Test: Korg ARP Odyssey FS, Analog Synthesizer Full Size

Korgs Odyssey mit Normalo-Tastatur

Nachdem wir heute bereits dem Original ARP Odyssey von 1972 einen ausführlichen Artikel gewidmet haben, wollen wir nochmals einen Kurztest nachschieben zum Korg ARP Odyssey FS, den es derzeit im Handel als Bundle inklusive des Sequencers Korg ARP SQ-1 für 1.299,- Euro gibt.

Der Korg ARP Odyssey FS ist die „vollformatige“ Version des bisherigen KARP und ebenfalls in den drei Design-Varianten Rev. 1, 2 und 3 verfügbar. Ursprünglich als limitierte Version angekündigt, ist der KARP FS nach wie vor im Handel erhältlich. Aber lohnt sich der Umstieg von Mini auf Fullsize?

Da die Miniaturausgabe von mir bereits ausgiebig im Februar 2015 getestet wurde (Bitte HIER klicken), beschränken wir uns in diesem Kurztest nur mit den wenigen Neuerungen.

Der ARP ODYSSEY FS wird ebenso wie die kleinere Version in den USA gefertigt, um laut Korg „Qualität, Sound und Spirit des Originals zu bewahren“. Im Audiovergleich zum KARP in der Miniaturversion gab es allerdings keinen Unterschied zu hören.

Für wahre Soundfetischisten hatte Korg im Januar 2018 kurzzeitig eine Korg ARP Odyssey FS-Q Version im Sortiment, bei der laut Korg handverlesene Bauteile für noch mehr Authentizität sorgten. Leider gelang es uns nie, eine dieser „Q“-Versionen selbst zu testen.

Zurück zur Fullsize-Version

Viele Nutzer waren mit der ¾ großen Tastatur des ursprünglichen Korg ARP Odyssey nicht zufrieden. Das hat sich Korg zu Herzen genommen zu haben und die FS-Version nachgereicht, wobei FS für Fullsize steht. Die Größe bezieht sich nicht nur auf die Tastatur, sondern auf das gesamte Gerät. Der Tastaturumfang des in New York gefertigten FS-Modells beträgt ebenso drei Oktaven, wie es beim ursprüngliche Korg ARP Odyssey der Fall ist. Auch technisch gibt es zwischen den beiden Modellen keine Unterschiede. Der voll analoge Signalpfad ist hier ebenso vorhanden und bietet natürlich auch die drei verschiedenen Filterschaltungen.

Die Verarbeitung ist ebenfalls identisch. Ein stabiles Kunststoff-Chassis mit einer Metallabdeckung macht einen soliden Eindruck.

Die „großen“ Tasten

Leider gilt das nicht für die Tastatur. Gerade hier hatte man sich erhofft, dass nicht nur die Größe angepasst wurde, sondern auch die Tastatur deutlich wertiger werden würde. Dem ist leider nicht so. Die Tastatur ist nun per se nicht schlecht, aber eben auch nicht richtig gut. Die Tastatur des Moog Grandmother spielt zum Beispiel in einer deutlich höheren Liga mit.

Auch hätte ich mir gewünscht, dass zumindest in der großen Version die Tastatur Anschlagdynamik und Aftertouch besitzt. So hätte der „große“ KARP auch als Einspieltastatur am PC dienen können. Irgendwie schade.

Preis-Leistung des Korg ARP Odyssey FS

Der Unterschied zur kleineren Version ist auf den ersten Blick schon sehr happig – ganze 400,- Euro.

Dass dann ausgerechnet die Tastatur (sozusagen die wichtigste Verbesserung) nicht zu 100 % überzeugen kann, ist traurig.

Dass der Korg ARP Odyssey FS nur im Bundle mit dem Sequencer SQ-1 angeboten wird, macht das Angebot auch nicht viel besser, da der Batterie-betriebene SQ-1 mit seinen winzigen Reglern nun auch nicht jedermanns Sache ist. Meinen SQ-1 hatte ich jedenfalls schnell wieder weiterverkauft. Hier wäre es vernünftiger gewesen, den FS-Preis nochmals deutlich zu senken und den SQ-1 separat anzubieten.

Alternativen

Lange, lange angekündigt – und seltsamer Weise bis heute nicht lieferbar, der Behringer Odyssey. Die Qualität hat beim Test eines Vorserienmodells unseren Autor Vincent Rohr gänzlich überzeugt. Wenn der angestrebte Preis von unter 500,- Euro von Behringer tatsächlich erreicht wird, hat es die Korg-Serie von da ab deutlich schwerer. Aber wie lange das noch dauern wird, darüber wagen wir keine Prognosen mehr abzugeben.

Die Desktop-Variante Korg ARP Odyssey Module für derzeit 649,- Euro sollte für all jene besonders attraktiv sein, die bereits eine gute Controller-Tastatur besitzen.

Da mich aber bereits der Mini sehr überzeugen hat, halte ich zumindest im Augenblick den KARP Mini für die beste Wahl. Irgendwie ist es für mich doch immer ein enormer Unterschied, an einem Modul zu sitzen oder an einem Keyboard.

