbau kein Problem.

Wie ich (vielleicht auch zu) oft betonte, finde ich die Hardware-Lösung der Software-Lösung nicht automatisch überlegen. Im Gegenteil, müsste ich mich entscheiden, würde wahrscheinlich öfter die Software gewinnen. Es gibt einfach zu viele Vorteile beim Musikmachen. Diese Aussage gilt natürlich nur für mich, meine eigenen Live-Auftritte sind Geschichte. Live würde ich einen Monosynth einsetzen sowie einen Polyphonen.

Überblick ODYSSEi Software

Mein Plan: ein Vergleich des KORG Odyssey als Hard- und Software. Letzteres wäre die iPad Version, die der Plug-in-Version auf dem Computer entspricht. Die gleichen Sounds, die gleichen Parameter. Nein, stimmt nicht, die Version für die DAW hat zwei zusätzliche Soundbänke (je 50 Sounds), die V1 und V2 heißen, das steht für die erste und zweite Revision des Odyssey, Factory steht vermutlich für die Sounds der dritten Version (100 Sounds). Sounds lassen sich speichern und laden, da ist also wenig Beschränkung da. Ob die iOS-Version auch auf dem Mac läuft, konnte ich nicht testen, mangels M Mac (warte immer noch und wenn ich so weiter mache, auch in zwei Jahren noch).

Allen drei Remakes des Originals ist eines gemeinsam: Sie haben alle drei Variationen der von ARP verwendeten Filter eingebaut. In der Software ist dieser Parameter pro Sound abspeicherbar. Bei der Hardware bleibt manuelles Umschalten die einzige Option. Da sie deutlich unterschiedlich klingen, ist das definitiv ein Pluspunkt aller Nachbauten, hart wie weich.

Um den Funktionsumfang der Hardware mit den Software-Versionen zu vergleichen, reicht ein kurzer Satz und ein Bild. Alles, was die Hardware an Parametern hat, ist auch in der Software. Zusätzlich hat Letztere noch die Funktionen der zweiten Seite der App auf dem iPad (oder Seite 3 und 4 auf dem iPhone).

Dazu noch die „Voices“ Einstellungen auf der ersten Seite. Alles auf dem Bild plus die „Voices“ Einstellung hat die Hardware nicht.

Ich selbst bin an der Frage, wie nah ein Nachbau dem Original kommt, komplett uninteressiert, deshalb konzentriere ich mich eher auf die Unterschiede der Konzepte. Der offensichtlichste: Einmal habe ich ein Instrument vor mir, einmal eine Software auf dem iPad, für die ich außer einer Tastatur auch noch einen Computer oder ein iPad brauche. Es läuft sogar auf meinem alten iPhone SE der 1. Generation (4“), das finde ich allerdings eher suboptimal. Ok, als Expander ist es nutzbar. Bei meinem XR (6“) sieht es etwas besser aus, das lässt sich schon fast spielen. Auf dem 13″ iPad komme ich oft ohne zusätzliche Tastatur aus.

Die Software-Versionen sind polyphon, die Hardware höchstens duophon. Die Software hat Speicher für Sounds, die Hardware nicht. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Die fehlenden Speicher bei der Hardware finde ich trotzdem nicht wirklich als Nachteil, gilt vor allem für den Live-Einsatz. Das bringt ein bisschen Unkalkulierbarkeit in die Soundgestaltung, das ist oft interessant. Will ich das nicht, greife ich zur Software. Die Polyphonie (Paraphonie, um genau zu sein, maximal 16-stimmig) ist bei einigen Sounds allerdings ein großer Mehrwert.

Absolut stark verändert sich das Pendel zur Software, wenn ich den Sequencer/Arpeggiator, den es nur in der Software gibt, mit einbeziehe. Klar, es wird der übliche Kram abgedeckt, vorwärts, rückwärts, zufällig, nur die geraden oder nur die ungeraden Steps oder nur jeder x-te Schritt wird gespielt. Die Sequenzen lassen sich mit der Tastatur transponieren.

Der Sequencer als Modulator

Der Sequencer hat 16 Schritte, wie bei ARP üblich, als Schieberegler. Links davon mit einem Glide-Regler. Diese Potis können 6 Parameter gleichzeitig regeln: Halbtöne, Oktaven und Gate-Zeit sowie drei frei wählbare Parameter, von denen der erste in der Voreinstellung Glide zugeordnet ist. Kann aber geändert werden. Es stehen 17 (Grob-) Modulationsziele zur Auswahl: Voices, VCO1, VCO2, LFO, S/H Mixer, Audio Mixer, VCF, VCA, EG, Distortion, Phaser, Chorus, EQ, Delay, Reverb, Arpeggiator und Master. Jeder dieser Parameter öffnet bei Antippen bis zu 8 weitere Parameter, die das endgültige Modulationsziel bestimmen. Und drei aus dieser opulenten Auswahl lassen sich pro Sequenz zusätzlich zu Tonhöhe und Gate in der Modulationsstärke einstellen.Mit diesen Facts im Hinterkopf schwindet der Nachteil der AR „Hüllkurve“ natürlich, denn hier habe ich eine 16-stufige Hüllkurve zur Verfügung, das schlägt jedes andere Modell.

Nochmals moduliert der Sequencer

Wählbar sind drei freie Modulationsziele aus einer großen Auswahl. Das Assign-Fenster (hier auf dem SE) verdeckt die Steps 9-16. Sichtbar sind die Grobziele. Bei Anklicken fächert sich das auf.

Damit lassen sich wirklich interessante Modulationen erzeugen. Und das in einer sehr guten Umsetzung der Bedienung. Die besten Beispiele verändern mit dem Sequencer direkt den Klang, der damit alles statische verliert. Beispielsweise die Tonhöhe eines Oszis in einem Syncsound. Das kurze Video macht das deutlich. Alles geht ohne allzu viel Denkschmalz sofort zu bedienen, ganz im Gegensatz zu einigen anderen Beispielen. Der Sequencer des MS-20 der gleichen Firma gefällt mir beispielsweise deutlich weniger.

Die Bedienung ist irgendwie spröde. Und die zusätzliche Integration des Klopfgeistes macht die Sache für mich auch nicht übersichtlicher. So ganz nebenbei stellen Odyssey und MS-20 für mich den positiven und negativen Punkt der iOS Synths von KORG dar. Nicht vom Klang, vor allem wegen der Bedienung, denke da vor allem an die Preset-Wahl. Überhaupt sollte man keine Synth-App ohne optionale, platzsparende +/- Steuerung der Presets mehr akzeptieren. Ich habe zum Vergleich noch Wavestation, M1, MonoPoly, Polysix, für mich alles Relevante der Firma. Aber ich schweife ab.

Ein zweiter Punkt, der nur in der Software existiert, sind die Effekte. Spiele ich den Synth alleine, klingt das deutlich besser als bei der Hardware. Bei der Hardware ist sofort minimum ein kleiner Mixer sowie, falls nicht im Mixer, ein zusätzliches Effektgerät inklusive der Verkabelung nötig.Verstärker und Boxen lasse ich weg, die brauche ich überall.

Bei mir gibt es zwei an sich gegensätzliche Vorlieben: Ich habe lieber die Kontrolle über bestimmte Parameter an einer Stelle, nicht über alle Geräte/Plug-ins verteilt. In der Produktionsphase wäre das die DAW. Also lieber Hall in der DAW als im Plug-in, Sequencer lieber in der DAW als im Plug-in. Das geht unter Umständen bis zum Sounddesign, wo ich einen zu dünnen Klang manchmal schneller und besser in der DAW als im Plug-in oder Synth dopple, detune etc. Gleichzeitig mag ich es, wenn wie hier, ein bisschen Sequencer und Effekt mit im Programm ist, hier ist es genau richtig getroffen. Das ist gut zum nebenbei Spielen. Will ich einen Song mit Odyssey erstellen, wechsle ich schnell zur DAW.

Korg ARP Odyssey Hardware im Vergleich

Damit komme ich zur Hardware, sie hat (in meinem Fall) eine verkleinerte Tastatur, was für mich noch nie ein Grund zur Klage war. Ich komme von der Gitarre, da wirst du niemals einen Mucks über längere oder kürzere Mensuren hören, das wird einfach gespielt. Was ich allerdings vermisse, ist Anschlagsdynamik und Aftertouch bei der Tastatur.

Bei einem 50 Jahre alten Original gibt es für mich keinen Grund, die Dinge, die man damals versäumt oder falsch gemacht hat, zu wiederholen. Die Tonhöhe und Tondauer (und nur das! anders gesagt, nur ein einziges Status-Byte) wird über USB-MIDI ausgegeben und natürlich auch empfangen. Audio über Klinke 6,3 (Low-) und XLR (High-Level) in Mono. MIDI-Daten können auch über DIN-MIDI empfangen werden (nur MIDI IN über DIN). Pedal, Portamento-Switch, externer Audioeingang und Kopfhörer sind als 6,3er Klinke, CV, Gate und Trigger (jeweils In und Out) als 3,5er Klinke vorhanden. Ich gehe davon aus, in V/Okt. wie beim Original und nicht V/Hz wie bei KORG sonst üblich. Ihr seht, ich verwende die Buchsen nicht.

Super fände ich es, wenn ich mit der Hardware direkt die Software steuern könnte. Aber ein analoges Poti oder Schalter sendet nunmal kein MIDI. Dazu müssten alle Potis und Schalter mit AD- (und auch DA-, wenn das auch rückwärts möglich sein soll) Wandlern + zusätzlichen Bauteilen ausgestattet werden, was den Preis natürlich in die Höhe treiben würde. Speicherbare Synths haben so was zwangsläufig, daher kann das dort auch viel einfacher umgesetzt werden. Aber was denke ich über nicht gesendete MIDI-Parameter nach, wo doch nicht mal Pitch und Modulation übertragen werden. Klarer und auch unverzeihlicher Minuspunkt. Pitch, CC 1, 6, 7 und 65 wären das absolute Minimum.

Was ich noch vergessen habe, die Proportional Pitch Control Felder (PPC) sind beim Original ARP nach meiner Erinnerung recht gut, beim meinem KORG höchstens durchschnittlich, eigentlich eher schlecht umgesetzt. Einen Ton in der Tonhöhe exakt zu modulieren, geht nicht gut und erfordert einen zu hohen Druck, dadurch leidet auch die Dosierbarkeit. Da wären Wheels die eindeutig bessere Wahl gewesen. Interessanterweise wird das in der Software zwar als PPC dargestellt, geht natürlich nicht, sondern wird bedient wie Wheels. Das ist das Dosieren deutlich besser möglich.

Die Version für das iPhone muss mehr Screens anbieten, damit sie bedienbar bleibt. Schon die Hauptseite ist in die linke und die rechte Hälfte unterteilt. Dazu kommen noch Sequencer und Effekte als weitere Screens. Das löst die iPad-Version auf zwei Seiten.

Die Legacy-Version auf dem Rechner schafft das, zumindest bei einem, von mir bevorzugten WQHD-Schirm, auf einer Seite (siehe das erste Bild im Beitrag). WQHD hat allerdings auch 1440 Pixel in der Höhe. Full-HD kann das nicht, das sind nur 1080 in der Höhe. Für solche Fälle würde ich einen zweiten (HD-) Bildschirm ins Hochformat drehen, das würde dann auch besser mit dem Model 15 gehen. Der zweite Vorteil der Legacy-Version: Ich kann die CC-Nummern (das zweite Byte einer MIDI 3-Byte Nachricht) einblenden lassen. Das ist sehr hilfreich für die Zuweisung externer Controller zur Parametersteuererung. Genau in diesem Bereich sind die größten Unterschiede der drei Versionen. Die Hardware hat Regler, bester haptischer Zugriff, aber keinerlei Aufzeichnungsmöglichkeiten. Dann die iOS-Version, der haptische Zugriff deutlich reduziert, aber viel besser als bei der „Mausversion“. Bei der Computerversion ohne zusätzliche Hardware schlechteste Haptik, dafür komplett in die DAW integriert mit den Vorteilen der Automatisierung der Parameter.

KORG hatte einigen Erfolg mit dem KaosPad. Also dürfen auch hier zwei dieser X/Y-Felder nicht fehlen. Gibt es nur in der iOS-Version. Ich selbst verwende sie nicht, will ich einen Parameter ändern, mache ich das direkt im Synth. Ein X/Y-Pad verändert allerdings 2 Parameter gleichzeitig. OK, vielleicht muss ich mir das noch mal ansehen, bisher habe ich es nicht vermisst.

Die einblendbaren X/Y-Felder erlauben die Steuerung wählbarer Parameter. Habe ich Pitch adressiert, ist die Wahl von Scale sinnvoll. Da werden dann alle skalenfremden Töne ausgelassen.