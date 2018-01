Namm News 2018: Korg ARP Odyssey FSQ

Leuchten die neuen Fullsize ARP Odyssey im dunkeln vielleicht???

Im Ernst…die letzten erhältlichen ARP FS liegen wie Blei in den Läden und auch die B_Waren.

Der Run darauf ist durch auch unter dem Gesichtspunkt der Rackvarianten und des Gebrauchtangebotes an KARP´s .

Im Gegensatz dazu geht der MS20m Kit zu über Neupreis gebraucht weg.

Wieso setzt man dessen Vertrieb nicht fort oder verpasst Rackmodellen Patchpunkte, wenn alle Welt nach einem ARP2600 Nachbau schreit und Behringer rumbastelt an Clonen was das Zeug hält.

In diesem Sinne „God save the Queen“…and ARTURIA of course.