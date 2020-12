TEST: Sequential Prophet-10 (2020) Prophet-5 REV4, Synthesizer

Nun endlich die finale Wiedergeburt des P5?

Es gibt ihn schließlich im Handel – die Sensation des Jahres, die Wiedergeburt des klassischen Sequential Prophet-5 und Prophet-10 (2020). Was ursprünglich als Testfahrt begann, entwickelte sich im Laufe meiner Hintergrundrecherchen immer mehr zu einem ausgewachsenen Praxis- und Hintergrundbericht. Mit meinem Sequential Prophet-10 Rev4 konnte ich nun 4 Wochen verbringen und entdecke immer noch täglich neue Seiten an ihm. Von daher möchte ich auch nicht ausschließen, diesen Bericht noch um einen Teil zwei zu erweitern, falls Interesse besteht.

Die Prophezeiung

In den frühen 70er-Jahren dominierten Moog Minimoog und ARP Odyssey das Geschehen in zahlreichen Tonstudios und auf den Bühnen dieser Welt. Beide waren in diskreter Schaltungstechnik aufgebaute, visionäre und doch erschwingliche Musikinstrumente – erschaffen für den innovativen Musiker auf der Suche nach neuartigen Klängen und in klarer Abgrenzung zu den riesigen und teuren Modularsystemen für experimentierfreudige Komponisten in ihren Klanglaboren. In diese Welt hinein gebar Dave Smith die Idee zum allerersten Sequential Circuits Prophet-5 bzw. Prophet-10 Rev1, den direkten Urahnen und Vorbildern des heutigen Prophet-5 bzw. Prophet-10 Rev4.

Die Firmengründung von Sequential

Dave Smith hatte an der Berkeley Universität Elektrotechnik und Computerwissenschaften studiert und hobbymäßig Gitarre und E-Bass in Bands gespielt. 1972 kaufte er zunächst aus eher technischem Interesse seinen ersten Minimoog und eine günstige 4-Spur Bandmaschine. Auf der Suche nach einem geeigneten Sequencer für seinen Minimoog begann Dave über die Idee nachzudenken, seinen eigenen zu entwickeln. Hierfür nahm er Kontakt mit der im Silicon Valley benachbarten Firma E-mu Systems auf, wo ihm Dave Rossum essentielle Tipps gab: Daves erstes Produkt war geboren, der „Model 600 Sequencer and Complex Waveform Generator“ – “Complex Waveform Generator“, da man sein Tempo bis in den Audiobereich erhöhen konnte, womit der eigentliche Sequencer zu einem monophonen grafischen Oszillator mit 48 Stufen mutierte! Ein Name für Daves Firma war schnell bei der Hand: „Sequential Circuits“ klang definitiv nach „Sequencer“, jedoch zugleich offen genug, um eine spätere Erweiterung des Produktportfolios nicht auszuschließen.

Das Silicon Valley machte es zusammen mit der Ideenschmiede der Stanford Universität möglich, mit dem Aufkommen integrierter Schaltungen („Chips“) immer aufwändigere elektronische Geräte zu erschaffen. Erst verkleinerte man analoge Schaltungsbestandteile wie Operationsverstärker, VCAs, Filter und Hüllkurvengeneratoren, um kurze Zeit später auch erste erschwingliche digitale Chips, wie z. B. Speicherbausteine, Multiplexer oder eben auch CMOS-Prozessoren wie den Zilog Z80 (1976) kommerziell herzustellen. Die beiden damals noch jungen Firmen Curtis Electromusic Specialities und Solid State Music (SSM) erschufen innovative Chips eigens für Synthesizer. Der Grundstein für Sequential Circuits Meisterwerk war gelegt – einen polyphonen Analogsynthesizer, der speicherbar, handlich (Prophet-5: ca. 15 kg – damals wie auch heute) und bezahlbar war (Rev1 im Jahre 1978: 4000.- USD; Rev4 heute: ca. 3500.- USD/€).

Der Tipp, dem Erstlings-Instrument seinen heutigen Namen zu geben, kam letzten Endes von keinem Geringeren als Rick Wakeman, Keyboarder der Kult-Band „Yes“. Er empfahl keine kryptisch-technische Nummer zu verwenden, sondern besser einen Namen mit dem die Prog-Rock-Szene umzugehen wusste – beinahe hätte der Prophet-5 den Namen „Wizard“ oder „Seer“ erhalten. Dave Smith nutzte übrigens letzteren Namensvorschlag doch noch: In den frühen 90er-Jahren entwickelte seine Firma Seer Systems zusammen mit Intel und Creative Labs den ersten Software-basierten Synthesizer.

Eine nicht ganz unbedeutende historische Randbemerkung: Dave Smith entwickelte 1981 für die Audio Engineering Society das MIDI-Protokoll, wie wir es bis heute unverändert einsetzen.

Eine Frage der Magie, die Poly-Mod-Sektion

Die ominöse Poly-Mod-Sektion des Sequential Circuits Prophet-5 hatte für mich schon in Jugendtagen immer etwas Magisches an sich. In dieser Form allein schon durch die Bezeichnung unbekannt aus den hinlänglichen Moog, Yamaha, Korg und Roland Synthesizern, blieb allem Augenschein nach dem Nutzer des Prophet-5 eine enorme klangliche Ausdruckserweiterung vorbehalten. Die klanglichen Auswirkungen dieser Modulationsmatrix ließ für mich zunächst nur Raum zur Spekulation, da schlichtweg meine Phantasie nicht ausreichte, um mir die klanglichen Auswirkungen der Vielzahl von gleichzeitigen möglichen Modulationen vorzustellen.

Für allerlei Magisches in Film und auf Liveshows aller Art waren Prophet-5 und der zweimanualige Prophet-10 aus dem Jahr 1981 unerschöpflicher Quell bis dato unerhörter Phantasieklänge. Als prominenteste und zeitlose Beispiele seien hier nur der Warp-Antrieb, der Tricorder und der Transporter der Star Trek Enterprise genannt (Sounddesign: Alan Howarth), die atmosphärisch intensiven Filmsoundtracks von John Carpenter (z. B. Escape from New York) oder auch der charakteristische Signature-Sound aus dem weltberühmten Musical Cats (im Übrigen ein Werkspreset des Prophet-5 namens „Descending Bells“ – so auch in der Originalpartitur von Andrew Lloyd Webber vermerkt). Peter Gabriel sagte einmal in einem Interview, der Sequential Circuits Prophet-5 sei der einzige Synthesizer, der von sich aus immer höchst emotional, ja meist melancholisch oder traurig klänge.

Joe Zawinul tourte nahezu ein Leben lang mit dem Prophet-T8 (fun fact: im Buch „Zawinul, ein Leben aus Jazz“ von Gunter Baumann behauptet Zawinul im Interview, seit 1978 mit dem T8 auf Tour gewesen zu sein und nennt explizit dazu auch die Live-Tour zum Weather Report Album „8:30“ – im Tourvideo von 1979 findet man vermutlich doch keinen T8, der T8 kam regulär nämlich erst Mitte 1983 auf den Markt, lediglich ein Prototyp wurde von Sequential Circuits zwei Jahre zuvor vorgestellt).

Auch Donald Fagen verwendete auf seinem epochalen Soloalbum „The Nightfly“ von 1982 den Sequential Circuits Prophet-5 begeistert, prominent mit einem Marimba-Sound hörbar bei dem Track „The Goodbye Look“ (meisterlich gespielt von Greg Phillinganes) oder im Harmonica-Solo von „I.G.Y.“.

Meine erste Begegnung mit dem Prophet-5

In meiner Jugend in den 80ern standen die „großen Analogen“ (Sequential Circuits Prophet-5, Oberheim OB-Xa, Roland Jupiter-8, Moog Memorymoog) schon nicht mehr in den Schaufenstern einschlägiger Musikläden. Dort fand man eher einen Yamaha DX7, später auch Roland D-50 und die Korg M1 Workstation. Meine Mitschüler und ich träumten davon, eines Tages diese Geräte zu besitzen, um endlich auch so zu klingen wie die Musik in den Hitparaden. Erst Jahre später lernte ich, dass es dazu weit mehr bedarf als eines Instruments („instrumentum“, lat. Werkzeug). Also begann ich mein Musikstudium und parallel mein Arbeiten in Tonstudios. Mein erster Sequential war ein Pro-One. Ich bereue bis heute, ihn eines Tages wieder verkauft zu haben. Aber nur so konnte ich mir letztlich meinen Prophet-T8 leisten.

Für mich hat es viele Jahre gedauert, bis mir klar wurde, dass die Musik, die ich bewunderte, allermeist das Beste beider Welten verband – digital generierte Klänge mit all ihrer präzisen Direktheit und Klarheit, plus analoge Synthesizer mit ihrer lebendigen Wärme und Durchsetzungsfähigkeit. Das Wissen um Arrangement und Komposition. Dazu noch das Wissen über Tontechnik und den kreativen Einsatz von Audiobearbeitungsgeräten wie EQs, Kompressoren, Reverbs und Delays. Erst heute, in den Tagen der Demokratisierung von Wissen durch das Internet, schließt sich für mich der Kreis der Erkenntnis allmählich. Auch Bücher wie Phil Hardings „PWL From The Factory Floor“ oder Trevor Pinch und Frank Troccos „Analog Days“ sowie nicht zuletzt David Abernethys exzellentes Buch “The Prophet from Silicon Valley” öffneten mir die Augen. Wir blicken heute auf eine Vielzahl von unerschöpflichen Wissensquellen – als alltäglich gewordenes Beispiel seien nur die zahlreichen exzellenten YouTube-Channels privater Sound-Enthusiasten und kommerzielle Fortbildungsvideo-Portale genannt.

Äußerlichkeiten des Prophet-10 (2020)

Schon der klassische Sequential Circuits Prophet-5 Rev 1 verzauberte in den 80ern die Welt – kaum ein Synthesizer wurde so oft in den ersten MTV-Musikvideos gezeigt wie der Prophet-5: Man denke nur an Duran Duran, Level 42, Tears For Fears, Cyndi Lauper oder Nenas 99 Luftballons (wenngleich bei letzterem vermutlich ein Oberheim im Studio verwendet wurde). Und der neue Sequential Prophet-5 (2020)?

Er ist wunderschön! Die Verarbeitung, die Holzseitenteile – kurzum, sehr gelungen. Was gibt es dann noch zu meckern für diejenigen, die die Flöhe husten hören? Ja, der Aufkleber mit dem Firmenschriftzug ist nicht perfekt geschnitten. Das sieht irgendwie fransig aus. Und die Potiachsen ragen höher hinaus als bei meinem Sequential T8. Auch die Wheels sind nicht aus edel dreinblickendem Plexiglas in Rauchquarz-Optik, sondern aus schnödem schwarzen Gummi. Und das Klicken der Preset-Taster ist auch nicht so „satt“ wie bei den alten Originalen. Dafür spielt sich die neue Tastatur extrem präzise, ein deutlicher Pluspunkt.

Features der neuen Prophet-5/10 Generation

Die „Hardfacts“ des Sequential Prophet-10 (2020) pfeifen inzwischen die Spatzen von den Dächern – das Internet war in kürzester Zeit voll von zunächst Spekulationen, dann Vorankündigungen, später Feature-Berichten und zuletzt Video-Vergleichen mit den klassischen Urahnen und deren moderneren Vettern aus dem Hause DSI. Von daher möchte ich mir erlauben, dem geneigten Leser die erneut vollständige Auflistung aller Features an dieser Stelle zu ersparen. Drei Eckpunkte stechen für mich besonders heraus: Die doppelt ausgeführten und umschaltbaren Filter, der Vintage-Knopf, der die typischen historischen Unzulänglichkeiten des Gerätes stufenlos dosierbar macht sowie die konsequente, aber dennoch mutige Entscheidung, dem neuen Propheten tatsächlich weder Effektsektion noch Stereoausgang zu spendieren. Gerade Letzteres verwunderte mich beim ersten Lesen der Feature-Listen ehrlich gesagt schon.

Zum einen, weil heute mehr denn je Effektsektionen als Bestandteil des eigentlichen Sounddesigns gesehen werden und die meisten Werkspresets aktueller Geräte sich im kreativen Umgang mit Effekten zu überbieten versuchen. Zum anderen, weil Sequential Circuits mit ihrem eigenen Modell Prophet-T8 im Jahre 1983 bereits einem Synthesizer der Prophet-Reihe einen Stereoausgang gegönnt hatten, um dem Vergleich zu damaligen Mitbewerbern standzuhalten. Vergleichbar mit dem Stereoausgang des Oberheim OB-8, Roland Jupiter-8 oder Elka Synthex kann auch der T8 jede seiner acht Stimmen alternierend entweder links oder rechts ausgeben, was gerade bei Flächensounds, Bläsern und Unisono-Leads ein beeindruckendes Stereobild erzeugt, das sich mit keinem Chorus-Effekt der Welt simulieren lässt.

Braucht man nun die zehn Stimmen des Sequential Prophet-10 (2020) oder genügen auch die 5 des Prophet-5? Diese Frage ist deutlich schwieriger zu beantworten. Ich bin froh, einen 10-stimmigen erworben zu haben. Nicht dass ich (trotz 10 Semester Jazz-Studiums) alle 10 Finger permanent nutzte, aber es klingt einfach toll, wenn die Release-Phasen bei Pads nicht ungewollt abreißen. Andererseits: Wenn man bedenkt, welch großartige Musik auf originalen vintage Prophet-5 eingespielt wurde – vielleicht ist eben genau dieses Abreißen der Release manchmal hilfreich, um im Gesamtmix transparent zu bleiben. Immerhin habe ich bei meinem Yamaha CS60 auch nicht das Gefühl, dass mir andauernd Voices fehlen.

Nicht unerwähnt bleiben soll die Mehrfachnutzung des Namens „Prophet-10“ im Hause Sequential Circuits. Während zwischen 1978 und 1981 eine 10-stimmige Version des originalen Prophet-5 im Umlauf war (wenngleich nicht viele Exemplare, da diese technisch sehr instabil waren), nutzte Dave Smiths Firma den Namen ab 1981 für ein zweimanualiges Modell, das im Grunde einfach aus zwei Prophet-5 bestand. Der heutige Prophet-10 Rev4 referenziert also deutlich mehr zur Urversion des 10er und teilt mit dem 1981er Modell kaum Gemeinsamkeiten.

Patches & originale Werksounds Prophet-5

Der neue Sequential Prophet-5 (2020, kommt mit vielen exzellent designten Presets (ein paar davon angespielt in meinen Klangbeispielen). Alle Werkspresets sind in einem ROM-Speicher untergebracht, ein ebenso großer RAM-Speicher steht für eigene User-Presets zur Verfügung. Wer je mit einem alten Prophet gearbeitet hat, wird dies zu schätzen wissen. Wie oft hatte ich einen massiven Gewissenskonflikt: Was war wohl schlimmer, den eigenen mühsam erschraubten Sound für die Zukunft nicht zu konservieren oder das darunterliegende und über die Jahre liebgewonnene Werkspreset zu überschreiben?

Unter den Werkspresets befinden sich auch das originale Soundset des alten Prophet-5 – bekannt aus zahllosen Charthits der 80er.

Beim Prophet-5 – alt wie neu – empfiehlt sich übrigens dringend der Einsatz von Pedalen! Viele Patches sind sehr interessant programmiert hinsichtlich des Prophet-typischen Halteverhaltens (welches in dieser Form kein anderer Synth aufweist) und auch hinsichtlich des Einsatzes eines Continuous-Pedals zur Steuerung der Filtereckfrequenz. Die gänzlich neuen Features der Anschlagsdynamik und des (leider nicht polyphonen) Aftertouchs sind hervorragend in die Patches integriert worden. Wer nun gern die Velocity lieber nicht anwenden möchte, drückt einfach den entsprechenden Taster auf der Oberfläche, und schon verhält sich der Neue wie ein klassischer Prophet-5 – super! Ebenso gibt es im Global Menü die Möglichkeit, die erwähnte Prophet-typische Sustain-Pedal > Release Behandlung aufzuheben und das Pedal als normales Haltepedal zu nutzen, im Bandkontext in der Tat oft sehr hilfreich!

Sound des Prophet-5/10 2020 Synthesizers

Für mich eine der wichtigsten Fragen: Fehlt mir der Stereoausgang? Um es kurz zu machen: nein, im Gegenteil. Es ist erfrischend, einen großen Synthesizer zu spielen und mit dem Klang ganz traditionell im Mix umzugehen. Tatsächlich lässt sich der aktuelle Prophet-5 (2020) sehr leicht in einen komplexen Pop-Mix einbetten, es fühlt sich tatsächlich eher an, als würde man eine weitere Gitarrenspur einbinden. Vermutlich konzentriert man sich auch als Spieler viel mehr darauf WAS genau man spielt und wie der Sound exakt klingen muss, um im Arrangement überhaupt noch Platz zu finden. Viele aktuelle Soft- und Hardware-Synthesizer eröffnen ein gigantisches Stereopanorama und evozieren ganze Kopfkino-Filme, sobald man auch nur einen Ton anschlägt. Der Prophet stellt damit eine Art diametralen Gegenpol zu Geräten wie dem Korg Wavestate oder Yamaha Montage dar. Ein puristisches Gerät für Musiker/innen, die exakt wissen, was sie wollen und wie sie das erreichen können. Und ideal für Nutzer, die noch ein klassisches Lexicon, EMT, Quantec oder AMS Hallgerät in der Ecke stehen haben. Auch Gitarrenpedale lassen sich hervorragend mit dem neuen Propheten nutzen: Aktuell gibt es ein derart überbordendes Angebot, da dürfte für jeden Anwender das richtige dabei sein – von günstigen Shimmer-Reverbs wie dem Digitech Polara über spannende Boutique-Pedale wie dem Chase Bliss Audio Dark World. Auch analoge Vintage-Multieffekte wie das Roland GP-8 oder auch ein Ibanez UE400 stehen dem Propheten hervorragend zu Gesicht, solange man ihren Eingang nicht mit dem eher hochpegeligen Ausgang des Synthesizers übersteuert. In meinem Video sind die Synthesizer komplett unbearbeitet, trocken und mono aufgezeichnet. Das letzte Beispiel enthält zur Illustration ein Lick mit einem zusätzlichen Roland Dimension D (19“ vintage Hardware Chorus) und einem AMS RMX16 Hall (ebenso ein altes Original, nicht die Reissue).

Zweitwichtigste Frage: Ist es Dave Smith gelungen, den oftmals als etwas zu statischen und überperfekten Sound der verwandten DSI-Ahnenreihe zu überwinden? Meine Antwort lautet: Definitiv ja – der neue Prophet-10 Rev4 klingt umwerfend gut und authentisch! Wer super genau hinhört, wird bemerken, dass der neue Prophet nicht immer unbedingt genauso intensiv zu „atmen“ scheint wie die alten Boliden vom Schlage eines T8 oder Yamaha CS60. Letztere überraschen beim Spiel durch manchmal unerwartete Dynamik und durch ein schwer in Worte zu fassendes „seltsames“ und kaum reproduzierbares Verhalten der Hüllkurven. Hier hilft auch nicht das Aufdrehen des besagten Vintage-Reglers, der die Oszillatoren verstimmt und Filter-Cutoffs und Hüllkurven gezielt in Offsets bringt.

Die Art, WIE eine zunächst einstimmig gespielte Polybrass-Linie klingt, sobald man dann dazu übergeht, mehrstimmige Akkorde zu verwenden und tiefste Basstöne zu ergänzen – hier gibt es einen Unterschied, der auch messbar ist. Freilich ergibt eine solche Messung keinen Sinn, da der Prophet-10 Rev4 ja nicht versucht, wie ein T8 zu klingen. Und ein T8 ist auch nicht klangidentisch mit dem Prophet-5 Rev3 – beide verwenden zwar Curtis Filterchips, jedoch kommen im T8 CEM 3372 zum Einsatz (wie auch im Oberheim Matrix-12 und Akai AX80), während der Prophet-5 Rev3 CEM3320 nutzte (wie im Elka Synthex und Oberheim OB-Xa). Wie auch immer, die RMS-Pegel sind bei mehrstimmig gespielten Sounds und auch bei Unisono-Leads beim T8 deutlich lauter im Verhältnis zur zuvor gemessenen Einzelstimme. Das kann auch auf einen anderen Umgang mit dem Thema Verzerrungen hindeuten. Ein einfacher Test belegt dies: Filter halb geschlossen, Resonanz knapp bis zur Selbstoszillation erhöht, und dann im Mixer mal ganz allmählich Oszillator 1 vom Minimum auf Maximum hinzublenden. Dann das gleiche Spiel mit dem zusätzlichen Oszillator 2. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Prophet-10 Rev4, Prophet-T8 und den Softsynth-Emulationen von U-He und Arturia.

Die beiden Filter REV1 und REV2 Prophet-5/10 2020

Frühe Prophet-5 Rev1 und Rev2 Modelle verfügten über SSM Chips für Oszillatoren, Filter und Hüllkurven, die oftmals schnell heiß liefen. Gerade dem von Dave Rossum (E-MU; Rossum Electro-Music) entwickelten SSM 2040 Filter wird ein besonders attraktives markantes Resonanzverhalten nachgesagt.

Rev 3 Modelle nutzten die stimmstabileren Curtis CEM Chips, zudem wurde die Auto-Tune-Funktion integriert, um nach Transporten oder nach langem Betrieb die Oszillatoren perfekt zu stimmen.

Die neue Rev4 vereint beides: Tatsächlich wurden für alle Stimmen des Prophet Neuauflagen des SSM 2040 (Sound Semiconductors SSI 2140, wiederum erschaffen von Dave Rossum) und (!) der wieder erhältlichen Curtis Chips CEM 3320 in Hardware-Form verbaut. Ein Schalter auf dem Frontpanel neben dem Cutoff-Knopf erlaubt die Umschaltung.

Was bringt das? Tatsächlich zwei grundverschiedene Filtersounds. Nicht so unterschiedlich, wie bei einem Vergleich State Variable Filtern gegen die steileren Ladder-Filter eines Moog One, aber dennoch deutlich hörbar, vor allen freilich bei höheren Resonanzen und im Zerrverhalten. Ich muss schon sagen, dies ist eine echte Bereicherung der klanglichen Ausdrucksmöglichkeiten. Keines der beiden Filter klingt „besser“ oder „schlechter“, es sind einfach zwei verschiedene Farben, die je nach Einsatz mal besser und mal schlechter passen. Und mit „Einsatz“ meine ich nicht nur im eigentlichen Patchdesign, sondern auch in Abhängigkeit davon, wie sich der Prophet in einer realen Mix-Situation macht. Im Arrangement, mit Effekten und EQ. Manchmal schaltet man das Filter um, nur um festzustellen, dass der Prophet sich plötzlich ganz anders in den Mix integriert oder eben auch mal aus den ihn umgebenden Instrumenten heraussticht. Das ist ein tolles Werkzeug!

In Sachen Filter fand ich noch eine weitere Auffälligkeit: Der neue Prophet-10 Rev4 löst dankenswerterweise die digitale Reglerabfrage, die ja zur Speicherung der Patches unabdingbar ist, viel feiner auf als seine Ahnen! Damit sind gerade Poly-Mod-lastige Klänge mit Audiorate-Modulationen und FM-Ähnliches viel feinfühliger dosierbar.

Die maximalen Geschwindigkeiten der Hüllkurven sind auch noch etwas schneller als bei den Vorfahren. Gerade im Vergleich zur Attack- und Release-Phase meines T8 ist der neue Prophet eine regelrechte Punch-Machine, wie deutlich bei einigen Sounds in meinem Video-Demo zu hören! Übrigens: Im Video sind die beiden Synthesizer auf 0,1 dB genau im Pegel eines einzelnen Oszillators aufeinander abgeglichen. Jede weitere Pegeldifferenz innerhalb der Vergleiche (und die gibt es zuhauf!) beruht ausschließlich auf dem unterschiedlichen Umgang mit Voice-Stacking bzw. Polyphonie hinsichtlich Sättigungsverhalten von Mixer und Filter.

Der Prophet-10 (2020) on YouTube im Vergleich zum Prophet-T8